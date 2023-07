I migliori bonus benvenuto casino per importo, numero di free spin, e requisito di puntata

Dichiarazione di non responsabilità: questo è contenuto sponsorizzato. Tutte le opinioni e i punti di vista sono dell'inserzionista e non riflettono lo stesso di WRTV.

Se sei alla ricerca di un ottimo bonus benvenuto casino, non c’è niente di meglio di avere un grosso aiuto a decidere.

Sono tantissime le alternative, per cui potrebbe succedere di essere in confusione. Non preoccuparti, ti veniamo in soccorso con questa guida dei top bonus benvenuto casinò.

Il migliore, secondo le nostre analisi, è quello offerto da Jackpot City. Mette sul piatto, infatti, una cifra altra, tanti giri gratis, anche come bonus senza deposito, ma non solo.

Dunque continua nella lettura, e saprai tutto sui migliori bonus casinò online!

Migliori bonus casino online

Jackpot City: miglior bonus benvenuto casinò in Italia

NetBet: miglior bonus casino senza deposito

Bwin: migliori requisiti di puntata del bonus benvenuto

PokerStars: miglior bonus slot machine

888 Casino: migliori free spin alla ricarica

Silverplay: miglior codice bonus

Eurobet Casino: bonus benvenuto quadruplo

Gioco Digitale: maggior numero di free spin

StarCasinò: miglior bonus cashback

1. Jackpot City - miglior bonus benvenuto casinò in Italia

Pro:

Bonus di benvenuto fino a 1.200€;

100% di maggiorazione sui primi 3 depositi;

120 giri gratis;

Bonus di 50 free spin senza deposito;

Palinsesto da 600+ giochi.

Contro:

Selezione di baccarat da migliorare

Al primo posto, come già mostrato, troviamo Jackpot City, un operatore che è entrato in Italia solo nel 2022. Non spaventarti però, perché si tratta di un casinò online attivo già dal 1998, a livello internazionale.

Lo abbiamo messo in prima posizione per l’importo promozionale, la quantità di giri gratuiti offerti, e delle termini e condizioni eque.

Bonus di benvenuto 5/5

Ecco ciò che porta Jackpot City in testa alla nostra lista. Iscrivendoti a questo casinò online, potrai avere già da subito 50 free spins senza deposito.

Poi, le maggiorazioni dei primi 3 depositi:

Il 100% in più sulla prima ricarica, fino a 400€ e 40 giri gratis;

Il 100% in più sul secondo versamento, fino a 400€ e 40 free spin;

Il 100% in più sul terzo deposito, fino a 400€ e 40 giri gratuiti.

Il totale è, ovviamente, di 1.200€ e 120 free spins.

Per partecipare a questa promo, dovrai selezionare il bonus casinò al momento della registrazione ed effettuare un deposito minimo di 10€.

La cifra promozionale arriva sotto forma di Fun Bonus, che va riscattato giocando per 1 volta il deposito. Poi, dovrai rigiocare il Fun Bonus con requisiti di puntata di 35x, ed avrai il Real Bonus.

Dovrai rigiocare una ulteriore volta il Real Bonus per renderlo prelevabile.

I giri gratuiti vanno anch’essi riscattati con le stesse condizioni del Fun Bonus e giocati entro 3 giorni dall’accredito. Le eventuali vincite ottenute saranno sotto forma di Fun Bonus, con un rollover di 10x.

Il Real Bonus così ottenuto ha le stesse caratteristiche di quello della cifra bonus.

Altri bonus: 4.9/5

Tra le offerte aggiuntive, potrai ottenere dei bonus su tutti i depositi che effettui.

Se versi dal lunedì al giovedì, attiverai l’"Offerta Settimanale", che ti da un bonus del 30%, fino a 300€. Se effettui un deposito dal venerdì alla domenica, il bonus sarà del 75%, fino a 500€.

Catalogo di giochi: 4.8/5

Nel palinsesto proposto da Jackpot City potrai trovare i prodotti di alcuni grandi software developer, come Novomatic, Play’n Go e NetEnt.

Potrai così provare uno degli oltre 600 titoli presenti, se decidessi di iscriverti al sito di questo operatore.

La maggior parte del palinsesto è, come al solito, presa dalle top slot machine online, che su Jackpot City sono di qualità, popolari e molto colorate.

Ultimamente l’operatore ha aggiunto anche le slot popolari slot a tema Antico Egitto, ovvero Book of Ra, di gran lunga la slot preferita dai giocatori italiani.

Tra i giochi da tavolo, vale la pena citare i tavoli classici presenti, ovvero le varianti di roulette, di blackjack e baccarat.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Potrai depositare o prelevare con:

Visa, Mastercard e Postepay

Paysafecard, OnShop

Paypal, Skrill e Neteller

Bonifici

Il deposito minimo ed il prelievo minimo ammontano entrambi a 10€. L’accredito avverrà in 24-72 ore lavorative.

Valutazione finale: 4.9/5

2. NetBet - miglior bonus casino senza deposito per giocatori italiani

Pro:

Bonus senza deposito da 10€ gratis;

Bonus su 3 depositi 100% fino a 600€;

200 free spins alla convalida del conto;

Circa 1500 giochi in totale.

Contro:

Giri gratis solo per alcune slot machine.

Seconda piazza per NetBet, l’operatore nato in Italia nel 2008, con licenza ADM numero 15015.

Iscrivendoti a questo casinò online, oggi parte di un network internazionale, potrai ottenere un bonus tripartito, che ti regala anche un bonus senza deposito in soldi.

Nel palinsesto potrai trovare tanti giochi interessanti, a partire dalle slot online, e tantissime opzioni in fatto di casinò live.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il bonus di benvenuto che ci mostra NetBet è molto interessante, e diviso in 3 parti, fondamentalmente.

Quando ti iscrivi, se inserisci l’apposito codice bonus, potrai ottenere 10€ gratis in bonus benvenuto senza deposito.

C’è poi la cifra vera e propria del bonus, che ammonta a 600€ in totale, ed è divisa sui primi 3 depositi. Nello specifico, puoi ottenere:

Il 100% in più sul primo deposito fino a 200€;

Il 100% in più sul secondo versamento, fino a 200€;

Il 100% in più sulla terza ricarica, fino a 200€.

Infine, a seguito del primo deposito, otterrai anche 200 free spin, che ti arriveranno a pacchetti da 20 per 10 giorni.

Veniamo ora ai termini e condizioni. Il bonus senza deposito è valido per 7 giorni e va giocato con requisiti di puntata di 45x.

La cifra principale di questo bonus benvenuto casino è invece valida per 30 giorni, entro i quali vanno soddisfatti dei requisiti di puntata di 40x. Diventerà così bonus reale. Potrai prelevare liberamente le eventuali vincite ottenute con il bonus reale.

I free spin hanno gli stessi requisiti di puntata, ma puoi utilizzarli solo su una slot machine scelta dall’operatore ogni giorno.

Altri bonus: 4.8/5

Su NetBet casinò poi anche giocare gratis, grazie all’offerta "Fino a 25 Giri Gratuiti". Se depositi almeno 20€, ed inserisci l’apposito codice bonus casino, puoi ottenere fino a 25 free spins.

Nel weekend, da venerdì a domenica, invece, se depositi almeno 5€ con apposito codice bonus, puoi ottenere 10 giri gratis.

Catalogo di giochi: 4.8/5

Il palinsesto che ci mostra NetBet poggia le sue fondamenta su due grandi aree di giochi: le slot machine ed il casinò live.

Tra le slot potrai trovare i grandi successi di NetEnt, come Gonzo’s Quest e Starburst, e Play'n Go, come Book of Dead e Legacy of Dead, tra tanti altri.

Il casinò live è invece sostenuto da Evolution Gaming ed Ezugi, che producono la maggior parte di tavoli live a livello globale. Potrai trovare tante migliori varianti di roulette e blackjack, anche con veri croupier italiani.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per movimentare il tuo conto gioco, puoi servirti di:

Visa, Mastercard, e Postepay

Paysafecard

Paypal, Skrill e Neteller

Bonifici

Il deposito minimo ammonta a 10€. Stessa cifra per il prelievo minimo, il cui accredito avverrà in 2-10 giorni lavorativi, in base allo strumento che usi.

Valutazione finale: 4.8/5

3. Bwin - miglior bonus di benvenuto casinò per requisiti di puntata

Pro:

Bonus 100% primo deposito, fino a 200€;

Bonus con 50 giri gratis per Book of Ra Deluxe;

Termini e condizioni molto favorevoli;

Oltre 1200 giochi in totale.

Contro:

Interfaccia della piattaforma che può disturbare la vista.

Sul gradino più basso del podio abbiamo messo Bwin, grande casino online lanciato a Vienna, in Austria nel 1997.

I termini e le condizioni del bonus di benvenuto proposto sono davvero eque, addirittura ci sembrano favorevoli ai giocatori, rispetto ad altri casinò online non AAMS.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Qualora ti registrassi a Bwin, potrai avere un bonus casinò online di tutto rispetto, il cui punto di forza sono i termini e condizioni.

Se volessi, potresti ottenere un bonus sul primo deposito del 100% fino a 200€. Oltre a ciò, potrai avere anche 50 free spins per la slot Book of Ra Deluxe.

Per partecipare a questa offerta, dovrai effettuare un deposito di almeno 10€, ma non utilizzando Skrill o Neteller.

La cifra bonus andrà riscattata con un requisito di puntata di solo 35x. Dopodiché sarà immediatamente prelevabile. Le eventuali vincite ottenute dai giri gratuiti saranno prelevabili dopo la soddisfazione dei requisiti di puntata di 10x.

Avrai 7 giorni per effettuare il tuo primo deposito, ed ulteriori 7 per completare i requisiti di puntata

Altri bonus: 4.5/5

Questo operatore non si fa notare per delle promozioni aggiuntive interessanti. Potrai però partecipare a tanti tornei tra giocatori, come ad esempio le slot races.

Iscrivendoti ad una slot race, avrai a disposizione 100 free spin, 200 free spin o 500 free spin per una particolare slot machine. Più vinci, più sali in classifica. Al termine del tempo a tua disposizione, chi sta più in alto in graduatoria riceve i premi in palio.

Catalogo di giochi: 4.8/5

Il bouquet di giochi messo a disposizione da Bwin raggiunge e supera le 1200 unità.

Iscrivendoti a questa piattaforma, avrai l’opportunità di trovarti di fronte alle slot della saga di Book of Ra, ma anche alle sue concorrenti, come ad esempio Legacy of Dead. Potrai trovare anche tante slot con sostanziosi jackpot progressivi.

Come dimenticare, poi, i numerosi tavoli di casinò classici e live? Potrai sederti a molte versioni di roulette, tra cui l’americana e la francese, o addirittura sperimentare l’esperienza immersiva del casinò live, anche in italiano.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per effettuare depositi e prelievi su Bwin puoi utilizzare:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Apple Pay

Bonifici

Paysafecard, ePay

PayPal

Sofort

Trustly

PromoCode

Il deposito minimo è di 10€, stessa cifra anche per il minimo prelevabile.

L’accredito dipende dalla metodologia utilizzata, e può andare da 3 a 5 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.7/5

4. PokerStars - miglior bonus benvenuto italiano per le slot machine

Pro:

50 free spin come bonus senza deposito;

Bonus di benvenuto fino a 500 free spins;

Oltre 4000 slot machine;

Licenza ADM numero 15023

Contro:

Molto focalizzato sul poker.

Medaglia di legno per PokerStars che deve accontentarsi del quarto posto. C’è da dire che si tratta di un bonus ottimo, per chi adora le slot, perché è solo a base di free spins.

Questo casino online è nato nel 2001 come poker room, ma ha rapidamente aggiunto sezioni al proprio sito, per andare incontro alle esigenze di sempre più giocatori.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Se adori le slot machine, il bonus benvenuto casino offerto da PokerStars ti manderà in brodo di giuggiole.

Infatti, potrai avere 50 free spins a titolo di bonus senza deposito, quando, dopo la registrazione, convaliderai il tuo conto gioco.

Poi, avrai anche un bonus sul primo deposito:

Se la prima ricarica è da almeno 20€, ottieni 200 free spin;

Se è da almeno 30€, avrai 300 giri gratis;

Se è più di 50€, riceverai 500 free spins.

Potrai accedere a questa promo con un versamento da almeno 20€. Riceverai i 50 free spins 30 minuti dopo la verifica del tuo conto gioco. Quelli che dipendono dal primo deposito, invece, saranno scaglionati: metà subito e metà nelle 24 ore successive.

Essendo uno dei migliori siti slot, puoi utilizzarli sulle slot Stars Invaders Classic, Diamond Stars Classic, Tomb of Ra Classic, Sticky Fruits Classic, Royal Rush, Book of Dead, Legacy of Dead, Gates of Olympus e Sweet Bonanza.

Se vuoi convertire le potenziali vincite derivate da questi free spins, dovrai guadagnare un punto bonus per ogni 1€ di bonus ricevuto, relativamente alla parte del bonus senza deposito. Per la porzione dipendente dal versamento, dovrai guadagnare 2 punti per ogni 1€ di bonus ricevuto.

Si tratta di requisiti di puntata un po’ difficili da calcolare, ma il sito ti guiderà giocata dopo giocata. I free spins scadono dopo 7 giorni.

Altri bonus: 4.7/5

Tra le promozioni alternative, tornano di nuovo i giri gratis. Infatti, grazie a "Odissea negli Spin", potrai ottenere 20 giri gratis per ogni 50€ giocati alle slot machine. Potrai richiedere i 20 free spins per 5 volte, portando il conto totale a 100 giri gratis ogni domenica.

Se hai una serie sfortunata, invece, puoi sfruttare la promo "Apollo 20% Cashback", che ti rimborsa le perdite nette dopo che effettui 100 spin ad uno qualunque dei giochi che casinò.

Catalogo di giochi: 4.8/5

Il catalogo proposto da PokerStars è composto principalmente di tavoli da poker, a cui puoi accedere da un client scaricabile.

Grande varietà di opzioni, inoltre, potrai trovarla nelle pagine delle slot machine, che sono circa 1500 unità. Potresti giocare ad una slot diversa ogni giorno per quasi 11 anni.

Potrai giocare alle più famose slot machine in Italia, o divertirti ad uno dei giochi da casinò messi a disposizione, anche anche in esclusiva e anche nella popolare modalità del casinò live.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Per tutti i tuoi depositi e prelievi, potrai far uso di:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard, Neosurf

Apple Pay

Rapid Transfer

Bonifico bancario

Ricarica Cash PokerStars.it

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare una stessa quantità minima.

L’accredito avverrà, dopo la valutazione della richiesta, come per tutti gli operatori, in 3-5 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.6/5

5. 888 Casino - miglior bonus free spin alla ricarica

Pro:

100% di bonus sul primo deposito;

Bonus casinò fino a 1000€;

Supporto clienti 24-7;

Selezione di slot con jackpot progressivi;

150 giri gratis.

Contro:

Casinò online senza licenza AAMS.

888 Casino chiude la nostra top 5, presentandoci il miglior bonus free spin alla ricarica.

Si tratta di un operatore con base a Gibraltar, con licenza ADM (ex AAMS) 15014, che però incontra il favore dei giocatori italiani, grazie ad un bonus di benvenuto casino molto importante.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Il bonus di benvenuto casinò offerto da 888 Casino gratifica molto, chi decide di iscriversi.

Con la registrazione riceverai 20€ di bonus senza deposito. Poi, propone una maggiorazione sul primo deposito, fino ad un massimo di 1000€.

A questo deposito, avrai anche 50 free spin. Potrai partecipare a questa promozione depositando un minimo di 10€.

I requisiti di puntata da soddisfare, per ogni porzione di bonus sono di 35x. Completato questo requisito di puntata, potrai richiedere il prelievo del bonus.

Altri bonus: 4.8/5

Anche i bonus secondari sono di buon livello, su 888 Casino.

Ad esempio, ogni lunedì è possibile ricevere da 10 a 100 giri gratis effettuando una ricarica di almeno 20€.

Offre anche la Ruota della Fortuna: con una ricarica minima di almeno 20€ riceverai un giro sulla ruote - e la possibilità di vincere fino a 500€ e pacchetti di 100, 150 e 200 free spin.

Varietà di giochi: 4.3/5

Il palinsesto di 888 Casino è piuttosto limitato, dato che mette in campo meno di 800 giochi in totale, di cui circa 500 sono slot online.

Si nota subito un ampio casinò live, con una qualità eccelsa dei titoli proposti tra cui tanti game show. Potrai anche trovare una sezione per le scommesse e una sala di poker.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se volessi depositare o prelevare, potrai utilizzare:

Visa, Mastercard, Postepay

Neteller

PayPal

Bonifici

Paysafecard

Il deposito minimo è di 10€. L’accredito avverrà in tempi piuttosto rapidi, tra 1-3 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.5/5

Selezione dei migliori bonus casinò

Bonus di benvenuto e altri bonus

Il primo punto, per capire quali sono i migliori bonus casino, è ovviamente la valutazione dei bonus benvenuto proposti per i nuovi giocatori. Devono avere un importo molto importante, e devono essere facili da utilizzare.

Non importa se sono su più depositi, o se su un unico versamento, abbiamo dato priorità alla cifra totale potenziale. Inoltre, abbiamo dato uno sguardo approfondito ai termini e condizioni, e visto di buon occhio quelli con le condizioni più eque.

Varietà di giochi

Un bonus deposito non servirebbe a nulla, se non ci fossero giochi su cui utilizzarlo.

Perciò, abbiamo studiato in dettaglio i palinsesti dei casinò online, cercando di capire quantità e qualità dei giochi proposti. Inoltre, abbiamo tenuto in considerazione da quali software provider provenissero.

Metodi di pagamento

I migliori casino AAMS mettono a disposizione tanti metodi di pagamento, ed è questo che abbiamo cercato. Casinò online che accettassero pagamenti fatti tramite metodologie sicure, tracciabili e conosciute.

Altri criteri

I bonus casino non sono stati l’unico nostro focus, ma abbiamo valutato anche ulteriori elementi.

Cose che migliorano l’esperienza dei giocatori, ma non inficiano sull’importo del bonus casinò, sui giri gratis accordati o su altro. Cose come la sicurezza della piattaforma, o l’interfaccia grafica del sito.

Perché Jackpot City ha il bonus casino online?

Abbiamo messo al primo posto tra i migliori bonus casino, quello offerto da Jackpot City. Vediamo cosa ci ha spinto a questa decisione.

Propone un bonus casino online su 3 depositi fino a 1.200€;

Aggiunge anche 120 giri gratis;

Avrai anche 50 altri free spins a titolo di bonus senza deposito;

Hai a disposizione un palinsesto di ottimo livello, in costante crescita.

Perché scegliere uno dei migliori casino per avere un bonus benvenuto?

Se volessi provare a divertirti con il gioco d’azzardo online, faresti meglio a scegliere uno dei casinò online che ti abbiamo proposto.

Ecco perché:

Avrai un bonus di benvenuto, riservato ai nuovi giocatori italiani, di importo rilevante;

Potresti avere un bonus casino online senza il bisogno di effettuare un deposito;

Ti mettono a disposizione dei palinsesti ricchi di giochi di qualità, modalità innovative e ampia scelta;

Sono molto sicuri, in quanto il gioco d’azzardo è regolato rigidamente dall’ADM, tramite il sistema di licenze. Chi possiede la licenza ADM ha subito dei controlli severi sulla sua trasparenza, sull’affidabilità e sulla reputazione.

Domande frequenti sui top bonus benvenuto casino online

Qual è il miglior bonus di benvenuto in Italia?

Il miglior bonus casinò online lo mette a disposizione Jackpot City, con un bonus deposito del 100% fino a 400€ più 40 free spins. Potrai sfruttare questa offerta per 3 volte, ed il totale ammonta a 1.200€ e 120 giri gratuiti.

Un altro ottimo bonus casinò è quello proposto da NetBet, che propone 10€ senza deposito ed un bonus deposito del 100% fino a 200€. Anche in questo caso, potrai sfruttare la promo per 3 volte, portando il totale fino a 600€. Infine, avrai anche 200 giri gratis, 20 al giorno per 10 giorni.

Che significa requisito di puntata?

Il requisito di puntata significa un importo di fondi che devono essere scommessi o giocati utilizzando i fondi bonus e/o eventuali vincite in sospeso ottenute con il bonus.

Una volta completato il requisito di puntata, eventuali vincite in sospeso possono essere aggiunte al saldo disponibile. Se non hai ottenuto alcuna vincita utilizzando il bonus, non dovrai soddisfare alcun requisito di puntata.

Quante tipologie di bonus casino esistono?

Esistono tante tipologie di bonus. Il più immediato è il bonus deposito, che dipende direttamente dal deposito che effettui dopo l’iscrizione. Un bonus casino online molto gettonato è anche quello senza deposito, che di solito si ottiene alla convalida del conto gioco.

Inoltre, un altro bonus casinò popolare è il codice bonus, che condiziona la ricezione del bonus all’inserimento di un codice alfanumerico al momento del deposito, o al momento della registrazione. Da segnalare anche un bonus cashback, che ti restituisce una parte delle perdite nette.

Compariamo i Top 5 migliori bonus casino italiani

Jackpot City: il pacchetto di benvenuto di questo casino online prevede un bonus fino a 1.200€, su 3 depositi. Potrai avere anche 120 giri gratis, ed altri 50 come bonus senza deposito. Tutte le porzioni di bonus vanno sbloccate con requisiti di puntata di 1x, e poi trasformati in bonus real con un requisito di puntata di 35x per la cifra monetaria e 10x per i free spins.

NetBet: casino che propone un welcome bonus fino a 600€, sui primi 3 depositi. Avrai anche 10€ a titolo di bonus senza deposito, e 200 giri gratuiti, spalmati equamente su 10 giorni. I requisiti di puntata sono di 45x per i 10€ gratis, e 40x per la cifra principale ed i giri gratis.

Bwin: tale casino online offre un bonus fino a 200€, in funzione del primo deposito. Avrai anche 50 giri gratuiti per Book of Ra Deluxe. La cifra bonus va riscattata con requisiti di puntata di 35x, mentre le potenziali vincite dei giri gratis hanno un rollover di 10x.

PokerStars: questo casino online propone 50 giri gratuiti sotto forma di bonus senza deposito, ed un bonus fino a 500 giri gratis in funzione del tuo primo deposito. Il requisito di puntata si basa sui punti bonus: dovrai ottenere 1 punto bonus per ogni 1€ senza deposito ottenuto, e 2 punti bonus per ogni 1€ di bonus casino ricevuto.

888 Casino: tale casino online mette in campo un bonus fino a 1.000€ più 50 giri gratis. Dovrai completare un requisito di puntata di 35x per poter prelevare i soldi bonus. Esiste anche un bonus senza deposito di €20 per chi verifica il conto.

Come ottenere il migliore bonus casinò in italia: Registrazione

Se volessi ottenere un bonus casino, la prima cosa che devi fare è la registrazione ad un sito che offre bonus casino.

Per farlo, non c’è un procedimento difficile, ma ad ogni modo, ti lasciamo qui sotto una guida passo passo. Abbiamo preso spunto dal form di Jackpot City, in cima alla nostra lista.

Primo Step: Accesso al casino online prescelto

Entra sul sito del casinò online prescelto: Jackpot City;

Clicca sul tasto in alto a destra "Registrati";

Digita il tuo codice fiscale.

Secondo Step: Inserimento dati anagrafici

Scrivi nome, cognome, luogo e data di nascita negli appositi campi;

Leggi il codice fiscale generato, o modificalo, se errato;

Crea un nome utente, una password e scegli la domanda di sicurezza;

Scegli il bonus benvenuto casinò che vuoi sfruttare;

Inserisci l’indirizzo e-mail, ed un numero di telefono;

Immetti il tuo indirizzo di residenza e i dati di un documento di identità.

Terzo Step: Approvazione, convalida conto e primo deposito

Leggi le informative su contratto di gioco, termini e condizioni e privacy;

Se accetti, clicca su "Registrati";

Conferma il tuo indirizzo e-mail ed effettua il login;

Entra nell’area della casa e seleziona un metodo di deposito;

Scrivi i dettagli del tuo strumento finanziario e quanto vuoi versare;

Conferma l’operazione ed inizia a divertirti!

Vuoi provare un bonus benvenuto casino?

Giungiamo ora al termine di questa recensione dei migliori bonus benvenuto offerti dai casinò online in Italia.

Abbiamo studiato molti casinò online e abbiamo selezionato i 10 top bonus benvenuto casino.

Dal nostro punto di vista, il migliore risulta essere quello di Jackpot City, che offre un bonus fino a 1.200€ e 120 giri gratis nell’arco di 3 depositi.

Qualunque casinò online dovessi scegliere, gioca il tuo bonus in modo responsabile, ed il gioco d’azzardo online rimarrà sempre un divertimento!