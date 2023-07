I migliori casino non AAMS. Scopri i migliori per palinsesto, varietà e bonus per i giocatori italiani

Dichiarazione di non responsabilità: questo è contenuto sponsorizzato. Tutte le opinioni e i punti di vista sono dell'inserzionista e non riflettono lo stesso di WRTV.

Hai mai sentito parlare dei casino non AAMS? Sai quali sono i migliori?

Se vuoi la risposta a questa domanda, non perderti i prossimi paragrafi di questa guida. Potrai leggere le recensioni di alcuni casinò online non AAMS, che abbiamo selezionato dopo ricerche approfondite.

Sappiamo di fare spoiler, ma al numero uno in classifica abbiamo posto SG Casino. Ha delle caratteristiche speciali che ti spiegheremo più avanti.

Non fermarti però alla prima posizione, perché tutti gli altri in lista hanno qualcosa di straordinario.

Migliori casinò non AAMS

1. SG Casino - miglior casino non AAMS in assoluto

Pro:

Welcome bonus da 500€ + 200 free spins;

PIù di 200 tavoli live;

Casinò live in diverse lingue, tra cui italiano;

Possibilità di provare i giochi;

Palinsesto da più di 4000 giochi.

Contro:

Sezione gioco responsabile un po’ nascosta.

SG Casino fa parte a pieno titolo dei migliori casinò senza licenza AAMS. Si tratta di un novellino, visto che è stato lanciato nel 2023 da Rabidi N.V., gigante del gioco d’azzardo caraibico.

La sede di questo casinò online non AAMS è infatti a Curacao, Paese che ha rilasciato anche la licenza che abilità SG Casino ad operare.

Ha il miglior catalogo di giochi live, e per questo lo abbiamo inserito in lista tra i migliori casino non AAMS.

Giochi, fornitori e slot: 4.9/5

Il palinsesto di SG Casino è sicuramente il migliore, nel pool dei casinò online senza licenza AAMS.

Potrai infatti scegliere tra oltre 4000 giochi, in prevalenza slot machines, a dire il vero. Ciò che lo porta nelle posizioni nobili è certamente il casinò live.

Tra le versioni di roulette, blackjack, baccarat e tanti game show, potrai giocare su oltre 200 tavoli gestiti da croupier in carne ed ossa.

Molti di questi sono perfetti per i giocatori italiani, perché gestiti in lingua italiana.

Bonus di benvenuto: 4.6/5

Il bonus benvenuto casinò di SG Casino mette in campo un bonus del 100% del primo deposito, fino a 500€. Potrai avere anche 200 giri gratuiti, divisi su 10 giorni, ovvero 20 al dì.

Dovrai anche sottostare a termini e condizioni, tra cui il rollover di 35x sulla parte da 500€, e 40x sulle eventuali vincite derivate dai free spin.

Altri bonus: 4.7/5

Se ti piace il casinò live, potrai beneficiare di un cashback del 25% fino a 200€. Se in una settimana depositi, potrai ricevere il rimborso su una parte delle perdite riportate nel casinò live.

Se ricarichi nel fine settimana, inoltre, potrai avere il 50% in più, fino a 700€, e 50 giri gratuiti.

Un grande montepremi è in palio per il Drop & Wins, promo condivisa tra tutti i brand di Rabidi. Nel periodo promozionale ci sono 84 premi giornalieri, e 12 tornei di blackjack settimanali. Il montepremi totale è di 1 milione e mezzo di euro!

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per i tuoi depositi su SG Casino, puoi scegliere tra:

Mastercard, Visa, Postepay, CartaSì, Revolut, Satispay

eZeeWallet

Jeton, Sticpay, MiFinity, Klarna

Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum

Dai, USD Coin, Tether, Ripple

Il deposito minimo è 10€, così come il prelievo minimo. Prima di richiederlo, assicurati di aver completato i rollover dei bonus.

L’accredito è molto veloce, dopo un periodo di elaborazione di 1-3 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.8/5

Scopri il fantastico casinò live di SG Casino con il bonus da 500€!

2. Jack Million - migliori promo tra i top casinò non AAMS

Pro:

Welcome bonus fino a 3000€ e 150 free spin;

Palinsesto da circa 200 giochi, tra giochi da tavolo, slot machine e live;

Promozioni, bonus e offerte al top;

Gran bei jackpot;

VIP Club molto vantaggioso.

Contro:

Potrebbe servire un VPN per alcuni giocatori.

Jack Million è online dal 2017, e fu lanciato da Luckland, azienda del gioco d’azzardo che torna nella nostra classifica.

Questo casino online non AAMS ha sede a Curacao, ed è posto sotto le leggi di questa piccola isola caraibica dipendente dal Regno dei Paesi Bassi. Propone un bouquet di tutto rispetto, ma risalta sugli altri per i suoi corposi bonus rivolti a tutti i giocatori italiani e non.

Giochi, fornitori e slot: 4.5/5

Il catalogo di giochi proposto da Jack Million non è particolarmente esteso, sebbene di alto livello. Infatti, il casino online non AAMS in questione ha stretto delle partnership con importanti fornitori internazionali come Realtime Gaming.

Potrai scegliere tra quasi 200 giochi da tavolo, slot machine, gratta e vinci, e tavoli live. Se ti interessano le slot, avrai di che godere, tra layout a 3 rulli, a 5 rulli, slot con jackpot e a tema.

Il sito web propone anche alcune varianti di blackjack e roulette, oltre che a tavoli da poker.

Il casinò live consta di soli 3 tavoli, come tutti i casino online di Luckland, uno per il blackjack, uno per la toilette ed uno per il baccarat. La buona notizia è che è attivo 24/7.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Se desideri iscriverti a Jack Million, potrai sfruttare il bonus di benvenuto sui primi 3 depositi.

Avrai il 100%, il 150% ed il 200% in più su, rispettivamente, il primo, secondo e terzo deposito.

Per ogni deposito, l’importo massimo del bonus è 1000€. In aggiunta, riceverai anche 50 giri gratis ogni volta.

Il totale potrà così arrivare fino a 3000€ e 150 free spins. Il rollover necessario per effettuare il prelievo delle eventuali vincite è 40x.

Altri bonus: 4.7/5

Al pari degli altri casino non AAMS di Luckland, Jack Million elegge un gioco del mese, una slot machine che può garantirti premi e ricompense mai viste.

Potrai ricevere un bonus dell’88% del deposito, se lo effettui il martedì. Potrai ottenere fino a 888€, se inserisci l’apposito codice bonus.

Potrai scoprire tutte le altre promo nella relativa pagina ufficiale del sito web di Jack Million.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se vuoi movimentare il tuo conto gioco, puoi optare tra una delle seguenti metodologie:

Visa, Mastercard, Postepay

Bitcoin, Ethereum, litecoin

Bonifico

eZeeWallet

Il deposito minimo è 20€, ed il prelievo minimo è 100€. Anche in questo caso, l’operatore potrebbe trattenere delle commissioni su prelievi.

L’accredito è sempre molto veloce, soprattutto se usi eWallet e Bitcoin.

Voto finale: 4.8/5

Sfrutta ora i 3000€ di bonus di Jack Million!

3. Spin Samba - miglior bonus di benvenuto tra i casinò online non AAMS

Pro:

Bonus di benvenuto da 3000€ + 150 free spins;

Oltre 150 titoli, tra slot, tavoli e live;

Servizio clienti in italiano attivo 24/7;

Slot con jackpot elevati;

Royal Lounge esclusiva.

Contro:

Casinò live scarso.

Spin Samba è un altro dei casinò non AAMS gestiti da Luckland Group, colosso del gioco d’azzardo senza licenza AAMS.

Il brand è stato creato nel 2018, e fin da subito ha saputo colpire i giocatori di tutto il mondo per i suoi colori ed il buon palinsesto.

Questo, al pari di altri casinò online stranieri che accettano italiani, offre un bonus particolarmente ricco, che lo inserisce nel gotha dei migliori casinò non AAMS.

Giochi, fornitori e slot: 4.5/5

Spin Samba ci propone un bouquet di giochi molto completo, sebbene sia piuttosto ristretto.

La quantità dei giochi è infatti abbastanza esigua, sui 150 tra slot machines, giochi da tavolo e live. La qualità, però, è molto alta, visto che questo casinò non AAMS mette in campo prodotti di grandi software developer.

Potrai giocare a tutte le slot che vuoi, scegliendo tra quelle a 3 e a 5 rulli, a quelle con jackpot o quelle a tema vichingo.

Tra i tavoli da gioco spiccano le versioni di roulette online, come quella europea, il blackjack ed altri giochi poco frequenti, come il keno.

Il casinò live comporta solo 3 tavoli, ma è attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per cui potrai sempre fare una partita, se ne avessi voglia.

Bonus di benvenuto: 5/5

Spin Samba condivide il bonus di benvenuto con i migliori casinò non AAMS di Luckland.

Mette a disposizione tre maggiorazioni sui primi 3 depositi, del 100%, del 150% e del 200%. I tetti massimi sono 1000€ a deposito, per cui il totale può potenzialmente ammontare a 3000€.

Otterrai anche 50 free spin ad ogni deposito, per un totale di 150.

Dovrai completare un rollover di 40x, se vorrai prelevare eventuali vincite derivate dal bonus.

Altri bonus: 4.5/5

Dopo aver sfruttato appieno il bonus di benvenuto, potrai provare a garantirti l’accesso alla Royal Lounge. Non devi far altro che effettuare altri 3 depositi immettendo gli appositi codici bonus.

Riceverai prima 50 giri gratuiti, poi il 200% fino a 1000€, ed infine 150 giri gratis per Cash Bandits 3.

Otterrai la Carta Royal, ed il giovedì e venerdì potrai ottenere un bonus sui depositi del 100%, fino a 1000€ e 50 free spin. Il rollover ammonterà a solo 15x.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Spin Samba mette a disposizione le seguenti metodologie di pagamento:

Visa, Mastercard

Bonifici

eZeeWallet

Bitcoin, Litecoin, Ethereum

Il deposito minimo è 20€, ed il prelievo minimo è di 100€. I tempi di accredito sono sempre immediati.

Alcuni strumenti finanziari potrebbero comportare una piccola commissione per i prelievi.

Voto finale: 4.6/5

Ottieni i 3000€ di bonus e scopri il palinsesto di Spin Samba!

4. Casino Midas - migliore casino non AAMS per free spin

Pro:

Pacchetto di benvenuto su 3 depositi, fino a 3000€;

150 free spin in omaggio;

100+ giochi tra slot machine, giochi da tavolo e live;

Layout accattivante;

Servizio clienti con live chat;

Accetta criptovalute.

Contro:

Solo 3 tavoli con croupier in carne ed ossa.

Casino Midas fa parte del gruppo Luckland, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, nel mar dei Caraibi. La licenza è stata però rilasciata dalla Curacao eGaming.

Nacque nel 2015, quindi ha accumulato un’esperienza non da poco nel gioco d'azzardo, e accetta giocatori italiani.

L’ambiente dorato e regale ti saprà coccolare, anche grazie ai suoi ricchissimi bonus, al palinsesto ristretto, ma di qualità. Il servizio clienti ha una live chat attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Giochi, fornitori e slot: 4.7/5

Casino Midas mette a disposizione dei suoi iscritti un palinsesto di giochi piuttosto contenuto, ma la qualità dei giochi è molto alta.

Questo casino non AAMS, infatti, ha scelto solo software developer certificati e riconosciuti. Ciò ti permette di giocare in tutta tranquillità, e al riparo da manipolazioni.

Potrai scegliere tra più di 75 slot machine, di temi popolari, come le slot a tema vichinghi e a tema egizio. Ci sono, poi, molti giochi da tavolo, ma solo 3 tavoli live, uno per blackjack, uno per roulette ed uno per il baccarat.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Il bonus di benvenuto offerto da Casino Midas lo porta a pieno titolo tra i migliori casinò online non AAMS.

Potrai sfruttare una maggiorazione del 150% fino a 1000€ sui primi 3 depositi. A ciò si aggiungono anche 50 giri gratis per deposito. Il totale è presto fatto, 3000€ e 150 free spin.

Se vuoi prelevare le eventuali vincite derivate dal bonus, dovrai prima concludere il rollover, che ammonta a 40x.

Altri bonus: 4.9/5

Dopo esserti iscritto, potrai godere di altre promozioni, aperte a tutti i giocatori italiani. Troverai tante offerte giornaliere o periodiche.

Il mercoledì, ad esempio, potrai ricevere un cashback del 20%, fino a 2000€, sulle perdite riportate in tutti i giochi di questo casino non AAMS.

Ogni giorno, invece, potrai sfruttare i benefici di quello che il casinò online non AAMS elegge come "Gioco Master". Giocando ad Egyptian Gods, quindi, potrai provare a vincere 110 giri gratuiti.

Potrai anche partecipare gratuitamente al torneo attivo al momento dell'iscrizione. A volte ci sono tornei di slot in cui, in base al volume di gioco puoi ottenere punti per scalare la classifica e vincere fantastici premi monetari.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Qualora volessi depositare o prelevare, su Casino Midas potrai scegliere i servizi di:

Visa, Mastercard, Postepay

eZeeWallet

Bitcoin, Litecoin, Ethereum

Bonifico

Il deposito minimo è 20€, ma il prelievo minimo è di ben 100€. Nota bene che il casinò potrebbe richiedere delle commissioni sui prelievi.

L’accredito è genericamente molto veloce.

Voto finale: 5/5

Scopri il magnifico bonus da 3000€ di Casino Midas!

5. Playzilla - miglior palinsesto casinò live al top tra i senza licenza AAMS

Pro:

Più di 3000 giochi, slot machine e tavoli da gioco;

150+ tavoli live, anche in italiano;

Welcome bonus 100% del primo deposito, fino a 500€;

200 giri gratis;

Assistenza clienti in italiano;

Contro:

Avrai bisogno di una VPN.

Playzilla è uno dei tanti gioielli della corona di Rabidi, e fu lanciato nel 2021 ed ha una licenza ufficiale di Curacao.

Il palinsesto è molto profondo, e popolato dai prodotti dei migliori software developer. Consta di tantissime opzioni in fatto di slot, blackjack e baccarat.

Potrai però sperimentare il suo grande casinò live, con le tantissime varianti di blackjack e roulette, e tantissimi tavoli in lingua italiana.

Giochi, fornitori e slot: 5/5

Il palinsesto di Playzilla si attesta come il primo tra i migliori casinò non AAMS. Propone più di 3000 titoli, la maggior parte dei quali sono slot online.

Le sue possibilità in fatto di tavoli da gioco sono innumerevoli, e potrai sperimentare molte varianti di roulette, di blackjack, baccarat e game show.

Ciò che più di piace però è il suo casinò live, che consta di oltre 150 tavoli live, alcuni dei quali in italiano. Potrai puntare ad un tavolo con un croupier in carne ed ossa che parla italiano.

Bonus di benvenuto: 4.6/5

Se volessi registrarti al sito di Playzilla, potrai ottenere un bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito. Potrai ricevere un massimo di 500€ e 200 giri gratis.

Potrai richiedere il prelievo delle eventuali vincite derivate dal bonus dopo aver completato un rollover di 35x. È un requisito di puntata in linea coi più grandi casino online ADM.

Si tratta di un bonus non al livello dei migliori casinò online senza licenza AAMS, ma certamente migliore di moltissimi casinò online con licenza ADM.

Altri bonus: 4.5/5

Ogni domenica ci sono 100 giri gratis in palio. Non devi far altro che giocare ai giochi di Ela Games:

Puntando 100€, avrai 20 free spin;

Con altri 300€, otterrai 30 giri gratuiti;

Giocando ulteriori 400€, riceverai 50 giri gratis.

Il totale è ovviamente di 100 giri gratis.

Se ricarichi nel fine settimana, poi, potrai avere il 50% in più del tuo deposito, fino a 700€ + 50 giri gratuiti.

Se ti piace il casinò live, poi, sappi che potrai avere un cashback del 25% fino a 200€. Non devi far altro che ricaricare almeno 20€, e otterrai il rimborso sulle perdite nette riportate nei giochi del casinò live.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se desideri effettuare dei depositi o dei prelievi di denaro e movimentare il tuo conto gioco, puoi utilizzare:

Carte Mastercard

CartaSì, Postepay, Revolut, Satispay

Bonifici

Klarna, MiFinity, Jeton, Sticpay, eZeeWallet

Bitcoin, Bitcoin Cash

Ethereum, Litecoin, Tether, Ripple, USD Coin, Dai

Il deposito minimo è di 10€, ed il prelievo ha un limite minimo identico. Se richiedi un ritiro di denaro, puoi utilizzare anche le carte Visa.

I tempi di accredito sono molto ristretti, da 1 a 3 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.5/5

Visita il sito e ottieni i 500€ di benvenuto di Playzilla!

Valutazione dei migliori casinò non AAMS

Giochi, fornitori e slot

Il palinsesto è il primo dettaglio che i giocatori guardano, per capire se potranno trovare il modo di divertirsi su un casinò online. Perciò abbiamo selezionato solo casinò stranieri che avessero dei palinsesti vari, e di qualità.

Le slot machine e i tavoli da gioco sono fondamentali, visto che vanno per la maggiore.Anche la qualità dei fornitori è importante per noi, perché i top developer certificano i loro giochi. In questo modo potrai giocare in tutta tranquillità, senza manipolazioni.

Bonus di benvenuto e altri bonus

Questo fattore rappresenta una delle caratteristiche più importanti per i giocatori, che cercano sempre vantaggi monetari e non. Per questo motivo abbiamo cercato casinò online stranieri che propongono bonus ricchi, promozioni vantaggiose ed offerte frequenti.

Infine, abbiamo composto la classifica tenendo conto anche dell'usabilità dei bonus.

Strumenti di pagamento

Conoscere le metodologie di pagamento accettate da un casinò non AAMS serve per poter movimentare il proprio conto di gioco. Abbiamo quindi scelto solamente casinò stranieri con tante metodologie di pagamento accettate.

Più ce n’è, meglio è, ed abbiamo dato un punto in più a chi accetta anche le criptovalute. Abbiamo analizzato anche il deposito minimo ed il prelievo minimo imposti da questi casinò non AAMS.

Altro

Non ci siamo limitati alle categorie di cui sopra, ma abbiamo studiato anche tutta un’altra serie di fattori. Tra questi rientrano quegli elementi "di contorno", che migliorano l’esperienza dei giocatori, come l’interfaccia grafica del sito, o il protocollo di sicurezza SSL utilizzato per garantire una connessione sicura ai giocatori.

Perché abbiamo scelto Casino Midas come top casinò non AAMS

Casino Midas è risultato essere il miglior casinò non AAMS per alcuni ottimi motivi. Vediamo quali:

Il bonus di benvenuto è particolarmente ricco. Mette a disposizione dei giocatori una cifra che può arrivare fino a 3000€ più 150 giri gratis per la slot Cash Bandits 3;

Sebbene consti di poco più di 100 giochi, il palinsesto proposto da Casino Midas è molto buono, con alcune top slot online in esclusiva;

Ha un’assistenza clienti di primo livello, con 3 diversi canali di comunicazione ed una live chat attiva 24/7;

Ha una licenza rilasciata dall’autorità di controllo di Curacao.

Perché iscriversi a questi casinò non AAMS?

Se volessi entrare in uno dei casinò non AAMS, dovresti proprio farlo su uno dei nomi che ti consigliamo. Vediamo il perché:

Si tratta di nomi importanti, ed il successo è certificato dai giocatori che se ne servono;

Sono dei casinò non AAMS sicuri, frutto di protocolli di sicurezza SSL, certificati da autorità importanti del settore. Potrai vedere tu stesso il certificato dal lucchetto in alto a sinistra nel tuo browser;

Le metodologie di pagamento accettati sono sicuri, trasparenti e legali. Potrai effettuare tutte le transazioni che vuoi, al riparo da intrusioni;

Hanno bonus molto ghiotti, dei palinsesti di tutto rispetto, e servizi di assistenza clienti efficienti;

I layout grafici delle piattaforme di questi casinò non AAMS sono molto accattivanti e non disturbano la vista.

FAQ sui casinò non AAMS

Cosa sono i casino non AAMS?

Un casino non AAMS è un sito che offre un normale casino online, proprio come tutti gli altri. L’unica differenza è che questi operatori non hanno la licenza AAMS, oggi detta ADM. Di solito hanno sede in paradisi fiscali e non. Infatti, le sedi più frequenti sono ai Caraibi, a Curacao, Antille Olandesi, o nelle Isole Vergini Britanniche.

Queste piccole isole, hanno lo status speciale di territori d’oltremare di nazioni europee. Possono quindi rilasciare licenze che autorizzano ad operare in Europa, pur essendo in Centro America.

Perché scegliere un casinò non AAMS?

Ci sono molti vantaggi per scegliere un casinò non AAMS. Prima di tutto, le quote sono elevatissime. Inoltre, i pagamenti sono sempre molto veloci, e le puntate minime sono molto basse. Non dovendo sottostare alle rigide regole della licenza ADM, posso accettare scommesse a partire da 0,01€. Per lo stesso motivo, le potenziali vincite non hanno limiti.

Dove prendono le licenze questi casinò stranieri?

Essendo casinò senza licenza AAMS, ha senso chiedersi dove prendano le licenze. L’autorità principe per i casinò senza AAMS è quella di Curacao, la Curacao eGaming. Alcuni potrebbero avere quella dell’autorità di Malta, la Malta Gaming Authority, che li autorizza ad offrire gioco d’azzardo in tutta l’Unione Europea. Infine, potrebbero esserci dei casinò senza AAMS con licenza dell’Isola di Man.

Comparazione tra i 5 top casino senza AAMS

SG Casino: i giocatori potranno ottenere un welcome bonus potenzialmente di 500€ più 200 giri gratis rilasciati in parti uguali in 10 giorni. Nel palinsesto potrai perderti, perché consta di più di 4000 titoli, prodotti dai migliori software provider. Il casinò live è di particolare impatto, e contiene anche alcuni tavoli in lingua italiana.

Jack Million: il welcome bonus si riferisce ai primi 3 depositi. Potrai avere fino a 3000€ e 150 free spin. Anche le ulteriori promozioni sono molto buone, infatti questo elemento lo porta molto in alto in classifica. Nel palinsesto i giocatori possono scegliere tra 200 prodotti, tra cui molti

Spin Samba: il bonus di benvenuto proposto dal variopinto pappagallo mette sul piatto 3000€ e 150 giri gratis che i giocatori potranno sfruttare su Cash Bandits 3. Il palinsesto mette a disposizione degli utenti quasi 200 giochi, tra slot, blackjack e roulette. La live chat risponde 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana.

Casino Midas: il bonus di benvenuto per i nuovi giocatori ammonta a 3000€ + 150 free spin. Il catalogo di giochi è molto sintetico, sono infatti circa 100. La qualità è molto alta però, e l’assistenza clienti è molto efficiente. Si tratta del miglior casino online senza AAMS.

Playzilla: i giocatori potranno sfruttare un bonus del 100%, fino a 500€, sul primo deposito. Potrai avere anche 200 giri gratis, da sfruttare sulle innumerevoli slot machine. Il bouquet, infatti, è composto da più di 3000 prodotti, creati ai migliori software provider internazionali. Il casinò live è un altro punto a favore, grazie ai 150 tavoli, di cui alcuni in italiano.

Iscrizione e inizio del divertimento

Qualora avessi deciso di provare uno di questi casinò online senza AAMS, il primo passaggio da fare è l’iscrizione, e la creazione di un conto gioco.

Prenderemo ad esempio il processo di registrazione promosso da Casino Midas, il #1 della nostra classifica, per semplicità. Nota, però, che il procedimento è molto simile per tutti gli altri nomi in lista.

1) Accedere al sito del casino prescelto

Andare sul sito di SG Casino;

Cliccare sul bottone verde "Register" in alto a destra.

2) Inserire i dati anagrafici

Scrivere il proprio nome, cognome ed indirizzo e-mail;

Creare nome utente e password;

Immettere l’indirizzo di residenza;

Inserire la propria data di nascita ed il telefono;

Per procedere, informarsi sui termini e le condizioni generali, e decidere se voler accettare.

3): Termine e primo deposito

Cliccare su "Registrati", per aprire il conto di gioco;

Accedere alla "Cassa";

Scegliere la metodologia preferita, inserire i dati richiesti;

Confermare l’operazione per cominciare a divertirsi su SG Casino.

Stai ancora cercando i top casino non AAMS?

Siamo arrivati alla fine di questa guida sui casino non AAMS, ovvero quei casino senza una licenza ADM.

Abbiamo effettuato una ricerca approfondita dei migliori casinò online stranieri che accettano giocatori in Italia, e li abbiamo valutati secondo alcuni criteri.

Il migliore risulta essere SG Casino, che ha saputo imporsi per il suo ottimo bonus, il buon palinsesto ed un’assistenza clienti di primo livello.

Anche gli altri brand in classifica però hanno delle caratteristiche uniche, come si deve dalle rispettive recensioni, per cui non perderteli!

Ricorda però che si tratta di casinò che non sottostanno alle rigide regole imposte dall’Agenzia dogane e Monopoli. Per cui, potrebbero darti poco aiuto a giocare responsabilmente.

Dunque pondera ogni tua mossa, non giocare mai più di quanto puoi permetterti, e gioca responsabilmente.

