Casino en ligne argent réel (2023) : classement des meilleurs casinos

Jouer sur un casino en ligne avec de l’argent réel peut vous permettre de remporter des jackpots importants.

Cependant, avant de vous lancer et d’effectuer un dépôt sur le premier site de jeux venu, vous devez choisir un casino fiable et réputé.

Dans ce guide, nos professionnels du secteur vous présentent les meilleurs sites de jeux pour déposer votre argent en toute sécurité.

En somme, c’est Cresus qui remporte le titre de meilleur casino en ligne en argent réel pour sa grande réputation auprès des joueurs, son catalogue de jeux intéressant, et son bonus sans condition de mise.

Voyons tout cela plus en détail.

Top 10 des casinos en ligne en argent réel

1. Cresus Casino : le meilleur casino en ligne en argent réel

Avantages

Pas de condition de mise sur les bonus

150 % de bonus à l’inscription

Retraits en moins de 24 heures

Plus de 2 100 jeux

En ligne depuis 2007

Inconvénients

Service client ferme à 22 heures

Le casino en ligne en argent réel Cresus se distingue nettement de ses concurrents grâce à des bonus sans conditions de mise et des retraits rapides effectués en moins de 24 heures. Fort de plus de 10 années d'expérience dans le secteur des casinos en argent réel, Cresus est largement considéré comme le leader incontesté.

Bonus - 5/5

Comme nous le disions, le casino en ligne Cresus se démarque notamment par sa politique de bonus généreux, sans condition de mise. Dès votre premier dépôt, vous pouvez bénéficier d'une offre de 150 % allant jusqu'à 300 €.

Par ailleurs, des bonus réguliers sont disponibles plusieurs fois par semaine. Par exemple, tous les mercredis de 14 h à minuit, les joueurs peuvent bénéficier d'un bonus de 15 % sur tous les dépôts en argent réel.

Les gains obtenus grâce aux bonus Cresus peuvent être retirés sans avoir à remplir des exigences de mise. De plus, les joueurs peuvent participer à des tournois qui leur offrent la possibilité de gagner jusqu'à 2 000 000 € par mois.

Jeux - 4,8/5

La ludothèque de Cresus est composée de plus de 2 100 jeux fournis par 17 partenaires, offrant ainsi une grande variété de choix aux joueurs. Toutes les catégories de jeux de casino sont proposées, notamment les machines à sous en ligne, le blackjack, la roulette, le casino en direct, le baccarat, le sic bo, etc. Cependant, on peut regretter l'absence de mini-jeux de casino.

Nous avons apprécié la section "La machine à sous du mois" car elle permet de faire découvrir des machines à sous en argent réel qui peuvent rapporter gros. Par exemple, en ce moment, c’est la machine The Dog House Multihold qui est à la une. L’occasion de gagner jusqu’à 9 000 fois votre mise, ce n’est pas rien.

Méthodes de paiement - 5/5

Pour jouer en argent réel sur Cresus, plusieurs options de paiement s’offrent à vous, notamment les cartes bancaires, les tickets prépayés, les portefeuilles électroniques et les crypto-monnaies. Rappelons que l’un des avantages de Cresus est la rapidité des retraits, qui sont validés en moins de 24 heures.

Divers - 4,8/5

En cas de question, vous pouvez contacter Cresus Casino par Live Chat ou e-mail 7 jours sur 7, de 10 heures à 22 heures.

Les joueurs VIP peuvent obtenir jusqu’à 15 % de cashback hebdomadaire.

2. Wild Sultan : casino en ligne argent réel avec des bonus tous les jours

Avantages

Promotions quotidiennes

Plus de 3 634 jeux

Jusqu’à 20 000 € par mois à gagner

32 éditeurs de jeux en ligne

Paiements en moins de 24 heures

Inconvénients

Horaires du service client

En deuxième place des meilleurs casinos en ligne en argent réel, on retrouve Wild Sultan. Ce site de jeux se démarque par sa thématique orientale inspirée des Mille et Une Nuits, qui offre une expérience de jeu en ligne unique et immersive.

Bonus - 4,7/5

Wild Sultan Casino propose une offre de bienvenue simple, mais efficace, en doublant simplement le premier dépôt des joueurs jusqu'à 500 € et en ajoutant 20 tours gratuits. Wild Sultan compense cela avec des promotions régulières beaucoup plus attractives. En effet, chaque jour, une nouvelle promotion est disponible.

Par exemple, tous les jeudis, les joueurs peuvent obtenir jusqu’à 100 Tours Gratuits en bonus, du cashback instantané sur tous les dépôts ou encore des tournois permettant aux utilisateurs de se partager jusqu’à 20 000 € par mois.

Jeux - 4,9/5

Pour se positionner parmi les meilleurs casinos en ligne, Wild Sultan n'a pas hésité à collaborer avec les meilleurs fournisseurs de jeux en ligne, comptant ainsi 32 partenaires et plus de 3 634 jeux sur leur plateforme.

Parmi les milliers de jeux, on retrouve de la roulette, du blackjack ainsi que les meilleures machines à sous d’argent réel comme le jeu Gates of Olympus qui vous permet de gagner jusqu’à 5 000 fois votre mise.

Méthodes de paiement - 4,8/5

Wild Sultan Casino propose une sélection assez diversifiée de solutions de paiement, dont les cartes bancaires, les tickets prépayés et les portefeuilles électroniques. Toutefois, contrairement à Cresus Casino, il n'est pas possible d'effectuer des transactions en utilisant des crypto-monnaies.

Si vous préférez des méthodes de paiement plus traditionnelles, cela ne devrait pas vous poser de problème, mais il est important de le mentionner. Le dépôt minimum sur le site est de 20 €, tandis que le retrait minimum est de 50 €.

Divers - 4,7/5

Le service client Wild Sultan est ouvert de 10 heures à 22 heures tous les jours.

Le programme VIP du casino vous permet d’obtenir jusqu’à 10 % d’argent réel en cashback.

3. Madnix Casino : casino en ligne argent réel offrant 225 Tours Gratuits

Avantages

Aucune condition de mise

225 tours gratuits offerts lors du bonus de bienvenue

Plus de 3 241 de jeux

Retraits en moins de 24 h

Interface originale et fluide

Inconvénients

Aucune transaction en crypto

À l’image du site Wild Sultan, le casino Madnix offre lui aussi une expérience unique en immergeant les utilisateurs au sein d’un laboratoire pas comme les autres… Au programme, offres promotionnelles généreuses, machines à sous et autres jeux par milliers et retraits en moins de 24 heures !

Bonus - 4,8/5

Madnix Casino est reconnu pour ses bonus avantageux sans condition de mise, tout comme le casino Cresus. Son offre de bienvenue est d’ailleurs très attractive pour les joueurs qui apprécient les machines à sous en ligne. Vous pouvez obtenir jusqu’à 100 € + 225 Free Spins de bonus réparti sur vos trois premiers dépôts.

En outre, d’autres promotions sont proposées tout au long de la semaine et toujours sans aucun wager. Entre tours gratuits, bonus de dépôt ou encore tournois pour remporter jusqu’à 2 500 € chaque semaine, les amateurs de jeux en ligne ont de quoi faire.

Jeux - 4,9/5

Au total, 3 241 jeux d’argent réel sont proposés sur le casino Madnix. Toutes les catégories sont représentées. La bonne nouvelle est que depuis peu, l’opérateur a signé un partenariat avec Evolution Gaming. Il peut ainsi proposer des jeux en Live à ses utilisateurs.

Bon à savoir : vous pouvez filtrer les jeux avec l’option "Mise bonus autorisée", cela vous permet de jouer uniquement sur les jeux autorisés avec l’argent bonus.

Méthodes de paiement - 4,6/5

Concernant les paiements, la sélection proposée par Madnix est assez classique. On retrouve les cartes bancaires, les tickets prépayés, les portefeuilles électroniques ainsi que le virement bancaire. Les retraits sont effectués en moins de 24 heures, ce qui compense l’absence des crypto-monnaies.

Divers - 4,5/5

Le support clientèle est disponible pour les joueurs 24/7 par e-mail, Live Chat et téléphone.

4. Lucky Treasure : des tournois pour gagner de l’argent réel

Avantages

Jusqu’à 125 000 € à gagner grâce aux tournois

Offre de bienvenue jusqu’à 10 000 €

Plateforme colorée et sécurisée

2 000 meilleures machines à sous

Inconvénients

Conditions de mise x30

Certains éditeurs de jeu ne sont pas présents

Parmi les meilleurs casinos pour gagner de l’argent, on retrouve également Lucky Treasure. L’opérateur se distingue notamment par une interface colorée, des bonus généreux et bien d’autres avantages.

Bonus - 4,6/5

Lucky Treasure frappe fort en proposant un bonus de bienvenue de 150 % jusqu’à 10 000 € + 33 Free Spins. Même si la condition de mise de ce casino en argent réel est de x30, ce qui est plus élevé que Cresus ou Madnix, cela reste largement acceptable.

Il n’y a que très peu d’offres promotionnelles régulières. En effet, Lucky Treasure mise tout sur les tournois. Actuellement, il est possible de gagner jusqu’à 125 000 € en argent réel grâce au tournoi en partenariat avec l’éditeur de jeu Fugaso.

Jeux - 4,5/5

Lucky Treasure propose plus de 2 000 jeux en ligne, dont les meilleures machines à sous en ligne du moment comme le jeu Maya Sun de Booongo, la slot machine Golden Sheila de Revo ou encore la machine à sous Wolf Power Megaways de Playson vous permettant de gagner jusqu’à 20 000 fois votre mise.

Si la sélection de jeux est variée, on regrette tout de même l’absence de mastodontes du secteur à l’image d’Evolution Gaming. De ce fait, si vous souhaitez jouer à des jeux de casino en live, on vous recommandera plutôt Cresus Casino.

Méthodes de paiement - 4,4/5

Jouer en argent réel sur Lucky Treasure est assez simple puisque de nombreux moyens de paiement sont disponibles : cartes bancaires, tickets prépayés CASHlib, Sofort, crypto-monnaies, etc.

Bon à savoir : même si le dépôt minimum est de 20 €, il faudra déposer au moins 30 € pour activer le bonus de bienvenue.

Divers - 4,5/5

En cas de questions, vous pouvez contacter le service client de Lucky Treasure 24/7 par e-mail ou par Live Chat.

5. Cloudbet : le meilleur casino en argent réel qui accepte les crypto-monnaies

Avantages

Plus de 30 crypto-monnaies proposées

Jusqu’à 5 BTC offerts

Pas de wager sur l’offre de bienvenue

Possibilité de gagner jusqu’à 20 000 votre mise

Inconvénients

Retraits seulement en crypto

Interface à améliorer

S’il y a bien un casino en argent réel qui accepte les crypto-monnaies à retenir, c’est bien Cloudbet. Pionnier dans le monde du gaming et des cryptos, Cloudbet propose une expérience unique à tous les joueurs depuis 2013.

Bonus - 4,4/5

Parmi tous les casinos en ligne argent réel, Cloudbet est celui qui propose un bonus de bienvenue le plus simple : 100 % jusqu’à 5 BTC. D’autres offres promotionnelles sont proposées de manière régulière.

Bon à savoir : l’offre de bienvenue n’a aucune condition de mise. Les autres promotions ont généralement un wager de x30 à débloquer.

Jeux - 4,6/5

En ligne depuis 2013, Cloudbet a eu le temps de mettre en place une large sélection de jeux. Parmi eux, on retrouve les machines à sous, la roulette, le blackjack ou encore le casino en Live. Il est même possible de placer des paris sportifs.

Nous avons apprécié la section dédiée aux machines à sous Megaways, car ces jeux vous permettent de remporter des jackpots démentiels. Par exemple, la machine à sous Extra Chili Megaways de Big Time Gaming propose jusqu’à 117 649 lignes de paiement et la possibilité de remporter jusqu’à 20 000 fois votre mise.

Méthodes de paiement - 4,5/5

Vous l’avez compris, Cloudbet est un casino 100 % crypto. Ainsi, plus de 30 crypto-monnaies différentes sont proposées. On retrouve bien évidemment le Bitcoin, l’Ethereum mais également le Dogecoin ou encore Shiba Inu.

Si vous n’avez pas encore de crypto, vous pouvez utiliser votre carte bancaire ou Google Pay pour procéder au dépôt. En revanche, les retraits ne sont effectués que sur un wallet crypto.

Divers - 4,4/5

Le support clientèle est disponible par e-mail et Live Chat 24/7.

Autres casinos en ligne en argent réel un peu moins intéressants

Comment trouver le meilleur casino en ligne en argent réel ?

Il est relativement facile de trouver un site de jeux en ligne parmi la multitude de choix disponibles sur Internet. Cependant, dénicher un casino en ligne argent réel fiable est un peu plus compliqué. Pour élaborer notre liste des meilleurs sites de jeux avec de l’argent réel, nos experts ont pris en compte les critères suivants :

Les bonus et promotions

Nous avons choisi des casinos en ligne qui offrent des bonus généreux, mais surtout avec des conditions de mise équitables. Dans cet article, plusieurs casinos ne demandent aucune condition de mise (exemple : Cresus), et le maximum est de x30.

La sélection de jeux

Nous avons vérifié que les jeux disponibles sur ces casinos en ligne argent réel soient variés et fournis par des logiciels fiables. En outre, il est également important que les jeux soient renouvelés régulièrement, et que les machines à sous aient un bon taux de retour au joueur.

Les moyens de paiement

Pour jouer avec de l’argent réel, nous nous sommes assurés que les méthodes de paiement soient fiables, sécurisées et rapides, de sorte que les utilisateurs puissent déposer rapidement de l’argent, mais aussi retirer leurs gains facilement.

Autres points divers

Enfin, d'autres critères ont été analysés lors de nos tests, tels que le programme de fidélité, le service client et la licence détenue par le casino argent réel.

3 raisons pour lesquelles Cresus Casino est le meilleur site de jeux d’argent réel

Le casino en ligne argent réel est sans aucun doute Cresus Casino. Vous vous demandez pourquoi ? Voici 3 raisons pour lesquelles vous devriez jouer en argent réel sur cette plateforme :

Les bonus sont attractifs. Tout d’abord, Cresus Casino propose des bonus généreux, mais surtout sans aucune condition de mise. Cela signifie que le joueur pourra retirer son argent sans avoir à débloquer un wager.

C’est une interface de confiance. Lorsque l’on joue en argent réel, il est important de choisir un casino fiable. Avec Cresus Casino, vous n’aurez aucun souci. Depuis 2007, le casino est reconnu comme l’un des meilleurs casinos par les joueurs.

Les retraits sont traités rapidement. Si certains casinos en ligne mettent jusqu’à plusieurs jours pour traiter les retraits, ce n’est pas le cas du casino Cresus. Ici, en moins de 24 heures, les retraits en argent réel sont traités.

Quels sont les avantages des casinos en ligne avec de l’argent réel ?

Se divertir avec de l’argent réel sur les casinos en ligne offrent de nombreux avantages aux joueurs. On peut notamment citer :

Des gains importants : en jouant aux jeux d’argent réel, les joueurs peuvent gagner des sommes astronomiques notamment grâce aux machines à sous à jackpot progressif.

: en jouant aux jeux d’argent réel, les joueurs peuvent gagner des sommes astronomiques notamment grâce aux machines à sous à jackpot progressif. Des bonus avantageux : jouer en argent réel, c’est aussi la possibilité de recevoir des bonus sans dépôt et sur dépôt ainsi que des tours gratuits, vous permettant de maximiser vos gains en argent réel sur les machines à sous et d’autres jeux.

: jouer en argent réel, c’est aussi la possibilité de recevoir des bonus sans dépôt et sur dépôt ainsi que des tours gratuits, vous permettant de maximiser vos gains en argent réel sur les machines à sous et d’autres jeux. Les meilleurs jeux : même si les machines à sous sont généralement accessibles en mode démo, les meilleurs jeux comme le Casino Live sont accessibles uniquement avec de l’argent réel.

Casino en ligne argent réel : questions fréquentes

Voici quelques-unes des questions fréquemment posées par les joueurs concernant les meilleurs casinos en ligne pour de l’argent réel.

Peut-on jouer à tous les jeux de casino en argent réel ?

Oui, certains casinos comme Cresus vous laissent jouer à tous les jeux en argent réel, y compris les machines à sous, le blackjack, la roulette, et tout autre jeu de votre choix.

Quels sont les meilleurs jeux d’argent réel ?

Les meilleurs jeux d’argent réel sont les machines à sous (surtout celles avec des jackpots), le blackjack et la roulette. Ces jeux ont souvent un taux de retour de plus de 96 %, et dans le cas des machines à sous, certaines proposent un jackpot progressif pouvant dépasser les 100 000 €.

Comment jouer sur un casino en ligne en argent réel en France ?

Pour jouer sur un casino en ligne en France, les joueurs français doivent consulter le site de l’Autorité nationale des jeux. En effet, les casinos en ligne français doivent être régulés par l’ANJ pour être légaux en France. Si vous n’êtes pas français et que vous vivez hors de France, vous pouvez cependant choisir un casino de cette liste. À noter que les machines à sous en ligne ne sont pour l’instant pas légales en France.

Comparatif des meilleurs casinos en ligne argent réel

Parmi les casinos en ligne argent réel, il n’est pas évident de faire un choix. Pour vous aider, voici un comparateur des 5 meilleurs sites de jeux :

Cresus Casino : pour jouer sur le meilleur casino en ligne, c’est ici. Avec des milliers de jeux d’argent, des bonus sans conditions et des retraits en moins de 24 heures, rendez-vous sur Cresus et activez votre bonus de 150 % jusqu’à 300 €.

Wild Sultan : vous recherchez un casino avec une interface originale ? Wild Sultan vous emmène dans l’univers des Mille et Une Nuits et vous offre jusqu’à 500 € de bonus + 20 Tours Gratuits pour découvrir la plateforme et ses 3 000+ machines à sous.

Madnix Casino : le professeur Madnix est très généreux. Il offre également des bonus sans condition de mise. Et, pour en profiter, vous pouvez activer votre bonus allant jusqu’à 100 € + 225 Tours Gratuits sur les machines à sous de votre choix.

Lucky Treasure : la possibilité de participer à des tournois en ligne argent réel, ça vous tente ? Découvrez Lucky Treasure et son bonus de 150 % jusqu’à 10 000 € + 33 Free Spins.

Cloudbet Casino : vous êtes un amateur de crypto-monnaies ? Ne cherchez plus, Cloudbet est le casino en ligne qu’il vous faut. Avec plus de 30 cryptos acceptées et un bonus de 100 % jusqu’à 5 BTC, ce casino est l’un des meilleurs crypto casinos qui soient.

Les étapes à suivre pour s’inscrire sur un casino argent réel

Si vous décidez de jouer en mode démo, vous n’avez pas besoin de procéder à une inscription. En revanche, pour commencer à gagner de l’argent réel et bénéficier du bonus de casino, il faudra créer un compte.

Le processus est très simple, nos experts vous expliquent comment procéder :

Se rendre sur l’un des meilleurs casinos en ligne . Nous vous recommandons Cresus Casino, mais vous pouvez très bien choisir l’un des autres casinos de cette liste.

. Nous vous recommandons Cresus Casino, mais vous pouvez très bien choisir l’un des autres casinos de cette liste. Cliquer sur le bouton "Inscription" pour remplir le formulaire.

Valider le formulaire et activer votre compte joueur en cliquant sur le lien reçu par e-mail.

Une fois le compte joueur validé, effectuez un premier dépôt en argent réel puis commencez à jouer à l’un des jeux de hasard de votre choix.

Astuces et conseils pour jouer sur un casino en ligne avec de l’argent réel

Lorsque l’on joue aux jeux en ligne avec de l’argent réel, vous devez être prudent. Ce guide vous présente quelques recommandations pour bien débuter :

Se fixer des limites : déterminez un budget en argent réel par semaine ou par mois afin de ne pas déposer plus d’argent que ce que vous pouvez. Rappelez-vous que vous devez jouer de l’argent que vous êtes prêt à perdre.

Choisir des jeux avec un bon taux de retour au joueur : aussi appelé le RTP, ce taux vous permet de savoir quels sont les jeux d’argent qui reversent le plus d’argent.

Ne pas uniquement jouer en ligne pour de l’argent : si les jeux de casino peuvent vous permettre de gagner des sommes élevées, n’oubliez pas que ce sont des jeux de hasard. Le jeu doit rester un divertissement.

Bon à savoir : si vous vivez au Canada, consultez ces casinos en ligne canadiens. Ou si vous vivez en Suisse, voici le meilleur casino suisse en ligne.

Casino en ligne argent réel : avis et conclusion

Grâce à cette liste des casinos en ligne, vous savez désormais sur quels sites de jeux vous pouvez jouer en argent réel en toute sécurité.

À notre avis, Cresus Casino est le meilleur site, car il propose des bonus sans condition, des retraits rapides et bien d’autres fonctions avantageuses. Pour en profiter, n’hésitez pas à activer votre offre de bienvenue de 150 % ici.

Vous pouvez, bien entendu, choisir l’un des autres casinos en ligne de ce classement. Bonne chance à vous !

