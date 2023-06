Casino en ligne suisse (2023) - 10 meilleurs casinos suisses avec plus de 2 000 jeux

Ansvarsfriskrivning: Detta är sponsrat innehåll. Alla åsikter och åsikter är från annonsören och återspeglar inte samma sak från WRTV.

Vous êtes à la recherche du meilleur casino en ligne suisse ?

Plus précisément, vous cherchez un casino fiable et réputé qui vous permettra de gagner gros, et surtout, de retirer votre argent sans vous prendre la tête ?

Comme vous vous y attendez…

C’est exactement pour cette raison que notre équipe d’experts a rédigé cet article. Découvrons ensemble les meilleurs casinos en ligne en Suisse.

(Attention spoiler : c’est Bahigo qui se hisse en tête du classement, avec une réputation à toute épreuve et un bonus difficile à refuser… on vous en dit plus dans un instant).

Casino en ligne suisse - les meilleurs sites

Bahigo : le meilleur casino en ligne suisse ( réputation impeccable )

le meilleur casino en ligne suisse ( ) Playzilla : des cagnottes atteignant 34 966 000 CHF ;

des cagnottes atteignant 34 966 000 CHF ; 5Gringos : 5 offres de bienvenue pour les clients suisses

5 offres de bienvenue pour les clients suisses Rabona : un site proposant 7 167 jeux de casino en ligne

un site proposant 7 167 jeux de casino en ligne Excitewin : 200 free spins pour les nouveaux joueurs

200 free spins pour les nouveaux joueurs 1bet : la meilleure application mobile de casino et de paris sportifs ;

la meilleure application mobile de casino et de paris sportifs ; Wazamba : 500 CHF + 200 free spins et un bonus crab sur le premier dépôt ;

500 CHF + 200 free spins et un bonus crab sur le premier dépôt ; Weltbet : 20 % de cashback sur toutes vos mises

20 % de cashback sur toutes vos mises YoniBet : 20 CHF en free spins sur votre premier dépôt ;

20 CHF en free spins sur votre premier dépôt ; SG Casino : des bonus du week-end de 50 % avec 50 free spins.

1. Bahigo - le meilleur casino en ligne suisse

Avantages

Bonus de 100 % jusqu’à 1200 CHF avec 200 free spins ;

Casino acceptant les cryptos (BTC, ETH, LTC…) ;

Plusieurs promotions attractives ;

2 595 machines à sous listées dans sa ludothèque ;

Section paris sportifs disponible.

Inconvénients

Condition de mise de 40x ;

Options de contact du service client assez limitées.

Avec des milliers de jeux de casino et une réputation à toute épreuve, Bahigo s’offre la première place de notre classement des meilleurs casinos en ligne suisse. À l’accueil, un bonus de 100 % jusqu’à 1200 CHF et 200 free spins vous est proposé. Le ton est donné, on part sur une bonne note.

Jeux et fournisseurs 4,9/5

Dans sa ludothèque, on retrouve plus de 2595 machines à sous et près de 400 jeux de Live casino, mais aussi une pléthore de nouveaux jeux de casino signés pour la plupart par les experts en ce domaine, comme Pragmatic Play ou Spinomenal.

Dans la section Bahigo Prize Drops, vous pourrez gagner plus de 2500 CHF du lundi au mercredi en jouant aux jeux listés, dont Big Bass Bonanza ou encore Great Rhino.

Bonus et récompenses 5/5

Ce casino en ligne offre 100 % jusqu’à 1200 CHF assorti de 200 tours gratuits aux nouveaux inscrits. À noter que l’offre est accompagnée d’une exigence de mise de 40x.

Du côté des promos additionnelles, on retrouve les Prize Drops avec une cagnotte pouvant aller jusqu’à 2500 CHF, le cashback de 10 % sur vos pertes nettes sur le live casino ou encore les 250 tours gratuits offerts sur les machines à sous.

Service client 4,8/5

Les options de contact proposées sont correctes puisque les joueurs ont le choix entre le chat en direct ainsi que le formulaire de contact disponible dans la rubrique « Contact ». Bien évidemment, les deux sont disponibles 24h/24 et 7 j/7 et si vous recherchez des réponses à des questions assez basiques, pensez à consulter la FAQ.

Compatibilité mobile 5/5

Outre le site web, Bahigo dispose d’une application mobile, téléchargeable sur Google Play et l’App Store. Vous pourrez ainsi accéder à l’ensemble des nouveaux jeux et aux fonctionnalités du casino en ligne en quelques clics.

Note totale 4,9/5

On retrouve ici une prime assez attractive, une bonne sélection de jeux et de machines à sous, mais également plusieurs promotions, en plus de machines avec des RTP allant jusqu’à 97,95 %.

>> Obtenir un bonus de 1 200 CHF + 120 tours gratuits sur Bahigo >>

2. Playzilla - le meilleur casino en ligne suisse pour les jackpots

Avantages

Offre de bienvenue de 100 % jusqu’à 750 CHF avec 200 tours gratuits ;

Près de 17 promos disponibles (casino et sport) ;

Plus de 3 000 jeux de casino en ligne dans son catalogue ;

Application mobile disponible sur iOS et Android ;

Retraits instantanés et sans frais.

Inconvénients

Jeux non disponibles en version démo ;

Pas de programme VIP pour le moment.

Sur Playzilla, vous êtes accueilli avec une offre de 100 % jusqu’à 750 CHF et plus de 200 tours gratuits. Vous accédez ensuite à une collection massive de jeux allant des jeux de casino aux paris sportifs. Plus vous jouez, plus vous amassez de prix, car côté promos, le site de jeux n’est pas avare. Si vous avez envie de découvrir l'offre plus en détail, c'est par ici.

Jeux et fournisseurs 4,9/5

Le casino en ligne propose de retrouver plus de 3 000 anciens et nouveaux jeux signés par des géants de l’industrie (NetEnt, Evolution Gaming, etc.) dans sa ludothèque.

Entre les paris sportifs, le live casino, les machines à sous à jackpot telles que Gonzo's Quest Megaways avec des cagnottes atteignant 34 966 000 CHF, il y a de quoi se motiver.

Bonus et récompenses 4,8/5

Playzilla vous accueille avec une offre de 100 % jusqu’à 750 CHF et 200 tours gratuits. Du côté des conditions, le bonus doit être misé 35x et les tours 40x. Ces derniers sont notamment répartis en 20 tours gratuits quotidiens sur 10 jours.

D’autres promos sont aussi disponibles, 17 pour être plus précis, dont les 10 % de cashback offerts jusqu’à 750 CHF ou le boost de l’accumulateur jusqu’à 100 %.

Service client 4,8/5

Que vous rencontriez des problèmes lors de l’inscription ou souhaitiez en savoir un peu plus sur les conditions de mise, vous pourrez toujours contacter le service client. Comme Bahigo, ce casino en ligne vous propose le chat en direct et l’e-mail à l’adresse support@playzilla.com. À noter que le service est disponible 24h/24 et 7j/7.

Compatibilité mobile 4,9/5

Le casino en ligne dispose de sa propre application mobile, vous permettant ainsi de retrouver les jeux tels que Book of Ra Deluxe ou encore Lucky Lady’s Charm sur votre mobile. Bien évidemment, vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités du site depuis l’appli et procéder aux retraits en toute sécurité.

Note totale 4,9/5

En résumé, ce site de jeux d’argent a de quoi séduire les joueurs suisses. Une réglementation fiable, un bonus attractif et plusieurs promotions régulières sont disponibles. Une bonne expérience qu'on vous laisse découvrir.

>> Tenter de remporter le jackpot de 34 966 600 CHF sur Playzilla >>

3. 5Gringos - bon casino en ligne suisse avec 5 offres de bienvenue

Avantages

5 offres de bienvenue disponibles ;

Plus de 2 500 jeux de casino listés ;

Programme VIP en plusieurs niveaux ;

Jeux disponibles en mode démo ;

10 promotions avec du cashback et des tours gratuits.

Inconvénients

Limite de retrait un peu basse ;

Pas de paris sportifs pour le moment.

5Gringos vous accueille dans une ambiance colorée et se démarque de la concurrence en vous accueillant avec 5 offres dont une en crypto. Le site de jeux d’argent promet une expérience de jeu mémorable et de bons potentiels de gains à l’arrivée.

Jeux et fournisseurs 4,9/5

Fans de Sizzling Hot Deluxe ou de jeux à jackpot, retrouvez environ 2 500 jeux dans la ludothèque de 5Gringos. À cela viennent s’ajouter des nouveaux jeux, du live casino, des jeux de table, des jeux win ways et si vous souhaitez vous mesurer aux autres joueurs, pensez à participer aux tournois où les récompenses peuvent atteindre les 2000 CHF.

Mentions spéciales aux mini-jeux comme le Duck Hunt qui sont 100 % ludiques et vous promettent des gains en argent réel et des tours gratuits à la clé.

Bonus et récompenses 4,8/5

Là où Playzilla frappe fort, c’est certainement en termes d'offres, car ce n’est pas un ni deux ni même trois, mais cinq bonus différents qui vous sont proposés. Parmi eux, on citera celui en crypto jusqu’à 100 mBTC avec 100 tours gratuits et un bonus crab.

Et ce n’est pas tout puisque 10 autres promos et bonus additionnels dont le cashback en direct de 25 % ou les 100 tours gratuits du dimanche.

Service client 4,7/5

En cas de doute sur les conditions de mise, sur la procédure de retrait ou pour tout complément d’information sur l’utilisation du site de jeux d’argent, vous pouvez contacter le service client à tout moment. Vous pourrez notamment les joindre via le chat en direct du site ou encore par e-mail à l’adresse support@5Gringos.com avec un délai de réponse rapide.

Compatibilité mobile 4,7/5

Le casino en ligne dispose de sa propre plateforme de jeu mobile. On y retrouve un environnement de jeu fluide et sécurisé qui plaira certainement aux joueurs en déplacement à la recherche de nouveaux jeux. À noter qu’il est possible de procéder aux dépôts et aux retraits via la version mobile.

Note totale 4,8/5

Comptant parmi les casinos en ligne les plus appréciés des joueurs en suisse, 5Gringos le leur rend bien en leur proposant une pléthore d’offres et une belle variété de nouveaux jeux comme Sizzling Hot Deluxe. La connexion sur ce casino crypto peut également se faire depuis mobile, ce qui vous permettra de retrouver tous vos jeux en ligne préférés dans les transports en commun ou ailleurs.

>> Choisir l’une des 5 primes de bienvenue sur 5Gringos >>

4. Rabona - casino en ligne suisse avec plus de 7 000 jeux de casino

Avantages

500 CHF + 200 tours gratuits + 1 bonus crab offerts à l’inscription ;

7 167 jeux en ligne ;

Application mobile disponible ;

De nouveaux jeux régulièrement ajoutés ;

Programme VIP en 5 niveaux.

Inconvénients

Pas de contact téléphonique pour le moment ;

Restrictions géographiques appliquées sur certains pays.

Les joueurs suisses qui recherchent de la diversité dans les jeux devraient trouver l’offre de Rabona intéressante. Dès le premier dépôt, 500 CHF et 200 free spins sont offerts et plus vous avancez dans le jeu, plus vous grimpez dans le programme VIP du casino et à la clé, des cadeaux exclusifs. Découvrez-en plus sur l'offre de ce grand casino.

Jeux et fournisseurs 5/5

Rabona, c’est près de 6 486 machines à sous, 230 jeux de table dont le poker en ligne, 114 jeux en direct, 65 jeux de jackpot et 25 nouveaux jeux d’arcade.

La plupart des jeux sont disponibles en mode démo dont Lucky Lady’s Charm Deluxe et ses 10 lignes de paiement, et on y retrouve également l'incontournable Book of Ra Deluxe. À noter que le site de jeux d’argent propose également une section sport avec des courses de chevaux (paris hippiques).

Bonus et récompenses 4,7/5

Dès le premier dépôt, vous recevez 500 CHF avec 200 tours gratuits et 1 bonus crab. À cela viennent s’ajouter diverses promotions exclusives, de quoi doper votre bankroll. Notons que l’exigence de mise est de 35x et passe à 40x pour les tours gratuits. Vous aurez ensuite 10 jours pour les utiliser avant que l’offre n’expire.

Service client 4,7/5

Disponible 24 h/24 et 7 j/7, l’équipe de Rabona reste à votre écoute et peut être jointe par e-mail à l’adresse support@rabona.com ou via le chat live sur le site web. Et si votre question porte sur des problèmes assez basiques alors, prenez le temps de consulter la FAQ qui concentre les questions-réponses qui reviennent le plus.

Compatibilité mobile 4,9/5

Disponible sur iOS et Android, l’application mobile de Rabona vous donne accès aux 6 486 machines à sous de Rabona dont gonzo’s quest.

Les joueurs peuvent également procéder aux paiements via l’appli, accéder à l’ensemble des services du site et contacter l’assistance clientèle à tout moment depuis leur Smartphone.

Note totale 4,7/5

De Book of Ra Deluxe en passant par Sizzling Hot et Super Cherry, le casino en ligne concentre plus de 7 167 anciens et nouveaux jeux dont plus de 6 486 machines à sous, de quoi vous divertir. À cela viennent s’ajouter les 500 CHF offerts dès le premier dépôt et les différentes promotions, ce qui le rend incontournable.

>> Jouer à 7 167 jeux de casino sur Rabona >>

5. Excitewin - le meilleur casino en ligne suisse pour les tours gratuits

Avantages

Plusieurs jeux disponibles en version démo ;

Site de jeu disposant d’une licence du Curaçao ;

550 CHF et 200 free spins offerts sur le premier dépôt ;

Transactions bancaires assez rapides ;

Service client de bonne réputation.

Inconvénients

Limites de transactions assez faibles ;

Pas d’application mobile

Vivez une expérience inédite et jouez à vos titres préférés, à ne citer que Book of Ra et autres jeux Megaways et remportez les meilleurs prix sur ce casino suisse. Pour les amateurs de poker en ligne, la sélection est également très bonne.

Jeux et fournisseurs 4,8/5

À 5 rouleaux, vidéo ou en 3D, les fans de machines à sous trouveront leur bonheur à travers la collection massive de slots d’ExciteWin. Mention spéciale notamment à Book of Rampage et Power of God qui affichent respectivement 10 et 25 lignes de paiement.

Si vous êtes plutôt amateur de jeux de table, le poker et la roulette sont aussi mis en avant sur le casino suisse avec Mr Mini Roulette ou encore Dragon Tiger.

Bonus et récompenses 4,7/5

Avec l'offre de 550 CHF assorti de 200 free spins, Excitewin gagne à être connu pour la générosité de son offre de départ.

Ce n’est pas tout, les joueurs suisses peuvent également accéder à plusieurs promotions exclusives, 8 en tout dont la promo du week-end qui vous promet 770 CHF et 50 free spins. Pensez également à participer aux Drop and Win où la cagnotte actuelle est de 1 650 000 CHF.

Service client 4,8/5

Vous êtes à la recherche de conseils sur la meilleure manière de gagner au poker ou à la roulette en ligne ? Ou vous souhaitez avoir une oreille attentive pour vous aider à lutter contre la dépendance au jeu ? Vous pouvez contacter l’équipe à l’adresse support@excitewin.com ou via le chat en direct. Elle est réactive, disponible 24h/24 et 7j/7 et vos demandes seront prises en compte dans un délai relativement court.

Compatibilité mobile 4,7/5

Le casino vous permet de retrouver l’expérience de jeu en ligne sur PC depuis votre Smartphone. Il dispose en effet d’une version compatible avec les mobiles de sa plateforme. Pas de téléchargement nécessaire, il vous suffira d’y accéder via le navigateur web de votre Smartphone ou de votre tablette. Vous pourrez ainsi y retrouver vos tables de poker préférées n’importe où et n’importe quand.

Note totale 4,7/5

L’équipe d’Excitewin sait comment attirer les joueurs suisses. Ce, en proposant des jeux Win Ways et une offre intéressante, que ce soit pour l’offre sport ou casino. Le service client est réputé comme étant très réactif, les comptes sécurisés et les transactions sont fluides, de quoi améliorer l’expérience utilisateur sur le casino.

>> Obtenir 200 tours gratuits sur Excitewin >>

Nos critères de sélection des meilleurs casinos en ligne

Jeux et fournisseurs : un casino en ligne doit pouvoir proposer une large collection de jeux d’argent incluant des machines à sous comme chez Bahigo et ses 2 595 titres par exemple. Nous avons ainsi choisi les meilleurs sites qui proposent des exclusivités comme Book of Ra mais aussi des incontournables comme le poker max et la roulette.

Bonus et récompenses : des free spins, des primes élevées et avec une faible exigence de mise, voilà un combo qui séduit bien d’amateurs de jeu d’argent. On s’est assuré que notre sélection de sites de jeu suisse ne contienne que ceux qui offrent les meilleures propositions.

Service client : pouvoir contacter le service clientèle 24h/24 et 7j/7 est impératif pour un casino en ligne. Nous avons d’ailleurs pris soin de ne retenir que ceux qui étaient réputés pour la qualité de leur assistance clientèle.

Compatibilité mobile : prolongez l’expérience de jeu sur le casino en ligne et jouez à vos titres préférés sur votre Smartphone depuis chez vous grâce à notre sélection de casinos disposant de leur propre appli mobile.

Petit aparté : vous ne vivez pas en Suisse ? Consultez plutôt ce comparatif des casinos en ligne fiables.

Et pour nos amis du Québec… voici les meilleurs casinos en ligne au Québec.

Pourquoi Bahigo est-il le meilleur casino en ligne en Suisse ?

De nouveaux jeux sont ajoutés régulièrement : vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer avec les 2 595 machines à sous de sa ludothèque.

100 % jusqu’à 1200 CHF avec 200 tours gratuits : cela devrait inciter les joueurs en suisse à se lancer même si l’exigence de mise est de 35x pour l'offre et de 40 x pour les free spins.

Plusieurs promotions disponibles en ligne : entre les tournois qui se déroulent chaque semaine avec 2 500 CHF à la clé, le prize drops qui promet le même montant en cash et en free spins.

Divers moyens de paiement en ligne : que vous préférez les moyens de paiement en ligne classique comme Visa ou Skrill ou que vous soyez un crypto-addict et que vous ne juriez que par le Bitcoin ou le Tether, Bahigo vous donne plusieurs choix et vous assure des transactions rapides et sécurisées.

Pourquoi jouer sur un casino suisse en ligne ?

Entre promotions et bonus, les joueurs sont gâtés : chose que l’on ne retrouve pas toujours auprès des casinos terrestres tels que Swiss Casino. Plus ceux-ci sont importants, plus les joueurs pourront mieux profiter de leurs sessions de jeu. Pensez tout de même à toujours vérifier les conditions de mise.

: chose que l’on ne retrouve pas toujours auprès des casinos terrestres tels que Swiss Casino. Plus ceux-ci sont importants, plus les joueurs pourront mieux profiter de leurs sessions de jeu. Pensez tout de même à toujours vérifier les conditions de mise. Jouez gratuitement à des jeux : la plupart des casinos en ligne proposent généralement l’accès à des jeux gratuits via la version démo. Que vous souhaitiez essayer une nouvelle machine, tester Book of Ra, Super Cherry ou encore Starburst Megaways, vous serez servi et en prime, vous ne dépenserez pas un sou.

: la plupart des casinos en ligne proposent généralement l’accès à des jeux gratuits via la version démo. Que vous souhaitiez essayer une nouvelle machine, tester Book of Ra, Super Cherry ou encore Starburst Megaways, vous serez servi et en prime, vous ne dépenserez pas un sou. Jouez face à un croupier depuis votre canapé : vous adorez l’ambiance des casinos terrestres suisse ? Et si on vous disait qu’il est possible de retrouver cet environnement et de vivre cette expérience via les Live casinos sur les plateformes de jeu en ligne suisse. Si vous êtes fan de jeux de table ou de jeux comme Football Studio. Alors vous allez être ravi de découvrir la pléthore de nouveaux jeux qui s'offrent à vous.

Guide : questions à se poser lors du choix d’un casino en ligne suisse

Comment reconnaître un casino en ligne fiable comme Swiss Casino ?

Reconnaître un casino en ligne fiable est assez aisé. En effet, si le casino opère en suisse et dispose d’une accréditation de la Commission Fédérale des Maisons de Jeu (CFMJ), c’est l’assurance que c’est un site de jeu fiable.

Puis-je choisir une machine de jeu sur un casino en ligne suisse ?

Choisir sa propre machine est tout à fait possible sur un casino en ligne sauf pour les free spins où les tours doivent généralement être utilisés sur une machine en particulier. De Sizzling Hot Deluxe en passant par Super Cherry, jouez pour gagner.

Quel est le meilleur casino en ligne en Suisse ?

Le meilleur casino en ligne suisse est celui qui offre le bonus le plus intéressant et le catalogue de jeu le plus étoffé. Et dans notre sélection de casinos suisse, c’est certainement Bahigo qui gagne la manche avec les 100 % jusqu’à 1200 CHF avec 200 free spins offerts sur le premier dépôt.

Comment jouer sur un casino en ligne autorisé en Suisse ?

Pour jouer sur un casino en ligne autorisé en Suisse (tel que Swiss Casino), il faut se tourner vers des casinos agréés par la Commission Fédérale des Maisons de Jeu (CFMJ), comme mentionné ci-dessus.

Top 5 des meilleurs casinos en ligne et sites de jeux

Bahigo : 100 % jusqu’à 1200 CHF avec 200 free spins à l’entrée. De nombreuses promotions intéressantes et un large choix de jeux dont 2595 machines à sous disponibles.

100 % jusqu’à 1200 CHF avec 200 free spins à l’entrée. De nombreuses promotions intéressantes et un large choix de jeux dont 2595 machines à sous disponibles. Playzilla : Des jackpots atteignant plus de 37 000 000 CHF et plus de 17 promotions et primes additionnelles pour l’offre sport et casino. À cela viennent s’ajouter plus de 3 000 jeux dont certains proposés en version démo.

Des jackpots atteignant plus de 37 000 000 CHF et plus de 17 promotions et primes additionnelles pour l’offre sport et casino. À cela viennent s’ajouter plus de 3 000 jeux dont certains proposés en version démo. 5Gringos : 5 offres de bienvenue proposées aux clients suisses, une ludothèque comprenant plus de 2 500 jeux de casino et une dizaine de promotions disponibles.

5 offres de bienvenue proposées aux clients suisses, une ludothèque comprenant plus de 2 500 jeux de casino et une dizaine de promotions disponibles. Rabona : 200 tours gratuits et un bonus crab à l’accueil. 7 167 jeux disponibles et une application mobile ergonomique avec toutes les fonctionnalités de la plateforme de base.

200 tours gratuits et un bonus crab à l’accueil. 7 167 jeux disponibles et une application mobile ergonomique avec toutes les fonctionnalités de la plateforme de base. Excitewin : 100 % de bonus offerts sur le premier dépôt jusqu’à 550 CHF assorti de 200 free spins. Un service client de qualité et plusieurs promotions exclusives à découvrir.

Comment s’inscrire sur le meilleur casino en ligne suisse ?

Avant de pouvoir accéder à l’ensemble des jeux de casino sur Bahigo et prétendre aux nombreuses primes proposées par le site de jeux d’argent, commencez par vous inscrire. Voici les étapes à suivre à cet effet :

Rendez-vous sur le casino en ligne puis cliquez sur « S’inscrire » ;

; Insérez les informations dans les cases dédiées puis soumettez-vous à la procédure KYC ;

; Répondez aux questions supplémentaires puis envoyez les justificatifs de domicile et d’identité demandés ;

et d’identité demandés ; Une fois votre compte vérifié et votre demande d’inscription sur le casino validée, procédez au premier dépôt en argent ou en cryptos ;

en argent ou en cryptos ; Choisissez le moyen de paiement choisi ainsi que le montant de que vous allez déposer;

choisi ainsi que le montant de que vous allez déposer; Bahigo vous reversera 100 % du montant jusqu’à 1200 CHF à condition que vous respectiez les conditions de mise ;

jusqu’à 1200 CHF à condition que vous respectiez les conditions de mise ; Choisissez le jeu auquel vous souhaitez jouer et c’est parti pour une expérience de jeu mémorable !

Conseils et astuces pour choisir le meilleur casino en ligne suisse

Ne s’inscrire que sur les casinos en ligne réglementés : ne retenez que les casinos qui disposent d’une licence de jeu de type A ou B attribuée par la Commission Fédérale des Maisons de Jeu (CFMJ). Tenez compte aussi des réglementations en vigueur comme celle de la MGA ou de Curaçao.

: ne retenez que les casinos qui disposent d’une licence de jeu de type A ou B attribuée par la Commission Fédérale des Maisons de Jeu (CFMJ). Tenez compte aussi des réglementations en vigueur comme celle de la MGA ou de Curaçao. Le meilleur casino en ligne est celui propose le plus de jeux : à l’instar de Bahigo qui propose 2 595 machines à sous ou encore de Rabona et de ses 7 167 jeux dont Sizzling Hot et Book of Ra Deluxe, ne retenez que les casinos qui proposent une sélection de jeu diversifiée.

: à l’instar de Bahigo qui propose 2 595 machines à sous ou encore de Rabona et de ses 7 167 jeux dont Sizzling Hot et Book of Ra Deluxe, ne retenez que les casinos qui proposent une sélection de jeu diversifiée. Repérez les bons types de jeux en ligne : les jeux megaways, win ways et autres titres avec des RTP élevés comme Sizzling Hot Deluxe (95,66 %), Dragon’s Fire (95,25 %) ou encore Book of Ra Deluxe (95,5 %) sont à retenir. Pensez également à essayer les nouveaux jeux, car on retrouve parfois des pépites comme Starburst ; Buy Bonus Slot ou encore Lucky Lady’s Charm Deluxe.

Casino en ligne suisse - conclusion

Pour trouver le meilleur casino suisse, il suffit d’y aller au feeling.

Si vous appréciez l’ambiance, trouvez votre bonheur dans la sélection de jeu et évoluez dans un environnement sécurisé, alors foncez.

N’oubliez pas non plus qu’un grand casino est celui qui offre une inscription aisée, un accès simplifié pour les joueurs, ainsi qu’un système de protection à la pointe de la technologie.

En tenant compte de tous ces critères, nous pensons que Bahigo est le meilleur dans le secteur.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide en appelant le 0800 801 381 (appel non surtaxé). En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.