Meilleur casino en ligne de France - Top 8 des sites de jeux d’argent fiables pour les joueurs français

En hiver comme en été, de jour comme de nuit, pas de répit pour les casinos en ligne ! Graphismes époustouflants, bonus incroyables, excellents pourcentages de retour pour les joueurs : parmi les nombreux choix disponibles dans l’Hexagone, nous avons fait pour vous un guide des huit meilleures plateformes pour jouer au casino français en ligne !

Si vous n’êtes pas en train de prendre un café en terrasse, de siroter un Spritz au soleil ou de vous réchauffer en dégustant un bon Grog, vous avez peut-être envie de jouer tranquillement à des jeux de machines à sous en ligne ou bien de profiter des autres possibilités offertes par le casino en ligne fiable aux designs dernier cri.

La difficulté est de savoir sur quels sites miser pour être sûrs de s’amuser en sécurité, tout en maximisant ses gains si possible d'un casino à l'autre.

Ne bougez pas, on vous a préparé une sélection aux petits oignons de ce qui se fait de mieux dans l’Hexagone !

C’est parti, suivez le guide !

Les meilleurs sites de casino en ligne en France

Winoui – Le top du casino en ligne fiable français

Kings Chance – Le roi du paiement en Bitcoin

Madnix – Pour les hautes limites de retrait

Wild Sultan – Des vrais croupiers en direct live

BC Game – Pour payer avec une multitude de cryptos

5 Gringos – Pour une expérience complète du casino en ligne

Cresus – Le web casino pensé pour les joueurs francophones

Cloudbet – Des paris sportifs en bitcoin

1. Winoui - Le meilleur casino en ligne de France

Avantages:

De nombreux bonus pour les nouveaux joueurs

Le meilleur service client en français

Un super tchat live

Les graphismes du site

Inconvénient:

Pas encore de paiement en cryptomonnaie, patience

Si vous ne savez pas par où commencer pour jouer au meilleur casino en ligne, commencez par Winoui !

Car c’est le site de casino en ligne français qui arrive tout en haut de notre classement des meilleures plateformes de jeux pour participer à toutes sortes de jeux de hasard tels que la roulette, les machines à sous, le poker ou encore le blackjack.

4.9/5 pour la qualité des jeux,

En plus d’accepter des méthodes classiques de paiement telles que Visa ou Mastercard, Winoui offre la possibilité de faire des dépôts via Neteller, EZeeWallet ou encore Cashlib.

4.5/5 pour les méthodes de paiement

Casino existant depuis 2018, Winoui a fait ses preuves comme étant parmi tous les casinos la plateforme de jeux en ligne préférée des joueurs français grâce à son bon pourcentage de retour pour les joueurs et une casino application mobile ergonomique grâce notamment à ses courts temps de chargement.

Et pour cause, il offre par exemple de beaux bonus de premier dépôt ainsi que de nombreuses possibilités en termes de types de jeux (poker vidéo, baccarat, bingo, keno, machines à sous…) ainsi que les jeux de cartes.

Winoui propose ainsi un bonus de premier dépôt allant jusqu'à 150% jusqu’à 250€ et de 100% jusqu’à 500€ pour ses nouveaux joueurs. Autre que la qualité des graphismes de Winoui, ce que les joueurs apprécient le plus est le fait qu’il autorise jusqu’à deux retraits par semaine, et qu’il dispose d’un service après vente très amical et d'un tchat live très performant.

4.9/5 pour le service client.

>> Cliquez ici pour profiter des bonus chez Winoui, le meilleur site de notre classement >>

2. Kings Chance – Le meilleur casino en ligne français pour payer en bitcoin

Avantages :

Bitcoin casino

Plus de 30 tours gratuits sur une multitude de jeux

Des jeux qu’on ne trouve pas partout ailleurs

Un service client disponible 24/7

Inconvénient :

Deux retraits en argent maximum par mois, mais jusqu’à 6000€ !

Vous voulez devenir le Roi des casinos en ligne ? Alors, faites un tour chez Kingschance ! C’est en effet la deuxième plateforme de jeux du classement que nous avons spécialement confectionné pour vous, joueurs passionnés des jeux d’argent dématérialisés.

La première chose qui saute aux yeux lorsqu’il s’agit d’évoquer Kingschance, c’est le fait que ce site créé en 2020 permet le paiement en cryptomonnaie, et particulièrement en Bitcoin et Litecoin, qui, on le sait, devient de nos jours une méthode de règlement de plus en plus à la mode.

4.9/5 pour les méthodes de paiement

Mais ce n’est pas tout ! Kingschange offre la possibilité de jouer à des jeux plutôt rares dans le monde des plateformes de casinos en ligne de France. Ainsi qu'à de nombreux jeux gratuits. Vous pourrez en effet retrouver de nombreux jeux à gratter ou encore des jeux de dés comme dans d'autres casinos.

4.5/5 pour la qualité des jeux

Du côté des bonus actuellement proposés par ce site de casino en ligne figurant sur notre podium, vous pouvez bénéficier de plus de 30 premiers tours gratuits sur de nombreux jeux proposés par Kingschance. À noter également que ce web casino accepte les paiements par American Express.

4.5/5 pour le service client.

>> Pour jouer au casino en ligne avec la facilité de la blockchain, c’est par ici >>

3. Madnix – Le meilleur casino français pour les hautes limites de retrait

Avantages :

Limite de retrait supérieure à la moyenne, jusqu’à 5000€/semaine

Pas besoin de mise minimum pour jouer avec les bonus

Bonne réputation concernant l’ergonomie du site

Grand choix de jeux et de bonus

Inconvénients :

Retrait minimum de 100€

Pas encore de poker, patience !

Vous êtes un fou des casinos en ligne et des hautes limites de retrait ? Alors foncez chez les gars de Madnix casino ! Car parmi tous les casinos de jeux d’argent, de machines à sous et de casinos en ligne de France que nous avons pu consulter et essayer pour vous, ce qui ressort de celle-ci est en effet sa grande flexibilité concernant les limites de retrait pour les joueurs.

Le site permet ainsi aux joueurs de retirer chaque semaine une somme d’argent allant jusqu’à 5000€.

4/5 pour la qualité des jeux

Ce n’est pas tout : vous pouvez en plus actuellement profiter d’un bonus. Celui-ci est de 50% jusqu’à 50€ pour un premier dépôt et de 50 à 100 tours à prix réduit ! Le meilleur pour la fin : si vous optez pour le jeu l’Ascension de Gizeh, vous pourrez même bénéficier d’une réduction sur 75 tours en plus. Il existe aussi des bonus sans dépôt.

4.5/5 pour le service client

Fait notable également, en plus d’accepter les paiements classiques par carte bancaire comme Visa ou Mastercard, Madnix propose notamment le règlement via Interac.

L’ergonomie du site ainsi que le bon pourcentage de retour pour les joueurs est par ailleurs loués par les joueurs, ce qui le place tout naturellement sur le podium de notre classement des meilleurs sites de jeux d'argent de France.

4.9/5 pour les méthodes de paiement

>> Pour profiter des hautes limites de retrait, passez la porte de chez Madnix >>

4. Wild Sultan – Le meilleur casino en ligne de France pour les jeux en direct

Avantages :

Une belle sélection de jeux avec croupiers en direct

Grande gamme de possibilités de paiements

Jeux à gratter disponibles

Inconvénient :

Le service client n’est pas encore disponible 24/7

Vous aimez l’expérience du casino en ligne, mais n’êtes pas contre un peu de chaleur humaine ? Ne bougez plus ! Car Wild Sultan est fait pour vous : cette plateforme en ligne offre en effet un service exceptionnel de croupiers en direct live !

L’occasion de mixer le meilleur des deux mondes des casinos : celui du casino physique où l’on va de temps en temps, et celui du casino en ligne, disponible à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, qu’il pleuve ou qu’il vente. Mais ce n’est pas tout.

4.5/5 pour la qualité des jeux

Il faut en effet ajouter que Wild Sultan jouit d’une très belle réputation quant à son expérience de jeux en ligne, de casino en direct et de tournois. Car non seulement le site ravira les fans de roulette, de machines à sous et autre blackjack depuis 2015, mais en plus, vous pouvez bénéficier d’un bonus de 150% jusqu’à 250€ pour le premier dépôt.

4/5 pour le service client

Enfin, Wild Sultan, bien que le paiement en cryptomonnaie ne soit pas encore disponible, offre toute une gamme de possibilités de règlement par rapport à ses concurrents du monde des casinos en ligne : Visa, Mastercad, Interac, Instadebit, iDebit, Neteller, Skrill, Paysafecard, ecoPayz, Neosurf, CASHlib, Flexepin, Papaya, eZeeWallet ou encore MuchBetter.

4.5/5 pour les méthodes de paiement

>> Les croupiers en direct vous attendent du côté de chez Wild Sultan >>

5. BC Game – Le meilleur casino en ligne français pour les fans de cryptos

Avantages :

De très nombreuses cryptomonnaies acceptées

Des paris et des compétitions d’e-gaming

Incroyable bonus pour les dépôts

Inconvénient :

Pas d'assistance téléphonique

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Dogecoin Ripple, EOS, Stellar, Monero, Tron, Pix : vous ne rêvez pas, ce sont bien tous les crypto paiements acceptés par la plateforme BC Game, cinquième de notre classement.

5/5 pour les méthodes de paiement

Même nous, on a été assez étonnés de la parfaite intégration de cette plateforme de jeux en ligne à l’écosystème des cryptomonnaies.

Et en sus des meilleurs jeux de casinos comme la roulette, les machines à sous, le blackjack, ou encore le bingo, BC Game offre aussi une palette complète de jeux plutôt rares dans l’univers des sites de jeux comme la possibilité de parier, même sur des compétitions de jeux vidéos en ligne !

4.5/5 pour la qualité des jeux

Un secteur de l’e-gaming à la croissance d’ailleurs exponentielle. Alors si vous êtes un As des cryptomonnaies et qu’en plus vous avez une passion pour les paris, le choix est vite fait : c’est BC Game qui vous ouvre ses portes, et vous aurez vos raisons !

Avec un site internet au design moderne et un service client en ligne en français, il ravira à coup sûr les lecteurs de ce comparatif des casinos. BC Game propose en outre un incroyable bonus pour les premiers dépôts allant jusqu'à 180% jusqu’à 20 000€.

4/5 pour le service client

>> Les paris en cryptomonnaies, c’est chez BC Game >>

Comment choisir un casino en ligne en France : notre guide est fait pour vous

Vous avez souhaité consulter notre comparatif, car vous êtes à la recherche des meilleurs casinos en ligne de France avec les meilleurs jeux. Types de possibilités de paiements, styles de jeux disponibles, montant des bonus proposés : nous avons pris le soin de lister ces 8 casinos en ligne fiables.

Alors maintenant, c'est le cas de le dire : à vous de jouer ! En fonction de si vous êtes particulièrement intéressés par les paris, que vous souhaitez avoir la possibilité de jouer à des jeux avec des croupiers en live ou alors que faire des dépôts en cryptomonnaies est une nécessité pour vous : vous trouverez de quoi orienter votre choix dans notre guide !

Quelques questions posées sur les meilleurs casinos en ligne de France

Quels sont les moyens de paiement acceptés par les sites de casino en ligne français ?

De façon générale, les sites de jeux d'argent en France proposent plusieurs méthodes de paiement pour les utilisateurs. Ainsi, en plus des méthodes classiques telles que Visa, Mastercard ou encore American Express, vous avez la possibilité de faire des dépôts avec des services de portefeuilles dématérialisés à l'instar de Neteller, EZeeWallet ou encore Cashlib.

Enfin, vous avez également le choix de procéder à des règlements en cryptomonnaie comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Litecoin. À noter qu'il existe des sites qui proposent des bonus sans dépôt.

Sur quels casinos en ligne de France puis-je faire un dépôt en cryptomonnaies ?

Il existe plusieurs casinos en ligne fiables pour effectuer un dépôt en cryptomonnaie. Parmi les nombreux casinos en ligne de France qui acceptent ce type de paiement, on retrouve dans notre liste Kings Chance, BC Game, 5 Gringos, Cresus ainsi que Cloudbet. N'hésitez pas à passer d'un casino à l'autre !

Puis-je uniquement déposer en cryptomonnaies ou également parier en cryptomonnaies sur ces casinos en ligne français ?

Comme expliqué précédemment, il existe un certain nombre de casinos où les joueurs ont la possibilité de procéder à des paiements en cryptomonnaie.

Certains ne proposent que le paiement avec les cryptomonnaies les plus connues telles que le Bitcoin ou l'Ethereum, quand d'autres comme BC Game vous permettent également de faire des règlements avec pas moins d'une dizaine de cryptomonnaies différentes.

Mais parmi notre liste, seul Cloudbet a la particularité non seulement de permettre des dépôts et des retraits en cryptomonnaie, mais également de miser par l'intermédiaire de cette monnaie dématérialisée.

En quoi consistent les bonus de bienvenue et les bonus de premier dépôt des casinos en ligne ?

Lors d'une première inscription sur un site de casino en ligne, il y a deux choses auxquelles vous devez faire attention en tant que nouveau joueur concernant les bonus : les bonus de bienvenue et les bonus de premier dépôt. Le bonus de bienvenue consiste en un bonus accordé pour la seule inscription à un nouveau site de casino en ligne, sans obligation de dépôt d'argent.

Il peut consister en une somme d'argent que vous pouvez jouer, mais il s'agit le plus souvent de tours de machines à sous gratuits. Le bonus de premier dépôt, lui, en revanche, consiste en une somme d'argent créditée en fonction du montant que vous avez déposé sur le site.

Dans notre classement, nous avons, pour chaque casino étudié, présenté les bonus accordés pour les premiers dépôts : jetez-y un œil !

Comment réagir en cas de problème sur un casino en ligne français ?

Lors de vos sessions avec tel ou tel casino - même avec les meilleurs jeux de casino en ligne - il se peut que vous rencontriez un problème, que ce soit pendant une partie, au moment du dépôt ou du retrait. Un des premiers réflexes à avoir est de consulter la section des questions fréquemment posées (les FAQ).

Car c'est là que vous pourrez peut-être trouver une solution à votre problème, le casino y ayant parfois répondu précédemment. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra contacter le site directement. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pourrez parfois entrer en contact avec le site via une messagerie en live.

D'autres plateformes proposent également un service de messages à même de gérer ce types de demandes. Certains casinos en ligne figurant dans notre classement sont aussi dotés d'une assistance téléphonique, ce qui vous permettra d'expliquer de vive voix votre situation à un interlocuteur privilégié.

Comment s'inscrire à votre casino préféré en France

Maintenant que vous avez pu recueillir quelques informations sur les différents casinos, nous souhaitons vous présenter dans cette section un petit guide sur la manière de s'inscrire à un casino en ligne. Si vous suivez les étapes suivantes, plus rien ne s'opposera à votre plaisir de jouer.

Choisissez d'abord votre site de jeu préféré Il peut s'agir d'un casino traditionnel ou d'un casino moderne et jeune. Une fois que vous êtes sur la page principale du casino, cliquez sur Inscription et remplissez le formulaire qui s'ouvrira probablement. À cette étape, vous choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Veillez à ce qu'ils soient originaux et pas trop simples. En effet, ce sont les données que vous utiliserez le plus souvent. Dans les minutes qui suivent, il vous suffit de remplir le reste des données personnelles dans le formulaire. Après avoir confirmé votre compte par SMS ou par e-mail, il vous suffit de vous connecter à votre nouveau compte et de sélectionner la zone de paiement. Vous choisissez ici votre méthode de paiement préférée et transférez votre premier crédit sur votre compte nouvellement créé. Dès que vous avez reçu votre bonus de bienvenue, plus rien ne s'oppose à ce que vous vous amusiez au casino. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance !

Comparatif des casinos en ligne fiables de France

En conclusion, voici un récapitulatif des casinos en ligne français les mieux notés ainsi que leurs gros points forts afin de mieux vous guider dans votre choix de plateforme de jeux en ligne.

Winoui:Avec de nombreux bonus pour les nouveaux joueurs, le casino en ligne Winoui propose le meilleur service client en français dans l’univers des casinos en ligne fiables de France.

Cette plateforme de jeux en ligne dispose par ailleurs d’un super tchat live et se démarque par la qualité des graphismes de son site. Bémol : le paiement en cryptomonnaies n’est pour l’instant pas encore disponible.

Kings Chance: La plateforme de jeux en ligne Kingschance propose à ses clients le paiement dans deux cryptomonnaies différentes, le Bitcoin et le Litecoin. Plus de 30 tours gratuits sur une multitude de jeux sont offerts aux nouveaux joueurs effectuant un premier dépôt.

À noter que pour beaucoup d’entre eux, ces jeux sont inédits et ne se trouvent pas partout ailleurs. Le service client de Kingschance est disponible 24/7. Léger inconvénient : seuls deux retraits en argent maximum sont possibles par mois, mais jusqu’à 6000€.

Madnix: À la troisième marche de notre podium, le casino en ligne français Madnix propose des limites de retrait supérieures à la moyenne, jusqu’à 5000€/semaine. Il n’y a par ailleurs pas besoin de mise minimum pour jouer avec les bonus offerts par le site aux nouveaux joueurs.

Madnix dispose en outre d’une bonne réputation concernant l’ergonomie de son interface et d’un grand choix de jeux et de bonus. Côté inconvénients : des retraits minimums de 100€ et pas encore de jeux de poker.

Wild Sultan: Le casino en ligne français Wild Sultan dispose d’une belle sélection de jeux avec croupiers en direct. Il offre également une grande gamme de possibilités de paiements. Fait notable, il propose de nombreuses variantes de jeux à gratter, très appréciés des joueurs français. Néanmoins, le service client n’est pas encore disponible 24/7.

BC Game: De très nombreuses cryptomonnaies sont acceptées par le casino en ligne BC Game. Des paris et des compétitions d’e-gaming sont également proposés par la plateforme de jeux, qui se démarque par des bonus parmi les meilleurs du marché pour les premiers dépôts. Pour l’heure, BC Games ne dispose en revanche pas d'assistance téléphonique.

5 Gringos: Le casino en ligne français 5 Gringos se démarque par la grande gamme de jeux qualitatifs qu’il propose. Une assistance par tchat en direct disponible 24/7 en fait par ailleurs une plateforme très appréciée des joueurs de casino en ligne. Mais il faudra en revanche patienter pour les parieurs : ils ne sont en effet pas encore mis en place sur le site.

Cresus: Sur Cresus, les joueurs ont la possibilité de participer à des jeux avec des croupiers en direct. Cette plateforme de jeux jouit également d’un service client disponible par téléphone.

Deux inconvénients à noter en revanche avant de faire votre choix : il n’y a en effet pas de bingo sur cette plateforme de jeux en ligne et le tchat en direct est disponible uniquement après inscription.

Cloudbet: Le casino en ligne français Cloudbet est spécialisé dans les paris et propose de plus des jeux avec des croupiers en direct. Fait notable qui le démarque des autres : à la fois le dépôt, le retrait, mais aussi la mise est possible en Bitcoin.

Néanmoins, le service client de Cresus est en anglais et certaines parties du site ne sont pas en français. Enfin, il n’y a pas de bingo et pas de poker en ligne.

Conclusion - Les meilleurs casinos en ligne en France

Voici maintenant le dernier acte de notre grand fact-checking des casinos en ligne français. Nous espérons que nous avons pu vous aider à décider quel casino choisir. Pour nous, le vainqueur est sans conteste Winoui.

Le casino en ligne peut offrir le plus de tous nos critères. Il ne nous reste donc plus qu'une chose à vous dire. Amusez-vous bien et bonne chance dans votre aventure de casino en ligne!

ATTENTION: Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide en appelant le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.