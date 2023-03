7 modi per aumentare il testosterone secondo gli scienziati

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Un livello normale di testosterone è essenziale per la salute generale di un uomo e per quasi tutti gli altri aspetti della sua vita, tra cui la composizione corporea e la funzione sessuale [1,2,3,4].

Inoltre, le ricerche suggeriscono che gli uomini che hanno livelli di testosterone più elevati hanno maggiore forza e massa muscolare [5,6,7].

È interessante notare che il testosterone ha anche un ruolo essenziale nella salute e nel benessere riproduttivo delle donne [8,9].

Ecco otto strategie naturali per aumentare i livelli di testosterone, ciascuna supportata da ricerche mediche.

1. Utilizzare stimolatori di testosterone

Il testosterone è essenziale per l'organismo in un'ampia gamma di funzioni, che vanno dalla funzione erettile alla riduzione del rischio di sviluppare malattie.

Di seguito riportiamo una raccolta dei più efficaci stimolatori di testosterone che possono essere ottenuti senza l'autorizzazione di un medico.

I migliori stimolatori di testosterone

TestoPrime - il miglior stimolatore di testosterone in assoluto

TestoMax - Il miglior integratore di testosterone per i muscoli

Testogen - Le migliori pillole di testosterone per i principianti

Prime Male - i migliori stimolatori di testosterone per aumentare la libido

Hunter Test - i migliori stimolatori di testosterone per gli anziani

TestRX - i migliori stimolatori di testosterone per bruciare i grassi

Testofuel - miglior stimolatore di testosterone per valore

1. TestoPrime - Il miglior stimolatore di testosterone nel complesso

I vantaggi

Comprende trattamenti che sono stati supportati da ricerche scientifiche.

Promessa di restituzione dei fondi versati.

Consegna senza spese

Contro

Include componenti che possono potenzialmente causare effetti indesiderati.

TestoPrime si è guadagnato l'acclamazione di miglioratore di testosterone e di una delle capsule di testo leader. È un booster di testosterone particolarmente popolare tra gli individui di 40 anni o più che desiderano migliorare la loro forma fisica e il loro standard di vita.

Contiene componenti ed è stato dimostrato da studi clinici che questi elementi possono aumentare la motivazione, il vigore e l'entusiasmo. Accelera lo sviluppo della massa muscolare e promuove la combustione dei grassi, rendendolo il miglior stimolatore di testosterone.

Cosa contiene TestoPrime?

Tè verde con il 70% di catechine.

KSM 66.

Estratto di pepe nero.

Vitamina B6.

Vitamina D.

Solvente di melograno.

Fieno greco.

Panax Ginseng.

Acido D-aspartico.

Zinco.

Dopo circa due settimane di assunzione di TestoPrime, ci si deve aspettare di sperimentare i benefici dell'integratore.

Poiché contiene 2.000 milligrammi di acido D-aspartico per favorire la costruzione muscolare, catechine che bloccano la degradazione del testosterone e KSM-66, aumenta la vitalità.

Inoltre, è dimostrato che la vitamina B6, in generale, può migliorare l'umore e ridurre i livelli di stress.

Il consumo di estratti di Panax Ginseng e di melograno può aiutarvi a incrementare l'utilizzo dei muscoli, perché aumentano il flusso sanguigno e rienergizzano il vostro desiderio sessuale.

2. TestoMax - Il miglior integratore di testosterone per i muscoli

Pro

Il magnesio è presente in quantità significative in questa sostanza.

Non ci sono spese di spedizione.

Garanzia che tutti i vostri soldi saranno rimborsati.

Contro

Questo prodotto non contiene ashwagandha.

Testo Max, è generalmente accettato che ci sono poche sostanze efficaci come questa per aumentare i livelli di testosterone. è stato sviluppato specificamente per i bodybuilder amatoriali e i professionisti interessati ad aumentare rapidamente la loro massa muscolare.

L'esercizio fisico intenso può ridurre la quantità di testosterone nel corpo, facendo sentire esausti, svuotati di energia e con una libido ridotta.

Testo Max, la più grande capsula di testosterone, ha l'ulteriore vantaggio di migliorare l'efficacia degli uomini in camera da letto, oltre alla sua funzione primaria di aumentare i livelli di eccitazione.

Testo Max non è destinato solo agli atleti professionisti, ma può essere utilizzato da tutti gli uomini che cercano di aumentare la fiducia e l'energia.

È semplice conquistare la propria ragazza utilizzando questi stimolatori naturali di testosterone, perché l'assunzione delle migliori capsule di testosterone aumenterà la libido e vi farà sentire la versione più sicura di voi stessi.

Le capsule di Testo Max vantano la più alta quantità di Acido D-Aspartico rispetto a qualsiasi altro prodotto di questa lista, con un totale di 2.352 mg. L'acido D-aspartico è l'elemento numero uno che i consumatori dovrebbero ricercare quando acquistano integratori di testosterone per uomini.

Testo Max contiene una serie di altri componenti importanti, tra cui 5 milligrammi di bioperina e 40 milligrammi di estratto di fieno greco.Le compresse di testo sono necessarie ai maschi per funzionare correttamente e richiedono entrambi questi elementi.

Purtroppo, considerando che è vero che Testo Max, le migliori pillole di testosterone, sono promosse come un integratore per aumentare i livelli di testosterone naturalmente. Le capsule stesse sono composte da gelatina, il che significa che non sono adatte al consumo da parte di vegetariani o vegani.

3. Testogen - Le migliori pillole di testosterone per principianti

I vantaggi

Questo integratore contiene acido aspartico, che ha la capacità di aumentare la produzione di testosterone.

Non ci sono spese di spedizione.

Garanzia di soddisfazione al 100% entro i primi 100 giorni dall'acquisto.

Contro

La quantità di fieno greco presente non è sufficiente per apportare benefici.

Zero ashwagandha.

La pillola nota come Testogen è spesso considerata tra gli integratori di testosterone più efficaci attualmente disponibili, e c'è una buona spiegazione per questa reputazione.

Le persone che vanno in palestra e mirano a perdere grasso corporeo più velocemente, aumentare la loro efficienza e aumentare la loro muscolatura generale utilizzano comunemente le pillole di testosterone di alto livello. Questi individui utilizzano queste capsule anche con l'intenzione di aumentare la loro massa muscolare magra totale.

È stato dimostrato che alcuni componenti, come la vitamina D, il magnesio, l'acido d-aspartico e lo zinco, possono funzionare come stimolatori naturali del testosterone. Questi componenti possono essere ottenuti sia attraverso gli alimenti che si consumano, sia attraverso l'assunzione di integratori come Testogen.

Altri prodotti biologici, come l'isolato di fieno greco, l'estratto di foglie di ortica e il ginseng rosso coreano, contribuiscono a migliorare i livelli generali di energia, a mantenere la concentrazione durante l'attività fisica e a potenziare la capacità dell'organismo di combattere malattie e disturbi.

Inoltre, questi componenti sono indispensabili per l'efficacia delle pillole di testo.

Il fatto che questi integratori non contengano aromi o coloranti artificiali, insieme al fatto che sono tutti privi di rischi e creati con componenti naturali, posiziona Testogen tra le capsule di testosterone disponibili oggi.

4. Prime Male - Miglior stimolatore di testosterone maschile per le prestazioni sessuali

Pro

Offre una varietà di prodotti progettati per migliorare le prestazioni sessuali e i livelli di testosterone.

Contiene zinco, che ha dimostrato di potenziare la funzione sessuale.

Contiene selenio, che aiuta a proteggere le cellule che producono testosterone.

Controindicazioni

Rispetto ai prezzi dei marchi concorrenti, questo è significativamente più costoso.

Una carenza di testosterone negli uomini è comunemente legata a sentimenti di sconforto e stanchezza, che potrebbero essere dovuti in parte a irregolarità endocrine e a dubbi su se stessi.

Prime Male è uno degli integratori per il potenziamento del testosterone più quotati in assoluto, in quanto ha lo scopo di aiutare gli uomini con livelli di testosterone ridotti a sperimentare una maggiore sensazione di benessere, a diventare più coraggiosi e ad avere più energia.

Prime Male, le più grandi capsule di testosterone, si presentano in pillole rosse che ricordano Matrix.

All'interno di queste pillole si trovano ingredienti unici come il ginseng rosso coreano, la vitamina B6 e l'estratto di radice di ortica, tutti in grado di contribuire ad aumentare la produzione di testosterone negli uomini anziani. La confezione della pillola rossa di Prime Male ricorda anche Matrix.

Immaginate di avere difficoltà in camera da letto a causa di una serie di problemi, tra cui la disfunzione erettile.

In questo caso, Prime Male è composto da ingredienti naturali come l'estratto di ginseng rosso coreano e l'acido D-aspartico, entrambi di provata efficacia nel migliorare il piacere sessuale, l'impulso sessuale e l'aumento della libido.

In questo modo si ottiene una vita amorosa più eccitante di cui godere.

Oltre alla BioPerina, Prime Male contiene anche Mucuna Pruriens, luteolina e boro. Non sono stati concepiti per offrire energia extra in palestra o in camera da letto, quindi non aspettatevi che lo facciano.

Tuttavia, la BioPerina è un elemento cruciale di Prime Male, poiché migliora la capacità dell'organismo di assorbire i nutrienti essenziali, il che a sua volta aumenta ulteriormente l'efficacia della piccola compressa rossa.

Il boro è un nutriente vitale, necessario per mantenere le ossa forti e ridurre le infiammazioni. Un ingrediente contenuto in Prime Male, che è la più alta qualità di capsule di testosterone, può essere trovato in questo prodotto.

Nonostante ciò, lo scopo principale di questo elemento all'interno della pillola Prime Male è quello di fornire testosterone libero, rendendolo un componente indispensabile delle compresse di testo. Il testosterone libero è fondamentale per il funzionamento dell'organismo, poiché può essere utilizzato in diversi modi.

La luteolina è un altro componente essenziale che contribuisce a rendere Prime Male le migliori compresse di testosterone sul mercato. Le foglie fresche di una specifica varietà di menta sono il luogo in cui si trova questo componente della ricetta.

Il suo scopo è quello di bloccare gli effetti dell'ormone estrogeno, che è un ormone femminile, contribuendo così ad aumentare l'efficienza del testosterone.

Poiché la prolattina può causare danni al pari degli estrogeni, Prime Male incorpora la Mucuna Pruriens per combattere gli effetti potenzialmente negativi di entrambi gli ormoni.

La Mucuna Pruriens è efficace perché inibisce lo sviluppo della prolattina, liberando così il testosterone per assumere il posto di guida nel rapporto di coppia.

Utilizzando gli integratori di testosterone di maggior successo, tra cui Prime Male, vi sentirete come un tempo in pochissimo tempo.

5. Hunter Test - I migliori integratori di testosterone per gli anziani

Pro

Fornisce importanti vitamine e minerali.

Contiene indolo-3-carbinolo, che aiuta a mantenere i livelli di ormoni.

L'aminoacido L-arginina aiuta a promuovere una maggiore crescita muscolare.

Contiene zinco, che aumenta i livelli di testosterone.

Cons

Non sono previsti rimborsi.

La dose giornaliera raccomandata è di sei compresse.

Non c'è bisogno di cercare oltre: Hunter Test è un'opzione. per la pillola più efficace per il potenziamento del testosterone che presenta anche una ricetta altamente pulita. In questo elenco di integratori di testosterone, Hunter Test è forse quello che presenta meno rischi potenziali per la salute.

Poiché è prodotto sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito secondo i rigorosi criteri cGMP della FDA, è considerato una delle migliori pillole di testo.

Le compresse di Hunter Test, considerate tra le forme più efficaci di testosterone, sono composte da nove elementi provenienti dalla natura e suddivisi nei seguenti 3 gruppi:

Accensione energetica:

Boron Chelate - In studi clinici, dopo un periodo di sette giorni, si è registrato un aumento del 28% del livello di testosterone.

Ashwagandha - Un'erba eccezionalmente efficace che esiste da molto tempo in India e che è nota per dare agli uomini una grande spinta energetica.

Ginseng - Aumenta la quantità di energia disponibile per il corpo.

Potenza delle prestazioni:

Magnesio.

Zinco.

Indole-3-carbinol.

Amplificatore di massa muscolare:

Acido D-Aspartico

Vitamina K2

Vitamina D

Hunter Test è la più grande capsula di testosterone e gli ingredienti naturali che contiene possono aiutarvi a dare una spinta "pulita" per raggiungere i vostri obiettivi.

Anche se sperate di ottenere più forza allenandovi in palestra e avete bisogno di più energia per riuscirci, più forza in camera da letto o avete bisogno di avere abbastanza vigore per arrivare alla fine della giornata, Hunter Test può aiutarvi.

È una delle migliori capsule di testosterone.

6. TestRX - Il miglior stimolatore di testosterone per bruciare grassi

I vantaggi

Un'ampia gamma di vitamine e minerali.

L'acquisto all'ingrosso consente di usufruire di sconti.

Contiene magnesio.

Contro

Non è prevista la spedizione gratuita per gli ordini inferiori a una certa soglia.

Esiste la possibilità che il fieno greco provochi effetti collaterali indesiderati.

TestRX, che è un ideale stimolatore di testosterone, è particolarmente utile per dimagrire perché contiene un'abbondante dose di estratto di semi di fieno greco (300 mg), un'erba originaria dell'India che in numerosi studi ha dimostrato di avere il potenziale di ridurre il grasso corporeo.

Ciò è dovuto al dosaggio più elevato di estratto di semi di fieno greco presente nell'integratore.

Ora, l'assunzione di TestRX non porterà a una riduzione del peso di 3 chili entro la mattina successiva, ma se associato a un regime alimentare nutriente e a un esercizio fisico costante, vi aiuterà sicuramente a ridurre la percentuale di grasso corporeo e a incrementare la quantità di massa muscolare sottile che avete.

TestRX, che è ampiamente considerato come la capsula di testosterone più efficace, è prodotto negli Stati Uniti ed è stato sottoposto a test esaustivi su giocatori di football che gareggiano a livello collegiale.

I risultati di questi test indicano che TestRX ha aiutato gli atleti a migliorare le loro prestazioni, a ridurre il grasso corporeo e ad aumentare la massa muscolare per un certo periodo di tempo.

Il fatto che l'assunzione di queste pillole non provochi effetti negativi è uno dei tanti aspetti positivi di TestRX, ed è questa qualità che lo colloca tra le migliori capsule di testo.

La sostanza è consigliata ai ragazzi di età superiore ai 35 anni; il produttore è convinto che il suo utilizzo vi farà sentire come se aveste di nuovo vent'anni.

Per questo motivo, è essenziale avere pazienza e costanza per vedere i risultati.

Detto questo, la maggior parte degli uomini dichiara di aver notato miglioramenti già dopo 2 settimane di utilizzo della pillola, mentre entro due mesi l'intero effetto della pillola dovrebbe aver preso piede e aver iniziato a fare effetto.

L'integratore è ricco di vitamine e nutrienti importanti, tra cui vitamina D3, magnesio, vitamina B6, zinco, acido D-aspartico, ZMA e vitamina K2,

Questo integratore, noto come ZMA (acronimo di zinco monometionina aspartato), è considerato tra i più efficaci per promuovere la crescita muscolare magra, poiché include sia la vitamina B6 che il magnesio aspartato.

Che sono due degli elementi più essenziali per favorire l'ingrandimento muscolare e il ripristino dell'organismo dopo l'esercizio fisico.

7. TestoFuel - Il miglior stimolatore di testosterone per Valore

Pro

Prezzo ridotto per ordini più consistenti.

L'acido D-aspartico è responsabile dell'aumento del contenuto di LH.

Contiene zinco

Contro

È possibile che il fieno greco provochi effetti collaterali.

Non sono previsti servizi di consegna a pagamento.

Quando si tratta di aumentare la massa muscolare in palestra, non ci sono molte pillole migliori di Testofuel, che è un potenziatore naturale di testosterone.

Queste pillole di testo sono state sviluppate con l'obiettivo di aumentare la massa muscolare e sono tra le più sicure grazie al fatto che sono prodotte negli Stati Uniti con componenti naturali che non comportano alcun rischio.

Testofuel contiene una varietà di ingredienti, tra cui il meno comune estratto di ostrica e la vitamina e l'acido D-aspartico.

Le ostriche sono famose per il loro abbondante contenuto di zinco; questo nutriente è necessario per la produzione di testosterone e, inoltre, l'aumento del livello di dopamina nel cervello può portare a un aumento della libido.

Testofuel, considerato tra i migliori integratori di testosterone, migliora l'umore oltre ad aumentare la massa muscolare e la libido.

In questo modo, è più facile mantenere la concentrazione e rispettare i propri obiettivi sia in palestra che fuori.

Fornisce un'ulteriore spinta all'autostima, che a sua volta fornisce una nuova fiducia in se stessi, nelle relazioni, nella vita in generale e nella carriera.

2. Assumere integratori di vitamine e minerali

Secondo i risultati di una ricerca [10], l'uso di integratori contenenti vitamina D può essere in grado di correggere un deficit e forse portare a una maggiore produzione di testosterone.

I livelli di vitamina D possono essere mantenuti anche esponendosi quotidianamente ad almeno quindici minuti di luce solare diretta. I pesci grassi e il salmone, così come i prodotti a base di cereali e il latte arricchito con vitamina D, sono esempi di alimenti ricchi di vitamina D.

Integratori di DHEA

Il DHEA è un ormone che ha un impatto significativo sulla sintesi del testosterone e di altri ormoni che modificano la struttura dell'organismo. Con l'avanzare dell'età, la quantità di DHEA e di testosterone presente nell'organismo diminuisce.

Alcuni uomini di mezza età hanno partecipato a uno studio in cui sono state somministrate compresse di DHEA [11]. I risultati dell'indagine hanno mostrato che gli integratori hanno avuto effetti positivi sulla composizione corporea, modesti ma significativi.

È possibile che il consumo dei grassi sani presenti nei semi di lino e nel pesce aiuti l'organismo a utilizzare il DHEA creato.

Integratori di magnesio

Se la carenza di magnesio è la causa principale dei bassi livelli di testosterone, l'uso di integratori di magnesio può aiutare a riportare i livelli alla normalità.

Secondo i risultati di uno studio [12], il consumo di integratori per un periodo di almeno un mese può determinare un aumento dei livelli di testosterone in tutte le persone.

Secondo i risultati dello studio, coloro che svolgono un'attività fisica regolare registrano un aumento più significativo dei livelli di testosterone rispetto a coloro che non la praticano.

Integratori di zinco

Così come il deficit di magnesio può causare bassi livelli di testosterone, anche l'insufficienza di zinco può provocare un calo dei livelli di testosterone.

Un vecchio studio condotto nel 2007 ha rilevato che l'integrazione di zinco per un periodo di quattro settimane ha contribuito a prevenire un calo della quantità di testosterone in uomini che avevano uno stile di vita sedentario ma che svolgevano anche attività fisica [13].

Le carenze di magnesio e zinco, invece, possono essere trattate solo con cambiamenti nella dieta.

Le verdure a foglia verde scuro e i cereali integrali sono due esempi di alimenti ad alto contenuto di magnesio. Oltre alle verdure verdi, i semi di zucca e di lino contengono zinco in tracce.

Integratori di creatina

È noto che la creatina provoca miglioramenti modesti ma consistenti dei livelli di testosterone.

Dopo aver consumato compresse di creatina per almeno due mesi, la creatina si trova allo stato naturale anche nella carne di manzo, nel tonno e nel salmone.

3. Esercizio fisico e sollevamento pesi

L'esercizio fisico regolare è una delle tattiche più efficaci per scongiurare una serie di malattie legate allo stile di vita. Non solo, ma può anche aumentare i livelli dell'ormone maschile testosterone.

Uno studio condotto nel 2015 su uomini obesi ha indicato che aumentare il grado di esercizio fisico è più utile che diminuire l'apporto calorico per migliorare i livelli di testosterone [15].

Una valutazione degli studi applicabili ha rivelato che l'impatto dell'attività fisica sui livelli di testosterone potrebbe dipendere da una serie di fattori, come l'intensità dell'allenamento e il tipo di esercizio[16].

Come fare esercizio per il testosterone

I consigli generali per le persone che sono in forma e che hanno già un livello di fitness di base sono di dedicarsi ad attività che prevedono movimenti composti e di allenarsi in sessioni più brevi eseguite con un'intensità maggiore.

Il modo più efficace per aumentare i livelli di testosterone è quello di sollevare grandi pesi frequentemente e in grandi quantità.

I movimenti composti come deadlift, squat, push press, shoulder press e bench press sono alcuni degli esercizi da eseguire. Inoltre, l'allenamento a intervalli ad alta intensità, talvolta noto come HIIT, è fantastico per aumentare il testosterone.

L'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) consiste nell'eseguire brevi periodi di esercizio intenso, come burpees o squat con il proprio peso corporeo, seguiti da un breve periodo di recupero.

Gli esercizi che aumentano la resistenza per lunghi periodi di tempo, come la bicicletta e la corsa su lunghe distanze, devono essere affrontati con cautela.

A causa del continuo stress che queste attività comportano per il corpo, un'attività troppo intensa può causare un calo dei livelli di testosterone, nonostante sia salutare per il cuore. Per questo motivo, lo sprint è molto più utile del jogging per un periodo di tempo prolungato. Suggeriamo vivamente di farsi assistere da un personal trainer e di fare le cose con estrema cautela all'inizio.

Se si eseguono gli allenamenti più efficaci per aumentare i livelli di testosterone, è facile che ci si faccia male. È davvero necessario avere una forma corretta e un livello di fitness fondamentale per evitare di farsi male, quindi siate sempre molto prudenti.

Ogni forma di esercizio è benefica per le persone che non sono in grado di praticare l'attività fisica a causa di una condizione medica; questo include attività come l'acquagym e persino la camminata per le persone che hanno problemi alle articolazioni.

È stato dimostrato che la partecipazione a breve termine a esercizi di resistenza, come il sollevamento pesi, può aumentare temporaneamente i livelli di testosterone [17].

Anche se tutte le forme di attività fisica dovrebbero funzionare in qualche misura, l'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) ha dimostrato di essere particolarmente benefico [18,19].

4. Usate il vetro, non la plastica

Fate attenzione al contenitore che utilizzate per conservare gli alimenti non utilizzati. Il bisfenolo-A, noto anche come BPA, è una sostanza chimica contenuta in alcune lattine, plastiche e altri imballaggi per alimenti.

È in grado di alterare il naturale meccanismo di produzione ormonale del corpo.

Gli uomini esposti quotidianamente al BPA sul lavoro hanno registrato una riduzione dei livelli di testosterone dopo un periodo di sei mesi rispetto a quelli che non ne fanno uso.

5. Mangiare cibi che aumentano il testosterone

Ciò che si introduce nel corpo può influenzare non solo i livelli di testosterone, ma anche quelli di altri ormoni [20]. Sia la sovralimentazione che le diete persistenti possono compromettere i livelli di testosterone [21,22].

Il consumo di un'adeguata quantità di proteine può contribuire sia al mantenimento di livelli sani di testosterone che alla promozione della perdita di grasso, entrambi vantaggiosi [23].

L'alterata sensibilità all'insulina, legata alla diminuzione dei livelli di T, può essere prevenuta seguendo una dieta simile a quella mediterranea, che può anche aiutare a mantenere un peso sano.

Quando i livelli di testosterone sono bassi, i livelli di grasso aumentano, il che può far sì che l'organismo non utilizzi l'insulina nel modo più efficace possibile. È possibile interrompere il ciclo.

Sostituite i grassi saturi con grassi insaturi, come quelli contenuti nell'avocado, nelle mandorle e nell'olio d'oliva. Assicuratevi di mangiare molti cereali nutrienti e carni magre. Seguite una dieta ricca di frutta e verdura.

I grassi sani fanno bene

È dimostrato che il consumo di una quantità sufficiente di grassi sani può contribuire a sostenere i livelli di testosterone e l'equilibrio ormonale. Secondo un gruppo di ricerche [24], seguire una dieta povera di grassi può infatti determinare una riduzione dei livelli di testosterone.

Di conseguenza, la dieta ottimale è quella ricca di sostanze nutritive e ben bilanciata, che si basa principalmente su alimenti allo stato naturale.

È possibile regolare i livelli ormonali complessivi e promuovere la salute generale garantendo un equilibrio adeguato tra grassi e carboidrati e proteine nella dieta.

Raccomandazioni per le proteine

Alcune delle alternative disponibili sono i tagli magri di pollo e manzo, nonché le uova e il pesce. Oltre a noci e semi, anche tofu e frutta secca sono buone fonti di proteine.

L'obiettivo è di consumarne circa 5-6 grammi al giorno, ma la quantità ideale per voi varia a seconda del sesso, dell'età e della quantità di attività fisica che svolgete.

Se non si consumano quantità sufficienti di questi alimenti, il corpo produrrà una quantità maggiore di una sostanza chimica che si lega al testosterone. Di conseguenza, il testosterone sarà meno disponibile per svolgere le funzioni per cui è stato progettato.

Pesce e ostriche

La vitamina D si trova in abbondanza nei frutti di mare grassi come il tonno, lo sgombro e il salmone. Essendo coinvolta nella produzione di ormoni, tra cui il testosterone, è una sostanza presente in natura che può aumentare i livelli di testosterone.

Questi molluschi si sono guadagnati la reputazione di essere eccellenti per la fertilità, e c'è un buon motivo. Contengono circa cinque volte la quantità di zinco consigliata per un giorno di consumo.

La produzione di testosterone è favorita dalla presenza di questo minerale nell'organismo. È disponibile anche sotto forma di fagioli e di manzo, se vi piace di più. Inoltre, viene spesso mescolato ai cereali che si consumano al mattino.

6. Dormire bene aiuta il testosterone

Una quantità di sonno insufficiente può avere un effetto negativo sulle quantità di sostanze chimiche e ormoni necessari al corretto funzionamento dell'organismo, tra cui il testosterone.

Quando gli uomini non dormono abbastanza, i loro livelli di testosterone possono diminuire, secondo i risultati di uno studio [25].

Dopo una settimana in cui dieci ragazzi sani di circa 24 anni hanno dormito otto ore a notte a casa, i ricercatori hanno fatto trascorrere loro le successive undici notti in laboratorio.

Per tre notti di fila, ciascuno di loro ha avuto un riposo notturno completo di 10 ore, poi per le otto notti successive hanno potuto dormire solo cinque ore a notte.

L'ultima notte in cui hanno dormito per dieci ore, così come durante la sessione in cui sono stati privati del sonno, i medici hanno monitorato il loro sangue ogni quindici-trenta minuti.

Dopo una sola settimana di sonno ridotto, i ricercatori hanno scoperto che i livelli di testosterone diurno erano crollati fino al 15%. Al contrario, il calo naturale dei livelli di testosterone durante l'invecchiamento si verifica a un ritmo di appena l'uno o il due per cento all'anno.

Il mantenimento di livelli sani di testosterone può essere favorito dal fatto che il sonno è una priorità. Ogni notte si dovrebbe cercare di dormire almeno sette-otto ore.

Chi ha problemi a dormire in modo costante e di qualità dovrebbe parlarne con il proprio medico di base.

7. Lo stress fa male al testosterone

Le ricerche dimostrano ripetutamente i pericoli dello stress cronico, che può portare all'aumento dei livelli di un ormone chiamato cortisolo [26,27].

I livelli di cortisolo possono scendere precipitosamente in fretta quando sono esposti a un aumento improvviso. Questi ormoni operano spesso in modo simile a un'altalena: quando un ormone aumenta, l'altro diminuisce [28].

Lo stress cronico è pericoloso per la salute e può causare una serie di problemi a tutto il corpo. Uno studio condotto nel 2016 ha indicato che le situazioni di stress contribuiscono a fluttuazioni imprevedibili nei livelli di testosterone rilevati nei maschi [29].

Nei due mesi precedenti gli esami finali, a 58 studenti di medicina, sia maschi che femmine, sono stati consegnati dei questionari da compilare ed è stato chiesto di fornire dei campioni di saliva.

Quando i partecipanti erano sottoposti a stress da esame, i livelli di testosterone nella saliva degli uomini aumentavano significativamente, mentre i livelli di testosterone nella saliva delle donne si riducevano significativamente.

I ricercatori ritengono che la reazione allo stress dei partecipanti maschi allo studio abbia portato a ruminazione, comportamento aggressivo e soppressione emotiva e che questo possa essere il motivo delle disparità osservate tra i due sessi.

Inoltre, livelli elevati di cortisolo e di stress possono causare un aumento della quantità di cibo consumato, con conseguente aumento di peso e accumulo di grasso in eccesso potenzialmente pericoloso intorno agli organi.

Di conseguenza, queste alterazioni possono avere un impatto deleterio sui livelli di testosterone [30,31]. È importante cercare di tenere sotto controllo i livelli di stress se si vogliono mantenere i livelli ormonali e la salute ottimale.

È dimostrato che mantenere uno stile di vita attivo, riposare a sufficienza ogni notte e dedicarsi ad attività che alleviano lo stress può essere utile.

8. Evitare droghe e alcol

Il consumo eccessivo di alcol e l'assunzione di droghe illegali sono stati collegati a un calo dei livelli di testosterone.

Secondo il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, il consumo di alcol ha un effetto dannoso sulle ghiandole e sugli ormoni necessari alla salute riproduttiva dei maschi.

Inoltre, a causa degli effetti che l'alcol ha sul corpo, come il fatto che può causare danni alle cellule, il consumo di alcol può provocare reazioni ormonali e bassi livelli di testosterone.

Come aumentare il testosterone: Conclusioni

L'attività fisica e la dieta, così come l'assunzione di integratori in determinate circostanze, sono metodi naturali per aumentare i livelli di testosterone.

Per aiutarvi ad aumentare i livelli di testosterone in modo naturale e più rapido, i booster di testosterone come testoprime includono la maggior parte delle vitamine e dei minerali importanti in un'unica pillola.

Gli uomini si affidano all'ormone testosterone per la produzione di sperma, la nascita del desiderio sessuale, una maggiore potenza muscolare, l'accumulo di grasso in alcuni punti del corpo e la formazione dei globuli rossi.

Nelle donne, le ghiandole surrenali e le ovaie sono responsabili della produzione di testosterone, anche se a livelli sostanzialmente inferiori rispetto a quelli prodotti dagli uomini.

Riferimenti