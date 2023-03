Bedste casinoer i 2023 for Danmark rangeret fra 1 - 5

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Der findes mange casinoer i Danmark og det kan derfor svært at vælge, hvilket casino, der er bedst for lige netop dig. De fleste online casinoer har en casino bonus på første indbetaling, men det er ikke nok - du ønsker naturligvis pålidelige casinoer - du ønsker det bedste casino for dig.

Du kan tage det helt roligt. Vi har nemlig gjort arbejdet for dig og kan her give dig en liste over de bedste online casinoer i Danmark i 2023 og vi kan afsløre, at Mr Green har fundet en plads på listen.

Bedste Casinoer i Danmark

Mr Green: Samlet set det bedste casino af alle casinoer i Danmark.

Leo Vegas: Spændende casino med en sublim brugerflade.

PlayOjo: Sjovt og fængende med over 1700 spil.

Magic Red: En fantastisk og alsidig spiloplevelse.

Mr Play: Masser af valgmuligheder på moderne online slots.

1. Mr Green Casino - Det bedste casino i Danmark

Du kender sikkert Mr Green som manden med den grønne hat og du har hørt jinglen. Mr Green er et af de bedste danske online casinoer og særligt deres casino bonusser, eminente platform og fantastiske kundesupport gør det til en favorit blandt mange spiller og det bedste blandt alle casinoer.

Fordele

100 % indskudsbonus op til 1000 kr.

Markedsledende på live casino oplevelsen og har mere end 1.500 automater.

Bedste kundesupport: åben 24/7 via chat.

En moderne og indbydende brugerflade både på computer og mobil.

Nemme og omfattende indbetalingsmuligheder.

Ulemper

Der findes online casino i Danmark med flere spilleautomater.

Fra midnat og frem til kl. 0800 er der få dansktalende i kundesupporten.

Meget få betalingsmetoder.

Udvalg 4,2/5

Mr Green har et spiludvalg med mere end 1.500 spilleautomater. Spilleautomater bidrager til den store spænding og Mr Green har naturligvis alle de populære casino kortspil og casinospil fra de største spiludviklere.

Du kan spille Book of Dead, Gonzo´s Quest, Starburst og en masse andre spændende spil. Det er dog særligt værd at bemærke Mr Greens udvalg af eksklusive spilleautomater - det er eksempelvis Lucky Mr. Green, WaterBlox og Dork the Dagon Slayer.

Bonus og kampagner i Danmark 4,8/5

Mr Green har en glimrende indbetalingsbonus på % 100 op til 1.000 kr. Den første indbetaling og bonusbeløbet er ikke sammenhængende. Først spiller du dine egne indbetalte penge og herefter spilles bonuspenge.

Når du opretter en konto hos Mr Green får du derudover 50 gratis spins til den populære spilleautomat Book of Dead. Cash spins er meget populært på alle danske casinoer.

Det er dog særligt værd at bemærke, at den loyale spiller vil opleve et hav af attraktive bonusser og kampagner løbende, hvilket gør Mr Green særligt interessant.

Slutteligt kommer vi ikke udenom det eksklusive Mr Green VIP program, Mr Green Club Royale, som er for inviterede medlemmer. Som VIP kan du få hurtigere udbetalinger, en personlig kontakt hos Mr Green og adgang til spændende events.

Den mobile oplevelse 5/5

Mr Green er ikke kun for dem der sidder foran computeren derhjemme. Der er en mobilvenlig platform som understøttes af både IOS og Android. Det betyder, at du er fri til at spille casino mens du er på farten. Der er mange online på live casino.

Indbetalingsmuligheder 4,5/5

Der er fremragende indbetalingsmuligheder hos Mr Green. Du kan både bruge dit betalingskort - både Visa og Mastercard, men derudover kan du også bruge MobilePay og den digitale bankapp Revolut.

Du kan gøre brug af hurtige bankoverførsler via Trustly og benytte eWallets såsom PayPal, Skrill og Neteller. Slutteligt er der også mulighed for at bruge Paysafecard.

Det eneste minus er, at der sættes begrænsninger på udbetalinger, hvor du skal benytte Trustly til din bankkonto eller til Paysafecard, der dog begge er meget pålidelige.

Diverse 5/5

Mr Green kan bryste sig af en fantastisk kundesupport, hvor du døgnet rundt har adgang til en medarbejder via chatten. Mr Green har naturligvis dansk spillelicens og dermed linkes der på hjemmesiden også til spillemyndighedens hjælpelinje. Mr Green er så pålidelig som landbaserede casinoer og du kan altid føle dig sikker når du spiller.

Besøg Mr Green Danmark

2. Leo Vegas - Det bedste casino med en sublim brugerflade i Danmark

Du kender sikkert LeoVegas fra tv reklamerne og har set hvad de tilbyder. Det er utvivlsomt et spændende casino med stærke casino bonusser og en flot mobil løsning.

Fordele

Stort udvalg af kampagner med gratis spins, forskellige præmier og meget mere.

Fantastisk brugervenlig mobil løsning med alle de populære casinospil.

Dansk online casino med mere end 1.2oo spilleautomater.

Let og tilgængelig kundesupport.

Startbonus på første indbetaling på % 100 op til 1.000 kr.

Ulemper

Der er ingen dansktalende i kundesupporten mellem kl. 0100 til kl. 0800.

Få indbetalingsmuligheder.

Når du skal vælge indbetaling plus bonus skal du vælge mellem Casino, Live Casino eller sportsvæddemål. Du vælger naturligvis casino bonus.

Udvalg 4/5

LeoVegas er utvivlsomt et af de bedste danske casinoer og kan måle sig med internationale casinoer. De mest populære spil er naturligvis Book of Dead, Starburst og Gonzo´s Quest, men alle spilleautomater har sine særlige egenskaber, der gør dem spændende.

LeoVegas gør brug af spiludviklerne Play'n'Go, NetEnt, NextGen, Yggdrasil og mange andre populære udviklere. De har over 1400 spilleautomater.

Bonus og kampagner i Danmark 4,5/5

Som spiller hos en af de bedste danske casino sider får du ikke kun en bonus ved oprettelsen. Der er stadig mange gode kampagner og hvis du ønsker det får du løbende mails og sms'er om gode kampagner, som sikrer det er spændende og attraktivt at være registreret hos LeoVegas.

Når du er registreret med din nye spillekonto i Danmark får du 50 gratis spins til spillet Starburst.

Oplevelsen på mobilen 4,8/5

Du kan uden tvivl glæde dig til at benytte LeoVegas mobile platform, der virker både til IOS og Android. Det er en spændende og intuitiv platform som sikrer en god oplevelse for brugeren.

Når du er oprettet og har verificeret din konto vil du kunne benytte fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse til at logge ind og dermed skal du ikke bruge NemID eller MitID ved login.

Indbetalingsmuligheder 4,5/5

For spillere i Danmark har LeoVegas de indbetalingsmuligheder som de fleste bruger. Der er Visa, Mastercard, ApplePay og MobilePay. Der er få andre muligheder og selvom de ikke kommer hele paletten rundt, så er udvalget nok for de fleste.

Diverse 4/5

Du skal vælge LeoVegas fordi du ønsker et optimal spiloplevelse. Casinoets hjemmeside er en fryd for øjet for danske online casino spillere og du finder det ikke bedre på udenlandske casinoer. Der er rig mulighed for at spille blackjack, europæisk roulette og udvalgte spillemaskiner.

Der er naturligvis fokus på Danmark og LeoVegas har naturligvis dansk spillelicens og link til selvudelukkelse via rofus.

Besøg LeoVegas Danmark

3. PlayOJO - Bedste casino i Danmark med over 1700 spil

PlayOjo skiller sig ud ud fra mængden med deres velkomsttilbud. Der er ingen 100 % bonus, men i stedet gratis spins. Forskellen er dog, at du ikke er bundet af omsætningskrav og derfor kan tage dine penge ud lige når du vil. En alternativ tilgang som tryllebinder os en smule.

Fordele

Daglige tilbud og kampagner.

Cashback på alle satsninger.

Mere end 1700 spil.

En brugeroplevelse i særklasse.

Ulemper

Lav velkomstbonus - kun gratis spins.

Ingen kundesupport mellem kl. 0000 og kl. 0600.

Ikke gode muligheder for live casino.

Udvalg 4/5

PlayOJO har over 1700 spil og og hovedparten af spilleautomater kommer fra spiludviklere som Elk Studios, Microgaming, NetEnt og Play’n’Go. Derfor kan du spille alle de populære klassikere som Starburst, Book of Dead, Legacy of Dead og mange andre.

PlayOJO's bagside er dog en mangel på live casino.

Bonus og kampagner i Danmark 4/5

Velkomstbonussen hos PlayOJO adskiller sig væsentligt fra de to første casinoer på vores liste, men er ikke desto mindre attraktiv. PlayOJO tilbyder op til 50 gratis spins til Book of Dead ved første indbetaling. De enkelte cash spins er 2 kr. værd og du kan derfor spille for 100 kr. på den populære automat.

Det virker måske ikke som meget i forhold til % 100 op til 1.000 kr. som andre velkomstbonusser, men forskellen er her, at du ikke har et omsætningskrav som binder dig til siden. Alle gevinster kan udbetales med det samme.

Derudover vil du finde daglige kampagner og bonusser og hos PlayOJO får på cashback på op til 0,6 % af dine indsatser.

Oplevelsen på mobilen 4,3/5

Hjemmeside og app er hurtig og mobilvenlig og appen er lys, farverig med et moderne design. Ved oprettelsen er en funktion, som giver en introduktion til casinoets væsentligste funktioner.

På hjemmeside og app kan du sortere spiltype, udbyder, indsats og mere mere, som betyder du har masser af muligheder for at finde lige præcis den spilleautomat du ønsker.

Indbetalingsmuligheder 4,5/5

PlayOJO har rigeligt med indbetalingsmuligheder og særligt er MobilePay løsningen et hit for danske spillere. Der er en minimum indbetaling på 100 kr. og du kan slippe for gebyr, hvis du benytter en e-wallet.

Diverse 4,8/5

Det er særligt værd at lægge et ekstra ord ind for PlayOJOs cashback program, der er glimrende for det online casino. Det er med til at gøre det til det bedste casino i Danmark på dette parameter.

Besøg PlayOJO Danmark

4. Magic Red - Bedste casino i Danmark for en alsidig spilleoplevelse

Magic Red er et nyt casino i Danmark fra 2018. De har et bredt udvalg af spilleautomater og deres bonus og VIP system får vores anbefaling.

Fordele

Spændende spilleautomater og bredt udvalg.

% 100 op til 1.000 kr. bonus.

En række indbetalingsmuligheder.

God webløsning til mobilen.

Ulemper

Ingen progressive jackpots.

Ingen videopoker.

Ingen mobil app løsning.

Udvalg 3,5/5

Magic Red har over 200 spil fordelt på spilautomater, live casino og bordspil. De benytter sig af en række kendte spiludviklere og du finder naturligvis det populære Book of The Dead. Du kan derudover vælge et spil på Jungle Spirit, Dawn of Egypt og Hot Sin, der ligeledes er blandt de populære spil.

Flere af spillene har et eventyrtema som øger spændingen og intensiteten. Derudover kan du også spille de klassiske bordspil, roulette, poker, blackjack og baccarat.

Bonus og kampagner i Danmark 4,5/5

Udover en glimrende velkomstbonus på % 100 op til 1.000 kr., så tilbyder Magic Red løbende bonus og kampagner. Du vil optjene point hver gang du spiller på casinoet og dermed bevæge dig op gennem VIP systemet, hvor du kan mulighed for flere bonusser eller bedre funktioner.

Oplevelsen på mobilen 3,8/5

Magic Red tilbyder desværre ikke en app, men kan bruges på mobilen, hvor den er optimeret til mobilen. Hvis din forbindelse er god er der glimrende muligheder for live casino.

Indbetalingsmuligheder 4,5/5

Der er mange forskellige indbetalingsmuligheder hos Magic Red Casino. Der er naturligvis Visa og Mastercard, men derudover en række e-wallets. Der er utvivlsomt en længere række muligheder end andre danske casinoer tilbyder, men MobilPay mangler. Der kan være minimumsindbetaling, men der bliver til gengæld ikke opkrævet gebyr ved indbetaling.

Du skal ikke være bekymret for sikkerheden ved indbetalinger fordi med licens til at spille i Danmark kan man altid føle sig sikker.

Diverse 3,7/5

Der er en glimrende kundesupport hos Magic Red og der er styr på sikkerheden, da de benytter sig af OCES-sikkerhedsstandarder til kryptering. Det giver et troværdigt spillemiljø. Der er derudover en glimrende brugervenlighed på sitet.

Besøg MagicRed Danmark

5. Mr. Play - Bedste casino i Danmark til online spillemaskiner

Mr Play er et af de nyere casinoer i Danmark. De har fokus på gode bonusser både til de nye spillere, men også til deres eksisterende klientel og de tilbyder et bredt udvalg af gode spil - både spilleautomater og en masse live casino. Samtidig giver de en fantastisk brugeroplevelse og en glimrende kundeservice.

Vi er begejstrede for Mr Play og du kan nedenfor læse mere om, hvad de tilbyder.

Fordele

Glimrende % 100 op til 1.000 kr. indbetalingsbonus.

Kampagner og løbende tilbud til eksisterende spillere.

Over 400 spilmuligheder.

Godt udvalg af indbetalingsmuligheder.

Ulemper

Ingen app løsning.

Ingen VIP programmer.

Ikke mulighed for at filtrere i spillemulighederne på hjemmesiden.

Udvalg 3,8/5

Der er uden tvivl masser af underholdende spilleautomater hos Mr Play. De kan bryste sig af nogen af de mest ikoniske spil og er du til spilleautomater og gode online casinospil, så er Mr Play uden tvivl et online casino, der passer til dig.

De har over 400 spilleautomater og selvom alle spil kan fænge dig i timevis, så er de populære titler såsom Book of Dead, Gonzo's Quest og Born Wild er naturligvis at finde hos Mr Play.

Bonus og kampagner i Danmark 4,5/5

Hos Mr Play er bonus ikke begrænset til velkomstbonussen, der er på glimrende 100 % op til 1000 kr. Deres online casino har også en række gode tilbud og kampagner rettet mod deres eksisterende spillere.

Ved at tilmelde dig casinoets nyhedsbrev kan du få særlig adgang til de mange bonusser og kampagner.

Oplevelsen på mobilen 3,7/5

Selvom Mr Play ikke tilbyder en app løsning, så har de en glimrende webplatform til mobilen i Danmark og du vil ikke kunne mærke forskel på, om du sidder derhjemme foran skærmen eller napper et spil i venteværelset hos lægen.

Indbetalingsmuligheder 4,4/5

Der er et glimrende udvalg af betalingsmetoder hos Mr Play og der er stort set alt man behøver. Visa, Mastercard og Dankort er blandt udvalget foruden diverse e-wallets. Vi ville naturligvis ønske os muligheden for at betale med ApplePay, Google Pay eller MobilePay, men mon ikke de muligheder kommer snart.

Diverse 3,7/5

Sikkerheden er i top hos Mr Play og man kan roligt fokusere på de mange spilmuligheder. De har en god og hjælpsom kundeservice, der kan kontaktes via chat og mail, og de har desuden en god FAQ med svar på dine vigtigste spørgsmål.

Besøg Mr Play Danmark

Hvordan har vi bedømt de bedste online casinoer i Danmark?

Udvalg

Udvalget inddrages i vores analyse, da antallet af spil, hvilke typer spil og hvilke udviklere der står bag, har en stor betydning for spiloplevelsen.

Bonus og kampagner

Velkomstbonuser drager os som regel mod et nyt online casino, hvorfor typen af bonus er vigtig. Derudover ser vi på gratis spins og hvordan eksisterede spillere fastholdes via gode kampagner.

Oplevelsen på mobilen

Det er vigtigt for de fleste spillere, at de kan spille hvor end de befinder sig. Derfor er den oplevelse du som spiller får, når du spiller fra mobilen en væsentlig faktor.

Indbetalingsmuligheder

Det skal helst være så nemt som muligt at foretage en indbetaling. For Danmark betyder det eksempelvis meget, at der er MobilePay, og derfor har vi inddraget indbetalingsmulighederne.

Diverse

Sidst men ikke mindst har vi fokus på det lille ekstra hos de danske casino sider. Noget der ikke fremgår ovenfor, men som har en stor betydning for din spiloplevelse. Her kan vi eksempelvis nævne kundesupporten.

Find svar på de mest efterspurgte spørgsmål om Casinoer i Danmark (FAQ)

Er online casinoer lovlige?

Ja, online casinoer er lovlige. Sørg altid for at sikre dig, at siden er godkendt af den danske spillemyndighed, hvilket sikrer dig du spiller på en pålidelig, fair og sikker side. De fleste danske casinoer viser dig tydeligt på siden, at det enkelte casino er lovligt således alle spillere nemt kan bekræfte det hos spillemyndigheden.

Er mine penge sikre hos et online casino?

Ja, du kan være helt rolig. Godkendelsen hos spillemyndigheden i Danmark er seglet for sikkerhed hele vejen rundt. Alle online med danske spilleautomater kan bekræftes hos spillemyndigheden - kontakt spillemyndighedens hjælpelinje hvis du er usikker eller i tvivl.

Er online casino dyrt?

Nej. Det er alene dig selv og dit held der bestemmer, hvor mange penge du skal bruge på casino sider. Målet er naturligvis, at du ikke bruger nogen penge fordi du løbende kan spille for dine gevinster.

Kan jeg vinde ved at spille online casino?

Ja, naturligvis kan du vinde. Man siger, at huset altid vinder, men der er mange faktorer der spiller ind. Da oddsene er imod dig er det muligt du taber på den lange bane, men der er gode muligheder for at vinde på den korte - held spiller naturligvis en rolle, men det gør held jo altid.

Hvad er et live casino?

Et live casino kan variere fra side til side men primært er det som de landbaserede casino, hvor der sidder en live dealer og fordeler kort. De fleste casinoer har live spil i et eller andet omfang.

Hvad er den bedste bonus?

Det er svært at svare på. Den bedste bonus er den der passer til dig. For nogle er 100 % bonussen op til 1000 kr. den bedste løsning, men her er et klassisk minus, at bonus skal omsættes et større antal gange.

Nogle sider tilbyder gratis spins, som ikke kræver omsætning. Det er en bedre løsning for dig, som ikke ønsker at binde dig til en hjemmeside for en længere periode. Casino sider kan tilbyde den der passer dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg føler mit spil tager overhånd?

Samtlige online casinoer har direkte link til spillemyndighedens hjælpelinje og casinoer med den danske spillelicens vil vejlede dig, hvis dit spil tager overhånd. Hvis du frivilligt ønsker at udelukke dig selv fra online casino spil kan du besøge ROFUS, der er den danske spillemyndigheds register.

Relaterede:

Oversigt over de bedste online casinoer i Danmark på de 3 vigtigste parametre

Alle bonusser Indbetalingsmuligheder Udvalg Spil nu Mr Green 100% bonus op til 1000 kr. Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard, Revolut, MobilePay Over 1500 spilleautomater Mr Green Leo Vegas 100% bonus op til 1000 kr. Visa, MasterCard, Apple Pay, MobilePay, Trustly, Skrill og Paysafecard Over 1400 spilleautomater LeoVegas PlayOjo PlayOJO tilbyder op til 50gratis spins ved første indbetaling. Visa, Mastercard, Paypal, ecoPayz, Skrill, Trustly og Neteller. Over 1700 spilleautomater PlayOJO Magic Red 100% bonus op til 1000 kr. Visa, Mastercard, Paypal, Skrill, Trusty, Neteller, Paysafecard og Instant Banking. Over 200 spilleautomater MagicRed Mr Play 100% bonus op til 1000 kr. Visa, MasterCard, Dankort, PayPal, Skrill, Neteller og Trustly. Over 400 spilleautomater MrPlay

Sådan kommer du i gang på de nye casinoer

Det er utroligt simpelt at blive oprettet på et online casino i Danmark. Der er taget hånd om sikkerheden hos casinoer med dansk licens og derfor kan du nemt og sikkert oprette en konto. Vi har nedenfor redegjort for de skridt, som du skal igennem for at blive oprettet.

1. Gå ind på hjemmesiden og tryk på "opret konto" eller "åben konto".

Oprettelsen er altid nem og du vil nemt finde knappen "opret konto" eller "åben konto" på hjemmesiden.

2. Du vil blive bedt om at indtaste et valgt kodeord og din e-mail.

Husk at vælg et kodeord du nemt kan huske, men som ikke er for nemt at gætte.

3. Når du har gennemført en verifikationsproces vil du blive bedt om at indtaste oplysninger om dig selv såsom adresse, by osv.

Kunne ikke være nemmere - du skal bare vide hvor du bor (det gør du sandsynligvis) og så er du i gang.

De bedste danske online casinoer - vi anmelder casinoer vi kan stå inde for

De danske online casinoer kan vurderes på en række parametre. Vi har ovenfor gjort det nemt for dig at vælge, hvilket casino passer bedst til dig. Alle de bedste online casinoer er med på listen. De har alle dansk spillelicens, er pålidelige online casinoer med en maksimal tilgængelig bonus og kan alle måle sig med de fysiske casinoer.

Alle de forskellige casinoer har casino spil med danske spilleautomater og nemme muligheder for at indbetale penge. Der er live casino og casinoernes spilleautomater bidrager til din daglige spænding.

Velkommen til casino Danmark.