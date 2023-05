Beste Online Slots – Das sind die besten Online Spielautomaten in Deutschland

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Die Casino-Industrie hat im vergangenen Jahrzehnt seinen größten Boom erlebt. Nicht nur sprießen täglich neue Casino-Streamer aus der Erde, auch ist die Anzahl der Online Slots in den vergangenen Jahren massiv angewachsen. Für Spieler im Online Casino ist dies zwar ein Traum, doch gleichzeitig auch enorm herausfordernd, um einen entsprechenden Überblick zu behalten.

Im folgenden Artikel dreht sich daher alles um die aktuell besten Online Spielautomaten in Deutschland. Was einen guten Online Slot heutzutage ausmacht und in welchen Casinos diese zu finden sind? Diese beiden wichtigen Fragen werden jetzt ausführlich erklärt.

1. Big Bamboo, Playzilla – Der beste Online Slot von Push Gaming

Vorteile:

Innovatives Design und toller Soundtrack

Starke Bonusrunde mit hoher Volatilität

RTP-Wert von 96,13% und 50 Gewinnlinien

Nachteile:

Lange Durststrecken aufgrund hoher Volatilität

Als erster Online Slot gilt es Big Bamboo von Push Gaming im Test hervorzuheben. Der Slot von Push Gaming wurde im März 2022 veröffentlicht und konnte die Spieler im Online Casino schnell mit seinem innovativen Design und Gewinnmöglichkeiten im 50.000-fachen Wert des Einsatzes überzeugen.

RTP und Gewinnchancen

Bei Big Bamboo werden Spieler von einer hohen Volatilität und einem RTP-Wert in Höhe von 96,13 Prozent begrüßt. Es handelt sich damit zwar nicht um den höchsten RTP-Wert unter den Top-Slots der Branche, dennoch können die Gewinne auf das 50.000-fache des Einsatzes auf insgesamt 50 Gewinnlinien anwachsen.

Symbole und Thematik des Slots

Das Highlight bei Big Bamboo sind ganz klar die sauberen Symbole und zusätzlichen Features. Alle Symbole werden detailliert erklärt, sodass die Wertigkeit und die Anordnung der Scatter- und Wild-Symbole verstanden werden können. Vor jeder Bonusrunde steht es dem Spieler zudem frei, ein Risiko einzugehen und eine Risikofunktion für mehr Freispiele zu nutzen.

Infos zum Provider

Hinter Big Bamboo verbirgt sich Push Gaming. Push Gaming operiert seit dem Jahre 2010 und hat inzwischen mehr als 20 Slots im Portfolio. Dabei nutzt man die Lizenzen der Malta Gaming Authority und der UK Gambling Commission. Unter anderem wurde man bereits mit dem Casino Beats Game Developer Award und dem Game of the Year Award bei den SiGMA Europe Awards ausgezeichnet.

Gesamtbewertung des Slots

Ohne Frage handelt es sich bei Big Bamboo um aktuell einen der Top-Slots im Online Casino. Hohe Gewinnmöglichkeiten, innovative Features und eine sehr saubere Spieldarstellung ohne große Schnörkel verdienen ganz klar die Bestnote in der Gesamtbewertung. Mit Big Bamboo ist Push Gaming definitiv wieder ein absolutes Meisterwerk gelungen.

5/5

2. Sweet Bonanza, N1 Casino – Seit Jahren einer der besten Online Spielautomaten

Vorteile:

Casino-Klassiker von Pragmatic Play

Hohe Volatilität und Doppelte-Chance Funktion

RTP-Wert von 96,51% und 6 Walzen/5 Reihen

Nachteile:

Bonusrunden teils schwer zu erreichen

Spricht man von den besten Online Spielautomaten, kommt man auch weiterhin nicht an Sweet Bonanza von Pragmatic Play vorbei. Der Klassiker von Pragmatic Play ist auch aktuell eines der beliebtesten Spiele im Online Casino und ermöglicht seinen Spielern einen Gewinn im bis zu 21.100-fachen Wert ihres Einsatzes.

RTP und Gewinnchancen

Auch wenn Sweet Bonanza nur acht Gewinnlinien angibt, sind die Gewinnmöglichkeiten dank der hohen Volatilität und einem exzellenten RTP-Wert in Höhe von 96,51 Prozent enorm hoch. Potenziell kann der Maximaleinsatz von 125 Euro durch die Doppelte-Chance Funktion um das 21.100-fache erhöht werden.

Symbole und Thematik des Slots

Warum sich Sweet Bonanza weiterhin unter den Top-Slots halten kann? Die Thematik, die Symbole und die Art und Weise, wie hohe Gewinne dank der Multiplikatoren entstehen können, sind einfach erstklassig. Die Bonanza-Reihe besteht im Kern aus einer enorm einfachen, dafür aber spaßigen Spielthematik und kann dank 100x-Multiplikatoren einen enormen Nervenkitzel erzeugen.

Infos zum Provider

Sweet Bonanza ist wohl der Slot, der Pragmatic Play endgültig in die Kategorie der absoluten Top-Provider unter den Spieleherstellern heben konnte. Gegründet wurde das Unternehmen dabei erst im Jahre 2015, konnte mittels der UK Gambling Lizenz dennoch schon mehrfach den Award als CasinoBeats Games Developer des Jahres abräumen.

Gesamtbewertung des Slots

Es besteht kein Zweifel daran, dass Sweet Bonanza auch in den kommenden Jahren das Feld der besten Online Spielautomaten in Europa anführen wird. Zwar kann es länger dauern, bis endlich vier Scatter-Symbole erscheinen, dennoch gibt es kaum einen Slot, der seine Spieler so sehr fesseln und unterhalten kann.

5/5

3. Gates of Olympus, Lucky Dreams – Der Online Slot mit der griechischen Gottheit

Vorteile:

Top-Slot von Pragmatic Play

Extrem hohe Volatilität und Doppelte-Chance Funktion

RTP-Wert von 96,50% und 6 Walzen/5 Reihen

Nachteile:

Maximaler Gewinn von 5.000x

Zweifellos ist auch Gates of Olympus von Pragmatic Play als ein weiterer Online Spielautomat von Pragmatic Play zu nennen. Auch hierbei ist Pragmatic Play ein absoluter Top-Slot gelungen, der seinen Spieler neben spannenden Spielrunden einen bis zu 5.000-fachen Gewinn einbringen kann.

RTP und Gewinnchancen

Im direkten Vergleich überzeugt Gates of Olympus direkt mit seinen Gewinnmöglichkeiten. Nicht nur ist der RTP-Wert in Höhe von 96,50 Prozent stark, auch ist die extrem hohe Volatilität quasi perfekt für enorm hohe Gewinne im 5.000-fachen des Einsatzes von bis zu 125 Euro dank der Doppelte-Chance Funktion.

Symbole und Thematik des Slots

Gates of Olympus ist gerade für die Fans der Bonanza-Reihe eine ideale Alternative. Zwar sind die Symbole zu antiken Symbolen der griechischen Gottheiten ausgetauscht worden, dennoch ist das Prinzip des Slots beibehalten worden. Sehr schnell werden sich neue Spieler somit zurechtfinden können und durch die tolle Inszenierung der Multiplikatoren zu hohen Gewinnen aufgeweckt werden.

Infos zum Provider

Bei der Suche nach neuen Bonanza-Reihen hat sich Pragmatic Play mit Gates of Olympus selbst übertroffen. Erst seit 2015 aktiv, konnte Pragmatic Play nicht nur mehrere Awards für Gates of Olympus sammeln, auch sind die Online Slots von Pragmatic Play inzwischen enorm gefragt und werden von Kunden in den gängigen Foren ausdrücklich gelobt.

Gesamtbewertung des Slots

Nicht nur aufgrund seiner vielen Auszeichnungen ist Gates of Olympus inzwischen einer der Online Spielautomaten, welche die Szene der Casino-Streamer dominiert. Das bekannte Spielprinzip, gemixt mit der neuen antiken Thematik und der Möglichkeit, nicht nur die eigenen Chancen erhöhen, sondern auch Bonusrunden kaufen zu können, zeichnet das Spiel als einen der Top-Slots aus.

4.9/5

4. Book of Dead, Rex Casino – Der beste Online Slot als Alternative zu Book of Ra

Vorteile:

Beste Alternative zu Book of Ra von Play’n Go

Extrem hohe Volatilität und spaßige Bonusrunde

RTP-Wert von 96,21% und 10 Gewinnlinien

Nachteile:

Viel Leerlauf aufgrund extrem hoher Volatilität

Unter den Providern ist vor vielen Jahren die Suche nach einer Alternative zu Book of Ra ausgebrochen. Dabei konnte Play’n Go mit Book of Dead einen vollen Hit landen. Nicht nur erinnert der Online Slot an den Novomatic-Klassiker, auch sind Gewinne im bis zu 5.000-fachen des Einsatzes im Bereich des Möglichen.

RTP und Gewinnchancen

Wenn von den Slots mit höchster Varianz gesprochen wird, sollte der Name von Book of Dead recht früh fallen. Denn neben einem RTP-Wert von 96,21 Prozent ist genau diese extreme Volatilität dafür verantwortlich, dass lange Durststrecken im Basisspiel durch überproportionale Gewinne ausgeglichen werden.

Symbole und Thematik des Slots

Bei Book of Dead begeben sich Spieler auf die Schatzsuche im antiken Ägypten. Dabei ist Rich Wilde der Protagonist der Spielreihe, welcher sich auf die Suche nach der Bonusrunde dank drei Scatter-Symbolen begibt. In der Bonusrunde expandieren die entsprechenden Symbole auf die komplette Reihe der fünf Walzen.

Infos zum Provider

Hinter Book of Dead steckt der schwedische Provider Play’n Go, welcher inzwischen ein Spielportfolio von über 100 Online Slots zusammenstellen und diverse Awards einheimsen konnte. Zwischen 2017 und 2019 wurde das Unternehmen mehrfach als Slot Provider des Jahres bei den IGA und SBC Awards ausgezeichnet.

Gesamtbewertung des Slots

Besonders deutsche und österreichische Spieler gelten als massive Fans von Book of Dead. Play’n Go ist es erstklassig gelungen, die Erinnerungen an Book of Ra hochzuhalten und einen fast schon besseren Slot zu konzipieren. Nicht selten haben die Fans von Book of Ra komplett auf Book of Dead dank der tollen Bonusrunde gewechselt.

4.9/5

5. The Dog House Megaways, Locowin – Der kläffende Megaways Online Slot

Vorteile:

Bester Megaways-Slot von Pragmatic Play

Extrem hohe Volatilität und unterschiedliche Bonusrunden

RTP-Wert von 96,55% und bis zu 117.649 Gewinnlinien

Nachteile:

Fehlende Funktionen aus dem Original-Slot

An fünfter Stelle folgt mit The Dog House Megaways ein weiterer Online Spielautomat von Pragmatic Play. Laut Kundenbewertungen handelt es sich bei The Dog House Megaways um den besten Megaways-Slot von Pragmatic Play, bei dem die Gewinnlinien auf bis zu 117.649 Linien anwachsen können.

RTP und Gewinnchancen

Konzentriert man sich auf die finanziellen Rahmenbedingungen, führt kaum ein Weg an The Dog House Megaways als besten Online Slot vorbei. Möglich ist ein bis zu 12.305-facher Gewinn dank extremer Volatilität und einem sehr hohen RTP-Wert von 96,55 Prozent für einen Megaways-Slot.

Symbole und Thematik des Slots

Die Fans der ursprünglichen Version von The Dog House werden sich freuen können, da alle regulären Symbole in die Megaways-Version übernommen worden sind und die Thematik ideal in die Megaways-Version übertragen wurde. Mit zwei verschiedenen Bonusrunden haben Spieler die Qual der Wahl und können aus regulären Wilds und Sticky Wilds wählen.

Infos zum Provider

Pragmatic Play steckt auch hinter diesem Top-Spielautomaten im Online Casino. Inzwischen versucht der Provider mit britischer Lizenz nicht nur sein Portfolio im Live Casino stets auszubauen und auch deutschsprachige Dealer zu implementieren, sondern wöchentlich einen neuen Online Spielautomaten herauszubringen.

Gesamtbewertung des Slots

Während viele Online Slots in der Megaways-Version ihren Charme verloren und nur wenige Spieler überzeugen konnten, ist dies bei The Dog House Megaways etwas anders. Pragmatic Play ist es ohne Frage gelungen, den Spielspaß mit den enorm hohen Gewinnmöglichkeiten dank der bis zu 117.649 Megaways zu verbinden.

4.8/5

6. Ramses Book, Wazamba - Klassischer Online Spielautomat aus Deutschland

Zur Freude aller deutscher Leser folgt nun ein Online Slot, der seine Ursprünge in Berlin hat. Ramses Book ist ursprünglich ein Slot, der von Bally Wulff stammt und bereits aus zahlreichen Spielstätten in Deutschland bekannt ist. Seinen Weg ins Online Casino fand der Slot mit fünf Walzen, drei Reihen und insgesamt zehn Gewinnlinien durch den Provider Gamomat. Gamomat unterstützt Bally Wulff dabei, sein stationäres Spielangebot zu digitalisieren.

Bei Ramses Book ist dies auch absolut gelungen. Ramses Book ist ein sehr simpler Online Slot mit mittlerer Volatilität und einem RTP-Wert von 96,15 Prozent. Als Einsatzgrenzen sind 0,10 und 6 Euro festgelegt worden, was die damaligen Einsatzmöglichkeiten in den deutschen Spielhallen widerspiegelte. Dank der mittleren Varianz und ansprechender Bonusrunde wird Ramses Book gerne zum Umsatz des Bonus genutzt.

7. Book of Oz, Dachbet - Weltbekannter Echtgeld Online Slot

Ist ein weiterer Book-of-X Slot gefällig? Dann wäre der erste Microgaming-Slot unter den Top-15 mit Book of Oz eine weitere Top-Alternative im Online Casino. Book of Oz verbindet dabei gleich zwei Themen. Zum einen bedient man sich bei den vielen Fans von Book of Ra und bringt ein wenig Magie auf die fünf Walzen und drei Reihen. Etwas schade sind lediglich zehn Gewinnlinien.

Versehen wurde der Online-Spielautomat von Microgaming mit einer Auszahlungsquote von 96,00 Prozent und einer mittleren Volatilität. Dabei sticht jedoch der maximale Gewinn von 5.000x deutlich in der Spielbeschreibung heraus, weswegen Book of Oz definitiv auf diese Liste gehört und den hohen Anforderungen im Test standhalten kann.

8. Rise of Olympus, VegaDream - Einer der besten Play’n Go Online Slots

Rise of Olympus? Ja, der Slot von Play’n Go hat rein gar nichts mit Gates of Olympus zu tun und weist ein komplett anderes Spielprinzip mit unterschiedlichen Funktionen auf. Den Testkriterien nach gehört Rise of Olympus aufgrund seiner verschiedenen Zusatzfunktionen und Spielcharaktere, die jeweils andere Fähigkeiten besitzen und dem Spieler in unterschiedlicher Art und Weise unter die Arme greifen, definitiv zu den Top-Slots im Online Casino Deutschland.

Der Online Slot von Play’n Go wird auf fünf Walzen und fünf Reihen dargestellt. Es sind insgesamt fünf Gewinnlinien vorhanden, wobei das Ziel der Basisrunde ist, das komplette Spielfeld abzuräumen. Erst dann gelangen Spieler in lukrative Bonusrunden mit allen Charakteren, Multiplikatoren und Funktionen. Der Slot wurde zudem mit einem hohen RTP-Wert von 96,50 Prozent und hoher Varianz versehen.

verloren geht. Das moderne Remake von Reactoonz ist allerdings für unerfahrene Spieler etwas komplex und sollte daher zunächst kostenlos getestet werden.

9. Temple Tumble Megaways, Ricky Casino - Innovativer Online Slot mit Megaways

Der letzte Online Slot in der Liste der besten Spielautomaten ist ein weiterer Megaways-Slot: Temple Tumble Megaways! Während einige Slots quasi in das Megways-Korsett hineingepresst worden sind, passen die Megaways ideal zum Temple Tumble Slot. Die Einsätze sind zwischen 0,20 und 100 Euro am Slot von Relax Gaming möglich, wobei der maximale Gewinn im 9.600-fachen Wert des Einsatzes liegen kann.

Aufgrund der Megaways-Funktion können die Gewinnlinien auf bis zu 46.656 Linien anwachsen. Jeder Gewinn sprengt dabei den Weg für weitere Symbole auf den sechs Walzen frei. Sind alle Symbole frei gesprengt, geht es mit sechs Freispielen in die Bonusrunde. Als RTP-Wert gibt Relax Gaming solide 96,25 Prozent an, die Volatilität ist dabei mit hoch angegeben.

Testkriterien für die besten Online Slots

In den vergangenen Jahren haben sich bei der Bewertung der verschiedenen Online Slots einige Kriterien durchsetzen können. Damit alle Kunden verstehen können, anhand welcher Testkriterien die Bewertungen zusammengesetzt werden und was sich hinter den Merkmalen genau versteckt, folgt nun eine kurze Erklärung zu den vier Hauptmerkmalen des Testberichts.

RTP und Gewinnchancen

Den Anfang unter den vier Testkriterien machen die RTP-Werte und damit die Gewinnchancen der Spieler an einem Spielautomaten. Der RTP-Wert, auch als Return-to-Player Value bekannt, ist ein statistischer Wert, der den mathematischen Gewinn von einem Spieler bei 100 Spielrunden mit einem Einsatz von je 1 Euro angibt. Je höher dieser Wert liegt, desto besser stehen die Gewinnchancen an einem Slot im Online Casino.

Wie hoch die Gewinne dabei ausfallen können, hängt zusätzlich an der angegebenen Volatilität des Slots. Ist eine hohe Volatilität angegeben, können eher seltene, dafür hohe Gewinne erzielt werden. Handelt es sich um einen Slot mit geringer Volatilität, so fallen die Gewinne deutlich geringer, dafür allerdings auch konstanter aus.

Symbole und Thematik des Slots

Wie auch bei einem Bonusangebot sind die finanziellen Eckdaten nur ein Teil einer guten Bewertung von Spielautomaten. Natürlich muss ein Slot den Spielern im Casino in Sachen Thematik und Symbolen zusagen und direkt im ersten Moment wirken können. Gerade in Zeiten, in denen Spieler die zehnte Version von Big Bass Bonanza oder Sweet Bonanza in abgeänderter Form angeboten bekommen, wünscht man sich an dieser Stelle etwas mehr Kreativität und Innovation.

Nur wenn dies gelingt und der Slot ansprechende Funktionen, eine feine Optik und einen nicht aufdringlichen Soundtrack vorweisen kann, handelt es sich den Erfahrungen nach um einen guten Slot.

Infos zum Provider

Selbstverständlich spielt auch der Provider eines Slots eine wichtige Rolle, wenn es um die Einordnung des Spielautomaten geht. Inzwischen ist die Anzahl der Provider in Online Casinos deutlich im dreistelligen Bereich angekommen, sodass sogar beste Online Casinos, wie zum Beispiel Löwen Play in Deutschland, nach eigenen Wegen forschen, um ihre eigenen Online Slots anzubieten.

Zu jedem Provider lässt sich eine kleine Recherche aufstellen. Wie lange ist der Provider bereits am Werk, wie groß ist sein Spieleportfolio und konnte der Provider gar Awards für seine Slots erhalten? Dies sind alles standesgemäße Fragen, die ein guter Testbericht zu den besten Spielautomaten beantworten muss.

Gesamtbewertung des Slots

Der letzte Aspekt im Testbericht zu den besten Online Slots im Online Casino ist eine abschließende Gesamtbewertung und Einordnung des Slots. Dies ist absolut notwendig, da die schiere Anzahl an Spielautomaten komplett aus dem Ruder gelaufen ist und Kunden inzwischen kaum mehr einen vernünftigen Überblick behalten können. Daher wurde jeder Slot mit einer abschließenden Note zwischen 1 und 5 bewertet.

Bei der Gesamtbewertung fließen alle vorherigen Kriterien im Testbericht ein und werden zusammen zu einer abschließenden Benotung zusammengeführt. Somit sollte es für alle Leser einfacher sein, den aktuell besten Online Slot im Online Casino finden und anschließend selbst testen zu können.

Häufige Fragen zu den besten Online Spielautomaten in Deutschland

Welches ist aktuell der beste Online Slot?

Aktuell kann Big Bamboo von Push Gaming extrem gut im Test abschneiden. Doch auch die gewohnten Klassiker unter den Online Spielautomaten, wie zum Beispiel Gates of Olympus oder Sweet Bonanza, sind weiterhin ganz vorne in der Liste einzuordnen.

Was macht einen guten Online Spielautomaten aus?

Ein guter Spielautomat im Online Casino muss gleich mehrere Kriterien erfüllen. Nicht nur müssen die Gewinnchancen und die Volatilität überzeugen, auch müssen die Einsatzlimits möglichst variabel und die Bonusrunden attraktiv und spaßig gestaltet werden.

Welche Rolle spielt der Provider des Online Slots?

Jeder Spieler im Online Casino hat über die Jahre einen Favoriten unter den Providern ausmachen können. Seien es bestimmte Funktionen und innovative Spielformate, ein guter Provider ist die halbe Miete eines guten Online Spielautomaten.

Was sagt der RTP-Wert über einen Online Slot aus?

Generell ist der RTP-Wert das augenscheinlichste Merkmal, wenn es um die Gewinnchancen an einem Slot geht. Je höher der RTP-Wert an einem Slot ausfällt, desto höher sind die jeweiligen Gewinnchancen der Kunden am Spielautomaten.

In welchen Casinos sollten Online Slots gespielt werden?

Natürlich sollten die besten Online Spielautomaten nur in den besten Online Casinos gespielt werden. Dabei ist nicht auf die Höhe des Bonus zu achten, sondern viel mehr Wert auf die entsprechenden Lizenzen und ein weitreichendes Spielangebot zu legen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einsatz an Online Slots

1. Suche nach einem guten Online Casino

Der Startschuss zum Einsatz an einem Online Slot stellt immer die Suche nach einem passenden Online Casino dar. Dieses muss nicht nur die gewünschten Online Spielautomaten anbieten können, sondern auch als seriöser Glücksspielanbieter bekannt sein.

2. Registrierung im Online Casino

Konnte in der obigen Liste ein passendes Online Casino gefunden werden, so müssen sich Kunden nun erst einmal vollständig registrieren. Bei der Registrierung ist darauf zu achten, dass alle Daten der Person der Wahrheit entsprechen und keine Zahlendreher bei der Adresse oder dem Geburtsdatum auftreten.

3. Bonus auswählen

Konto eröffnet? Dann kann nun nach einem passenden Bonus im Online Casino gesucht werden. Hierbei sollten Kunden darauf achten, dass das Bonusprogramm die Nutzung der gewünschten Spielautomaten zulässt und die Bonus- und Umsatzbedingungen zudem kulant ausfallen.

4. Einzahlung tätigen

Wenn mit den Eckdaten der Bonus- und Umsatzbedingungen, sowie den finanziellen Möglichkeiten des Bonus alles stimmt, so kann nun eine Einzahlung getätigt werden. Diese muss mit einem qualifizierenden Einzahlungsmittel durchgeführt werden und der Mindesteinzahlungshöhe entsprechen.

5. Einsätze platzieren

Konto voll und Bonus erhalten? Super, dann kann es jetzt endlich losgehen! Kunden können nun ihre ersten Einsätze an den Online Slots platzieren und darauf hoffen, einen großen Gewinn zu erzielen. Alternativ können erste Erfahrungen an den Spielautomaten auch im Spielgeldmodus gesammelt werden.

Zusammengefasst: Die besten Online Slots nur in Top-Casinos spielen

Abschließend gilt es ganz deutlich herauszustellen, dass mit Big Bamboo und den alten Klassikern wie Gates of Olympus, Sweet Bonanza oder Book of Ra, einige der besten Online Slots in den meisten Online Casinos zur Verfügung stehen. Damit man sich dabei in Sachen Sicherheit zurücklehnen kann, sollte man sich mit Lucky Dreams oder dem N1 Casino für eines der seriösesten Casinos in Europa entscheiden.

