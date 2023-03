Die besten Online Sportwetten Österreichs 2023: Der Faktencheck!

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Du bist ein begeisterter Sportfan und liebst es, online auf dein Lieblingsteam zu wetten? Dann bist du sicher immer auf der Suche nach dem perfekten Sportwetten-Anbieter für deine Live-Wetten. Wunderbar, dann bist du bei uns genau richtig. In diesem Artikel vergleichen wir unsere Favoriten der Wettanbieter in Österreich.

In unserem großen Sportwetten-Test nehmen wir unsere Kandidaten unter die Lupe und fragen uns, welche Sportwetten-Anbieter am sichersten sind, wo das Angebot am besten ist, welche Wettseite deine Gewinne am schnellsten auszahlt und last but not least, wessen Sportwetten-Bonus am höchsten ist.

Dieser Artikel ist also ein Must-Read für alle Wettfreunde aus Österreich.

Egal, welche Wettstrategien du verfolgst, welche Teams du am liebsten magst oder auf welche Events du gerne wettest – wir haben uns auf die Suche nach dem besten Wettanbieter in Österreich gemacht und haben einen Gewinner gekürt.

Die besten Wettanbieter für Sportwetten in Österreich

TonyBet – unser Testsieger für Sportwetten in Österreich

BildBet – beste Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten

Happybet – praktische App zum online wetten in Österreich

N1Bet – vielfältigstes Bonusangebot in Österreich

Cashpoint – jahrelange Erfahrung

1. TonyBet – bester Wettanbieter Österreichs

Vorteile:

Kundenfreundliche Bonus-Bedingungen

Besonders sicher durch EU-Lizenz

Faire Wettquoten

Top für Basketball-Wetten

Nachteile:

Einsatzlimits zu niedrig

TonyBet ist alles andere als ein Newcomer in Sachen Sportwetten, denn TonyBet gibt es bereits seit 2009. Diese Sportwetten Seite kann also auf jahrelange Erfahrung zurückblicken, was sich in höchster Sicherheit und einem guten Ruf widerspiegelt. Unser Favorit für alle Österreicher!

Seriosität: 4,9 von 5 Punkten

Was die Sicherheit von TonyBet angeht, können sich österreichische Wettfreunde nur freuen. Denn an dieser Stelle gibt es bei TonyBet absolut gar nichts zu bemängeln. Mit einer EU-Lizenz vom Estonian Tax and Custom Board (EMTA) überzeugt uns der estnische Sportwetten-Anbieter auf ganzer Linie.

Auswahl an Sportwetten: 4,8 von 5 Punkten

TonyBet ist definitiv ein Sportwetten-Anbieter, bei dem es an Auswahl nicht mangelt. Besonders ist TonyBet allerdings, weil hier nicht Fußballwetten die Nummer 1 sind, sondern Basketball. Das liegt an der Basketball-Begeisterung des Gründers von TonyBet.

Aber auch Fußball-, Handball-, Tennis- und Eishockey-Wetten stehen dem österreichischen Wettfreund hier zur Verfügung. Natürlich kannst du zwischen verschiedenen Wettarten wie der Siegwette oder Live-Wetten wählen – bei TonyBet sind den Wettmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt!

Wettbonus: 4,9 von 5 Punkten

Auch was den Sportwetten-Bonus angeht, kann niemand TonyBet etwas vormachen. Neben dem klassischen Willkommensbonus von 100 % der Einzahlung bis zu 200 €, gibt es eine Vielzahl an anderen Sportwetten Bonus-Angeboten, die österreichische Nutzer begeistern werden.

Was uns an TonyBet besonders gefällt, sind die kundenfreundlichen Bonus-Bedingungen: Im Gegensatz zu vielen anderen Sportwetten-Seiten musst du den Bonus nur zehn Mal umsetzen – das allerdings innerhalb von 5 Tagen.

Zahlungsmöglichkeiten: 4,9 von 5 Punkten

Beste Wettanbieter bieten ihren Kunden viele verschiedene sichere Zahlungsmittel für die Ein- und Auszahlung an – so auch TonyBet. Überzeugt hat uns TonyBet mit schnellen, zuverlässigen Überweisungen und der geringen Mindesteinzahlung von nur 10 €. Außerdem positiv ist, dass hier niemals Gebühren für Ein- und Auszahlungen anfallen.

Einzahlung:

Mastercard

Visa

Maestro

PaysafeCard

iDeal

Euteller

Astropay

Skrill

Neteller

Giropay

EPS

Sofortüberweisung

Auszahlung:

Kreditkarte

Skrill

Neteller

Banküberweisung

Unsere Wertung: 4,9 von 5 Punkten

Entdecke das Angebot bei unserem Testsieger TonyBet!

2. BildBet – größte Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten in Österreich

Vorteile:

Große Auswahl an Live-Wetten

Hoher Wettbonus

Intuitive mobile Website und App

Jackpot Slots

Nachteile:

Kein 24-Stunden-Kundenservice

Seit Ende 2020 gibt es einen neuen Top-Buchmacher am Wettmarkt: BildBet. Als Wettanbieter des renommierten Axel-Springer-Verlags, zu dem auch die Bild-Zeitung gehört, ist BildBet Partner des alteingesessenen Wettriesen BetVictor. Alles in allem also ein super Tipp für österreichische Wettfans.

Seriosität: 4,9 von 5 Punkten

BildBet ist ohne Frage einer der sichersten Anbieter in Sachen Sportwetten in Österreich. Das liegt nicht nur an dem bereits erwähnten renommierten Betreiber BetVictor, sondern auch an den Lizenzen, unter denen BildBet operiert.

Denn neben einer deutschen Lizenz hat BildBet auch eine Lizenz aus Gibraltar. Das macht BildBet zu einem besonders sicheren Wettanbieter.

Auswahl an Sportwetten: 4,7 von 5 Punkten

Das Angebot an Sportwetten könnte bei BildBet leider etwas besser sein. Wenn du nur auf die Klassiker wetten möchtest, bist du aber dennoch gut bedient. BildBet bietet Sportwetten in 20 Sportarten an. Darunter Fußball, Basketball, Formel 1, Eishockey, Tennis und sogar E-Sports.

Gerade wenn du ein Livewetten-Fan bist, solltest du den Sportwetten-Anbieter auf jeden Fall testen, denn hier entfaltet BildBet sein volles Potenzial. Eine umfangreiche Auswahl an Ligen und Sport-Events warten hier auf dich.

Wettbonus: 4,7 von 5 Punkten

Im Sportwetten-Bonus Vergleich kann BildBet definitiv mit der Konkurrenz mithalten. Hier bekommst du statt einem klassischen Willkommensbonus für deine erste Einzahlung die sogenannte „Fette Wette“ in Höhe von 100 €. Wenn du deine erste Wette verlierst, gewinnst du Gratiswetten in Höhe deines Einsatzes.

Achtung, bei der „Fetten Wette“ sind Einzahlungen mit Neteller und Skrill allerdings ausgenommen. Außerdem würden wir uns eine größere Anzahl an Bonusangeboten wünschen – hier gibt es also einen Punkt Abzug.

Zahlungsmöglichkeiten: 4,8 von 5 Punkten

Woran es BildBet beim Wettbonus mangelt, macht der Wettanbieter bei den Zahlungsmitteln wieder wett, denn hier hat BildBet seinen Konkurrenten einiges voraus. Besonders müssen wir den Sportwetten-Anbieter für die geringe Mindesteinzahlung von nur 5 bis 10 € und die gebührenfreien Ein- und Auszahlungen loben.

Einzahlung:

Kreditkarte (Visa und Mastercard)

PayPal

Paysafecard

Giropay

Sofortüberweisung

Skrill

Neteller

Auszahlung:

Kreditkarte (Visa und Mastercard)

PayPal

Rapid Transfer

Banküberweisung

Skrill

Neteller

Unsere Wertung: 4.8 von 5 Punkten

Spiel die besten Live-Wetten bei BildBet!

3. Happybet – beste App für Sportwetten in Österreich

Vorteile:

Beste App für Sportwetten

Wettanbieter übernimmt die Wettsteuer

Einfach zu bedienen

Ausgezeichneter Kundensupport

Nachteile:

Geringes Angebot an Live-Wetten

Happybet ist mit über zehn Jahren Erfahrung einer der größten Wettanbieter auf dem Markt. Das Besondere an Happybet ist, dass du als Österreicher hier nicht nur online wetten kannst, sondern auch in einem der vielen Wettbüros in Deutschland oder Österreich. Das macht Happybet zu einem der beliebtesten Anbieter für Sportwetten in Österreich.

Seriosität: 4,9 von 5 Punkten

Wenn du online wetten möchtest, spielt deine Sicherheit natürlich eine große Rolle. Bei diesem Wettanbieter musst du dir keine Sorgen machen. Da Happybet bereits seit Beginn der Einführung des Glücksspiel-Staatsvertrags in Deutschland lizenziert ist, ist dieser Buchmacher einer der sichersten Online-Sportwetten Anbieter in Österreich.

Auswahl an Sportwetten: 4,7 von 5 Punkten

Ähnlich wie BildBet kann auch Happybet nicht unbedingt mit dem größten Wettangebot punkten. Jeden wichtigen Sport führt der Wettanbieter jedoch im Sortiment.

Das Angebot schwankt zwischen 20 und 25 Sportarten, darunter natürlich nicht nur der Welt-Favorit Fußball mit Top-Quoten auf die Bundesliga. Auch andere Klassiker wie Tennis und Formel 1 sind bei Happybet vertreten. Dazu kommen Randsportarten wie Futsal oder Squash.

Wettbonus: 4,6 von 5 Punkten

Der Wettbonus von Happybet liegt in seiner Höhe im Mittelfeld, allerdings finden wir, dass die Bonus-Bedingungen deutlich kundenfreundlicher sein könnten.

Für Neukunden gibt es bei Happybet einen 150 % Bonus von bis zu 100 €. Leider sind die Bonus-Bedingungen für Kunden aber nicht gerade transparent. Du musst den Bonus 6 Mal durch Sportwetten mit einer Mindestquote von 2,00 umsetzen – dafür hast du aber immerhin 90 Tage Zeit.

Ein weiterer Grund für den Punkteabzug ist, dass es bei Happybet auch an anderen Bonus-Angeboten mangelt. Cashback-Aktionen, gratis Wetten oder ein VIP-Programm wären unserer Meinung nach angebracht.

Zahlungsmöglichkeiten: 4,7 von 5 Punkten

Auch hier kann Happybet nicht mit der Konkurrenz mithalten. Nur sechs Methoden zur Einzahlung und drei Methoden zur Auszahlung stehen dir bei diesem Wettanbieter zur Verfügung – immerhin aber ohne Gebühren. Auf E-Wallets wie Skrill oder Netteller musst du bei Happybet leider verzichten.

Einzahlung:

PayPal

Kreditkarte (Visa, Mastercard)

Banküberweisung

Sofortüberweisung

Giropay

Paysafecard

Auszahlung:

PayPal

Banküberweisung

Kreditkarte (Visa, Mastercard)

Unsere Wertung: 4,7 von 5 Punkten

Jetzt online wetten beim Top-Wettanbieter in Österreich: Happybet!

4. N1Bet – das vielfältigste Bonusangebot in Österreich

Vorteile:

Einfache Verifizierung

24-Stunden-Kundensupport

Keine Wettsteuer

Nachteile:

Keine EU-Lizenz

Kein VIP-Programm

N1Bet ist einer der beliebtesten Wettanbieter für Live-Wetten und Online-Wetten aus dem Hause Dama NV. Zu diesem Betreiber gehören viele der großen Online Casinos, weshalb N1Bet mit viel Erfahrung punkten kann.

Seriosität: 4,9 von 5 Punkten

An dieser Stelle gibt es für N1Bet einen kleinen Punkteabzug. Zwar besitzt N1Bet eine Lizenz aus Curacao, die nach der EU-Lizenz als eine der sichersten der Welt gilt. Die anderen Wettanbieter in unserem Sportwetten-Test punkten jedoch mit Lizenzen aus Europa. Dennoch kannst du dich bei N1Bet auf sicheren Wettspaß freuen.

Auswahl an Sportwetten: 4,6 von 5 Punkten

Die Sport-Auswahl bei N1Bet umfasst gut 25 verschiedene Sportarten. Natürlich könnte es mehr sein, aber ganz ehrlich – wer braucht das schon?

Was uns besonders an N1Bet überzeugt, dass hier nicht nur die Klassiker wie Fußball, Tennis, Eishockey und Volleyball vertreten sind, sondern einiges mehr. Wer gerne auf MMA, E-Soccer oder andere Randsportarten wettet, ist bei N1Bet genau richtig.

Wettbonus: 4,7 von 5 Punkten

Wo N1Bet die Konkurrenz im Regen stehen lässt, ist der Wettbonus. Der Sportwetten-Bonus von N1Bet ist einer der höchsten, die wir bisher gesehen haben.

Der Wettbonus besteht aus einem Willkommenspaket mit Freiwetten für deine ersten vier Einzahlungen im Wert von 10–15 % der Einzahlungshöhe – abstauben kannst du damit bis zu 650 €!

Auch die Bonus-Bedingungen könnten kaum besser sein. Der einzige Nachteil ist, dass die Quote zwischen 1,01 und 2,00 liegen muss und du deine Gratiswetten innerhalb von drei Tagen einlösen musst.

Zahlungsmöglichkeiten: 4.5 von 5 Punkten

Auch was die Methoden zur Ein- und Auszahlung angeht, überzeugt N1Bet auf ganzer Linie. Neben Kreditkarten und E-Wallets kannst du hier nämlich auch mit Krypto-Währungen bezahlen! Einzig die Mindesteinzahlung von 20 € finden wir ein wenig zu hoch.

Ein- und Auszahlung:

Visa

Mastercard

Maestro

ecoPayz

MiFinity

Skrill

Neteller

Neosurf

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Unsere Wertung: 4.6 von 5 Punkten

Sahne jetzt den fetten Sportwetten-Bonus von N1Bet ab!

5. Cashpoint – jahrelange Erfahrung als Sportwetten-Anbieter in Österreich

Vorteile:

Viele verschiedene Zahlungsmittel

Langjährige Erfahrung

Gute Wettboni

Nachteile:

Durchschnittliche Quoten

Cashpoint ist ein österreichischer Anbieter, der vielen Wettfreunden vielleicht noch als XTiP bekannt ist. Dieser Wettanbieter wurde 1996 gegründet und führte im Jahr 2000 eine eigene Internetplattform ein, um erstmals auch Sportwetten übers Internet anzubieten.

Mittlerweile gehört Cashpoint zur bekannten Gauselmann-Group, wobei es sich um eine international agierende Unternehmensgruppe der Unterhaltungs- und Freizeitwirtschaft handelt, die 1957 von Paul Gauselmann gegründet wurde.

Seriosität: 4,9 von 5 Punkten

Wie bereits erwähnt, gehört Cashpoint zum Gauselmann-Konzern. Der Ruf von Cashpoint ist daher durch und durch positiv. Auch in Sachen Sicherheit überzeugt der Wettanbieter im Test, denn Cashpoint verfügt über eine besonders vertrauenswürdige Lizenz aus Deutschland. Cashpoint besitzt außerdem eine in der gesamten EU gültige Lizenz der Malta Gaming Authority.

Auswahl an Sportwetten: 4,5 von 5 Punkten

Mit einer Auswahl aus rund 20 Sportarten kann Cashpoint hier punkten. Dabei sind nicht nur die Klassiker wie Fußball, Basketball, Tennis und Co., sondern auch verschiedene Randsportarten wie Rugby, Futsal oder Darts vertreten. Das Angebot vom Wettanbieter Cashpoint kann sich also sehen lassen!

Wettbonus: 4,5 von 5 Punkten

Die Höhe des Sportwetten-Bonus von Cashpoint können sich durchaus sehen lassen. Nach einer geringen Mindesteinzahlung von nur 10 € warten bis zu 200 € Bonus auf dich sowie die sogenannten Freebets.

Um dich für die Freebets zu qualifizieren, muss der Wettschein mindestens zwei Ereignisse mit einer Mindestquote von 1.5 pro Auswahl enthalten. Dazu kommen bei diesem Wettanbieter immer wieder Gratis-Wetten, zum Beispiel zur WM.

Zahlungsmöglichkeiten: 4,5 von 5 Punkten

Einerseits überzeugt uns Cashpoint im Test mit den vielen verschiedenen Zahlungsmitteln zur Einzahlung, die du bei Sportwetten in Österreich ohne Gebühren nutzen kannst. Punkteabzug gibt es für den Online-Wettanbieter für die Auszahlungsmethoden, da hier nur Skrill oder Banküberweisung zur Verfügung steht.

Einzahlung:

Kreditkarte (Visa und Mastercard)

PayPal

Paysafecard

Trustly

Banküberweisung

EPS SOFORT by Klarna

Skrill

Neteller

Unsere Wertung: 4.5 von 5 Punkten

Überzeuge dich vom Riesen-Angebot an Wetten beim Top-Wettanbieter Cashpoint!

Unsere Auswahlkriterien für die besten Wettanbieter für Live-Wetten und Sportwetten in Österreich

Unsere Erfahrung hat uns einiges gelehrt, nämlich dass sich die besten Wettanbieter vor allem durch die Qualität der folgenden Kriterien auszeichnen: Sicherheit bzw. Seriosität, die Auswahl an Wetten, eine Vielzahl an Zahlungsmitteln und einen hohen Wettbonus mit kundenfreundlichen Bonus-Bedingungen. So haben wir die Favoriten in unserem Vergleich bewertet:

Seriosität der Online-Wettanbieter in Österreich

Wenn die meisten Menschen an Online-Wetten denken, kommen oft Bedenken um ihre Sicherheit auf. Natürlich steht dieses Kriterium auch in unserem Vergleich der besten Wettanbieter in Österreich an erster Stelle. Deshalb haben wir die in diesem Test aufgeführten Buchmacher auf Herz und Nieren geprüft, um ihre Seriosität garantieren zu können.

Seit 2021 benötigen Wettanbieter und Online-Buchmacher eine Lizenz, um Wetten im Internet anbieten zu dürfen. In unserem Vergleich achten wir dabei auf eine gültige Lizenz aus Deutschland, Österreich oder der EU. Auch die Lizenz aus Curacao hat sich für Sportwetten bewährt.

Außerdem ist ein guter Ruf des Buchmachers ein gutes Indiz für dessen Sicherheit. Wenn du online wetten möchtest, solltest du auch auf die Sportwetten-Erfahrungen der anderen Nutzer hören. Wenn sich ein Wettanbieter in Österreich bereits einen Namen in der Community gemacht hat, können auch wir ihn empfehlen.

Auswahl an Wetten

Beste Wettanbieter für Online-Wetten punkten mit einem breit gefächerten Wettangebot an Sportarten, das nicht nur aus den Klassikern wie Fußball und Co. bestehen sollte, sondern auch viele verschiedene weniger beliebte Sportarten beinhalten. Eine Auswahl von mehr als 25 Sportarten zeugt von einem super Angebot des Wettanbieters.

Natürlich achten wir beim Vergleich von Wettanbietern aber auch auf faire Tipps, gute Quoten und spannende Live-Wetten in unterschiedlichen Events.

Wettbonus und Bonus-Bedingungen

Gerade am Sportwetten-Bonus erkennt man einen guten Wettanbieter. Dabei möchten wir von den Anbietern für Online-Wetten jedoch nicht nur einen guten Willkommensbonus sehen, sondern auch eine Vielzahl weiterer Angebote, wie zum Beispiel ein Cashback-Angebot, Einzahlungsboni und VIP-Programme.

Doch selbst wenn ein Bonus besonders hoch ist, ist Vorsicht geboten, denn das heißt nicht automatisch, dass du auch eine faire Chance auf die Auszahlung des Bonus hast. Denn wann dein Bonus genutzt oder ausgezahlt wird, hängt von den sogenannten Bonus-Bedingungen ab.

Was genau du tun musst, um den Bonus ausgezahlt zu bekommen, ist vom Wettanbieter in Österreich abhängig. Normalerweise musst du dein Bonusguthaben innerhalb einer bestimmten Zeit mehrere Male umsetzen, bevor es zur Auszahlung freigegeben wird.

Bei manchen Anbietern spielen auch die Quoten der Spiele eine Rolle, achte also auf die Mindest-Quoten beim jeweiligen Buchmacher.

Zahlungsmöglichkeiten für Kunden aus Österreich

Natürlich geht bei Online-Sportwetten nichts ohne Geld. Damit du auch so schnell und einfach wie möglich auf deine Lieblingsteams wetten kannst, haben wir im Vergleich darauf geachtet, dass die Anbieter viele verschiedene Zahlungsmittel anbieten.

Bei einem guten Buchmacher stehen dir neben Kreditkarten und Überweisungen auch verschiedene E-Wallets zur Verfügung. Wichtig ist, dass für Ein- und Auszahlungen keinerlei Gebühren anfallen. Worauf es uns ebenfalls ankommt, ist eine geringe Mindesteinzahlung von bis zu 10 €. Nur so kannst du auch kleinere Wetten tätigen.

Ein weiteres Kriterium, das wir beim Vergleich der besten Online Wettanbieter unter die Lupe genommen haben, ist, wie schnell und zuverlässig die Ein- und vor allem Auszahlungen auch tatsächlich ankommen. Denn der Gewinn ist ja letztendlich das, was zählt.

Weitere interessante Themen:

FAQ: Fragen und Antworten zu Quoten, Tipps, Livewetten und Co.

Gerade Anfänger haben bezüglich Sportwetten im Internet oft viele Fragen. Natürlich möchten wir dich in unserem Sportwetten-Vergleich nicht im Regen stehen lassen. In unseren FAQ findest du alles, was wichtig ist:

Was hat es mit den Quoten auf sich?

Diese Frage beschäftigt zweifelsohne alle Neulinge in Sachen Sportwetten, denn wenn du nichts über Quoten weißt, überlässt du deine Gewinnchancen dem Zufall.

Quoten sind dazu da, um dir einen besseren Überblick über die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Wettereignisses zu liefern. Je höher die Wettquoten einer Wette, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst. Je niedriger die Quote, desto wahrscheinlicher dein Gewinn.

Auch dein Gewinn beim Wetten wird direkt über die Wettquoten berechnet, nämlich so: Der Einsatz wird mit den Quoten multipliziert – heraus kommt der Betrag, der an dich ausgezahlt wird.

Oftmals hängen die Wettquoten auch mit dem Bonus zusammen, denn bei einigen Wettanbietern kannst du den Bonus nur für Spiele mit einer Mindestquote einlösen.

Muss ich meine Identität für Wetten im Internet nachweisen?

Ja, wenn du online Sportwetten abschließen möchtest, musst du dich zunächst verifizieren, bevor du auf ein Sportevent wetten kannst.

Seit der Einführung des sogenannten Glücksspiel-Staatsvertrags soll so gewährleistet werden, dass es bei Sportwetten im Internet mit rechten Dingen zugeht. Die Verifikation deiner Identität kommt nicht nur deinem eigenen Schutz zugute, sondern sorgt auch für die Verhinderung von Geldwäsche.

Wie kann ich meine Identität zum Wetten in Österreich verifizieren?

Das ist ganz einfach. Normalerweise lädst du eine Kopie deines Personalausweises oder Reisepasses in deinem Konto beim jeweiligen Wettanbieter hoch. Wenn du deine Verifikation nicht innerhalb einer bestimmten Zeit durchführst, wirst du dein Konto nur eingeschränkt nutzen können.

Bei den meisten Anbietern für Wetten bedeutet das, dass du keine Einzahlungen und Auszahlungen und daher auch keine Sportwetten tätigen kannst. Wenn der Anbieter dich nicht dazu auffordert, deine Identität zu bestätigen, solltest du vorsichtig sein, denn dann gibt es womöglich auch andere Sicherheitsbedenken.

Was ist eine Siegwette?

Diese Art der Sportwette ist eine der ältesten und einfachsten Wetten, die vor allem bei Anfängern besonders beliebt ist. Die Siegwette bezeichnet eine einfache Wette, bei der du vorhersagst, welches der an einem Sportevent beteiligten Teams das Spiel gewinnen wird.

Gerade bei Fußballwetten in der Bundesliga oder Champions League, wo in der Regel auch faire Quoten herrschen, ist diese Art der Wette besonders beliebt.

So funktionieren Anmeldung und Login für Sportwetten Anbieter in Österreich

Um im Internet auf verschiedene Sportarten wetten zu können, musst du dich zunächst beim entsprechenden Anbieter anmelden. So funktioniert die Anmeldung bei Wettanbietern in Österreich:

Registriere dich auf der Website des Sportwetten-Anbieters Gehe auf die Website vom Sportwetten-Anbieter, für den du dich entschieden hast. Auf der Startseite findest du die Schaltfläche „Registrieren“ oder „Anmelden”. Klicke einfach auf den Button, um zur Registrierung zu kommen. Gib deine persönlichen Daten ein – normalerweise wird hier nach deinem Namen, deinem Geburtsdatum, deiner Telefonnummer und deiner E-Mail-Adresse gefragt. Meistens musst du auch einen Benutzernamen und ein Passwort festlegen. Akzeptiere nun noch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicke dann auf „Weiter“ oder „Registrierung abschließen“. Bei den meisten Sportwetten-Anbietern in Österreich erhältst du per E-Mail oder SMS einen Code, mit dem du dein Konto aktivieren musst. Verifiziere deine Identität Bevor du Geld ein- und wieder auszahlen kannst, musst du deine Identität bestätigen. Wie genau das beim jeweiligen Sportwetten-Anbieter funktioniert, findest du in deinem Konto. Lade einfach deinen Personalausweis oder Reisepass hoch und befolge die weiteren Anweisungen – dann kann es auch schon weitergehen. Zahle Geld ein, um deinen Bonus zu erhalten Um eine Wette auf deinen Lieblingssport, dein Team oder dein Event zu wetten, musst du zunächst Geld einzahlen. Im Menü oder in deinem Konto findest du die Option „Einzahlen“. Wähle nun den Betrag und die Zahlungsmethode aus. Bitte beachte, dass der Betrag über der Mindesteinzahlung liegen muss!Um deinen Willkommensbonus freizuschalten, musst du nur noch die Bonus-Bedingungen akzeptieren und deine Einzahlung abschließen. Warte auf die Gutschrift auf dein Wettkonto Jetzt musst du nur noch warten, bis die Einzahlung auf deinem Wettkonto beim Sportwetten-Anbieter ankommt. Bei den meisten Zahlungsmethoden geht das innerhalb von wenigen Minuten, außer wenn du mit Banküberweisung zahlst, kann es ein paar Tage dauern, bis das Geld auf deinem Konto ist. Sobald die Gutschrift in deinem Konto ersichtlich ist, kannst du Sportwetten abschließen und deinen Wettbonus einlösen. Wette auf die besten Events! Nun kann es auch schon losgehen. Jetzt kannst du Tipps abgeben, die du dann auf deinem Wettschein sehen kannst. Viel Erfolg beim Wetten!

Unser Vergleich der Top 5 Anbieter für Sportwetten in Österreich

TonyBet: Unser Testsieger der besten Wettanbieter in Österreich bietet beste Live-Wetten, faire Quoten, Top-Ligen und eine super Spielauswahl. In unserem Vergleich gibt es für TonyBet daher fast die volle Punktzahl. 4,9 von 5 Punkten

BildBet: Der zweitplatzierte Anbieter BildBet überzeugt nicht nur mit einem hohen Sportwetten-Bonus, einer besonders praktischen Casino App und einer Riesen-Auswahl an Live-Wetten, sondern auch durch eine Vielzahl an sicheren Zahlungsmethoden. 4.8 von 5 Punkten

Happybet: Im Vergleich hat uns an Happybet vor allem die klasse App und der super Kundensupport für Österreicher gefallen. Einen weiteren Pluspunkt gibt es für Happybet, da dieser Anbieter die Wettsteuer für dich als Kunde übernimmt. 4,7 von 5 Punkten

N1Bet: Dieser Wettanbieter in Österreich kann zwar nicht mit einer EU-Lizenz aufwarten, die einfache Verifizierung und der überdurchschnittlich hohe Wettbonus von bis zu 650 € machen das aber wett. N1Bet ist außerdem der einzige Wettanbieter im Vergleich, bei dem du auch mit Kryptowährungen zahlen kannst. 4,6 von 5 Punkten

Cashpoint: Dieser Wettanbieter glänzt mit vielen verschiedenen Sportarten von Fußball über Basketball hin zu Tennis. Bei Cashpoint musst du dir dank der langjährigen Erfahrung und dem guten Ruf über deine Sicherheit überhaupt keine Sorgen machen. 4,5 von 5 Punkten

Fazit: Die besten Sportwetten-Anbieter in Österreich

Wir hoffen, dass unser Faktencheck beim Thema Sportwetten-Anbieter in Österreich dir bei der Auswahl helfen konnte. Zudem sieht man, wie viele unterschiedliche Aspekte beim Thema Sportwetten eigentlich in Betracht gezogen werden sollten.

Unser Favorit ist definitiv TonyBet, der in allen Kriterien positiv überzeugen konnte. Selbstverständlich werden hier nur Sportwetten-Anbieter vorgestellt, die die erforderlichen Lizenzen haben sowie die notwendigen Genehmigungen vorlegen können. Schlussendlich dürfen wir dir nur noch viel Glück und Spaß bei deinem Sportwetten-Abenteuer wünschen!

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken. Glücksspiel ist mit einem angemessenen Anteil an Risiken verbunden, und es ist wichtig, dies bei der Nutzung von Online-Glücksspielseiten zu erkennen.

Während wir verschiedene Glücksspielseiten überprüfen, sollten Sie sich mit den örtlichen Gesetzen in Ihrer Region vertraut machen, bevor Sie online spielen. Außerdem sind alle Glücksspielseiten und unsere Guides erst ab 18 Jahren verfügbar.