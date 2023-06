Bonus casino (2023) : les 10 meilleurs bonus de casino en ligne

Avis de non-responsabilité : il s'agit de contenu sponsorisé. Toutes les opinions et opinions sont celles de l'annonceur et ne reflètent pas la même chose que WRTV.

Vous voulez un bonus casino qui vous permettra de maximiser vos gains sans entourloupe ?

Notre équipe d’experts a fait cette liste des meilleurs casinos en ligne pour les bonus, classés en fonction du montant du bonus, des conditions de mise, de la réputation du casino, et bien d’autres.

Et le numéro un de notre liste est Cresus Casino, qui se distingue par son bonus exceptionnel sans conditions de mise et sa réputation de premier choix auprès des joueurs.

Liste des 10 meilleurs bonus casino en ligne

Cresus - 300€ de bonus sans wager

Wild Sultan - 100 % jusqu'à 500 € et 20 free spins

Magical Spin - 3000 € sur vos 3 premiers dépôts et 50 tours gratuits

Madnix - 225 tours gratuits et 100 € sans wager ni limite de gains

Lucky Treasure - le plus gros bonus de casino : 10 000 €

Azur - jusqu'à 500 € de bonus et 20 free spins sur une machine a sous

Arlequin - 2 bonus au choix sans wager : 300 € ou 150 tours gratuits

5 gringos - le choix entre 5 bonus de bienvenue selon vos préférences de jeu

Cloudbet - un gros bonus pour les dépôts en crypto : jusqu'à 5 BTC + 200 free spins

Lucky31 - 150 € sur vos 2 premiers dépôts et 31 tours gratuits

1. Cresus - 300 € de bonus casino sans wager

Description du bonus

150 % pour 300 € max

Pas de condition de mise

Pas de code promo

À tous ses nouveaux joueurs, Cresus Casino offre un bonus de 150 % sur votre premier dépôt. Le dépôt minimum est de 20€ et le bonus maximum plafonné à 300 €. En clair, vous pouvez commencer avec le minimum, déposer 20 € et en recevoir 30, ou profiter au maximum de cette offre avec un dépôt de 200 € et obtenir 300 € de bonus.

L'information à retenir sur le bonus de bienvenue de Cresus (comme sur tous les bonus de ce casino), c’est qu’aucun wager ne s’applique. Vous pouvez donc retirer vos gains à tout moment sans miser le bonus 30 fois ou plus. C’est à nos yeux le meilleur type de bonus qu’un casino puisse vous proposer.

>> Obtenir un bonus de 300 € sans wager >>

2. Wild Sultan - bonus casino de 100 % jusqu'à 500 € et 20 free spins

Description du bonus

Jusqu'à 500 € et 20 tours gratuits

Wager de 35x sur le montant du bonus

Validité 30 jours

Ce casino vous propose une offre de bienvenue un peu plus généreuse, comprenant un bonus de dépôt de 100 % jusqu'à 500 €, ainsi que 20 tours gratuits.

Cependant, il y a certaines conditions à respecter. Pour pouvoir retirer le bonus, vous devez le jouer 35 fois dans un délai maximum de 30 jours avant expiration. Lors de l'utilisation du bonus, la mise maximale autorisée est de 5 €.

Une particularité de ce casino est qu'il dispose de deux comptes séparés : un pour les fonds en argent réel et un autre pour les bonus en attente. Cela signifie que les joueurs peuvent retirer les gains en argent réel même si le bonus n'a pas encore été débloqué.

>> Obtenir un bonus de 500 € et 20 free spins >>

3. Magical Spin - casino bonus de 3 000 € sur 3 dépôts et 50 tours gratuits

Description du bonus

3000 € répartis sur les 3 premiers dépôts

50 free spins sur Sticky Bandits de Quickspin

Wager : 30x le dépôt + bonus

Le bonus proposé par Magical Spin a l’avantage d'être versé sur vos trois premiers dépôts :

100 % sur le premier dépôt, jusqu'à 1000 € + 50 tours gratuits 50 % sur le second dépôt, jusqu'à 1000 € 150 % sur le troisième dépôt, jusqu'à 1000 €

Soit 3 000 € à récupérer si vous déposez suffisamment d’argent après votre inscription. Sachez que le dépôt minimum pour profiter de cette offre est de 25 € à chaque fois.

Vous serez également crédité de 50 free spins sur le jeu Sticky Bandits de Quickspin.

Tous les joueurs doivent remplir l'exigence de mise de 30 fois le montant du dépôt + bonus dans les 30 jours.

>> Obtenir jusqu’à 3 000 € de bonus sur 3 dépôts >>

4. Madnix - bonus casino de 100 € et 225 tours gratuits sans wager

Description du bonus

Jusqu'à 100 € répartis sur vos 2 premiers dépôts

225 tours gratuits sur les 3 premiers dépôts

Pas d’exigence de mise ni de limite de gains

Sur Madnix, le montant du bonus est un peu en dessous des autres casinos : 100 € maximum.

Par contre, le nombre de tours gratuits offerts laisse sans voix puisque vous recevrez 225 free spins sur 3 machines à sous différentes. Voici le détail de cette offre qui est, elle aussi, répartie sur vos trois premiers dépôts :

1er dépôt : 100% jusqu'à 50€ + 50 free spins sur The Wild Machine

: 100% jusqu'à 50€ + 50 free spins sur The Wild Machine 2e dépôt : 50% jusqu'à 50€ + 100 free spins sur Superfly!

: 50% jusqu'à 50€ + 100 free spins sur Superfly! 3e dépôt : 75 free spins sur Rize of Giza

Comme chez Cresus Casino, aucune condition de mise imposée sur ces avantages et pas de limite de gain non plus.

Un bonus d’un montant à première vue un peu décevant mais qui peut se révéler très avantageux par rapport aux autres casinos étant donné le nombre de tours gratuits sans wager.

>> Obtenir 225 free spins sans wager >>

5. Lucky Treasure - le plus gros bonus de casino : 10 000 €

Description du bonus

Jusqu'à 10 000 € (150 %) sur votre premier dépôt avec le code LUCKY150

33 tours gratuits sur Sugar Fruit Frenzy

Wager 30x sur le dépôt + bonus

Lucky Treasure propose l’une des offres de bienvenue les plus alléchantes des casinos en ligne avec un bonus de 150 % et 33 tours gratuits. En fonction de votre dépôt, le montant du bonus peut s’élever jusqu’à 10 000 €. Les tours gratuits de ce bonus sont valables sur la machine à sous Sugar Fruit Frenzy.

Ce bonus est soumis à une exigence de mise de 30x basée sur le montant de votre dépôt plus votre bonus. Le même wager s’applique pour les tours gratuits.

Bon à savoir : le montant des retraits n’est pas limité.

>> Obtenir jusqu’à 10 000 € et 33 free spins >>

6. Azur - jusqu'à 500 € de bonus casino et 20 free spins

Description du bonus

100 % de bonus jusqu'à 500 €

20 free spins sur les machines a sous That's Rich ou The Hive

Exigence de mise de 40x le montant du bonus

L'offre de bienvenue d’Azur Casino donne aux nouveaux joueurs le droit à 100 % de bonus ainsi que 20 free spins sur la machine That's Rich de Play ‘n Go ou The Hive de BetSoft lors de votre premier dépôt, pour un montant maximum de 500 €.

Pas besoin de code promo pour activer ce bonus, il vous suffit de cliquer sur le coupon proposé lorsque vous effectuez votre dépôt.

Les conditions de mise sont de 40 fois le montant du bonus. Notez bien que les mises sur les machines à sous contribuent à 100 % à la qualification du bonus. Par contre les jeux de table ne contribuent que pour 5 % et le vidéo poker pour 20 %. Nous vous conseillons donc de vous concentrer sur les machines à sous.

Le bonus est valable 30 jours, mais les tours gratuits doivent être utilisés dans les 7 jours après le déblocage de l’offre.

>> Obtenir 100 % de bonus jusqu’à 500 € >>

7. Arlequin - 2 bonus casino au choix sans wager

Description du bonus

2 bonus de bienvenue au choix sans wager

100 % jusqu'à 300 € + 10 free spins sur Harlequin Carnival

Ou un bonus de 150 tours gratuits sur Harlequin Carnival

Après leur inscription sur le casino Arlequin et leur premier depot, les joueurs ont le choix entre 2 bonus :

Le premier choix vous donne droit à 100 % jusqu'à 300 € sur votre 1er dépôt, ainsi que 10 tours gratuits sur la machine à sous Harlequin Carnival de NoLimit City.

Si vous préférez un bonus free spins, optez pour la deuxième option avec 150 tours gratuits (d'une valeur de 0,20 € chacun) sur la même machine.

Sachez que le casino n’applique pas de wager : les gains générés à partir du bonus (tout solde au-dessus du montant du bonus) peuvent être retirés. Les seules conditions à remplir sont de jouer les tours gratuits dans les 48 h après l’attribution du bonus, et que tout solde non utilisé expire après 20 jours.

>> Choisir parmi 2 bonus sans wager >>

8. 5 Gringos - 5 bonus de bienvenue selon vos préférences de jeu

Description du bonus

5 bonus de bienvenue au choix selon vos préférences de jeu

Conditions de bonus de 40x à remplir dans les 10 jours après réception du bonus

Le casino 5Gringos porte bien son nom et vous allez vite comprendre pourquoi. Choisissez votre personnage favori parmi l’un des 5 Gringos au moment de l’inscription en fonction du bonus qui correspond le mieux à vos préférences de dépôt.

Ainsi, vous aurez le choix entre ces 5 bonus :

100 % jusqu'à 500 € et 200 free spins 3 free spins par euro dépensé Jusqu'à 100 mBTC (milliBitcoin) et 100 free spins 150 % jusqu'à 75 € Jusqu'à 1000 € en 3 dépôts

Attention, les dépôts effectués avec les portefeuilles électroniques Neteller et Skrill ne sont pas éligibles à l’obtention de ces bonus. Notez également que toute demande de retrait avant que le bonus ne soit crédité ou avant que les conditions de mise ne soient remplies annulera le casino bonus.

En ce qui concerne les conditions d’utilisation, les joueurs doivent remplir les conditions de mise dans les 10 jours sinon le bonus expire. Le wager est de 40 fois le montant du bonus, de même pour les tours gratuits. La mise maximale autorisée est de 5 € pour tous les jeux.

>> Choisir un des 5 bonus de bienvenue >>

9. Cloudbet - bonus crypto jusqu'à 5 BTC + 200 free spins

Description du bonus

Bonus de dépôt de 100 % jusqu'à 5 BTC

200 free spins

Les conditions de mise sont des points de fidélité

Les bonus d’un crypto casino sont souvent réputés pour être particulièrement généreux, et c’est bien le cas de celui de Cloudbet. En effet, vous pouvez profiter d’un bonus de dépôt de 100 % jusqu'à 5 BTC. Ou du montant équivalent selon la crypto monnaie que vous choisissez pour déposer des fonds.

Le dépôt minimal pour activer ce bonus est de 0,001 BTC soit environ 25 euros au moment de la rédaction de ce guide.

Les conditions de bonus sont un peu plus obscures que pour les autres casinos car on parle ici de points de fidélité gagnés au fur et à mesure que vous misez sur les jeux du casino. Sachez en tout cas que les machines à sous sont les jeux de casino qui contribuent le plus à la qualification du bonus, suivies de la roulette en direct tandis que le blackjack est loin derrière. Encore une fois, nous vous conseillons donc de vous concentrer sur les machines à sous pour remplir les exigences de mise.

>> Obtenir un bonus allant jusqu’à 5 BTC >>

10. Lucky31 - casino bonus de 150 € sur vos 2 premiers dépôts

Description du bonus

1er dépôt : 100 % de bonus sur dépôt jusqu’à 100 €

2e dépôt : 50 % de bonus sur dépôt jusqu’à 50 € + 31 free spins

Exigence de mise de 30 fois la somme de votre dépôt + bonus

L’offre de bienvenue du casino Lucky31 est activée lors de vos deux premiers dépôts, de minimum 20 €. La somme maximum à laquelle les nouveaux joueurs peuvent prétendre est de 150 €, accompagnée de 31 free spins sur Yggdrasil 60 Second Heist.

Comme bien d’autres casinos, les conditions de mise pour le solde bonus sont de 30x la somme du dépôt et du bonus, et les gains générés par les tours gratuits doivent également être misés 30 fois pour être retirés.

>> Obtenir un bonus de 150 € sur 2 dépôts >>

Meilleurs bonus casino - Nos critères de sélection

Le montant du bonus

Plus il vous permet de remporter de l’argent, plus le bonus de bienvenue est intéressant. C’est le premier critère que nous examinons pour trouver le meilleur bonus. S’il est réparti sur plusieurs dépôts, cela peut aussi vous permettre d’encaisser plus d’argent sur une plus longue période.

Les exigences de mise

Les exigences de mise sont des conditions imposées par les casinos en ligne concernant l'utilisation des bonus casino offerts. Elles déterminent combien de fois vous devez miser le montant du bonus ou le montant du dépôt plus le bonus avant de pouvoir retirer les gains. Par exemple, une exigence de mise de 30x signifie que vous devez jouer le montant du bonus 30 fois avant de pouvoir retirer vos gains. Plus les conditions de mise sont basses, mieux c’est.

Les extras

En plus de l’argent proposé, le casino en ligne octroie parfois d'autres offres comme des tours gratuits sur un jeu donné. Ça peut paraître moins important que le montant du bonus mais peut néanmoins vous permettre de gonfler vos gains.

Les conditions d’utilisation

Nous vérifions enfin les conditions générales pour l’utilisation de ce bonus. Celles-ci sont parfois tellement strictes que vous ne pourrez même pas profiter de votre bonus. Lorsque c’est le cas, le casino en ligne est éliminé de notre classement.

Quelques informations sur les bonus casino en ligne

Pourquoi les casinos offrent-ils des bonus de bienvenue aux joueurs ?

Les casinos en ligne proposent des offres de bienvenue pour inciter les nouveaux joueurs à s'inscrire et jouer sur leur site. Les nouveaux joueurs apprécient généralement cette offre car elle leur donne plus de temps de jeu et une chance de gagner une belle somme d'argent. En offrant des bonus de bienvenue, les casinos cherchent donc à attirer de nouveaux joueurs francophones, à générer des revenus et à fidéliser leur clientèle. C'est une stratégie marketing courante dans l'industrie du jeu en ligne.

Que signifient les pourcentages dans les bonus casino ?

Les pourcentages dans les bonus des casinos correspondent au montant qu'un site de casino ajoutera à votre dépôt. Par exemple, si une plateforme de jeux en ligne offre un bonus de 150 % sur votre premier dépôt, comme c'est le cas sur Cresus, et que vous déposez 100 € , il vous offrira 150 € supplémentaires à dépenser sur ses jeux.

Qu'est-ce qu'un bonus de recharge ?

En plus des bonus de bienvenue, les meilleurs casinos en ligne proposent souvent d'autres types de bonus pour fidéliser les joueurs. Un bonus de recharge de casino en ligne est une offre promotionnelle proposée aux joueurs existants pour encourager leur fidélité et les inciter à effectuer un nouveau dépôt d'argent sur leur compte de casino. Contrairement aux offres de bienvenue réservées aux nouveaux joueurs, les bonus de recharge sont destinés aux joueurs déjà inscrits et ayant déjà effectué des dépôts précédents.

Ce type de bonus fonctionne généralement comme les bonus de bienvenue : lorsque vous effectuez un dépôt sur votre compte de casino, le casino en ligne vous accorde un bonus de recharge qui correspond à un pourcentage du montant déposé.

Les bonus de recharge peuvent être soumis à des conditions similaires à celles des autres types de bonus de bienvenue, telles que des exigences de mise qui déterminent combien de fois vous devez jouer le montant du bonus avant de pouvoir retirer vos gains. Il est important de lire attentivement les termes et conditions spécifiques liés au bonus de recharge avant de l'accepter pour connaître toutes les règles et restrictions applicables.

Comment fonctionnent les bonus des casinos en ligne ?

Pour recevoir votre bonus, vous devez la plupart du temps remplir une condition de mise ou wager. Les exigences de mise sur un casino bonus sont des conditions imposées par le casino en ligne sur l'utilisation des bonus offerts. Elles déterminent combien de fois vous devez miser le montant du bonus ou le montant du dépôt et du bonus avant de pouvoir retirer vos gains.

Les exigences de mise peuvent varier d'un casino à l'autre et d'un bonus à l'autre. Par exemple, si un casino offre un bonus de 100 € avec un wager de 30x, cela signifie que vous devez miser 30 fois le bonus avant de pouvoir retirer de l'argent réel, soit un total de 3 000 €.

Les codes bonus des casinos en ligne sont-ils fiables ?

Si les termes et conditions d'utilisation liés aux bonus sont réalisables et équitables, vous pouvez vous dire que le code promo pour un casino bonus est fiable. Comme nous nous préoccupons de votre sécurité, ce comparatif ne vous recommande que des casinos en ligne dignes de confiance et qui offrent des promotions de casino équitables, avec les meilleurs bonus.

Les plus gros bonus des casinos en ligne sont-ils toujours les meilleurs ?

Non, les plus gros bonus des casinos en ligne ne sont pas toujours les meilleurs. Bien que les montants élevés puissent sembler attractifs, il est essentiel de prendre en compte d'autres facteurs pour déterminer la qualité d'un bonus d'un casino en ligne.

Quelques points à considérer sont les exigences de mise qui déterminent combien de fois vous devez jouer le montant du bonus avant de pouvoir retirer vos gains, la durée de validité, les jeux d'argent éligibles (certains bonus peuvent être restreints à certains jeux spécifiques), les termes et conditions et enfin la réputation et la fiabilité du casino en ligne.

Nos experts ont passé en revue un grand nombre de plateformes de jeux en ligne avant de sélectionner les 10 meilleurs casino bonus.

Que se passe-t-il si mon code promo pour obtenir un bonus de bienvenue ne fonctionne pas ou si j'oublie de le saisir sur le casino en ligne ?

Certains codes peuvent prendre jusqu'à 10 minutes pour être générés sur votre compte. Si vous êtes certain que le code bonus du casino en ligne n'a pas fonctionné, ou si vous avez simplement oublié d'entrer le code, contactez immédiatement le service clientèle du casino en ligne.

Quelle que soit la raison pour laquelle votre code bonus de casino en ligne ne s'affiche pas, il est très important que vous contactiez le service clientèle avant de commencer à jouer. Sinon, vous pourriez perdre votre éligibilité au bonus de bienvenue.

Est-il facile de s'inscrire sur un casino en ligne ?

Bien que la création d'un compte sur un casino en ligne ne soit pas aussi amusante que de jouer dans un casino, nous rendons ce processus aussi facile que possible pour les nouveaux joueurs en détaillant toutes les étapes pour vous inscrire sur Cresus et obtenir votre casino bonus.

Quel est le meilleur bonus de casino en ligne ?

C'est Cresus qui arrive en première position de notre classement des meilleurs casinos en ligne pour la qualité de son bonus de bienvenue. En effet, Cresus vous octroie jusqu'à 300 € sur votre premier depot et ce sans imposer aucune condition de mise ni limite de gains aux joueurs.

Top 5 des bonus de casino en ligne - Liste des points à retenir

Cresus - notre numéro 1 du classement des bonus de casinos en ligne avec 300 € offerts sur votre premier depot, des gains retirables sans conditions

Wild Sultan - un casino en ligne avec bonus qui vous offre 100 % jusqu'à 500€ et 20 tours gratuits

Magical Spin - l'un des plus gros bonus casino - 3000 € - qui a l'avantage d'être étalé sur les 3 premiers dépôts

Madnix - le plus grand nombre de tours gratuits répartis sur 3 dépôts et sur 3 jeux en ligne

Lucky Treasure - un gros bonus de bienvenue qui peut monter jusqu'à 10 000 € sur le premier dépôt

Comment profiter de votre bonus casino sur Cresus

Si après la lecture de notre guide, voulez vous lancer et profiter des bonus de Cresus, suivez les étapes ci-dessous pour vous inscrire sur ce casino en ligne et obtenir votre avantage :

Cliquez ici pour être éligible au bonus de 300 € et commencez par créer votre compte en cliquant sur "S’inscrire". Il vous suffira de compléter le formulaire d’inscription avec quelques informations personnelles.

en cliquant sur "S’inscrire". Il vous suffira de compléter le formulaire d’inscription avec quelques informations personnelles. Confirmez votre compte en choisissant un mot de passe robuste et en renseignant votre adresse postale et votre date de naissance pour vérifier que vous êtes majeur.

en choisissant un mot de passe robuste et en renseignant votre adresse postale et votre date de naissance pour vérifier que vous êtes majeur. Enfin, cliquez sur "Dépôt", sélectionnez votre offre de bienvenue et recevez votre bonus d’inscription sans avoir besoin de code promo. Il ne vous reste plus qu'à jouer !

Conclusion - Les meilleurs casinos en ligne avec bonus

Vous l'avez compris, pour les joueurs à la recherche des meilleurs bonus de casino en ligne, il existe une multitude d'options pour profiter d'offres attrayantes lors de leurs dépôts.

Cresus Casino se distingue en tant que numéro un, offrant des promotions généreuses qui récompensent les joueurs dès le départ en leur permettant de jouer leur bonus et de retirer leurs gains sans contraintes.

Si vous êtes un gros joueur, le bonus de 3 000 € offert par Magical Spin pourrait être plus intéressant. Pour les mordus de la machine à sous, c’est peut-être Madnix qui attirera votre attention avec son bonus de 225 tours gratuits.

Quel que soit votre choix, ces casinos vous offrent des opportunités passionnantes pour maximiser votre expérience de jeu en ligne grâce à leurs types variés de bonus. Profitez des offres, faites votre premier dépôt et préparez-vous à vivre des moments palpitants dans l'univers du casino en ligne.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les casinos sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.