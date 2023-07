Casino en ligne Belgique - liste des 9 meilleurs casinos belges pour les jeux d’argent

Avis de non-responsabilité : il s'agit de contenu sponsorisé. Toutes les opinions et opinions sont celles de l'annonceur et ne reflètent pas la même chose que WRTV.

Le nombre de casinos en ligne en Belgique a explosé ces dernières années.

Joueur débutant ou confirmé, il peut donc être complexe de choisir sur quel casino en ligne jouer.

Si vous recherchez le meilleur casino en ligne belge, sachez que vous êtes au bon endroit. Notre guide compare les 9 meilleurs sites de jeu du pays.

Casino en ligne Belgique - liste des 9 meilleurs sites

BetOnline : le meilleur casino en ligne belge en 2023

Metaspins : jusqu’à 1 BTC offert sur le meilleur crypto casino belge

Platin Casino : les meilleures machines Megaways de Belgique

Winstler : 300 % de bonus et 4 000 jeux à tester

Gxmble : les meilleures conditions de mise en Belgique

Drueck Glueck : jusqu’à 2 000 € de jackpot chaque jour

MyStake : la plus grande sélection de mini-jeux de casino

Wild Casino : des tournois pour gagner jusqu’à 303 608 €

MyBookie : le meilleur programme VIP en Belgique

1. BetOnline : le meilleur casino en ligne en Belgique

Avantages

En ligne depuis 1991

Jusqu’à 200 704 lignes de paiement

16 crypto-monnaies acceptées

Promotions hebdomadaires

Jusqu’à 3 000 € offerts

Inconvénients

Le site n’est pas traduit en français

Très peu connu en Belgique, ce casino en ligne est pourtant le meilleur site sur lequel vous pouvez jouer. Créé en 1991, BetOnline propose aux joueurs du monde entier une expérience de qualité unique et un site refait à neuf depuis peu.

Bonus - 4,9/5

Dès votre inscription sur BetOnline, vous aurez la possibilité de profiter d’un bonus de 100 % jusqu’à 1 000 € sur vos trois premiers dépôts. Il faudra simplement utiliser le code BETCASINO à l’inscription.

En plus de cela, des promotions et tournois sont disponibles chaque jour. Par exemple, les joueurs pourront tenter de remporter le jackpot de 1 000 000 € sur Faerie Spells, et bénéficier d’un bonus de cashback de 10 % sur toutes leurs pertes du lundi au jeudi.

Jeux de casino - 4,8/5

Sur l’interface, on retrouve environ 600 jeux. Parmi eux, vous pourrez jouer aux meilleurs jeux du pays tels que les machines à sous, le blackjack, le poker, le Live Casino ou encore la roulette.

Même si la ludothèque n’est pas la plus fournie, certains des titres sont exclusifs à BetOnline. On pense notamment à la machine à sous Warhogs Hellaways et ses 200 704 combinaisons gagnantes.

Paiements - 5/5

En tant que meilleur casino en ligne belge, BetOnline propose une large gamme de méthodes de paiement. Parmi elles, 16 crypto-monnaies dont le Bitcoin, l’Ethereum ou encore le Dogecoin mais également des méthodes plus traditionnelles à l’image des cartes bancaires, de MoneyGram ou encore du virement bancaire.

Autre bon point : les retraits sont traités en 48 heures.

Service client - 4,9/5

En cas de question, l’assistance clientèle BetOnline se tient à votre disposition 24/7 par Live Chat. Vous pouvez aussi les contacter par email à cscasino@BetOnline.ag.

>> Obtenir un bonus de 3 000 € sur BetOnline <<

2. Metaspins : le meilleur crypto casino belge

Avantages

Jusqu’à 60 % de Rakeback

Jackpot jusqu’à 20 000 €

Promotions originales

Programme VIP attractif

+ de 2 500 jeux

Inconvénients

Frais sur certains dépôts

Parmi les meilleurs casinos en ligne belges, impossible de passer à côté du crypto casino belge en ligne Metaspins. Lancé en 2022, Metaspins fait partie des nouveaux casinos qui promettent aux joueurs une plateforme moderne et des concepts innovants.

Bonus - 5/5

Parmi les promotions du casino en ligne Metaspins, difficile de ne pas mentionner la généreuse offre d’inscription de 100 % jusqu’à 1 BTC maximum. Le wagering est seulement de x 25, ce qiu vous permettra de retirer vos gains rapidement.

Chaque jour, une loterie jusqu’à 20 000 € a lieu. En plus, de nouvelles promotions font leur apparition (prix en cryptos, concours, tournois…) chaque semaine. Enfin, grâce au rakeback, vous pouvez récupérer jusqu’à 60 % de vos mises.

Jeux de casino - 4,8/5

Si BetOnline propose une ludothèque plus restreinte, Metaspins a quant à lui opté pour une stratégie différente en offrant plus de 2 500 jeux. Entre jeux d’arcade, machines à sous, baccarat, blackjack, jeux de dés ou encore casino en direct, les joueurs ont l’embarras du choix.

Bon à savoir : si vous aimez les jeux de dés, vous pourrez découvrir le jeu d’arcade Dice Twice. Avec un RTP de 97 %, ce jeu de dés vous permet de gagner jusqu’à 32,5 fois votre mise.

Paiements - 4,7/5

Metaspins est un site de jeux belge 100 % crypto. Ainsi, il est uniquement possible de jouer en Bitcoin et dans 8 autres crypto-monnaies. Rappelons que BetOnline propose 16 cryptos différentes.

L’avantage, c’est que si vous ne possédez pas de cryptomonnaies, il est possible d’en acheter par carte bancaire, Google Pay ou Apple Pay directement depuis Metaspins.

Service client - 4,8/5

Les joueurs peuvent contacter l’assistance client par e-mail (support@Metaspinss.com) ou via le Chat en ligne 24/7. L’opérateur propose également une FAQ complète qui permet d’en savoir plus sur Metaspins. Idéal pour les joueurs débutants.

>> Obtenir 1 BTC et jouer maintenant sur Metaspins <<

3. Platin Casino : le meilleur casino en ligne de Belgique pour les Megaways

Avantages

Bonus sans dépôt de 20 Free Spins

Megaways avec 117,649 lignes de paiement

Dépôt minimum de 10 €

19 moyens de paiement

50 fournisseurs de jeux

Inconvénients

Support client ferme à minuit

Dans notre top des meilleurs casinos belges, nous avons choisi Platin Casino en 3ᵉ position. Créé en 2013, Platin Casino se démarque par son expérience, ses fonctionnalités pratiques, mais aussi pour ses machines à sous Megaways.

Bonus - 4,8/5

Platin Casino est l’un des rares casinos en Belgique à proposer un bonus sans dépôt. Dès votre inscription, vous recevrez ainsi 20 Free Spins sur le jeu Book of Dead. En plus, il sera ensuite possible de doubler vos deux premiers dépôts :

Obtenez 100 % jusqu’à 250 € sur le premier dépôt Obtenez 100 % jusqu’à 50 € sur le deuxième dépôt

Jeux de casino - 4,8/5

Du côté des jeux, Platin Casino se démarque par la diversité des fournisseurs. 50 éditeurs de renom sont proposés sur ce casino en ligne. Notre section favorite est celle des machines à sous Megaways, mais il y a aussi tout un tas de jeux originaux tels que 24 jeux de dice slot (un jeu à mi chemin entre machine à sous et jeu de dés).

Bon à savoir : jouer sur une machine à sous Megaways, c’est la possibilité de multiplier par 100 le nombre de lignes payantes. Sur une machine classique, les lignes de paiement sont généralement entre 15 et 50 tandis que les Megaways détiennent jusqu’à 117,649 lignes payantes. Idéal pour les joueurs à la recherche de gros jackpots.

Paiements - 4,7/5

Contrairement à BetOnline où le dépôt minimum est de 20 €, sur Platin Casino, il est possible de déposer seulement 10 €. Si vous recherchez un casino en ligne pour faire de petites mises, Platin Casino semble être la plateforme idéale. 3 crypto-monnaies sont disponibles (BTC, ETH et USDT) ainsi que 16 autres méthodes de paiement traditionnelles.

Service client - 4,6/5

BetOnline et Metaspins proposent une assistance client 24/7. Ce n’est pas le cas de Platin Casino. Le chat en direct est ouvert de 8 heures à minuit. Si vous aimez jouer de manière tardive, c’est un point à considérer.

>> Obtenir 20 Free Spins sans dépôt sur Book of Dead <<

4. Winstler : 300 % de bonus et 4 000 jeux de casino à tester

Avantages

4 000 jeux

Jusqu’à 9 500 € bonus

Dépôts et retraits en cryptomonnaies possibles

26 fournisseurs de jeux

Inconvénients

Seulement 4 crypto-monnaies

Site en anglais uniquement

S’il y a bien un casino en ligne qui voit les choses en grand, c’est Winstler. Sur ce site internet, tout est démesuré, idéal pour les joueurs ayant la folie des grandeurs.

Bonus - 4,7/5

Si les casinos en ligne présentés précédemment sont généreux, Winstler va encore plus loin. Il propose, sans aucun doute, la meilleure offre de bienvenue de Belgique pour les gros joueurs. Cette offre s’étale comme suit sur les 5 premiers dépôts :

300 % jusqu’à 500 € 100 % jusqu’à 1 000 € 100 % jusqu’à 2 000 € 50 % jusqu’à 2 500 € 50 % jusqu’à 3 000 €

Attention, toutefois, la condition de mise est de x45. C’est plus de deux fois ce que propose Metaspins.

Jeux de casino - 4,8/5

Concernant les jeux en ligne, là aussi, Winstler ne fait pas les choses à moitié. Plus de 4 000 titres sont disponibles sur ce casino Belgique. Les jeux de casino sont fournis par des éditeurs de renom comme Pragmatic Play, Yggdrasil ou encore Relax Gaming pour ne citer qu’eux.

Parmi les titres les plus populaires, on retrouve Air Dice Mega Wheels, Dice of Mystery, Take It or Not, et d’autres jeux de Pragmatic Play et Amusnet Interactive permettant de gagner jusqu’à 15 000 € d’un coup.

Paiements - 4,5/5

La seule façon de déposer sur ce casino en ligne, c’est d’utiliser les crypto-monnaies. Il y en a seulement 4 : BTC, ETH, USDT et LTC. Contrairement à BetOnline, il est donc impossible d’utiliser une carte bancaire ou autre.

Si vous avez déjà l’habitude d’utiliser les cryptos, cela ne posera pas de problème. En revanche, si vous êtes novice, nous vous conseillons plutôt BetOnline ou Metaspins qui seront plus appropriés.

Service client - 4,4/5

Le support client de ce casino en ligne est disponible 24/7 via le Live Chat en anglais seulement.

>> Obtenir jusqu’à 300 % de bonus sur Winstler <<

5. Gxmble : le meilleur casino en ligne de Belgique pour les conditions de mise du bonus

Avantages

4 000 jeux de casino

Wagering de x5 seulement

seulement 2 500 € de bonus

Inconvénients

Paiements uniquement en crypto

4 crypto-monnaies disponibles

Le casino en ligne Gxmble a été lancé en fin d’année 2022. Malgré son jeune âge, Gxmble n’a rien à envier à ses concurrents belges. L’opérateur propose des fonctionnalités attractives et une expérience de jeu attractive.

Bonus - 5/5

Dès votre inscription sur ce casino en ligne, vous pourrez obtenir jusqu’à 2 500 € sur vos 3 premiers dépôts. L’avantage, c’est que la condition de mise est de seulement x 5. Rappelons que sur d’autres casinos en ligne, le wagering est généralement de x 45. Pour les offres hebdomadaires, la condition de mise est de x 20, ce qui reste largement attractif.

Jeux de casino - 4,8/5

Plus de 4 000 jeux de casino sont à retrouver sur Gxmble. À l’image de Winstler, la ludothèque fait partie de l’une des meilleures du marché. Que vous recherchiez un jeu de machines à sous, de roulette, de baccarat, de blackjack ou encore de casino live, grâce aux dizaines de fournisseurs, les joueurs n’auront certainement pas besoin de changer de casino pour se divertir.

Bon à savoir : Gxmble propose un large choix de dice slots. Très populaires en Belgique, les jeux de dés comme 100 Dice ou Air Dice Mystery Deal permettent de gagner jusqu’à 15 000 fois votre mise grâce aux 100 lignes de paiement.

Paiements - 4,3/5

Si la jeunesse du casino ne s’est pas fait ressentir concernant les jeux de casino et les promotions, le manque de moyens de paiement est, selon nous, un inconvénient. Seules 4 crypto-monnaies sont proposées sur ce casino crypto : Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Tether. À titre comparatif, BetOnline dispose de 16 crypto-monnaies.

Service client - 4,4/5

Le Live Chat est disponible, seulement en anglais, 24/7.

>> Tester l’un des 4 000 jeux sur Gxmble <<

Casino en ligne Belgique - liste des autres sites intéressants

Drueck Glueck : jusqu’à 2 000 € de jackpot chaque jour

MyStake : la plus grande sélection de mini-jeux de casino

Wild Casino : des tournois pour gagner jusqu’à 303 608 €

MyBookie : le meilleur programme VIP en Belgique

Comment nous avons sélectionné les meilleurs casinos en ligne de Belgique

Parmi les centaines de casinos en ligne en Belgique, il n’est pas évident de faire un choix. Pour vous aider dans votre quête du meilleur casino belge, voici les critères à retenir :

Bonus

Parmi les casinos en ligne, nous sélectionnons seulement les bonus avantageux et attractifs. Nous nous assurons surtout que les conditions ne soient pas contraignantes. Le wager maximum est de x45 dans cette liste des casinos en ligne.

Jeux de casino

Nous nous assurons que le panel de jeux de hasard soit varié. En effet, il est important que les jeux de casino soient diversifiés et qu’il n’y ait pas seulement des machines à sous par exemple.

Paiements

Nous vérifions que les méthodes de paiement soient accessibles pour les joueurs belges. Aussi, chaque casino de cette liste vous permet de retirer vos gains facilement.

Service client

Chaque site doit présenter une assistance clientèle réactive et professionnelle.

Pourquoi BetOnline est le meilleur casino en ligne en Belgique ?

Dans cet article, nous avons analysé différents casinos en ligne. Selon nous, BetOnline est le meilleur casino en ligne belge pour les raisons suivantes :

Facilité des paiements : BetOnline est le seul casino à proposer 16 crypto-monnaies. En plus de cette large sélection, il est aussi possible de déposer et de retirer grâce aux modes de paiement plus classiques.

Réputation et expérience : BetOnline est non seulement le meilleur casino en ligne de Belgique, mais également le plus ancien. Il a été créé en 1991, et depuis plus de 30 ans, il opère en Amérique et en Europe.

Bonus généreux : il est possible d’obtenir jusqu’à 3 000 € de bonus dès vos premiers dépôts. Ensuite, tout au long de votre expérience, vous profiterez de nouvelles promotions et tournois.

Pourquoi jouer sur un casino en ligne en Belgique ?

Jouer sur un casino en ligne n’a pas toujours été aussi simple. Aujourd’hui,

Catalogue de jeux : les jeux en ligne casino sont beaucoup plus nombreux que ceux des casinos terrestres. Par exemple, BetOnline propose près de 400 jeux et Winstler en a 4 500. Entre jeux de cartes, vidéo poker, dice slots, paris sportifs et machines à sous, les meilleurs jeux de casino se trouvent en ligne.

: les jeux en ligne casino sont beaucoup plus nombreux que ceux des casinos terrestres. Par exemple, BetOnline propose près de 400 jeux et Winstler en a 4 500. Entre jeux de cartes, vidéo poker, dice slots, paris sportifs et machines à sous, les meilleurs jeux de casino se trouvent en ligne. Offres promotionnelles : un autre critère qui différencie un site de jeux en ligne d’un établissement terrestre, ce sont les offres bonus. Grâce aux bonus de bienvenue, aux Free Spins ou encore aux offres sans dépôt, les casinos en ligne regorgent d’imagination pour fidéliser les joueurs.

: un autre critère qui différencie un site de jeux en ligne d’un établissement terrestre, ce sont les offres bonus. Grâce aux bonus de bienvenue, aux Free Spins ou encore aux offres sans dépôt, les casinos en ligne regorgent d’imagination pour fidéliser les joueurs. Retraits des gains : il est désormais possible de retirer ses gains en ligne directement sur son compte bancaire. Sur un casino en ligne belge, les retraits sont effectués en moins de 48 heures, en toute sécurité.

Casino en ligne Belgique - liste des questions fréquentes

Quels types de jeux de casino en ligne sont disponibles en Belgique ?

En Belgique, il est possible de retrouver une large gamme de jeux de casino. On peut notamment citer les machines à sous, les jeux de dés (Dice Game), les jeux de cartes et de tables (blackjack, roulette, baccarat, poker). Pour les joueurs à la recherche d’une expérience plus authentique, les jeux de casino avec un croupier en direct sont également accessibles en Belgique.

Comment trouver un casino légal en Belgique ?

La CJH, ou Commission des Jeux de Hasard, est l’organisme en charge de réguler les jeux de hasard en ligne. Pour jouer sur un casino légal Belgique et en toute sécurité, vous pouvez soit jouer sur un casino en ligne approuvé par la Commission des Jeux de Hasard, soit par un casino qui a obtenu une autre licence à l’étranger (Curaçao, ile de Man, etc.).

Comment choisir le meilleur casino belge ?

Pour choisir le meilleur casino en ligne belge, vous devez vérifier plusieurs facteurs, à savoir : la qualité des jeux de casino et des offres promotionnelles, la disponibilité de l’assistance clientèle ou encore la fiabilité des paiements. À partir de ces critères, BetOnline apparait selon nos experts comme le casino n° 1 en Belgique.

Comparatif des 5 meilleurs casinos en ligne belges

Après la découverte des meilleurs casinos en ligne, il est maintenant de temps de comparer les plateformes afin de vous aider à choisir le meilleur casino en ligne en Belgique :

BetOnline : le casino en ligne idéal pour les débutants. Activez dès maintenant votre offre de bienvenue jusqu’à 3 000 € grâce au code "BETCASINO".

: le casino en ligne idéal pour les débutants. Activez dès maintenant votre offre de bienvenue jusqu’à 3 000 € grâce au code "BETCASINO". Metaspins : si vous recherchez un casino en ligne qui accepte les cryptos, vous allez adore Metaspins et ses 2 500 jeux. Pour tester les meilleurs jeux, obtenez votre offre de bienvenue jusqu’à 1 BTC.

: si vous recherchez un casino en ligne qui accepte les cryptos, vous allez adore Metaspins et ses 2 500 jeux. Pour tester les meilleurs jeux, obtenez votre offre de bienvenue jusqu’à 1 BTC. Platin Casino : envie de tenter votre chance sur les machines à sous Megaways ? Découvrez sans plus attendre Platin Casino et activez votre offre sans dépôt sur le jeu Book of Dead !

: envie de tenter votre chance sur les machines à sous Megaways ? Découvrez sans plus attendre Platin Casino et activez votre offre sans dépôt sur le jeu Book of Dead ! Winstler : vous avez peur de vous lasser ? Pourquoi ne pas essayer Winstler et son choix de 4 500 jeux. Pour l’occasion, le casino en ligne vous propose jusqu’à 9 500 € offerts.

: vous avez peur de vous lasser ? Pourquoi ne pas essayer Winstler et son choix de 4 500 jeux. Pour l’occasion, le casino en ligne vous propose jusqu’à 9 500 € offerts. Gxmble : un nouveau casino en ligne qui fait ravage grâce à des conditions de mise attractives (x5). Gxmble vous propose une offre sur vos trois premiers dépôts, de quoi obtenir jusqu’à 2 500 €.

Comment s’inscrire et jouer sur un casino en ligne en Belgique

Pour jouer sur un casino en ligne, vous devez d’abord vous inscrire sur le site. Prenons l’exemple de BetOnline :

Depuis votre navigateur web ou mobile, rendez-vous sur le site officiel de BetOnline.

Cliquez ensuite sur le bouton "Join"

Indiquez votre nom et prénom, votre adresse e-mail, un mot de passe, votre numéro de téléphone, votre code postal ainsi que votre date de naissance

Cliquez sur le bouton "Create Account"

Effectuez votre premier dépôt et commencez à jouer maintenant

Nos conseils pour bien débuter sur un casino en ligne en Belgique

Jouez seulement sur des casinos fiables : cela parait évident, mais faites attention à bien choisir un casino en ligne sécurisé. Choisissez toujours un casino qui a obtenu une licence. Cela vous permettra de ne pas compromettre vos données personnelles, mais surtout de pouvoir retirer facilement vos gains.

: cela parait évident, mais faites attention à bien choisir un casino en ligne sécurisé. Choisissez toujours un casino qui a obtenu une licence. Cela vous permettra de ne pas compromettre vos données personnelles, mais surtout de pouvoir retirer facilement vos gains. Jouez de manière responsable : les jeux de casino restent des jeux de hasard. Pensez à vous fixer des limites de dépôt, mais également des limites de sessions de jeu.

: les jeux de casino restent des jeux de hasard. Pensez à vous fixer des limites de dépôt, mais également des limites de sessions de jeu. Ne négligez pas le RTP des jeux : chaque jeu casino en ligne possède un RTP (taux de retour). Plus le RTP se rapproche de 100 %, plus la chance de remporter des gains sera importante.

: chaque jeu casino en ligne possède un RTP (taux de retour). Plus le RTP se rapproche de 100 %, plus la chance de remporter des gains sera importante. Profitez des offres promotionnelles : les promos vous permettent de maximiser vos chances de remporter des jackpots. Cependant, pensez toujours à lire les conditions générales de la promotion.

: les promos vous permettent de maximiser vos chances de remporter des jackpots. Cependant, pensez toujours à lire les conditions générales de la promotion. Testez gratuitement les jeux : pas toujours facile de faire le tri lorsque des milliers de jeux sont disponibles. Pour cela, pensez à utiliser le mode démo d’un jeu. Cela vous permet de vous faire la main sur le jeu avant de dépenser votre argent.

Casino en ligne Belgique - notre liste touche à sa fin

En tant que débutant, il n’est pas évident de naviguer dans l’univers des casinos. Ainsi, cet article vous a aidé à découvrir les meilleurs casinos en ligne en Belgique.

Ces plateformes proposent des jeux de casino variés, des offres promotionnelles avantageuses, mais surtout, ce sont des sites sur lesquels vous pouvez jouer sur les meilleurs jeux en toute sécurité.

Notre casino en ligne favori est BetOnline, car il regroupe tous ces critères. Bien évidemment, selon vos besoins, un autre casino en ligne de ce classement pourrait mieux vous convenir. Dans ce cas, n’hésitez pas à les tester dès maintenant.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide en appelant le 0800 35 777 (numéro gratuit). En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.