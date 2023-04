7 modi per aumentare il testosterone secondo gli scienziati

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

I livelli di testosterone nei maschi sono importanti per la loro salute generale e per altri fattori come la struttura del corpo e le prestazioni sessuali [1,2,3,4]. Livelli elevati di testosterone possono portare a una maggiore massa muscolare e forza [5,6,7].

È emerso che il testosterone è necessario anche per la salute fisica e sessuale delle donne [8,9].

Di seguito sono riportati 8 approcci scientificamente provati per aumentare i livelli di testosterone in modo naturale.

1. Utilizzare stimolatori di testosterone

Il testosterone contribuisce in modo determinante alla salute generale, dall'aumento del desiderio sessuale alla riduzione del rischio di alcune malattie. Questo articolo illustra i migliori integratori di testosterone che si possono ottenere senza la prescrizione del medico.

I migliori stimolatori di testosterone

TestoPrime - Il miglior stimolatore di testosterone in assoluto

TestoMax - Il miglior integratore di testosterone per i muscoli

Testogen - Le migliori pillole di testosterone per principianti

Prime Male - I migliori stimolatori di testosterone per aumentare la libido

Hunter Test - I migliori stimolatori di testosterone per gli anziani

TestRX - I migliori stimolatori di testosterone per bruciare i grassi

Testofuel - Il miglior stimolatore di testosterone per valore

1. TestoPrime - Il miglior stimolatore di testosterone nel complesso

Pro

I rimborsi sono disponibili.

La consegna è gratuita.

Include cure a base di erbe scientificamente testate.

Contro

Include ingredienti che potrebbero causare reazioni negative.

TestoPrime, il miglior stimolatore di testosterone e una delle migliori compresse di testo. Si tratta di un stimolatore di testosterone particolarmente popolare tra gli uomini di età superiore ai 40 anni che desiderano migliorare la propria forma fisica e la qualità di vita complessiva.

È stato scientificamente dimostrato che gli ingredienti di questo prodotto sono efficaci per aumentare l'entusiasmo e il vigore. Accelera la crescita muscolare e facilita la combustione dei grassi, rendendolo il miglior stimolatore di testosterone.

Quali sono gli ingredienti contenuti nell'integratore TestoPrime?

Vitamina B6

KSM 66

Estratto di melograno

Acido D-Aspartico

Vitamina B5

Panax Ginseng

Fieno greco

Vitamina D

Zinco

Estratto di aglio

Tè verde contenente il 70% di catechine

Estratto di pepe nero

La miscela di catechine, KSM-66 e 2.000 mg di acido D-Aspartico contenuta in TestoPrime dovrebbe iniziare a fare effetto già dopo due settimane.

Le catechine sono incluse per limitare la degradazione del testosterone, il KSM-66 aumenta i livelli di energia e l'acido D-Aspartico favorisce lo sviluppo muscolare.

Le vitamine B6 e B5 sono necessarie per consentire all'organismo di trasformare gli zuccheri in energia, fornendo maggiore vigore. Inoltre, la vitamina B6 è nota per la sua capacità di sollevare il morale e ridurre la tensione.

L'uso di estratti di Panax Ginseng e Melograno contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna e a ripristinare la libido, in modo che i muscoli possano essere utilizzati in modo più efficiente.

2. TestoMax - Il miglior integratore di testosterone per i muscoli

Pro

Questo prodotto è ricco di magnesio

Viene fornito con una garanzia di soddisfazione.

La consegna è gratuita.

Contro

Non include ashwagandha.

Testo Max è uno dei più efficaci stimolatori di testosterone disponibili sul mercato, pensato per i bodybuilder amatoriali e professionisti che desiderano aumentare rapidamente la massa muscolare.

Quando le persone si allenano intensamente, i livelli di testosterone possono crollare, causando stanchezza, scarsa energia e calo della libido. Testo Max non solo aiuta ad aumentare i livelli di testosterone, ma può anche migliorare l'eccitazione e le prestazioni maschili in camera da letto.

Testo Max è pensato per tutti gli uomini, anche per quelli che non si considerano atleti. Questo integratore può dare a una persona un senso di sicurezza e una spinta di energia tanto necessaria.

L'assunzione delle capsule di testosterone più efficaci può aumentare la libido e la fiducia in se stessi, rendendo più facile fare colpo sulla partner grazie a questi stimolatori naturali di testosterone.

Le capsule di Testo Max contengono la più alta quantità di Acido D-Aspartico (2.352 mg) rispetto a qualsiasi altro marchio presente in questa lista, e questo è l'ingrediente principale da tenere d'occhio quando si cercano le migliori capsule di testosterone per uomini.

Testo Max, il miglior stimolatore di testosterone di qualità, è composto da diversi elementi essenziali, tra cui 40 mg di estratto di fieno greco e 5 mg di piperina. Queste due sostanze sono ingredienti integrali delle pillole di testosterone per uomini.

Tuttavia, nonostante Testo Max sia un potenziatore di testosterone naturale, non è adatto a vegetariani e vegani perché le capsule sono create con gelatina.

3. Testogen - Le migliori pillole di testosterone per principianti

Pro

Consegna senza spese.

Ha acido aspartico, che stimola la generazione di testosterone.

Una politica di restituzione che consente di ottenere un rimborso entro un periodo di 100 giorni.

Contro

Non contiene ashwagandha.

La quantità di fieno greco contenuta non è sufficiente a produrre i risultati desiderati.

Testogen ha la meritata reputazione di essere uno dei migliori integratori per l'aumento del testosterone disponibili sul mercato.

Ciò è dovuto alla sua popolarità tra gli appassionati di palestra che vogliono dare una spinta alla loro routine di allenamento, bruciare i grassi più rapidamente e guadagnare massa muscolare magra.

È stato dimostrato scientificamente che l'acido ID-aspartico, la vitamina D, lo zinco e il magnesio aumentano i livelli di testosterone e possono essere assunti tramite Testogen o altre fonti alimentari.

Inoltre, ingredienti come l'estratto di foglie di ortica, l'estratto di fieno greco e l'estratto di ginseng rosso coreano sono utili per aumentare i livelli di energia, intensificare la concentrazione durante l'esercizio e rafforzare l'immunità. Tutti questi elementi sono presenti nelle compresse di testo.

Testogen è probabilmente una delle migliori capsule di testosterone disponibili, poiché non contiene aromi o coloranti artificiali; tutti i suoi ingredienti sono naturali e completamente sicuri.

4. Prime Male - Il miglior stimolatore di testosterone maschile per le prestazioni sessuali

Pro

Include zinco per aumentare le prestazioni sessuali.

Fornisce sostanze in grado di aumentare il vigore sessuale e i livelli di testosterone.

Aggiunge selenio per salvaguardare le cellule che generano il testosterone [9].

Contro

Più costoso di altre etichette.

Gli uomini con testosterone basso soffrono spesso di stanchezza e depressione, che possono essere causate da uno squilibrio ormonale e da un senso di inadeguatezza.

Prime Male è un integratore che aiuta questi uomini a ripristinare i loro livelli di energia, a migliorare il loro umore e a ritrovare la loro sicurezza. È una delle migliori capsule di testosterone disponibili.

Le capsule di testosterone Prime Male, che hanno la forma delle pillole rosse di Matrix, contengono ingredienti come l'estratto di radice di ortica, la vitamina B6 e il ginseng rosso coreano. Questi ingredienti possono essere utili per aumentare la produzione di testosterone nei maschi anziani.

Se avete problemi di disfunzione erettile, Prime Male offre una soluzione completamente naturale con ingredienti come l'estratto di ginseng rosso coreano e l'acido D-aspartico.

Questi ingredienti sono molto efficaci nell'intensificare la soddisfazione sessuale, nel risvegliare il desiderio sessuale e nell'aumentare la libido, consentendo di assaporare una vita intima più eccitante.

Oltre agli ingredienti principali di Prime Male, sono inclusi BioPerine, boro, Mucuna Pruriens e luteolina.

Sebbene questi ingredienti non siano presenti per aumentare i livelli di energia durante l'attività fisica o l'amore, la BioPerine è essenziale in quanto consente all'organismo di assumere i nutrienti benefici, rendendo l'integratore ancora più potente.

Il boro è un ingrediente essenziale delle capsule di testosterone più apprezzate, Prime Male. È necessario per mantenere la forza delle ossa e per ridurre le infiammazioni.

Tuttavia, lo scopo principale dell'ingrediente nelle compresse Prime Male è quello di generare testosterone libero, una parte cruciale dell'integratore di testosterone. Il testosterone libero è particolarmente importante per l'organismo, in quanto può essere utilizzato con la massima comodità.

Prime Male è un'ottima fonte di pillole di testosterone e la luteolina è uno dei principali fattori che vi contribuiscono. Questa sostanza si trova nelle foglie di un certo tipo di menta e il suo ruolo è quello di ostacolare gli estrogeni (l'ormone femminile), aumentando così la potenza del testosterone.

L'estrogeno e la prolattina possono essere dirompenti, per questo Prime Male contiene Mucuna Pruriens. La Mucuna Pruriens blocca la produzione di prolattina, permettendo al testosterone di avere il controllo.

Se si assumono le migliori pillole di testosterone come Prime Male, si dovrebbe tornare rapidamente al proprio stato abituale.

5. Hunter Test - I migliori stimolatori di testosterone per gli anziani

Pro

Contiene zinco per aumentare la produzione di testosterone.

La L-arginina favorisce la crescita del tessuto muscolare.

Include indolo-3-carbinolo per mantenere in equilibrio i livelli ormonali.

Fornisce vitamine e minerali essenziali.

Contro

Non sono previsti rimborsi.

L'assunzione consigliata è di sei compresse al giorno.

Se siete alla ricerca del miglior integratore di testosterone con una formulazione pura, Hunter Test è la scelta ideale. È forse l'integratore di testosterone più puro e sicuro tra quelli disponibili.

È prodotto negli Stati Uniti e nel Regno Unito secondo i rigorosi standard FDA e cGMP, il che lo rende una delle migliori compresse di testo.

Hunter Test si distingue tra gli integratori di testosterone e comprende nove ingredienti naturali, suddivisi in tre categorie distinte.

Accensione dell'energia:

È stato dimostrato che il chelato di boro aumenta i livelli di testosterone di quasi un terzo in studi clinici nel corso di sette giorni.

Il ginseng dà al corpo una spinta energetica.

L'Ashwagandha è un'antica erba indiana utilizzata da generazioni per rendere gli uomini più virili.

Potenza delle prestazioni:

Il magnesio

Indolo-3-carbinolo

Zinco

Amplificatore di massa muscolare:

Vitamina D

Acido D-aspartico

Vitamina K2

Se avete bisogno di una sferzata di energia per affrontare la giornata, di migliori prestazioni fisiche in camera da letto o di una crescita muscolare extra per la vostra routine di allenamento, Hunter Test è una delle migliori capsule di testosterone disponibili.

I suoi ingredienti naturali forniscono una spinta "pura" per portarvi dove volete.

6. TestRX - Il miglior stimolatore di testosterone per bruciare i grassi

Pro

È disponibile una gamma completa di vitamine e minerali.

L'acquisto in blocco consente di ridurre il prezzo.

Anche il magnesio è presente nell'elenco dei prodotti.

Contro

Gli ordini di dimensioni limitate non potranno beneficiare della spedizione gratuita.

L'assunzione di fieno greco potrebbe avere conseguenze negative.

TestRX, uno dei principali integratori di testosterone, è noto per essere utile per perdere i chili di troppo perché contiene 300 mg di estratto di semi di fieno greco, una pianta indiana che è stata studiata per il suo potenziale di riduzione del grasso corporeo.

L'assunzione di TestRX da solo non porterà a un'improvvisa perdita di peso di 3 chili, ma se associato a una dieta equilibrata e all'attività fisica, può certamente aiutare a ridurre il grasso corporeo e a tonificare i muscoli.

TestRX, uno degli integratori di testosterone di più alta qualità, è prodotto negli Stati Uniti ed è stato esaminato a fondo da un gruppo di esperti.

Stati Uniti ed è stato esaminato a fondo su giocatori di football NCAA, fornendo loro un aumento delle prestazioni, riducendo il peso corporeo e aumentando la massa muscolare a lungo termine.

Un'eccellente qualità di TestRX è l'assenza di effetti negativi derivanti dall'assunzione di queste compresse, che lo classificano tra le migliori capsule di testosterone.

Questo integratore è perfetto per gli uomini di età superiore ai 35 anni e l'azienda insiste addirittura sul fatto che vi farà sentire come se aveste di nuovo vent'anni.

È essenziale essere costanti e perseverare, poiché i risultati non saranno visibili immediatamente.

La maggior parte delle persone dichiara di aver notato una differenza già dopo due settimane di assunzione dell'integratore ed entro il secondo mese la pillola produrrà tutti i suoi effetti.

Questa aggiunta alla dieta contiene vitamine e minerali chiave, tra cui vitamina k2, vitamina b6, vitamina d3, magnesio, zinco, acido D-aspartico e ZMA.

Lo ZMA, abbreviazione di zinco monometionina aspartato, è composto da vitamina B6 e magnesio aspartato, ingredienti necessari per il recupero post-allenamento e per l'aumento della massa muscolare magra.

7. TestoFuel - Il miglior stimolatore di testosterone per il Valore

Pro

Ottenere uno sconto quando si fa un acquisto importante.

L'acido D-aspartico può aumentare la quantità di ormone luteinizzante.

Assicurarsi di aggiungere zinco alla dieta.

Contro

È possibile che il consumo di fieno greco possa avere effetti indesiderati.

Non è prevista la consegna gratuita della merce.

Quando si parla degli stimolatori di testosterone più efficaci, TestoFuel si distingue per la sua capacità di promuovere la crescita muscolare.

Questi integratori sono particolarmente indicati per lo sviluppo muscolare e sono formulati negli Stati Uniti con ingredienti sicuri e naturali, che li rendono una delle compresse di testo più sicure sul mercato.

Oltre agli elementi standard come la vitamina D e l'acido d-aspartico, TestoFuel contiene anche estratto di ostrica.

Le ostriche si distinguono per l'elevata quantità di zinco - lo zinco contribuisce alla produzione di testosterone - e per la capacità di aumentare i livelli di dopamina nel cervello, con conseguente aumento del desiderio sessuale.

Testofuel è conosciuto come uno dei migliori integratori di testosterone e offre benefici che vanno oltre il semplice aumento delle dimensioni muscolari e della libido.

Può avere un effetto positivo sull'umore, favorendo la concentrazione e l'attenzione, in modo da mantenere gli obiettivi prefissati sia dentro che fuori la palestra.

Inoltre, può migliorare la sicurezza di sé, con effetti a catena sul lavoro, sulle relazioni e sulla qualità della vita in generale.

2. Integratori di DHEA Assumere integratori di vitamine e minerali

Secondo una ricerca, l'assunzione di capsule di vitamina D può ridurre la carenza e persino aumentare i livelli di testosterone [10].

Anche l'esposizione alla luce solare diretta per non meno di 15 minuti al giorno può contribuire a mantenere adeguate quantità di vitamina D. Le fonti alimentari ad alto contenuto di vitamina D includono il salmone e altri pesci grassi o i prodotti fortificati a base di latte e cereali.

Integratori di DHEA

Il DHEA è un ormone che contribuisce alla produzione di testosterone e di altri ormoni che svolgono un ruolo nello sviluppo della composizione corporea. Con l'avanzare dell'età, la quantità di DHEA e di testosterone nel corpo diminuisce.

Una ricerca condotta su uomini anziani ha rivelato che l'assunzione di integratori di DHEA ha avuto un effetto positivo minore, ma evidente, sulla loro composizione corporea.

È stato suggerito che il consumo di grassi sani provenienti dal pesce e dai semi di lino può aiutare l'organismo a sfruttare il DHEA che produce.

Integratori di magnesio

Se la carenza di magnesio è all'origine del calo di testosterone, l'integrazione può aiutare a riportare i livelli nella norma.

Una ricerca ha rivelato che l'assunzione di tali integratori per un minimo di un mese può aumentare il testosterone in tutti, ma in particolare in coloro che svolgono attività fisica.

Integratori di zinco

È ipotizzabile che una riduzione del testosterone possa essere causata da una carenza di magnesio e di zinco. Uno studio del 2007 ha dimostrato che l'assunzione di zinco per 4 settimane può aiutare a prevenire una diminuzione dei livelli di testosterone negli uomini inattivi che svolgono attività fisica [13].

Una carenza di magnesio e zinco può essere colmata con una dieta nutrizionalmente equilibrata. I cereali integrali e le verdure a foglia scura sono ricchi di magnesio, mentre lo zinco è contenuto nelle verdure scure, nei semi di lino e nei semi di zucca.

Integratori di creatina

È noto che la creatina può fornire un aumento minimo ma affidabile dei livelli di testosterone. Uno studio condotto nel 2006 ha dimostrato che, dopo aver assunto integratori di creatina per un minimo di 10 settimane, i giocatori di football universitario hanno registrato un aumento dei livelli di testosterone [14].

La creatina può essere ottenuta anche da fonti naturali come salmone, tonno e manzo.

3. Esercizio fisico e sollevamento pesi

È stato dimostrato che rimanere fisicamente attivi è un metodo eccellente per evitare molte malattie associate ad abitudini malsane. Inoltre, può anche migliorare i livelli di testosterone nel corpo.

Una ricerca condotta nel 2015 su uomini affetti da obesità ha rivelato che l'attività fisica ha un impatto più positivo sui livelli di testosterone rispetto alla limitazione dell'apporto calorico [15].

I risultati di una revisione della letteratura suggeriscono che gli effetti sul testosterone possono variare a seconda di vari aspetti, come il tipo di esercizio e il livello di intensità del programma di allenamento [16].

Come fare esercizio per il testosterone

Per le persone che godono di buona salute e di un adeguato livello di forma fisica, il suggerimento è quello di eseguire movimenti completi del corpo e di allenarsi a brevi intervalli con un elevato grado di intensità.

Il sollevamento di pesi pesanti con un numero elevato di ripetizioni determina il massimo aumento del testosterone.

L'allenamento dovrebbe includere esercizi che utilizzano più gruppi muscolari contemporaneamente, come squat, deadlift, panca, push press e shoulder press.

Anche l'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) è utile per la produzione di testosterone, con l'incorporazione di brevi sessioni di attività come gli squat con il peso corporeo o i burpees, con un breve riposo intermedio.

Le attività di resistenza come la corsa prolungata e il ciclismo devono essere praticate con cautela.

Un'eccessiva quantità di questi allenamenti può essere dannosa per la salute del cuore, in quanto può portare a uno stato di stress cronico e a una diminuzione del testosterone. Per questo motivo, gli sprint sono preferibili alla corsa su lunghe distanze.

Si consiglia di consultare un personal trainer prima di iniziare e di andarci piano.

Anche gli esercizi che sono utili per aumentare i livelli di testosterone possono causare lesioni se non si fa attenzione. È essenziale assicurarsi che la forma sia corretta e che si abbia la forma fisica necessaria per evitare qualsiasi danno. Esercitatevi con cautela!

Le persone che hanno problemi di salute che limitano l'attività fisica possono comunque trarre beneficio dall'esercizio fisico, come camminare o partecipare all'acquagym, che è utile per coloro che possono avere problemi alle articolazioni.

È stato dimostrato che il sollevamento pesi aumenta le concentrazioni di testosterone in un breve periodo di tempo [17].

L'allenamento a intervalli, noto anche come HIIT, può essere molto utile, ma qualsiasi tipo di esercizio sarà probabilmente benefico in qualche misura [18,19].

4. Usate il vetro, non la plastica

Quando conservate gli avanzi, fate attenzione a ciò che utilizzate. Il bisfenolo-A (BPA) è un composto contenuto in alcune plastiche, lattine e altri contenitori per alimenti che può alterare la produzione di ormoni.

Una ricerca ha dimostrato che, dopo un anno e mezzo, i maschi che entrano regolarmente in contatto con il BPA hanno livelli di testosterone più bassi rispetto a quelli che non lo fanno.

5. Mangiare cibi che aumentano il testosterone

L'alimentazione può influire sulle concentrazioni di testosterone e di altri ormoni [20]. Una dieta costante o un'alimentazione eccessiva possono portare a uno squilibrio del testosterone [21,22].

L'assunzione di una quantità sufficiente di proteine può contribuire a mantenere il testosterone in un range sano e può aiutare a bruciare i grassi, il che potrebbe essere utile [23].

Una dieta basata su alimenti di tipo mediterraneo può aiutare a mantenere un peso sano e a prevenire l'insulino-resistenza, che è legata a bassi livelli di testosterone.

Quando il testosterone è basso, il grasso corporeo aumenta e la capacità del corpo di rispondere all'insulina diminuisce. È possibile uscire da questo ciclo.

Invece di consumare alti livelli di grassi saturi, passate ad alternative più sane come olio d'oliva, avocado e noci. Optate per carni magre e cereali integrali. Inoltre, assicuratevi di aumentare l'assunzione di frutta e verdura.

I grassi sani fanno bene

Mangiare una quantità abbondante di grassi sani potrebbe aiutare a sostenere i livelli di testosterone e l'equilibrio ormonale. Diversi studi hanno suggerito che una dieta povera di grassi potrebbe ridurre i livelli di testosterone [24].

Di conseguenza, è consigliabile una dieta nutriente e basata su alimenti integrali. Una miscela equilibrata di proteine, grassi e carboidrati può contribuire a ottimizzare i livelli ormonali e a rafforzare la salute generale.

Raccomandazioni sulle proteine

Per quanto riguarda le fonti proteiche, si può scegliere tra manzo magro, pollo, pesce e uova. Altre opzioni includono tofu, noci e semi.

Si raccomanda di consumare circa 5-6 once di proteine al giorno, anche se la quantità esatta può variare in base all'età, al sesso e al livello di attività.

Un consumo insufficiente di questi alimenti può portare a un aumento della produzione di un composto che si lega al testosterone, diminuendo così la quantità di ormone disponibile.

Pesce e ostriche

I pesci più grassi, come il salmone, il tonno e lo sgombro, contengono una quantità significativa di vitamina D. Questa vitamina è un potenziatore naturale del testosterone, in quanto è una parte importante del processo di creazione degli ormoni.

Queste creature marine sono ben note per le loro proprietà di miglioramento della fertilità, in quanto forniscono quasi cinque volte la dose giornaliera suggerita di zinco.

Questo minerale aiuta l'organismo a produrre testosterone e si trova anche nella carne di manzo e nei fagioli, o addirittura aggiunto ai cereali per la prima colazione.

6. Dormire bene aiuta il testosterone

Un sonno insufficiente può avere un effetto negativo sugli ormoni e sulle sostanze chimiche di cui l'organismo ha bisogno per funzionare correttamente, compreso il testosterone.

Una particolare indagine ha stabilito che i livelli di testosterone possono diminuire nei maschi quando non riescono a riposare adeguatamente.

Un gruppo di dieci individui in buona salute e tutti vicini ai 24 anni sono stati incaricati di dormire per ben 8 ore ogni notte per sette giorni nelle loro case.

A questo è seguito un periodo di 11 giorni trascorso in laboratorio, dove è stato richiesto loro di dormire per la stessa quantità di tempo.

Per tre notti di fila hanno dormito per 10 ore, poi hanno vissuto 8 notti con un riposo minimo, solo 5 ore di sonno. Durante l'ultima notte di sonno di 10 ore, il personale medico ha monitorato il loro sangue ogni quarto d'ora e durante il breve periodo di sonno.

Dopo una sola settimana di sonno limitato, gli scienziati hanno scoperto che la quantità di testosterone durante il giorno scendeva fino al 15%. A titolo di confronto, i livelli di testosterone si riducono in genere solo dell'1-2% all'anno a causa del naturale invecchiamento.

Dormire adeguatamente può contribuire a mantenere sotto controllo la quantità di testosterone. Le persone dovrebbero sforzarsi di dormire almeno 7-8 ore ogni sera. Se qualcuno ha difficoltà a dormire regolarmente e di buona qualità, dovrebbe consultare un medico.

7. Lo stress fa male al testosterone

Gli studi dimostrano regolarmente i danni dell'ansia a lungo termine, che può aumentare la quantità dell'ormone cortisolo [26,27].

Quando il cortisolo aumenta bruscamente, i livelli di testosterone possono diminuire rapidamente. Questi ormoni tendono ad agire come un'altalena: Quando uno sale, l'altro diminuisce [28].

Lo stress prolungato e persistente può essere pericoloso per la salute e può causare una serie di problemi all'interno dell'organismo. Secondo uno studio del 2016, i livelli di testosterone degli uomini sono risultati alterati a causa di circostanze stressanti.

Durante i due mesi precedenti gli esami finali, 58 studenti di medicina, maschi e femmine, hanno risposto a sondaggi e inviato campioni di saliva mentre erano sottoposti alla pressione degli esami.

I partecipanti maschi allo studio presentavano livelli di testosterone salivare notevolmente più elevati quando erano sotto pressione per un esame, mentre le partecipanti femmine avevano livelli sostanzialmente più bassi dell'ormone.

Gli scienziati hanno ipotizzato che la risposta allo stress negli uomini possa portare alla rabbia, al contenimento emotivo e alla contemplazione profonda, il che potrebbe spiegare il contrasto di genere.

Quando si è molto stressati e si ha un livello elevato di cortisolo, questo può portare a un aumento del consumo di cibo, a un maggiore aumento di peso e all'accumulo di grasso corporeo pericoloso intorno agli organi interni. Questo può, a sua volta, avere un effetto negativo sui livelli di testosterone [30,31].

Per mantenere un livello adeguato di benessere e di ormoni, è importante tenere sotto controllo i livelli di stress. Può essere utile praticare attività fisica, dormire adeguatamente ogni notte e svolgere attività che aiutino a ridurre lo stress.

8. Evitare droghe e alcol

È dimostrato che l'abuso di droghe e alcol è associato a un calo del testosterone.

Il National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism afferma che il consumo di alcol influenza le ghiandole e gli ormoni che fanno parte della salute riproduttiva maschile.

Inoltre, l'alcol ha un impatto negativo sul corpo e può portare a una diminuzione del testosterone a causa dell'impatto che ha sugli ormoni e sulle cellule.

Come aumentare il testosterone: Le conclusioni

È possibile aumentare i livelli di testosterone in modo naturale attraverso modifiche alla dieta e all'attività fisica o, in alcuni casi, attraverso l'assunzione di integratori.

Testoprime è un esempio di integratore di testosterone che contiene vari minerali, vitamine e altri nutrienti per offrire un metodo naturale e rapido per aumentare il testosterone.

Il testosterone è responsabile del desiderio sessuale, della generazione di sperma, della composizione del grasso nel corpo, della potenza muscolare e della formazione dei globuli rossi nei maschi. Anche le donne generano testosterone dalle ovaie e dalle ghiandole surrenali, ma in quantità molto minore rispetto ai maschi.

