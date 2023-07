Cresus Casino - notre avis 2023 sur ce casino en ligne (bonus, retraits, service client français…)

Avis de non-responsabilité : il s'agit de contenu sponsorisé. Toutes les opinions et opinions sont celles de l'annonceur et ne reflètent pas la même chose que WRTV.

Cresus Casino est un pilier dans le monde des jeux en ligne depuis près de 10 ans, offrant une expérience de jeu complète et sans cesse renouvelée avec une grande variété de jeux et de perspectives de gains. Nous avons examiné en détail toutes les offres de Cresus Casino. Voici un rapide aperçu des points forts :

Plus de 2 000 jeux fournis par des studios réputés

Expérience de jeu fluide et rapide sur mobile

300 € de bonus de bienvenue sans conditions de mise

Service client réactif 7j/7

Tournois réguliers sur les machines à sous

Cette liste n'est pas exhaustive, pour découvrir tout ce que Cresus Casino a à offrir, lisez la suite de notre avis détaillé.

Les points forts de Cresus Casino

Expérience utilisateur : Cresus Casino propose une ludothèque complète et facile à naviguer grâce à un menu clair et simple à utiliser.

: Cresus Casino propose une ludothèque complète et facile à naviguer grâce à un menu clair et simple à utiliser. Bonus de bienvenue : Cresus Casino est réputé pour sa générosité en matière de bonus sans aucune condition de mise, y compris un bonus de bienvenue de 150 % jusqu'à 300 € sur le premier dépôt.

: Cresus Casino est réputé pour sa générosité en matière de bonus sans aucune condition de mise, y compris un bonus de bienvenue de 150 % jusqu'à 300 € sur le premier dépôt. Programme VIP : Cresus Casino dispose d'un programme VIP offrant des avantages intéressants, bien que les conditions ne soient pas clairement définies.

: Cresus Casino dispose d'un programme VIP offrant des avantages intéressants, bien que les conditions ne soient pas clairement définies. Méthodes de paiement : Cresus Casino propose une variété de méthodes de paiement sûres et fiables pour faciliter les transactions des utilisateurs.

: Cresus Casino propose une variété de méthodes de paiement sûres et fiables pour faciliter les transactions des utilisateurs. Service client : le service client de Cresus Casino est disponible par chat de 9 heures à 23 heures tous les jours et par e-mail.

Cresus Casino - est-ce un casino en ligne fiable ?

Cresus Casino est un site de jeu en ligne qui permet de jouer en toute sécurité. En effet, le casino en ligne Cresus dispose d'une licence délivrée par les autorités du jeu de Curaçao et a été créé par l’entreprise fiable Annitak LTD.

Pour garantir la sécurité des données personnelles, Cresus Casino utilise également le système de chiffrement SSL 256 bits. Cela permet aux utilisateurs de faire des transactions en toute sécurité et de protéger leurs informations confidentielles.

Enfin, pour garantir l'équité des jeux proposés, cette plateforme soumet tous les tirages de ses machines à des contrôles stricts. Cela permet de jouer en toute confiance et de s'amuser sans se soucier de la légitimité des résultats.

Comment s'inscrire sur Cresus Casino et obtenir le bonus de bienvenue ?

Étape 1 : accédez au site de Cresus Casino

Rendez-vous sur le site de Cresus Casino en cliquant ici pour être éligible au bonus de 300 €. Ensuite, cliquez sur le bouton « Inscription » situé en haut à droite de la page d'accueil. Un formulaire d'inscription apparaîtra.

Étape 2 : remplissez le formulaire d'inscription

Remplissez le formulaire en y inscrivant votre adresse e-mail, votre nom, prénom, date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone et mot de passe.

Étape 3 : confirmez votre inscription

Une fois le formulaire rempli, vous recevrez un e-mail de confirmation. Cliquez sur le lien de confirmation pour créer votre compte. Après cela, vous pourrez vous connecter à votre compte en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Étape 4 : effectuez votre premier dépôt

Connectez-vous à votre compte et rendez-vous dans la section « Caisse » pour effectuer votre premier dépôt. Vous pourrez choisir parmi une variété de moyens de paiement.

Et voilà, il ne vous reste plus qu'à jouer !

Expérience joueur sur Cresus Casino

Lorsqu'il s'agit de jouer avec de l'argent en ligne, la sécurité et la satisfaction des joueurs sont des éléments clés. Cresus Casino s'efforce de répondre à ces besoins en offrant une expérience de jeu sécurisée et en prenant soin de ses joueurs.

Le processus d'inscription est rapide et simple, et la plateforme demande la vérification d'identité lors du premier retrait. Cette procédure KYC est standard et rapide, avec l'envoi de quelques documents requis pour la vérification.

Le service client de Cresus Casino est également très professionnel et réactif, disponible 7 jours sur 7 via le chat en direct ou le numéro de téléphone (au prix d’un appel vers la France).

Pourquoi jouer sur Cresus Casino ?

Nous avons analysé en détail les critères essentiels à prendre en compte lors du choix d'un casino en ligne pour vous aider à découvrir les avantages du casino Cresus.

Sélection de jeux - 4.8/5

Cresus Casino propose plus de 2000 jeux, dont une grande variété de machines à sous, des jeux de table comme la roulette, le blackjack, le baccarat, le craps, le sic bo et le vidéo poker. Vous trouverez également des jeux de loterie et des cartes à gratter.

Logiciels utilisés - 4.9/5

Le casino Cresus s'est associé avec les meilleurs éditeurs pour offrir une expérience de jeu exceptionnelle. Les studios partenaires comprennent NetEnt, Play'n GO, Yggdrasil Gaming, et bien d'autres.

Méthodes de paiement - 4.8/5

Le casino en ligne Cresus propose une large sélection de méthodes de paiement pour les dépôts et les retraits. Vous pourrez utiliser des cartes de crédit, des portefeuilles électroniques tels que Neteller et Skrill, des cartes prépayées telles que Paysafecard et virement bancaire pour effectuer des dépôts.

Programme VIP - 4.6/5

Le programme du casino Cresus offre des avantages tels que des bonus exclusifs, un gestionnaire de compte personnel, des cadeaux spéciaux et des invitations à des événements exclusifs.

Cresus Casino - note globale de ce site français

Cresus Casino est une plateforme de jeu en ligne de qualité. Avec plus de 2 000 titres, vous pourrez profiter d'une grande variété de machines à sous, de jeux de table et de jeux en direct.

Le site est doté d'une licence de jeu délivrée par les autorités de Curaçao, utilise des technologies de sécurité avancées et propose des méthodes de paiement variées et fiables pour les dépôts et les retraits, y compris le virement bancaire.

Nous n'avons donc pas peur de le dire ... Cresus Casino serait un excellent choix !

À savoir avant de s'inscrire sur Cresus Casino

Si vous cherchez un site proposant une large sélection de jeux, le casino Cresus est fait pour vous. Avec plus de 2 000 références disponibles, vous trouverez forcément votre bonheur.

Le casino en ligne Cresus Casino propose également une grande variété de méthodes de paiement, qu'il s'agisse de cryptomonnaies ou d'argent réel. Vous n'aurez donc aucun mal à trouver une méthode de paiement qui convient à vos préférences.

Si vous êtes un joueur nomade, vous apprécierez la facilité d'utilisation du casino Cresus sur tous les supports, notamment mobiles, ordinateurs et tablettes.

Quels bonus sont disponibles sur le casino Cresus ?

Les bonus sont un point essentiel lors du choix d'un casino en ligne. C'est pourquoi nous avons décidé de leur consacrer une section spécifique de cet article.

Voici les principaux bonus proposés par Cresus Casino :

Bonus de bienvenue : Cresus Casino offre un bonus de bienvenue sans aucune condition de mise pour les nouveaux arrivants. Il s'agit d'un bonus s'étalant sur les 3 premiers dépôts de la manière suivante :

: Cresus Casino offre un bonus de bienvenue sans aucune condition de mise pour les nouveaux arrivants. Il s'agit d'un bonus s'étalant sur les 3 premiers dépôts de la manière suivante : Premier dépôt : 150 % de bonus jusqu'à 300 euros.



Deuxième dépôt : 50 % jusqu'à 100 euros.



Troisième dépôt : 25 % jusqu'à 100 euros.

Bonus de la semaine : Cresus Casino propose divers bonus tout au long de la semaine afin de pouvoir obtenir des avantages.

: Cresus Casino propose divers bonus tout au long de la semaine afin de pouvoir obtenir des avantages. Programme VIP : Cresus Casino permet aux joueurs réguliers de bénéficier de nombreux avantages, tels que des bonus de cashback, un gestionnaire de compte personnel, ou encore des cadeaux exclusifs.

Cresus Casino offre également des bonus saisonniers et des promotions spéciales tout au long de l'année. Il est donc important de consulter régulièrement le site pour ne pas manquer ces opportunités.

Alternatives au casino Crésus - autres casinos en ligne à découvrir en français

Si vous souhaitez découvrir d'autres univers que celui de Cresus Casino, voici quelques casinos alternatifs intéressants :

Wild Sultan - Un casino en ligne au thème oriental qui vaut le détour

Fondé en 2015, Wild Sultan est un casino en ligne qui s'inspire de l'Orient. Ce site propose une large sélection de jeux, un programme VIP intéressant et des méthodes de paiement diversifiées. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques.

Sélection de jeux - 4.7/5

Wild Sultan offre une ludothèque complète de plus de 3 600 titres comprenant certains des meilleurs jeux de casino en ligne. Les machines à sous sont particulièrement bien représentées, avec plus de 2 000 titres. On trouve également une variété de jeux de table comme le black jack, le baccarat et le poker, ainsi que des jeux de croupiers en direct.

Logiciels utilisés - 4.7/5

Wild Sultan collabore avec une cinquantaine d'éditeurs de jeux, dont certains des plus grands noms du secteur tels que Betsoft, Play'n GO, NetEnt et Yggdrasil.

Méthodes de paiement - 4.5/5

Wild Sultan propose une variété de méthodes de paiement, notamment les cartes bancaires, les portefeuilles électroniques, les virements bancaires, et les cartes prépayées telles que Paysafecard.

Programme VIP - 4.6/5

Le programme VIP de Wild Sultan se compose de six niveaux, offrant des avantages tels que des bonus exclusifs, des promotions personnalisées, des retraits plus rapides, un gestionnaire de compte dédié et des cadeaux de luxe.

Évaluation globale - 4.6/5

Madnix - Le casino en ligne décalé qui ne manque pas de jeux

Lancé en 2019, Madnix est un site qui se démarque par son style décalé et coloré. Bien qu'il soit encore en pleine expansion, il propose déjà une large sélection de jeux avec une note de 4.5/5.

Sélection de jeux - 4.5/5

Madnix propose une ludothèque riche en diversité avec plus de 1500 jeux de hasard en ligne. On y trouve une grande variété de jeux, tels que :

Des machines à sous

Des jeux de table

Des jeux de casino en direct

Le casino travaille avec des éditeurs de renom tels que Playtech, NetEnt, Betsoft et Yggdrasil, même s’il ne propose pas encore de paris sportifs en ligne.

Logiciels utilisés - 4.6/5

Madnix dispose d'un partenariat avec plus de 20 fournisseurs de logiciels de jeux de casino en ligne. Vous pourrez profiter des jeux les plus populaires, tels que les machines à sous et les jeux de table.

Méthodes de paiement - 4.4/5

Madnix propose des méthodes de paiement courantes pour les casinos en ligne telles que les cartes bancaires, les portefeuilles électroniques, les cartes prépayées et les crypto-monnaies, même s’il est quand même moins intéressant que certains autres crypto casinos.Les dépôts sont traités instantanément tandis que les retraits sont traités en 24 à 48 heures.

Programme VIP - 4.5/5

Le programme VIP de Madnix est très intéressant pour les joueurs qui cherchent à bénéficier de récompenses supplémentaires. Il se décline en 4 niveaux :

Bronze

Argent

Or

Platine

Les avantages comprennent du cashback, des bonus de dépôt et des retraits plus élevés.

Évaluation globale - 4.5/5

Lucky Treasure - Le casino en ligne qui récompense la fidélité

Les amateurs de jeux en ligne seront enchantés par Lucky Treasure, le casino qui mise sur la fidélité de ses joueurs. Le bonus de bienvenue de 150 % jusqu'à 500 euros fait partie des meilleurs bonus de casino. Lucky Treasure propose également un système de récompenses pour les joueurs réguliers.

Sélection de jeux - 4.5/5

Bien que Lucky Treasure n'offre pas autant de jeux que certains de ses concurrents, la qualité des jeux est impressionnante. Des machines à sous aux jeux de table, tous les jeux sont soigneusement sélectionnés pour satisfaire les joueurs.

Logiciels utilisés - 4.4/5

Lucky Treasure collabore avec plusieurs éditeurs de jeux pour proposer une expérience de jeu de qualité supérieure à ses utilisateurs. Parmi les fournisseurs de jeux figurent Play'n Go, Pragmatic Play, et NetEnt.

Méthodes de paiement - 4.7/5

Lucky Treasure dispose d'une grande variété de méthodes de paiement, y compris les cryptomonnaies, pour vous faciliter la vie. Les retraits sont traités rapidement, ce qui est un gros avantage.

Programme VIP - 4.6/5

Le programme VIP de Lucky Treasure est conçu pour récompenser les joueurs fidèles. Le programme est divisé en plusieurs niveaux, avec des avantages plus intéressants à mesure que vous grimpez les échelons.

Évaluation globale - 4.5/5

Vous connaissez déjà ces 3 casinos en ligne et vous recherchez de la nouveauté ? Eh bien voici un comparatif des nouveaux casinos en ligne afin de vous aider à varier les plaisirs.

Cresus Casino : Avis des joueurs sur ce casino en ligne

Les joueurs apprécient grandement Cresus Casino pour la qualité de ses jeux et son service client de premier ordre. Avec une ludothèque riche en diversité, vous avez un large choix de plus de 2 000 jeux.

En ce qui concerne les bonus, le casino en ligne Cresus Casino propose des offres attractives et variées pour les nouveaux joueurs ainsi que pour les joueurs fidèles. Toutefois, certains regrettent le manque de transparence du programme VIP de Cresus par rapport à d’autres casinos, les conditions d'accès étant difficiles à trouver. Malgré cela, Cresus Casino reste une référence pour les joueurs en quête d'une expérience de jeu en ligne de qualité.

Crésus Casino - questions-réponses importantes

Est-il possible de jouer gratuitement sur Cresus Casino ?

Oui, Cresus Casino offre la possibilité de jouer gratuitement grâce à son mode démo. Ce mode permet d'accéder à l'ensemble des jeux sans dépenser un centime grâce à des jetons fictifs. Il est également possible d'avoir des free spins.

Cresus Casino est-il fiable ?

Cresus Casino est un casino en ligne fiable et sécurisé, et n’est donc pas une arnaque. Il est titulaire d'une licence de jeu délivrée par le gouvernement de Curaçao, qui garantit sa fiabilité et sa transparence. Sans compter qu’il est géré par Azurolongo N.V, une entreprise réputée.

Si vous vivez dans un pays francophone où Cresus n’est pas disponible, ces articles pourraient vous intéresser :

Les jeux de casino sur Cresus Casino sont-ils équitables ?

Oui, Cresus Casino garantit l'équité de ses jeux de casino en utilisant un générateur de nombres aléatoires (RNG) pour s'assurer que tous les résultats des jeux sont complètement aléatoires et imprévisibles.

Puis-je jouer sur Cresus Casino en France ?

Même s’il dispose d’une licence du Curaçao, Cresus Casino n’est pas légal en France. Les joueurs français devront plutôt se tourner vers un casino en ligne français légal agréé par l’ANJ. Si vous vivez en France ou que vous êtes français, consultez le site de l’ANJ pour voir quels sont les casinos en ligne français autorisés.

Cresus Casino - conclusion de notre avis pour les joueurs

Vous l’avez compris : à notre avis, Cresus Casino est un très bon site dans l’ensemble.

Nous avons été séduits par la qualité et la variété de la ludothèque, par son bonus de bienvenue sans condition de mise, la qualité du service client et donc, sans hésiter, c'est un casino que nous pouvons vous recommander.

Alors, si vous voulez devenir riche comme Crésus (il fallait bien qu'on le mette quelque part), cliquez ci-dessous !

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les casinos en ligne sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.