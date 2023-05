Bester Online Casino Bonus 2023 – Casino Boni im Faktencheck

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Es gibt viele verschiedene Online Casino Anbieter am Markt und alle werben mit teils außergewöhnlich hohen Casino Boni. Doch meistens lohnt es sich auch die Bonusbedingungen zu lesen, denn diese sind zum Teil schwer oder ganz und gar unmöglich zu erfüllen. Das kann die Suche nach einem geeigneten Casino Bonus ziemlich frustrierend gestalten. Wir haben uns deshalb diesem Thema angenommen und verschiedene Online Casinos getestet. Dabei haben wir nicht nur das Casino Bonus Angebot unter die Lupe genommen, sondern auch andere wichtige Kriterien wie die Spielauswahl, den Kundensupport und die Zahlungsmethoden berücksichtigt. Schließlich möchten wir sicherstellen, dass die von uns empfohlenen Casinos nicht nur großzügige Boni bereitstellen, sondern auch ein hervorragendes Gesamterlebnis für Spieler bieten. Das Online Casino 7Bit bietet im Test den besten Casino Bonus und ist daher unser Testsieger. Was uns bei diesem Anbieter überzeugt hat, erfährst du jetzt! Die Anbieter mit den besten Online Casino Boni: 7Bit: Das Casino mit einem spitzenmäßigen Casino Bonus und der Testsieger.

Wild.io: Bestes der Online Casinos für einen hohen Krypto Bonus.

mBit: Bietet ein besonders verlockendes VIP-Bonus-Programm.

BitSpin Casino: Hat einen besonderen Casino Bonus für High Roller.

Katsubet: Bietet besonders umfangreiche Online Casino Bonus Angebote. Möglicherweise blockiert dein Ad-Blocker die Links! In diesem Fall solltest du diesen vorübergehend deaktivieren, um auf die Links zugreifen zu können. 1. 7Bit – bietet die besten Casino Boni unter den Online Casinos Die Vorteile: Vier Einzahlungsboni

Bis zu 100 € oder 1,5 BTC Willkommensbonus

Hohe Preispools

6000 Casino Spiele

Bester Casino Bonus Die Nachteile: Erhebt Gebühren für Zahlungen Die Dama N.V. gründete im Jahr 2014 das Online Casino 7Bit. Wir haben dieses Casino ausgiebig getestet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um ein wirklich gutes Online Casino für deutsche Spieler handelt, das in allen Kategorien überzeugt. Wenn du auf der Suche nach einem zuverlässigen und unterhaltsamen Online Casino bist, das zudem noch einen hohen Casino Bonus bietet, dann ist 7Bit definitiv einen Besuch wert! Der Online Casino Bonus: 4,9/5 Punkte. Bei 7Bit, dem Anbieter mit dem besten Casino Bonus, erwartet neue Spieler ein großzügiger Willkommensbonus. Dieser besteht aus 100 % bis zu 100 € oder 1,5 BTC sowie 100 Freispiele. Dafür ist noch nicht einmal ein Online Casino Bonus Code erforderlich. Um den Bonus zu erhalten, musst du lediglich eine Einzahlung tätigen. Beachte jedoch, dass der Casino Bonus vor einer Auszahlung mindestens 40-Mal umgesetzt werden muss. Außerdem verfällt der Casino Bonus nach 14 Tagen, wenn der Einsatz nicht gedeckt ist. Doch damit nicht genug, 7Bit bietet seinen Spielern auch drei weitere attraktive Einzahlungsboni: 1. Einzahlung: 50 % Bonus bis zu 400 € oder 1,25 BTC

50 % Bonus bis zu 400 € oder 1,25 BTC 2. Einzahlung: 50 % Bonus bis zu 200 € oder 1,25 BTC

50 % Bonus bis zu 200 € oder 1,25 BTC 3. Einzahlung: 100 % Bonus bis zu 100 € oder 1 BTC Darüber hinaus gibt es regelmäßige Boni für Stammspieler wie einen täglichen Cashback und Drops & Wins Angebote mit extrem hohen Preispools. Besonders erwähnenswert ist das verlockende VIP-Programm, bei dem verschiedene Stufen erreicht werden können. Auf jeder neuen Stufe warten verlockende Online Casino Bonus Angebote auf dich. Alle Informationen zum Casino Bonus und dessen Bedingungen findest du auf der Webseite des top Online Casinos 7Bit. Die Casino Spiele Auswahl: 4,8/5 Punkte. Im 7Bit Online Casino erwartet dich eine beeindruckende Spielauswahl mit insgesamt über 6000 verschiedenen Casino Spielen. Der Großteil davon sind Slots, doch auch Fans von Tischspielen kommen hier voll auf ihre Kosten. Mit 250 Blackjack-Tischen, 70 Baccarat-Kartenspielen, über 100 Roulettetischen sowie knapp 50 Poker-Tischen lässt das Angebot keine Wünsche offen. Zudem sorgen über 115 Spieleanbieter für Abwechslung und Nervenkitzel. Besonders beeindruckend ist das Live Casino mit knapp 400 Spielen. Verglichen mit anderen Online Casinos kann sich diese Spielauswahl definitiv sehen lassen. Der Kundensupport: 4,9/5 Punkte. Das Online Casino 7Bit bietet seinen Spielern einen exzellenten Kundensupport rund um die Uhr an. Die Kontaktaufnahme erfolgt entweder per Live-Chat oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Alternativ steht die E-Mail-Adresse „Support@7bitCasino.com“ zur Verfügung. Obwohl keine Telefonhotline angeboten wird, ist es sehr positiv, dass der Support jederzeit erreichbar ist und die Mitarbeiter stets freundlich und hilfsbereit sind. Die Zahlungsmethoden: 4,9/5 Punkte. Insgesamt stehen im 7Bit Online Casino 14 verschiedene Möglichkeiten für Ein- und Auszahlungen zur Verfügung. Hierzu zählen Kreditkarten, eWallets wie Skrill, Neteller oder MuchBetter sowie auch die Möglichkeit, mittels Überweisung eine Auszahlung zu tätigen. Besonders positiv ist, dass fünf verschiedene Kryptowährungen für Zahlungen angeboten werden, darunter die wichtigsten wie Bitcoin, Litecoin und Ethereum. Die Bearbeitung seitens des Online Casinos erfolgt sofort. Lediglich bei Zahlungen mit ecoPayz kann es zwischen 0 und 24 Stunden dauern, bis das Guthaben oder die Auszahlung bereitsteht. Bei Zahlungen mit Kreditkarten dauert es 1 bis 3 Bankarbeitstage, während Überweisungen sogar 1 bis 5 Bankarbeitstage in Anspruch nehmen können. Negativ zu erwähnen ist jedoch, dass seitens des Online Casinos Gebühren auf einige Zahlungsarten erhoben werden und die minimal und maximal ein- und auszahlbaren Beträge variieren. Das mobile Casino: 4,8/5 Punkte. Das Online Casino 7Bit bietet seinen Spielern eine optimierte Webseite für Mobilgeräte an, über die mobil gespielt werden kann. Eine native App zum Download wird nicht angeboten. Beim Aufrufen der Seite über den mobilen Browser wird die Anzeige automatisch an die Größe des Displays angepasst. Wir sind von der Leistung des mobilen Online Casinos beeindruckt. Leider ist es unserer Erfahrung nach nur möglich, die Mehrheit der Spiele mobil zu spielen. Alle Funktionen, die man von der Desktop-Version gewohnt ist, sind jedoch auch mobil verfügbar. Die Gesamtbewertung: 4,9/5 Punkte. >>Zum besten Casino Bonus! 2. Wild.io – das beste der Online Casinos für einen besonders hohen Krypto Casino Bonus Die Vorteile: 500 % Bonus bis zu 10 BTC

11 attraktive Online Casino Boni

2800 Spiele

450 Live Spiele

VIP-Club Bonusangebot Die Nachteile: Ausschließlich englischer Support Das Wild.io Online Casino wurde im Jahr 2022 von der Nonce Gaming B.V. gegründet und hat sich seitdem einen guten Ruf in der Branche erarbeitet. Obwohl es sich um ein vergleichsweise junges Casino handelt, bietet es eine Menge. Besonders beeindruckt hat uns das hervorragende Live Casino dieses Anbieters sowie der 500 % Willkommensbonus bis zu 10 BTC. Der Online Casino Bonus: 4,9/5 Punkte. Wild.io begrüßt alle neuen Spieler mit einem äußerst attraktiven Online Casino Willkommensbonus. Dieser besteht aus maximal 500 % Casino Bonus und kann insgesamt bis zu 10 BTC betragen. Der Casino Bonus wird auf die ersten vier Einzahlungen aufgeteilt, wobei die Höhe des Bonus von der Höhe der Einzahlung abhängt. Laut den Bonusbedingungen muss dieser Willkommensbonus in den erste 30 Tagen mindestens 40-Mal umgesetzt werden. Für treue Spieler gibt es ebenfalls viele Bonusaktionen, wie den täglichen Cashback, das Wheel of Fortune oder einen wöchentlichen Cashback. Während unseres Tests standen insgesamt acht weitere Casino Bonus Angebote neben dem Willkommensbonus zur Auswahl. Das Wild.io Online Casino bietet auch einen attraktiven VIP-Club, bei dem du tolle Preise in Form von Bonusguthaben oder Freispielen gewinnen kannst. Eine detaillierte Auflistung der einzelnen Boni findest du auf der Webseite von Wild.io. Die Casino Spiele Auswahl: 4,7/5 Punkte. Obwohl das Wild.io Online Casino noch relativ neu am Markt ist, bietet es bereits eine beeindruckende Auswahl an Spielen. Insgesamt stehen über 2800 verschiedene Casinospiele zur Verfügung, wobei die meisten davon Casino Slots sind. Unter den Tischspielen befinden sich mehr als 80 Roulette-Tische, 20 Poker-Spiele und über 300 Blackjack-Tische. Ansonsten gibt es mehr als 160 verschiedene Jackpot-Spiele, was uns sehr positiv gestimmt hat. Unter den Softwareanbietern befinden sich viele bekannte Namen wie BGaming, Pragmatic Play oder Mascot, was die Auswahl an Spielen besonders interessant gestaltet. Das Live-Angebot des Wild.io Online Casinos umfasst mehr als 450 Spiele, die alle für Nervenkitzel pur sorgen. Insgesamt kann die Spielauswahl im Vergleich zu anderen Online Casinos als positiv bewertet werden. Der Kundensupport: 4,8/5 Punkte. Wild.io Online Casino bietet einen 24/7-Support, was insbesondere für Nachtspieler von Vorteil ist. Um Kontakt mit dem Kundensupport aufzunehmen, kann man entweder den Live-Chat auf der Webseite nutzen oder eine E-Mail an „Support@wild.io“ senden. Wir haben den Mitarbeiter als äußerst freundlich und hilfsbereit empfunden. Leider war der Support ausschließlich in englischer Sprache verfügbar, jedoch kann man hierfür einen Übersetzer verwenden. Dies wurde uns in anderen Online Casinos aus diesem Casino Bonus Test auch seitens der Mitarbeiter angeboten, bei Wild.io bedauerlicherweise nicht. Die Zahlungsmethoden: 4,6/5 Punkte. Enttäuschenderweise ist es im Online Casino Wild.io ausschließlich möglich, Einzahlungen mit Bitcoin zu tätigen. Die Mindesteinzahlung beträgt dabei lediglich 0,0002 BTC, was nach aktuellem Umrechnungskurs noch nicht einmal 10 € entspricht. Für deutsche Spieler werden keine Gebühren erhoben, was als fair zu bezeichnen ist. Bei Auszahlungen akzeptiert das Casino jedoch eine Vielzahl an verschiedenen Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tether, Ripple, Cardano, Tronix und Binance Coin. Da es sich hier um ein reines Krypto Casino handelt, werden keinerlei Zahlungen mit Fiat-Währungen akzeptiert. Unserer Meinung nach sollten Fiat-Währungen zumindest als alternative Zahlungsmethode zu Kryptowährungen angeboten werden. Das mobile Casino: 4,9/5 Punkte. Das Wild.io Online Casino bietet ebenfalls die Möglichkeit, von überall aus über seine für Mobilgeräte optimierte Webseite zu spielen. Eine native App zum Download wird nicht angeboten, was jedoch kein Problem darstellt. Alles, was du benötigst, ist ein Smartphone oder Tablet und schon kannst du im mobilen Casino dein Glück versuchen. Die Performance der Casino-Seite hat uns überzeugt und es gab keine nennenswerten Funktionen, die wir vermisst haben. Alle Slots liefen flüssig und ohne Probleme. Mobiles Spielen war somit ein wahrer Genuss! Die Gesamtbewertung: 4,8/5 Punkte. >>Zum Krypto Online Casino Bonus! 3. mBit – bietet das attraktivste VIP-Programm im Online Casino Bonus Test Die Vorteile: 3 Einzahlungsboni

3000 Spiele

400 Live Spiele

Zahlungen mit 7 Kryptowährungen

Bis zu 4 BTC + 300 Freispiele Bonus Die Nachteile: Zahlungen nur mit Krypto Die Gründung des mBit Online Casinos erfolgte im Jahr 2014 durch die renommierte Casino-Gruppe Dama N.V., welche mehrere Online Casinos betreibt. Durch diese Erfahrung im Markt der Online Glücksspiele kann der Anbieter punkten. Während unseres Casino Tests fielen uns besonders die drei Einzahlungsbonus-Angebote sowie der Willkommensbonus positiv auf. Der Online Casino Bonus: 4,8/5 Punkte. Das mBit Online Casino bietet seinen Spielern nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei verschiedene Online Casino Boni zur Auswahl. Hier sind die Angebote im Überblick: 1. Einzahlung: 75 % Bonus bis zu 1 BTC + 75 Freispiele

75 % Bonus bis zu 1 BTC + 75 Freispiele 2. Einzahlung: 100 % Bonus bis zu 1,5 BTC + 100 Freispiele

100 % Bonus bis zu 1,5 BTC + 100 Freispiele 3. Einzahlung: 125 % Bonus bis zu 1,5 BTC + 125 Freispiele Mit diesen Bonus Angeboten kannst du dir ein hohes zusätzliches Startguthaben sichern, um hohe Gewinne an einem der Video-Spielautomaten oder Tischspiele zu erzielen. Laut den Bonusbedingungen musst du den Casino Bonus 40-Mal innerhalb von 7 Tagen umsetzen, um diesen ausbezahlen zu können. Das finden wir relativ schwer zu erfüllen. Der Casino Bonus mit Einzahlung ist jedoch noch nicht alles, denn das Casino bietet auch noch weitere verlockende Casino Bonus Angebote. Zu den Daily-Deals gehören verschiedene Preispools mit einem Gesamtgewinn von unglaublichen 1 Million Euro. Wenn du einen Freund wirbst, werdet ihr beide mit jeweils 200 Freispielen und einem 30 % Einzahlungsbonus belohnt. Auch das Bonus-Treueprogramm ist uns sehr positiv aufgefallen. Je höher deine Stufe, desto attraktiver fällt der Casino Bonus wie Freispiele, Cashback oder ein Reload Bonus aus. Besuche die Webseite des mBit Online Casinos für weitere Informationen zu den verfügbaren Boni. Die Casino Spiele Auswahl: 4,7/5 Punkte. Im mBit Online Casino stehen insgesamt mehr als 3200 verschiedene Spiele zur Auswahl, wobei fast 2500 Slots sind. Das Spielportfolio des Online Casinos besteht aus 35 erstklassigen Spieleanbietern, was es noch vielfältiger macht. Da es sich um ein Krypto Casino handelt, wird auch eine große Anzahl an Krypto Slots angeboten. Tischspiel-Liebhaber können aus 90 Online Poker Spielen, 250 Blackjack-Tischen, 70 Baccarat-Kartenspielen und mehr als 100 Roulette-Tischen wählen. Ebenso gibt es auch Klassiker wie Bingo oder Keno. Das Live Casino des mBit Online Casinos bietet insgesamt fast 400 Spiele, die durch viele Live-Dealer einen besonderen Nervenkitzel bieten. Zusammenfassend bietet das mBit Online Casino im Vergleich zu anderen deutschen Online Casinos ein sehr attraktives Spielangebot. Der Kundensupport: 4,6/5 Punkte. Eines vorweg: Unsere Einschätzung ist, dass der Kundenservice des mBit Online Casinos hervorragend ist. Über den Live-Chat auf der Website kann man den Support erreichen. Obwohl die Mitarbeiterin kein Deutsch sprach, bot sie uns an, einen Übersetzer zu verwenden, um auf Deutsch zu kommunizieren. Wir erhielten innerhalb von Sekunden eine Antwort und das Gespräch verlief freundlich und hilfsbereit. Die Mitarbeiterin beantwortete geduldig alle unsere Fragen. Besonders positiv hervorzuheben ist der Chat zum Austausch mit anderen Spielern, den kein anderes top Online Casino bietet. Hier können neue Spiele und Infos zum Casino Bonus ausgetauscht werden. Die Zahlungsmethoden: 4,5/5 Punkte. Der Zahlungsverkehr im mBit Online Casino erfolgt ausschließlich über Kryptowährungen, da es sich um ein reines Krypto Casino handelt. Fiat-Währungen werden hier nicht akzeptiert. Zur Verfügung stehen verschiedene Kryptowährungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, USDT und XRP. Die Mindest- und Höchstbeträge für Ein- und Auszahlungen variieren je nach gewählter Währung und liegen in einem guten Mittelfeld zwischen 10 und 20 €, je nach aktuellem Umrechnungskurs. Alle Zahlungen werden umgehend bearbeitet und es fallen keine Gebühren seitens des Online Casinos an. Allerdings können eventuell Blockchain-Gebühren in deinem Wallet anfallen. Das mobile Casino: 4,6/5 Punkte. Das mBit Online Casino ermöglicht seinen Spielern das Spielen auf Mobilgeräten über eine für diese optimierte Webseite. Eine native App zum Download wird nicht angeboten, was unserer Meinung nach aber kein Nachteil ist. Wir finden, dass das mobile Casino von mBit alle Anforderungen erfüllt, da es zur Desktop-Version keine Einschränkungen gibt. Alle Bonusangebote, Zahlungsmethoden und Spiele stehen auch im mobilen Casino in vollem Umfang zur Verfügung. Das kann sich sehen lassen. Die Gesamtbewertung: 4,6/5 Punkte. >>Zum VIP-Programm vom mBit! 4. BitSpin Casino – hat den besten Online Casino Bonus für High Roller Die Vorteile: 4 verschiedene Casino Boni

Bis zu 150 € oder 1 BTC + 200 Freispiele Willkommensbonus

1000 verschiedene Spiele

100 Live Spiele

19 Zahlungsanbieter + 6 Kryptowährungen Die Nachteile: Relativ wenig Tischspiele BitSpin ist ein neues Casino, das im Jahr 2022 gegründet wurde und somit noch als Newcomer auf dem Markt gilt. Es wird von Dama N.V. betrieben, einem Betreiber, der bereits mehrere Casino-Seiten führt und dessen Erfahrung sich auch im Angebot von BitSpin widerspiegelt. Besonders beeindruckt waren wir von den 4 verschiedenen Casino Boni und deren Höhe. Der Online Casino Bonus: 4,7/5 Punkte. Wir finden das Bonusprogramm des BitSpin Casinos äußerst ansprechend. Es bietet folgendes Willkommenspaket mit vier Ersteinzahlungsboni, die alle sehr attraktiv sind: 1. Einzahlungsbonus: 100 % bis zu 150 € oder 1 BTC + 200 Freispiele.

100 % bis zu 150 € oder 1 BTC + 200 Freispiele. Einzahlungsbonus für High Roller: 110 % Bonus bis 2.000 € oder 1 BTC + 200 Freispiele.

110 % Bonus bis 2.000 € oder 1 BTC + 200 Freispiele. 2. Einzahlungsbonus: 50 % bis zu maximal 150 €.

50 % bis zu maximal 150 €. 3. Einzahlungsbonus: 60 % bis zu maximal 200 €. Um den Casino Bonus in Echtgeld umzuwandeln und auszahlen zu können, muss er innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt mindestens 40-Mal umgesetzt werden. Zudem musst du die Freispiele innerhalb von 24 h aktivieren. Alle Informationen zu den Bonusbedingungen bekommst du auf der Webseite des Online Casinos BitSpin. Zusätzlich gibt es für treue Spieler im BitSpin Casino noch zwei weitere interessante Boni. Jeden Dienstag gibt es einen 50%igen Bonus auf deine Einzahlung und jeden Freitag kannst du bis zu 150 Freispiele erhalten. Mit sechs verschiedenen Casino Boni ist dieses Bonus Angebot vergleichsweise eher überschaubar, befindet sich jedoch trotzdem im guten Mittelfeld. Die Casino Spiele Auswahl: 4,3/5 Punkte. Das BitSpin Casino bietet seinen Spielern eine Auswahl von fast 1000 verschiedenen Spielen, wobei es sich bei den meisten um Slots von bekannten Entwicklern wie Wazdan, Red Tiger oder NetEnt handelt. Viele dieser Slot Spiele haben aufregende Funktionen und hohe Gewinnmöglichkeiten. Allerdings fanden wir die Auswahl an Tischspielen im Vergleich zu anderen führenden Online Casinos für deutsche Spieler etwas begrenzt. Es stehen insgesamt 31 Roulette-, 6 Poker-, 42 Blackjack- und 14 Baccarat-Spiele zur Auswahl, andere Casinos bieten hier deutlich mehr. Das Live Casino Angebot des BitSpin Casinos umfasst etwas mehr als 100 verschiedene Spiele, hauptsächlich in den Kategorien Blackjack und Roulette. Besondere Spiele wie Monopoly Live oder Gameshows wie Deal or no Deal runden das Angebot des Online Casinos ab. Der Kundensupport: 4,6/5 Punkte. Der Kundensupport des BitSpin Casinos kann über den Live-Chat auf der Webseite kontaktiert werden, der 24/7 verfügbar ist. Alternativ kannst du auch eine E-Mail an „Support@bitspincasino.com" schicken. Im Live-Chat beginnt man mit einem automatischen Chatbot, der vordefinierte Fragen beantwortet. Falls dieser nicht weiterhelfen kann, wird man zu einem menschlichen Mitarbeiter weitergeleitet. Wir waren von der Freundlichkeit und Geduld der Mitarbeiterin beeindruckt. Die Zahlungsmethoden: 4,5/5 Punkte. Das BitSpin Casino bietet verglichen mit anderen Online Casinos eine besonders breite Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten an. Insgesamt stehen 19 verschiedene Zahlungsanbieter zur Verfügung, darunter verschiedene Kreditkarten, eWallets wie ecoPayz, Skrill, Neteller und MuchBetter, sowie auch Neosurf. Darüber hinaus akzeptiert das Casino die sechs Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin und Tether. Alle Transaktionen werden unverzüglich bearbeitet, mit Ausnahme von Überweisungen, die zwischen 1 und 3 Werktagen dauern können. Leider sind die Gebühren für einige Einzahlungsmethoden wie Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Neosurf und Instadebit relativ hoch und betragen bis zu 2,5 %. Bei Zahlungen mit ecoPayz fallen sogar 5 % des eingezahlten Betrags als Gebühr an, was wir als zu hoch empfinden, da viele andere Casinos keine Gebühren erheben. Das mobile Casino: 4,4/5 Punkte. Wie viele andere der besten Online Casinos bietet auch das BitSpin Casino keine native App zum Herunterladen an. Stattdessen haben sie eine mobil optimierte Webseite, auf die man einfach über den Browser seines Handys oder Tablets zugreifen kann, ohne dass eine zusätzliche Software heruntergeladen werden muss. Wir sind überzeugt, dass dieses mobile Casino gut umgesetzt wurde, da alle Funktionen und Spiele auch mobil zur Verfügung stehen und die Handhabung einfach ist. Wir konnten uns schnell zurechtfinden und hatten mobil viel Spaß. Die Gesamtbewertung: 4,5/5 Punkte. >>Zum Bonus für High Roller! 5. Katsubet – bietet die umfangreichsten Casino Bonus Angebote der Online Casinos Die Vorteile: 4 verschiedene Casino Boni

Bis zu 400 € sowie 100 Freispiele Willkommensbonus

5000 Casino Spiele

82 Spieleentwickler

13 Zahlungspartner inkl. Kryptowährungen Die Nachteile: Nur englischer Support Im Jahr 2020 wurde das Katsubet Online Casino von Dama N.V., einem erfahrenen Betreiber mehrerer Online Casinos, gegründet. Unserer Meinung nach zeigt sich diese Erfahrung auch im Katsubet Casino, insbesondere in der umfangreichen Auswahl an Tischspielen, die uns sehr beeindruckt hat. Der Online Casino Bonus: 4,6/5 Punkte. Das Katsubet Online Casino heißt dich mit einem Willkommensbonus für deine erste Einzahlung willkommen, der aus 100 % bis zu 400 € sowie 100 Freispielen besteht. Für diese Aktion wird kein Bonuscode benötigt. Des Weiteren erhältst du auch Boni für deine zweite, dritte und vierte Einzahlung, welche wie folgt belohnt werden: 1. Einzahlung: 75 % bis zu 500 € – Bonuscode: 2DEP

75 % bis zu 500 € – Bonuscode: 2DEP 2. Einzahlung: 50 % bis zu 1.000 € – Bonuscode: 3DEP

50 % bis zu 1.000 € – Bonuscode: 3DEP 3. Einzahlung: 100 % bis zu 4100 € + 100 Freispiele – Bonuscode: 4DEP Zusätzlich stehen für Stammkunden 15 weitere Boni zur Auswahl, was im Vergleich zu anderen top Online Casinos für deutsche Spieler eine Menge ist. Hier gibt es Angebote wie den Wild-Friday, bei dem du bis zu 500 Freispiele gewinnen kannst. Der Freispiel Casino Bonus ohne Einzahlung muss mindestens 50-Mal umgesetzt werden, ehe eine Auszahlung möglich ist. Wir möchten auch positiv erwähnen, dass die Preispools bei einigen Aktionen sehr hoch sind. Beispielsweise beträgt der Preispool bei „Drops & Wins" unglaubliche 1,5 Millionen Euro. Insgesamt bietet Katsubet eine breite Auswahl an Boni, die verglichen mit den anderen Casinos aus diesem Casino Bonus Test besonders hoch und umfangreich sind. Alle Informationen zu den Bedingungen der Casino Bonus Angebote findest du auf der Webseite des Online Casinos Katsubet. Ein Casino Bonus ohne Einzahlung stand bedauerlicherweise nicht zur Wahl. Die Casino Spiele Auswahl: 4,4/5 Punkte. Das Katsubet Online Casino hat insgesamt 5000 Casino Spiele in seinem Portfolio, von denen etwa 4500 Slots sind. Die Auswahl an modernen Video-Slots macht das Angebot noch vielfältiger. Die Spiele sind von 82 erstklassigen Spieleentwicklern, darunter befinden sich bekannte Namen wie NetGame, Amatic, Betsoft Gaming und NetEnt. Für Tischspiel-Fans gibt es über 500 verschiedene Spiele in den klassischen Kategorien Poker, Blackjack, Roulette und Baccarat. Das Live Casino bietet eine gute Auswahl an Spielen wie Roulette, Blackjack und Monopoly Live sowie Live-Game-Shows und Dreamcatcher. Unsere Erfahrung mit dem Live Casino war äußerst positiv. Der Kundensupport: 4,3/5 Punkte. Um den Kundensupport des Katsubet Online Casinos zu erreichen, hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder den Live-Chat nutzen oder das Kontaktformular auf der Webseite ausfüllen. Eine weitere Option besteht darin, eine E-Mail an die Adresse „Support@katsubet.com“ zu senden. Das Supportteam ist rund um die Uhr erreichbar und wird dein Anliegen zeitnah bearbeiten, sodass du schnell eine Lösung erhältst. Die Mitarbeiter empfanden wir als sehr freundlich und hilfsbereit. Die Zahlungsmethoden: 4,4/5 Punkte. Im Katsubet Online Casino gibt es 13 Möglichkeiten, um Zahlungen zu tätigen. Dazu gehören verschiedene Kreditkarten, Überweisungen und Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin und Tether. Visa und Mastercard, ecoPayz, Neosurf und Interac sind die wichtigsten Anbieter. Leider fallen bei einigen Zahlungsmethoden Gebühren an, wie z. B. 2,5 % bei Kreditkarteneinzahlungen oder Banküberweisungen. Alle Zahlungen werden sofort bearbeitet, außer bei Einzahlungen mit Neosurf oder ecoPayz, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis der Betrag verfügbar ist. Bei Auszahlungen per Banküberweisung kann es sogar bis zu 5 Werktage dauern, bis der Gewinn auf dem Konto erscheint. Die Mindest- und Maximalbeträge variieren. Das mobile Casino: 4,2/5 Punkte. Das Katsubet Online Casino bietet eine Web-App an, mit der du mobil auf das Casino zugreifen kannst. Es ist keine klassische App zum Herunterladen, sondern eine für Mobilgeräte optimierte Webseite, die von jedem mobilen Gerät aus aufgerufen werden kann. Wir waren beeindruckt von der Performance des mobilen Casinos und hatten denselben Spielspaß wie in der Desktop-Version. Alle Spiele, Kategorien sowie Kontofunktionen und Kontaktmöglichkeiten sind mobil uneingeschränkt verfügbar. Die Gesamtbewertung: 4,4/5 Punkte. >>Zu umfangreichen Bonus Angeboten! Nach diesen Kriterien haben wir die Casinos mit den besten Online Casino Bonus Angeboten bewertet Wenn wir ein Online Casino testen und bewerten, gibt es viele Aspekte, die für uns wichtig sind. Unser Ziel ist es, nur die Casinos mit den besten Bonusangeboten vorzuschlagen, die wir selbst ausführlich getestet haben. Auf diese Weise sind wir in der Lage, nur die Online Casinos mit den besten Casino Boni zu empfehlen und ein abwechslungsreiches und sicheres Spielerlebnis zu garantieren. Der Online Casino Bonus der Anbieter Das wichtigste Kriterium in unserem Casino Bonus Test sind die verfügbaren Bonusangebote für Neukunden sowie Bestandskunden und ein entsprechendes VIP- oder Treueprogramm. Zudem überprüfen wir die Bonusbedingungen und die Umsatzbedingungen auf Fairness und deren Umsetzbarkeit. Die Casino Spiele Auswahl der Online Casinos In unserem Casino Bonus Test bewerten wir auch das vorhandene Angebot an Casino Spielen und die Integration bekannter Spieleanbieter. Als Spieler erwarten wir eine große und abwechslungsreiche Auswahl an Echtgeld-Spielen und viele verschiedene Entwickler. Nur ein abwechslungsreiches und gleichzeitig umfangreiches Angebot bringt langfristig Spielspaß. Der Kundensupport der Casinos Bei Fragen oder Problemen zu den Bonusangeboten ist ein kompetenter und zuverlässiger Kundenservice unerlässlich. Dieser muss schnell und effektiv auf Fragen antworten, um eine positive Erfahrung zu gewährleisten. Keiner möchte lange auf die Lösung seines Problems warten, sondern lieber spielen und Gewinne erzielen. Die Zahlungsmethoden der Online Casinos In dieser Kategorie legen wir Wert auf eine Vielzahl von Zahlungsmethoden, schnelle Auszahlungen und sichere Transaktionen. Eine schnelle Auszahlung ist besonders wichtig, um lange Wartezeiten auf deine Gewinne zu vermeiden. Außerdem legen wir Wert darauf, dass alle Zahlungsvorgänge sicher durchgeführt werden. Das mobile Casino der Anbieter Mobiles Spielen ist heutzutage ein Muss, daher testen wir die Performance und das Angebot auf der für Mobilgeräte optimierten Webseite. Zudem haben wir geprüft, ob eine native App zum Download angeboten wird. Bester Online Casino Bonus 2023: Häufig gestellte Fragen zu den Casino Boni Welcher Anbieter hat den besten Online Casino Bonus? Der Casino Anbieter 7Bit hat den besten Online Casino Bonus und ist gleichzeitig unser Testsieger. Der Online Casino Willkommensbonus für alle neuen Spieler besteht aus 100 % auf bis zu 100 € oder 1,5 BTC sowie 100 Freispiele. Zudem bietet das Casino weitere attraktive Casino Boni sowie extrem hohe Preispools. Deshalb sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass das 7Bit Casino den bestmöglichen Casino Bonus mit Einzahlung hat. Bei welchem Online Casino Spiel kann man am meisten gewinnen? Beim Online Casino Spiel Blackjack kann man am meisten gewinnen, denn Blackjack gilt als das lukrativste Spiel in einem Casino. Dieses berühmte Kartenspiel mit dem Ziel, 21 Punkte zu erreichen, bietet nicht nur jede Menge Spaß, sondern kann auch zu beachtlichen Gewinnen führen. Tatsächlich sind bei Blackjack Rückzahlungswerte von mehr als 99 % erreichbar. Unsere Leseempfehlung: Online Casino Deutschland

Sportwetten Online

Sportwetten Österreich Wie läuft das mit dem Casino Bonus in Online Casinos? In Online Casinos sind Bonusangebote üblich und werden in der Regel entweder als Freispiele oder Einzahlungsboni angeboten. Freispiele ermöglichen es den Spielern, ein neues Spiel zu testen, ohne eigenes Geld zu riskieren. Einzahlungsboni werden hingegen Spielern angeboten, die eine Einzahlung auf ihr Casino-Konto vornehmen. Ein Reload Bonus kann genutzt werden, um das Spielerkonto wieder aufzuladen. Der Bonusbetrag entspricht normalerweise einem Prozentsatz der Einzahlung des Spielers. Wenn zum Beispiel ein Spieler 100 € einzahlt und das Casino einen hundertprozentigen Einzahlungsbonus anbietet, erhält der Spieler zusätzlich 100 € an Bonusgeld, wodurch sich sein Guthaben verdoppelt. Einige Casinos bieten auch Boni ohne Einzahlung. Expertentipps und Hilfestellungen zu den Online Casino Bonus Angeboten In diesem Abschnitt haben wir dir einige Tipps und Tricks zu den Bonus Angeboten der Online Casinos zusammengestellt. Damit möchten wir deinen Aufenthalt in einem der Casinos aus diesem „bester Casino Bonus 2023 Test" verbessern und deine Gewinne maximieren. Tipps zu den Bonusangeboten der besten Online Casinos Wähle den richtigen Bonus: Es gibt viele verschiedene Arten von Bonusangeboten wie Willkommensboni, Einzahlungsboni, Freispiele und mehr. Wähle den Bonus mit Einzahlung, der am besten zu deinem Spielstil und deinen Bedürfnissen passt.

Es gibt viele verschiedene Arten von Bonusangeboten wie Willkommensboni, Einzahlungsboni, Freispiele und mehr. Wähle den Bonus mit Einzahlung, der am besten zu deinem Spielstil und deinen Bedürfnissen passt. Nutze den Bonus Code: Viele Online Casinos verlangen die Eingabe eines Bonus Codes, um den Bonus zu aktivieren. Vergewissere dich, dass du den richtigen Code eingibst, um den Bonus zu erhalten.

Viele Online Casinos verlangen die Eingabe eines Bonus Codes, um den Bonus zu aktivieren. Vergewissere dich, dass du den richtigen Code eingibst, um den Bonus zu erhalten. Spiele mit Verantwortung: Auch wenn Bonusangebote verlockend sein können, ist es wichtig, verantwortungsbewusst zu spielen und nicht übermäßig viel Geld zu investieren. Setze dir ein Budget und halte dich daran.

Auch wenn Bonusangebote verlockend sein können, ist es wichtig, verantwortungsbewusst zu spielen und nicht übermäßig viel Geld zu investieren. Setze dir ein Budget und halte dich daran. Nutze VIP-Programme: Viele Online Casinos bieten VIP-Programme an, die Spielern exklusive Belohnungen und Boni bieten. Nutze diese Programme, um zusätzliche Vorteile zu erhalten.

Viele Online Casinos bieten VIP-Programme an, die Spielern exklusive Belohnungen und Boni bieten. Nutze diese Programme, um zusätzliche Vorteile zu erhalten. Verwende Zahlungsmethoden mit Bonusvorteilen: Die meisten Online Casinos bieten spezielle Boni für die Nutzung bestimmter Zahlungsmethoden wie Paypal oder Kreditkarten an. Um zusätzliche Vorteile und Belohnungen zu erhalten, solltest du diese Boni in Anspruch nehmen.

Die meisten Online Casinos bieten spezielle Boni für die Nutzung bestimmter Zahlungsmethoden wie Paypal oder Kreditkarten an. Um zusätzliche Vorteile und Belohnungen zu erhalten, solltest du diese Boni in Anspruch nehmen. Spiele an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten: Einige Online Casinos bieten spezielle Bonusangebote an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten an. Halte Ausschau nach diesen Angeboten, um zusätzliche Vorteile zu erhalten.

Einige Online Casinos bieten spezielle Bonusangebote an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten an. Halte Ausschau nach diesen Angeboten, um zusätzliche Vorteile zu erhalten. Behalte die Aktionen im Auge: Online Casinos bieten oft zeitlich begrenzte Aktionen und Sonderangebote an. Behalte diese im Auge, um keine Chance auf zusätzliche Boni und Belohnungen zu verpassen. Manchmal gibt es auch einen Casino Bonus ohne Einzahlung.

Online Casinos bieten oft zeitlich begrenzte Aktionen und Sonderangebote an. Behalte diese im Auge, um keine Chance auf zusätzliche Boni und Belohnungen zu verpassen. Manchmal gibt es auch einen Casino Bonus ohne Einzahlung. Nutze Empfehlungsboni: Die meisten Online Casinos bieten Empfehlungsboni an, wenn du Freunde dazu einlädst, ebenfalls im Casino zu spielen. Nutze diese Boni, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

Die meisten Online Casinos bieten Empfehlungsboni an, wenn du Freunde dazu einlädst, ebenfalls im Casino zu spielen. Nutze diese Boni, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Informiere dich über Wettbewerbe: Einige Online Casinos bieten Wettbewerbe an, bei denen du zusätzliche Boni und Belohnungen gewinnen kannst. Informiere dich über diese Wettbewerbe und nimm daran teil, um deine Gewinnchancen zu erhöhen. Tipps und Tricks zu den Bonusbedingungen: Online Casinos sind bekannt dafür, ihre Spieler mit großzügigen Bonus Angeboten zu locken. Ein Bonus kann jedoch schnell zu einer Enttäuschung werden, wenn die Bonusbedingungen nicht klar verständlich sind oder unerfüllbare Anforderungen enthalten. Daher ist es wichtig, sich vor Annahme eines Bonus die Bedingungen genau durchzulesen und sicherzustellen, dass sie fair und umsetzbar sind. Eine der wichtigsten Bonusbedingungen ist die Umsatzanforderung . Sie gibt an, wie oft der Bonusbetrag im Casino umgesetzt werden muss, bevor eine Auszahlung des Bonus möglich ist. Eine hohe Umsatzanforderung kann dazu führen, dass der Bonus kaum oder gar nicht umsetzbar ist, besonders wenn sie in einem kurzen Zeitraum erfüllt werden muss.

. Sie gibt an, wie oft der Bonusbetrag im Casino umgesetzt werden muss, bevor eine Auszahlung des Bonus möglich ist. Eine hohe Umsatzanforderung kann dazu führen, dass der Bonus kaum oder gar nicht umsetzbar ist, besonders wenn sie in einem kurzen Zeitraum erfüllt werden muss. Ein weiterer Faktor ist die zeitliche Anforderung . Die Bonusbedingungen müssen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfüllt werden, der von Casino zu Casino unterschiedlich sein kann. Es ist wichtig, diese Frist im Auge zu behalten, da der Bonus verfällt, wenn die Bedingungen nicht innerhalb dieser Zeit erfüllt werden.

. Die Bonusbedingungen müssen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfüllt werden, der von Casino zu Casino unterschiedlich sein kann. Es ist wichtig, diese Frist im Auge zu behalten, da der Bonus verfällt, wenn die Bedingungen nicht innerhalb dieser Zeit erfüllt werden. Auch die erlaubten Spiele können von Bedeutung sein. Oftmals können Bonusgelder nur an bestimmten Slots eingesetzt werden. Es ist daher ratsam, sich im Vorfeld über die erlaubten Spiele zu informieren, um sicherzustellen, dass man das Bonusguthaben effektiv nutzen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich lohnt, bei der Nutzung von Boni im Online Casino auf faire und umsetzbare Bonusbedingungen zu achten. Transparente und klare Bedingungen tragen dazu bei, dass Spieler genau wissen, was von ihnen erwartet wird, um den Bonus in Anspruch zu nehmen und letztendlich auch auszahlen zu können. Hier sind einige Strategien und Tipps, die dir helfen können, deine Gewinnchancen an Slots zu erhöhen: Wähle Slots mit einer festgelegten Maximalauszahlung, da deine Gewinnchancen hier höher sind als bei Automaten mit einem progressiven Jackpot.

Spiele an Slots mit kleinen Jackpots, da diese tendenziell einfacher zu gewinnen sind.

Einige Slots bieten mehr Freispiele als andere. Spiele an Slots wie Starburst von NetEnt, Book of Dead von Play’n Go und Gonzo’s Quest von NetEnt, da sie im Vergleich häufiger Freispiele vergeben.

Überprüfe die Auszahlungsrate der Slots in der Auszahlungstabelle. Langfristig macht es einen großen Unterschied, ob du an einem Spielautomaten mit einer höheren Auszahlungsrate spielst. Die top Anbieter mit den besten Online Casino Boni im Überblick 7Bit: Beim Anbieter 7Bit handelt es sich um das Casino mit dem besten Casino Bonus und unseren Testsieger. Die bis zu 100 € oder 1,5 BTC Willkommensbonus und die vier verschiedenen Einzahlungsboni haben uns im Test besonders gut gefallen. Die Gesamtbewertung: 4,9/5 Punkte. Wild.io: Das beste der Online Casinos für einen besonders hohen Krypto Bonus. 500 % Bonus bis zu 10 BTC werden hier geboten. Das kann sich im Vergleich mit den anderen Casino Boni sehen lassen. Weitere verlockende Casino Boni runden das verlockende Angebot ab. Die Gesamtbewertung: 4,8/5 Punkte. mBit: Das Online Casino mBit bietet ein besonders verlockendes VIP-Bonus-Programm. Hier hast du die Möglichkeit, verschiedene Stufen zu erklimmen und auf jeder Stufe warten attraktive Boni wie Freispiele, ein Reload Bonus oder Cashbacks. Die Gesamtbewertung: 4,6/5 Punkte. BitSpin Casino: Das BitSpin Casino bietet einen besonderen Casino Bonus für alle High Roller. Dieser beträgt sage und schreibe 110 % Bonus bis 2.000 € oder 1 BTC + 200 Freispiele. Das ist im Vergleich einzigartig und kann sich sehen lassen. Die Gesamtbewertung: 4,5/5 Punkte. Katsubet: Im Katsubet Online Casino bekommst du besonders umfangreiche Casino Bonus Angebote geboten. Insgesamt stehen hier, zählt man das Willkommenspaket dazu, 19 verschiedene Echtgeld Bonus Angebote zur Auswahl. Das überzeugt definitiv. Die Gesamtbewertung: 4,4/5 Punkte. Der beste Online Casino Bonus im Faktencheck: Unser Fazit Online Casino Boni können sehr unterschiedlich sein und es gibt keinen „besten“ Bonus, der für jeden Spieler gleichermaßen geeignet ist. Ein Bonus, der für einen Spieler optimal ist, kann für einen anderen Spieler möglicherweise weniger vorteilhaft sein. Insgesamt ist es wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse und Vorlieben berücksichtigst, wenn du dich für einen Bonus entscheidest. Ein wichtiger Faktor bei der Wahl eines Casino Bonus ist die Höhe des Bonusangebots sowie die Bedingungen, die mit dem Bonus verbunden ist. Dazu gehören unter anderem Umsatzbedingungen, zeitliche Beschränkungen und Spielbeschränkungen. Wir haben die top Casinos mit den besten Boni auf Herz und Nieren getestet, um dir die Auswahl zu erleichtern. Ein Anbieter ist dabei besonders hervorgestochen und dabei handelt es sich um unseren Testsieger 7Bit. Dieses Casino hat uns im Test in allen Kategorien überzeugt, dass hier Casino-Erlebnis der Extraklasse geboten wird. Vier Einzahlungsboni, hohe Preispools und ein Willkommensbonus von bis zu 100 € oder 1,5 BTC haben zusätzlich beeindruckt. Ein Besuch lohnt sich definitiv! >>Zum Testsieger 7Bit! Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken. Glücksspiel ist mit einem angemessenen Anteil an Risiken verbunden, und es ist wichtig, dies bei der Nutzung von Online-Glücksspielseiten zu erkennen. Während wir verschiedene Glücksspielseiten überprüfen, sollten Sie sich mit den örtlichen Gesetzen in Ihrer Region vertraut machen, bevor Sie online spielen. Außerdem sind alle Glücksspielseiten und unsere Guides erst ab 18 Jahren verfügbar.