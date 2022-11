Meilleur casino en ligne au Québec, Canada: 9 sites de jeux d’argent fiables

Le casino est une activité rafraîchissante qui mêle frisson et adrénaline pour une expérience unique. Si vous êtes à la recherche de telles sensations, c’est votre jour de chance, car nous nous apprêtons à vous présenter les meilleurs casinos en ligne au Québec.

Lors de notre classement, nous avons décidé d'élire CasiGO le meilleur casino en ligne québécois. Si ce casino est notre premier choix, c'est notamment grâce à sa sélection de jeux et à son offre de bienvenue généreuse, mais pas seulement. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus et découvrir les autres casinos en ligne disponibles au Québec.

Meilleur casino en ligne au Québec, Canada

CasiGO - Meilleur casino en ligne au Québec (bonus de 1 100 $)

JackpotCity Casino - Un jackpot valant plusieurs millions de dollars

Spin Casino - Une bonne application mobile

Vegas Lounge - Plus de 2 000 jeux disponibles

Play OJO - Des bonus sans condition de mise au Québec

7Bit - Meilleur casino crypto au Canada

Dream Vegas - Bonus de bienvenue allant jusqu’à 7 000 $

Slotnite - Un système d’XP très intéressant

Skol - De nombreuses machines à sous Megaways

1. CasiGO - Meilleur casino en ligne au Québec Canada

Avantages :

Plus de 2 000 jeux proposés par Pragmatic Play, Play’n Go, etc.

Bonus de bienvenue jusqu’à 1 100 $ + 375 tours gratuits

30 jours pour utiliser votre bonus jouer au casino

Calendrier des promotions pour savoir ce qui arrive

Pas de limites de dépôt

Inconvénients :

Pas d’appli mobile téléchargeable

Un thème sombre serait appréciable

Traduction française du site avec quelques erreurs

CasiGO est tout simplement le meilleur casino en ligne canadien grâce à sa sélection de jeux, à son bonus de bienvenue généreux et à ses offres tout au long de l’année visibles à l’avance grâce au calendrier des promotions.

Jeux proposés : 5/5

CasiGO fournit plus de 2 000 jeux conçus par les meilleurs développeurs du marché. On citera en vrac, Play’n Go, NetEnt, Red Tiger et Pragmatic Play, mais il y en a d’autres qui valent le détour. Les machines à sous comprennent des Megaways, des jackpots et des must drop jackpots pour une variété sans pareille.

Envie de changement ? Essayez donc les jeux de table en direct fournis par Ezugi et Pragmatic Play pour une partie palpitante de baccara, roulette, blackjack, andhar bahar ou lucky 7. CasiGO propose par ailleurs des jeux à gratter pour varier les plaisirs.

Offres promotionnelles : 5/5

CasiGO vous récompensera lors de vos quatre premiers dépôts avec son pack de bienvenue. Le premier dépôt vous offrira un incroyable bonus de 200 % jusqu’à 200 $ ainsi que 100 tours gratuits bonus sur Book of Dead. Pour votre deuxième dépôt, CasiGO vous récompensera avec 50 % jusqu’à 200 $ avec 50 tours gratuits sur Book of Dead. Le troisième dépôt sera l’occasion d’un bonus de 75 % jusqu’à 200 $ et 75 tours bonus. Enfin, vous aurez le droit à 125 % jusqu’à 500 $ avec 150 tours gratuits.

Des tonnes d’offres généreuses vous attendent avec des tours gratuits, des cashback et des offres de dépôt que vous pourrez retrouver sur le calendrier des promotions. De plus, vous disposez de 30 jours pour jouer un bonus : de quoi prendre son temps.

Méthodes de paiement : 5/5

Sur CasiGO, vous aurez la possibilité de commencer à jouer pour seulement 5 $ et sans limite de dépôt. Le site de jeux d’argent accepte Visa, MasterCard, MuchBetter, Neosurf, Interac, Paysafecard et CashToCode. Les transactions se font sans frais sur CasiGo.

Prise en main mobile : 5/5

Malgré l’absence d’application dédiée pour iOS et Android, CasiGO s’en sort honorablement sur navigateur mobile. La prise en main est intuitive. Le site propose des raccourcis en bas de page pour passer d’une section à l’autre simplement, et on peut accéder à l’intégralité du catalogue de jeux.

Service à la clientèle : 4.75/5

Le service client de CasiGO est disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour vous assister par messagerie instantanée et courriel. Une aubaine, car la traduction française n’est pas toujours parfaite et la section FAQ du site est difficile à lire. De plus, il manque des questions/réponses qui pourraient aider les débutants.

2. Jackpot City Casino - Meilleur casino en ligne au Québec pour son jackpot en direct

Avantages :

Bonus de bienvenue jusqu’à 1 600 $ sur quatre dépôts

Jackpot conséquent augmentant en direct

Plus de 500 jeux variés avec machines à sous et casino en direct

Une appli mobile pour iOS et Android

Accepte ApplePay pour les paiements

Inconvénients :

Application disponible sur le site uniquement

Pas d’autres bonus à part celui de bienvenue

Jackpot City mérite la deuxième place de ce classement des meilleurs casinos grâce à son jackpot communautaire, à son bonus de bienvenue et à son appli mobile. Sans compter que ce casino en ligne existe depuis 1998, il n’a donc plus rien à prouver.

Jeux proposés : 5/5

Sur le casino Jackpot City, vous aurez la possibilité de vous essayer à de nombreux jeux fournis par les meilleurs développeurs du moment tels que Microgaming, NetEnt ou bien encore Evolution.

Ce casino en ligne promet des heures d’amusement avec une multitude de machines à sous, mais également des jeux de table et des jeux de casino en direct. Au total, on dénombre environ 500 jeux de qualité, tous plus impressionnants les uns que les autres.

Offres promotionnelles : 4.75/5

Le casino Jackpot City propose un bonus de bienvenue pouvant atteindre 1 600 $ sur les quatre premiers dépôts. Pour chacun de vos dépôts, ce casino en ligne vous récompensera avec un bonus de 100 % jusqu’à 400 $. Cependant, il faudra s’acquitter d’une condition de mise de 70 x.

Malheureusement, en dehors de ce bonus de bienvenue, aucune offre n’est proposée par ce casino en ligne. Néanmoins, Jackpot City compense cette absence de bonus par un jackpot de plusieurs millions qui grossit en direct et qui peut tomber à n’importe quel moment pour n’importe quel joueur.

Méthodes de paiement : 5/5

Vous pouvez utiliser votre carte bancaire (Visa, Visa Electron ou MasterCard) pour faire des dépôts sur le casino Jackpot City. Il est aussi possible d’utiliser Interac, iDebit, MuchBetter, ApplePay ou bien Paysafecard. Les paiements sont instantanés et sans frais sur ce casino.

Prise en main mobile : 5/5

Ce casino en ligne vous propose une appli mobile pour iOS et Android disponible directement sur le site. Vous pourrez donc profiter de tous les jeux d’argent avec une prise en main ergonomique.

Service à la clientèle : 5/5

En cas de besoin, le casino Jackpot City est prêt à vous aider en cliquant sur l’icône de point d’interrogation. Vous serez alors redirigé vers la section FAQ du site qui s’avère plutôt complète. Si cela ne suffit pas, vous pouvez vous tourner vers le système de clavardage en direct disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

3. Spin Casino - Meilleur casino en ligne au Québec pour jouer sur mobile

Avantages :

Une superbe appli mobile pour iOS et Android

Bonus de bienvenue de 1 000 $

Site privé pour les VIP

Des jeux fournis par NetEnt, Microgaming, etc.

Service client disponible à tout moment

Inconvénients :

Pas de tours gratuits dans le bonus de bienvenue

Condition de mise de 70 x

Traduction française pas toujours optimale

Spin Casino est un casino en ligne canadien proposant une sélection de jeux venant de fournisseurs réputés comme Microgaming. Néanmoins, si ce casino occupe la troisième place de notre classement, c'est surtout grâce à son appli mobile.

Jeux proposés : 5/5

Spin Casino vous offre la possibilité de jouer aux meilleurs jeux en ligne du marché avec des titres fournis par Microgaming ou bien encore NetEnt. On trouve les machines à sous les plus populaires du moment comme 9 Masks of Fire.

Ce site de jeux d’argent vous proposera aussi des jeux avec croupiers en direct passionnants fournis par Evolution. Vous pourrez ainsi jouer au casino sur les meilleures tables de blackjack ou de baccara, ou même à la roulette. De plus, ce casino en ligne fiable propose des jeux télévisés pour encore plus d’amusement.

Offres promotionnelles : 4.75/5

Le bonus de bienvenue de Spin Casino ne contient pas de tours gratuits, mais vous permet de jouer avec 1 000 $ supplémentaires. Pour votre premier dépôt, le site vous donnera un bonus de 100 % jusqu’à 400 $. Lors de vos deuxième et troisième dépôts, vous serez récompensé par deux bonus de 100 % jusqu’à 300 $ avec une condition de mise de 70 x.

De plus, si vous devenez un joueur fidèle, il est possible que vous receviez une invitation pour faire partie du club VIP. Ce club vous donne accès à un autre site et donne plein d’autres avantages.

Méthodes de paiement : 5/5

Pour des transactions instantanées et sans frais, ce casino en ligne canadien accepte Visa, MasterCard, MuchBetter, Neteller, Interac, Visa Electron, Skrill, Trustly et iDebit. MuchBetter est le portefeuille électronique idéal si vous avez des crypto-monnaies, tandis que Trustly est l’un des moyens de paiement les plus rapides qui soient.

Prise en main mobile : 5/5

Ce casino en ligne payant propose une appli mobile que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site que vous soyez sur iOS ou Android. L’application est un excellent choix pour bénéficier d’un affichage optimisé des jeux en ligne et pouvoir naviguer avec clarté sur l’ensemble du site.

Vous aurez la possibilité de jouer au casino mais aussi de réclamer des bonus, de gérer votre compte et de contacter le service client comme sur ordinateur.

Service à la clientèle : 4.75/5

Côté service client, ce casino en ligne Québec dispose d’une section FAQ, mais celle-ci ne s’avère pas des plus exhaustives. Un problème aggravé par une traduction française qui manque parfois de précision. Fort heureusement, il est possible de joindre le service client par e-mail et par clavardage en direct 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

4. Vegas Lounge - Meilleur casino en ligne au Canada pour sa gamme de jeux

Avantages :

Un très bon choix de jeux en direct et de machines à sous

Bonus cashback de 50 % allant jusqu’à 400 $ la première semaine

Un service de clavardage en direct très efficace

Un thème graphique ergonomique et très soigné

Des jackpots quotidiens pour tous les joueurs

Inconvénients :

Des temps de chargement assez longs sur les pages du site

Le programme de fidélité et les rangs VIP du casino sont séparés

La FAQ du casino est très brève

Les amateurs du style des casinos de Las Vegas vont être aux anges avec Vegas Lounge et son thème graphique digne des meilleurs casinos américains. Ce casino ne possède pas qu’un bel emballage et il propose en outre l’une des meilleures sélections de jeux en ligne du moment tout en offrant des bonus généreux à ses joueurs.

Jeux proposés : 5/5

Le casino Vegas Lounge propose plus de 2 000 jeux issus des meilleurs développeurs. On y retrouve notamment une très bonne sélection de 19 jeux de table avec croupiers en direct. Le choix des jeux en ligne proposés sur ce casino est tellement large, que l’on trouve même une catégorie réservée aux jeux à gratter.

Offres promotionnelles : 5/5

Ce qui fait la différence entre Vegas Lounge et les autres casinos en ligne canadiens est son généreux bonus de bienvenue. Ce bonus est attribué sous forme de cashback de 50 % allant jusqu’à 400 $ pendant la première semaine.

Cela veut dire qu’en cas de perte de vos gains durant la première semaine suivant votre inscription sur ce casino, la moitié des gains perdus vous seront remboursés jusqu’à 400 $. Ensuite, la deuxième semaine, vous pourrez vous faire rembourser jusqu’à 10 % de vos pertes sur ce casino, sans limite de montant.

Méthodes de paiement : 4.75/5

Le casino Vegas Lounge accepte les paiements par carte bancaire Visa et MasterCard. Pour des transactions plus rapides, vous pourrez également utiliser Interac ou un portefeuille électronique tel que Neosurf ou MuchBetter. Vous pourrez aussi faire des dépôts depuis un appareil mobile grâce à Apple Pay. Autre avantage, sur le casino Vegas Lounge, vous pourrez retirer vos gains à partir de 10 $.

Prise en main mobile : 4.75/5

La bonne nouvelle est que le thème graphique du site est aussi soigné sur ordinateur que un appareil mobile. Même si le casino ne dispose pas d’une application à télécharger, la quasi-totalité des jeux d’argent en ligne est accessible depuis un navigateur internet en utilisant un appareil iOS ou Android.

Ce casino propose même un jeu de poker vidéo aussi accessible sur mobile.

Service à la clientèle : 5/5

Côté service client, le casino Vegas Lounge assure une prestation de qualité en mettant à disposition un service de clavardage en direct joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Pour toute autre demande, l’équipe du casino est par ailleurs disponible à toute heure du jour ou de la nuit depuis l’adresse e-mail disponible sur leur site.

5. Play OJO - Meilleur casino en ligne au Québec pour ses tours gratuits sans condition de mise

Avantages :

Tous les bonus sont sans conditions de mise

Plus de 2 000 jeux de casino par NetEnt, Microgaming, etc.

Une nouvelle promotion tous les jours sur ce casino

Des tournois offrant des tours gratuits

Une application dédiée pour iOS et Android

Inconvénients :

Bonus de bienvenue offrant seulement des tours gratuits

La roue OJO du casino se lance au hasard peu importe votre rang

Tours gratuits de bienvenue sur un seul jeu

Play OJO est un casino exceptionnel, puisqu’il fait le choix de proposer des bonus plus modestes que la concurrence, mais de ne pas imposer de conditions de mise en contrepartie. Un parti pris audacieux qui lui permet de décrocher la cinquième position de notre classement.

Jeux proposés : 5/5

Avec plus de 2 000 jeux à se mettre sous la dent, le casino Play OJO ravira les fans de machines à sous comme ceux de casino en direct. On retrouve ici des titres fournis par les meilleurs développeurs tels qu’Yggdrasil, NetEnt, Microgaming, Wazdan ou encore iSoftBet.

Les jeux en direct regroupent des tables tenues par des croupiers professionnels pour émuler l’expérience d’un vrai casino en jouant à des jeux comme le blackjack, la roulette, le baccara ou bien encore à des jeux télévisés passionnants.

Offres promotionnelles : 4.5/5

Lorsque l’on parle des bonus de Play OJO, il faut souligner que s'il n’y a pas de bonus de dépôts faramineux, c’est parce que ce casino en ligne Canada fait le choix de proposer des offres sans conditions de mise ni limite de gains. Ainsi, pour vous souhaiter la bienvenue, vous aurez le droit à 50 tours gratuits sur le jeu du moment pour un dépôt de seulement 10 $.

Ce casino en ligne payant propose également une roue avec des bonus, mais celle-ci apparaît aléatoirement et n’est pas dépendante de votre rang sur le site. Ce casino propose aussi des tournois quotidiens et hebdomadaires pour encore plus de tours gratuits et un nouveau bonus tous les jours basé sur vos habitudes de jeu.

Méthodes de paiement : 4.75/5

Le casino Play OJO n’est pas seulement flexible sur les bonus, mais aussi sur les moyens de paiement au Canada. Vous pourrez déposer avec Visa, MasterCard, Interac, ecoPayz, MuchBetter, Jeton, AstroPay et Paysafecard sans frais.

Le montant minimum de dépôt sur ce casino est de 10 $ et il est possible de retirer autant que vous le désirez sans montant minimum.

Prise en main mobile : 5/5

Le casino Play OJO tire là encore son épingle du jeu avec une application mobile pour iOS et Android. Malgré tout, si vous ne voulez rien télécharger, rassurez-vous, le site est parfaitement fonctionnel depuis le navigateur de votre mobile et tout y est intuitif avec des menus clairs et des illustrations de grande taille.

Service à la clientèle : 4.75/5

Le service client du casino Play OJO sera toujours à vos côtés avec une section FAQ classée par thème et des agents professionnels. L’équipe de Play OJO se tient à votre disposition 24 heures sur 24 et sept jours sur sept avec un formulaire pour correspondre par e-mail et un système de clavardage en direct pour des réponses rapides.

6. 7Bit - Meilleur casino en ligne au Québec pour les joueurs cryptos

Avantages :

Plus de 5 400 jeux jouables en cryptos

Meilleur casino crypto au Canada

Paiements instantanés avec BTC, DOGE, ETH, BCH, LTC

Des tournois quotidiens et hebdomadaires passionnants

Bonus de bienvenue de 5 BTC + 100 tours gratuits

Le thème rétro du casino est agréable

Inconvénients :

Des frais s’appliquent sur les dépôts BTC

Condition de mise de x40 sur les bonus

Pas de section FAQ sur ce casino en ligne

7. Dream Vegas - Meilleur casino en ligne au Québec pour son bonus de bienvenue

Avantages :

Bonus de bienvenue jusqu’à 7 000 $ + 120 tours gratuits

Un jackpot partagé qui augmente en direct

Très bonne traduction française du casino

Jeux proposés variée avec même des jeux de grattage

Service client disponible 24 h sur 24, sept jours sur sept

Inconvénients :

Temps de chargement entre les pages

Des animations parfois excessives

Ce casino n’a pas d’appli mobile

8. Slotnite - Meilleur casino en ligne au Canada pour son système d’XP

Avantages :

Système d’XP avec des récompenses automatiques

Bonus de bienvenue de 500 $ + 100 tours gratuits

Des prix quotidiens avec les Drops & Wins Pragmatic Play

Plus de 712 jeux par Pragmatic Play, Big Time Gaming, etc.

Service à la clientèle du casino disponible en 60 secondes

Inconvénients :

Site au design améliorable

Condition de mise de 35 x sur ce casino

Tours gratuits limités à trois jeux

9. Skol - Meilleur casino en ligne au Québec pour les Megaways

Avantages :

Plus d’une cinquantaine de machines à sous Megaways

De nombreux jeux exclusifs au Canada

Bonus de bienvenue de 1 300 $ + 250 tours gratuits

Des tours gratuits et bonus de rechargement toute la semaine

Ce casino offre un service VIP avantageux

Inconvénients :

VIP sur invitation uniquement

Site visuellement améliorable

Pas d’application mobile du casino

Les meilleurs casinos en ligne au Québec : comment nous les sélectionnons

Les jeux proposés par les casinos au Canada

Selon nous, le principal critère de sélection d’un casino est la qualité des jeux proposés aux joueurs canadiens.

En effet, il ne s’agit pas simplement de proposer une multitude de jeux, encore faut-il que ces jeux soient issus de développeurs dignes de confiance.

Avant de vous recommander un casino, nous passons systématiquement en revue tous les jeux disponibles au Canada afin de nous assurer que nous vous proposons ce qui se fait de mieux en la matière.

Les promotions et bonus des casinos en ligne au Canada

Un autre aspect très important lors de la sélection d’un casino en ligne Canada porte sur les promotions ainsi que les bonus offerts aux joueurs.

Il serait dommage de vous inscrire sur un casino en ligne payant et de faire un dépôt avant de vous rendre compte que des casinos concurrents proposent des bonus bien plus généreux pour les joueurs canadiens.

Pour éviter que cela n’arrive, nous résumons pour vous les meilleures offres et bonus du moment proposés par les casinos au Canada. À savoir qu’il existe également des bonus sans dépôt, mais uniquement sur des nouveaux casinos dont la réputation est à faire.

Les méthodes de paiement disponibles sur les casinos au Canada

Avant de vous inscrire sur un casino en ligne Canada, il est primordial de connaître les différents moyens de paiement disponibles afin d’éviter tout désagrément. Grâce à ce guide, vous êtes à même de connaître les moyens de paiement disponibles chez un casino en ligne payant avant même de vous y inscrire.

Il serait dommage de s’en priver. En vous détaillant les méthodes de paiement que vous trouverez chez les casinos en ligne payants que nous avons sélectionnés, vous trouverez forcément celui qui vous convient le mieux.

L’ergonomie des casinos sur mobile au Canada

De nos jours, il est important que les casinos en ligne canadiens soient accessibles depuis n'importe où grâce à vos appareils mobiles. Afin de vous proposer la meilleure expérience de jeu possible, nous testons méticuleusement chaque version mobile des casinos en ligne Canada.

Qu’ils possèdent une application ou non, nous vous donnons notre avis sur l’ergonomie de tous les casinos en ligne Canada que nous sélectionnons.

Article similaire: Mobile casino

Le service à la clientèle des casinos au Canada

Le service client proposé par les casinos en ligne se doit d’être fonctionnel et réactif. En cas de problème, le casino doit être à même de fournir des réponses rapides et précises à ses joueurs.

Avant de choisir un casino en ligne Canada, nous nous assurons du sérieux de son service client et testons sa réactivité avant de vous le recommander. Vous pourrez donc jouer les yeux fermés en choisissant l’un des meilleurs casinos en ligne de notre guide.

Meilleurs casinos en ligne au Québec : les réponses à toutes vos questions

Quelle est la différence entre les casinos terrestres et les casinos en ligne Canada ?

Lorsque vous jouez dans des casinos terrestres au Canada, comme le casino de Charlevoix ou le casino du lac Leamy, par exemple, l’expérience s’avère très différente d’un casino en ligne. Les casinos terrestres peuvent vous imposer un dress code et il faudra peut-être attendre pour jouer à votre jeu favori, s'il est possible d’y jouer.

Les casinos en ligne, eux, offrent des milliers de jeux accessibles à tout moment depuis le confort de votre canapé ou dans les transports en commun depuis votre mobile. De plus, il est possible de bénéficier d’offres promotionnelles avec des bonus de dépôt ainsi que des tours gratuits bonus sur ces casinos en ligne payants.

Quels sont les jeux disponibles sur un casino en ligne au Canada ?

Jouer sur un casino en ligne vous permet de découvrir toutes sortes de jeux tous plus fantastiques les uns que les autres.

Pour jouer en argent réel sur des casinos en ligne, les jeux les plus populaires sont les machines à sous qui proposent un gameplay simple et des animations visuelles enthousiasmantes lorsque vous gagnez.

Les joueurs canadiens plus expérimentés se tournent généralement vers les jeux de table ou les jeux de cartes comme la roulette, le blackjack ou le poker qui demande une meilleure connaissance des règles et qui laissent plus de contrôle au joueur. Ces jeux peuvent d’ailleurs avoir des croupiers humains sur certains casinos en ligne.

Les bonus des casinos en ligne canadiens apportent-ils un réel avantage ?

Les bonus des casinos peuvent offrir un véritable avantage aux joueurs canadiens qui en tirent parti. Néanmoins, il convient d’abord d’établir que les bonus de casino ne sont pas tous égaux. Si la plupart des casinos en ligne vont vous attirer avec des offres généreuses, encore faut-il s’attarder sur les conditions de ces bonus.

En effet, certains bonus de casino peuvent vous offrir des pourcentages extraordinaires avec 100 tours gratuits, 150 tours gratuits, voire 200 tours gratuits bonus, mais ils peuvent vous demander beaucoup pour les obtenir.

C’est pour cela qu’il est recommandé de bien lire ce que les casinos exigent de vous avant de faire un dépôt. Pour vous aider, notre guide sélectionne les meilleurs casinos en ligne au Canada, même si cela n’exclut pas de mener vos propres recherches sur d’autres casinos en ligne.

Quelles sont les conditions des bonus des casinos en ligne au Québec ?

En utilisant un bonus, vous acceptez les conditions du casino, mais quelles sont-elles ? Elles dépendent, bien entendu, du casino en ligne sur lequel vous décidez de jouer, mais les conditions sont généralement similaires sur tous les casinos.

Pour les bonus de dépôt et les tours gratuits, vous devrez déposer un montant dans la fourchette imposée par les casinos en ligne pour recevoir votre bonus. Ensuite, le casino en ligne vous demandera de jouer sur les jeux sélectionnés par ses soins. Enfin, vous devrez vous acquitter d’une condition de mise dans le temps imparti. Il existe également des bonus sans dépôt dont les conditions sont souvent similaires.

Mon smartphone requiert-il une mise à jour pour jouer sur un casino en ligne au Canada ?

Il n’est pas nécessaire que votre appareil mobile soit à jour pour jouer sur un casino en ligne au Canada. Cependant, pour votre sécurité, il est recommandé d’avoir un système d’exploitation à jour pour la plupart de vos activités en ligne.

En effet, lorsque vous surfez sur internet, un appareil non mis à jour vous expose à des attaques de hackers, même si vous ne cliquez sur aucun lien douteux. Il est donc vital de protéger votre appareil, car les smartphones renferment souvent toutes vos données personnelles, dont vos informations bancaires.

Comment trouver les meilleurs casinos en ligne au Canada?

Bien que la loi canadienne autorise les joueurs canadiens à jouer sur n’importe quel casino en ligne, il est recommandé de faire attention à certains critères pour trouver le site de jeux de hasard qui vous correspond.

Comme vous avez pu le constater au travers de notre évaluation, il est essentiel de se pencher sur les jeux proposés au Canada. Nous vous conseillons également de vous attarder sur les bonus des casinos en ligne au Canada afin d’augmenter vos chances de gagner.

Pensez par ailleurs aux moyens de paiement pour vous assurer qu’il est possible de déposer et de retirer sans frais sur ces casinos en ligne au Canada. Par la suite, n’hésitez pas à consulter le centre d’aide pour savoir comment le casino pourra vous assister en cas de pépin. Enfin, si vous comptez jouer sur mobile, vérifiez que le site fonctionne correctement sur votre téléphone ou tablette.

Les meilleurs casinos en ligne au Canada: comparatif

🥇 CasiGO: Bonus de bienvenue jusqu’à 1 100 $ et 375 tours gratuits ; 30 jours pour utiliser le bonus ; pas de limites de dépôt. Note finale : 19,8/20

🥈 JackpotCity Casino: Jackpot partagé qui augmente en direct ; bonus de bienvenue de 1 600 $ ; application mobile pour iOS et Android. Note finale : 19,8/20

🥉 Spin Casino: appli mobile iOS et Android ; site privé pour les VIP ; service client disponible 24 h sur 24. Note finale : 19,6/20

Vegas Lounge: Plus de 2 000 jeux ; cashback de 50 % jusqu’à 400 $ ; jackpots quotidiens. Note finale : 19,6/20

Play OJO: bonus sans condition de mise ; plus de 2 000 jeux ; promotions personnalisées tous les jours. Note finale : 19,2/20​​

Inscrivez-vous sur CasiGO, le meilleur casino en ligne au Québec !

En lisant notre article, vous êtes sûrement arrivé à la conclusion que CasiGO est le meilleur casino au Québec. Si c’est le cas et que vous souhaitez vous inscrire, sachez qu’il s’agit d’un véritable jeu d’enfant. Suivez simplement les trois étapes ci-dessous.

Créer votre compte CasiGO

Sur la page d’accueil de CasiGO, cliquez sur le bouton « Menu » en haut à droite et cliquez sur « S’inscrire » pour que le site vous redirige vers le formulaire d’inscription. CasiGO vous demandera alors votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance, votre sexe et votre lieu de résidence.

Finaliser votre compte

Sur les deux pages suivantes, le CasiGO vous demandera votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, la devise que vous souhaitez utiliser, votre pseudo et un mot de passe pour votre compte. Vous devrez également confirmer avoir plus de 18 ans pour continuer sur CasiGO.

Jouer !

Une fois votre compte créé, vous êtes libre de jouer comme bon vous semble en réclamant le bonus de bienvenue pour votre premier dépôt ou non. Dans tous les cas, vous êtes certain de vous amuser sur CasiGO, le meilleur casino en ligne au Québec.

Les meilleurs casinos en ligne au Québec : Trouvez le vôtre !

Notre liste touche à sa fin et vous vous demandez peut-être encore : « quel est le meilleur casino pour moi ? »

Ce choix vous appartient, mais sachez juste que CasiGO propose les meilleurs jeux de casino et un bonus de bienvenue exceptionnel, d’où sa première position.

Néanmoins, notre second choix, Jackpot City, peut vous intéresser si vous êtes à la recherche d’un gros jackpot. Enfin, Vegas Lounge vous ravira avec son nombre impressionnant de jeux d’argent en ligne. Bien entendu, peu importe celui que vous préférez, puisque ce sont tous des casinos en ligne fiables qui vous promettent des heures d’amusement et une expérience unique, chacun à leur manière.

IMPORTANT :

Le jeu en ligne peut être addictif. Si vous pensez que vous ou quelqu’un de votre entourage a un problème, nous vous recommandons d’en parler avec un conseiller certifié. Les casinos en ligne sont réservés aux plus de 18 ans uniquement.

Certains des casinos listés sur notre site peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Consultez la loi chez vous pour vous assurer que le jeu en ligne est disponible et légal où vous résidez.

Nos évaluations sont indépendantes et soutenues par nos lecteurs. Nous pouvons percevoir des commissions pour les recommandations faites au travers de nos guides sur notre site web.