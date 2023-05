Τα καλύτερα crypto casinos στην Ελλάδα

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Είναι απολύτως λογικό να ψάχνεις και εσύ τα καλύτερα crypto casino στην Ελλάδα, αφού η ζήτησή τους ολοένα και αυξάνεται παγκοσμίως, χάρη στα τεράστια πλεονεκτήματα που προσφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι η εύρεση των καλύτερων και πιο αξιόπιστων καζίνο με κρυπτονομίσματα δεν είναι κάτι εύκολο, αφού με μια γρήγορη αναζήτηση θα διαπιστώσεις ότι υπάρχουν χιλιάδες. Για να μην χρειαστεί ούτε να αφιερώσεις ατελείωτες ώρες σε έρευνες αλλά ούτε και να ρισκάρεις σε κάποιο crypto casino που μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστο, παρακάτω ετοιμάσαμε μια λίστα με τα καλύτερα crypto casino για Έλληνες παίκτες. Η πρώτη μας επιλογή είναι το Vave Casino, ένα καταξιωμένο καζίνο κρυπτονομισμάτων το οποίο προσφέρει τεράστια οφέλη στους παίκτες του. Ωστόσο υπάρχουν μερικές ακόμη εξαιρετικές επιλογές που θα σε βοηθήσουν να διασκεδάσεις ξοδεύοντας τα Bitcoin ή γενικά τα κρυπτονομίσματά σου. Πάμε να δούμε μερικές αναλυτικές αξιολογήσεις και κριτικές. Τα καλύτερα crypto καζίνο στην Ελλάδα Vave: Το καλύτερο καζίνο με κρυπτονομίσματα συγκεντρωτικά.

Hellspin: Το καλύτερο πρόγραμμα ανταμοιβής VIP παικτών.

Rabona: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε τυχερά παιχνίδια με κρυπτονομίσματα.

Mbit: Οι καλύτερες προσφορές για καταθέσεις με crypto coins.

Flush: Η καλύτερη ενότητα live casino. 1. Vave Casino – Η καλύτερη επιλογή καζίνο με κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα Πλεονεκτήματα Πάνω από 5000 επιλογές κουλοχέρηδων

Αναλήψεις σε λιγότερο από 10 λεπτά

Εξαιρετικά μπόνους και προσφορές

Άμεση εξυπηρέτηση μέσω live chat 24/7

Εύκολη εγγραφή μόνο με το email σου Μειονεκτήματα Χαμηλότερες αποδόσεις στο αθλητικό στοίχημα έναντι άλλων καζίνο Το Vave είναι ένα εξαιρετικό καζίνο με κρυπτονομίσματα που εξασφάλισε την πρώτη θέση στην λίστα μας. Προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία τυχερών παιχνιδιών, προωθητικών ενεργειών και άριστης εξυπηρέτησης πελατών, σίγουρα θα πρέπει να εξετάσεις το συγκεκριμένο καζίνο πολύ σοβαρά. Παρόλο που το ελάχιστο ποσό κατάθεσης των 20 ευρώ είναι λίγο υψηλό για ορισμένους παίκτες, το Vave σίγουρα το αντισταθμίζει με την μοναδική εμπειρία παιχνιδιού κρυπτονομισμάτων, είτε θέλεις να παίξεις με Bitcoin (BTC), είτε με Ethereum (ETH) και άλλα δημοφιλή crypto coin. Ξεκίνα το παιχνίδι στο Vave τώρα! Ποικιλία παιχνιδιών – 4.8/5 Η εντυπωσιακή επιλογή παιχνιδιών του Vave Casino είναι δύσκολο να μην σε εντυπωσιάσει, αφού διαθέτει πάνω από 5000 μοναδικά παιχνίδια κουλοχέρηδων, καθώς και επιλογές ζωντανών παιχνιδιών όπως blackjack, ρουλέτα και πόκερ. Το καζίνο διαθέτει επίσης μια σειρά από αποκλειστικά παιχνίδια, όπως Plinko, Dice, Crash και Mines, για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνολική σου εμπειρία. Ενώ τα αθλητικά στοιχήματα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα και σου προσφέρουν πολλές στοιχηματικές επιλογές, οι αποδόσεις θα μπορούσαν να είναι πιο ενισχυμένες για να ανταγωνίζονται καλύτερα τα υπόλοιπα online casinos. Μπόνους και προσφορές – 4.8/5 Για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την εμπειρία παιχνιδιού τους με ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το Vave Casino προσφέρει μια σειρά από γενναιόδωρες ανταμοιβές που σίγουρα θα πρέπει να διεκδικήσεις. Οι νέοι παίκτες μπορούν να απολαύσουν μπόνους καλωσορίσματος έως και 1 BTC, μπόνους δεύτερης κατάθεσης έως και 0.5 BTC, καθώς και συνεχείς ανταμοιβές. Το πρόγραμμα VIP του καζίνο είναι επίσης αξιοσημείωτο, παρέχοντας εξαιρετικές ανταμοιβές που θα βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία παιχνιδιού σου. Με μια τέτοια αφθονία από μπόνους και ανταμοιβές, το Vave Casino είναι σίγουρα το καλύτερο καζίνο με κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα. Συναλλαγές – 4.7/5 Το Vave Casino προσφέρει μια ποικιλία επιλογών για την πραγματοποίηση καταθέσεων και αναλήψεων στα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων κρυπτονομισμάτων, καθώς και τη δυνατότητα αγοράς κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Οι συναλλαγές επεξεργάζονται άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια, εξασφαλίζοντας μια ασφαλή και απρόσκοπτη εμπειρία για όλους τους χρήστες. Επιπρόσθετα, το Vave είναι γνωστό για τους γρήγορους χρόνους ανάληψης, με τις περισσότερες αναλήψεις να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε λιγότερο από δέκα λεπτά. Με τέτοιες βολικές και αποτελεσματικές επιλογές πληρωμής, μπορείς να επικεντρωθείς στο παιχνίδι χωρίς να ανησυχείς για τα περεταίρω. Εξυπηρέτηση Πελατών – 4.8/5 Κατά τη δοκιμή του casino προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την υποστήριξη πελατών μέσω της ζωντανής συνομιλίας. Όλα μας τα αιτήματα εξετάστηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ το προσωπικό φαίνεται ότι είναι πλήρως ενημερωμένο για όλα τα ζητήματα. Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα που θα κερδίσεις παίζοντας στο συγκεκριμένο crypto casino είναι ότι ακόμη και αν αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα, θα επιλυθεί άμεσα και αποτελεσματικά. Συνολική εμπειρία παιχνιδιού – 4.9/5 Το Vave Casino προσφέρει μια εξαιρετική συνολική εμπειρία παιχνιδιού που ξεχωρίζει μεταξύ των περισσότερων crypto casino στο διαδίκτυο. Παράλληλα με την εκτεταμένη γκάμα παιχνιδιών και τις γενναιόδωρες προσφορές, η ίδια η πλατφόρμα του καζίνο είναι μία από τις καλύτερες της αγοράς. Με τον ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό της πλατφόρμας, το Vave κάνει το online παιχνίδι με κρυπτονομίσματα πιο εύκολο και ευχάριστο από ποτέ. Είτε είσαι έμπειρος παίκτης είτε νέος στον κόσμο των online τυχερών παιχνιδιών, το συγκεκριμένο καζίνο θα σου προσφέρει μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία με bitcoin ή άλλα cryptocoins της επιλογής σου. 2. Hellspin Casino – πρόγραμμα VIP με τεράστια οφέλη Πλεονεκτήματα Εξαιρετικό VIP πρόγραμμα επιβράβευσης

Άριστη εξυπηρέτηση πελατών 24/7

Ελκυστικές προσφορές και μπόνους

Μεγάλη γκάμα μεθόδων πληρωμής

Τεράστια ποικιλία τυχερών παιχνιδιών Μειονεκτήματα Οι αναλήψεις ενδέχεται να καθυστερήσουν

Περιορισμένος αριθμός από τουρνουά Το Hellspin καζίνο διαθέτει μια εκτεταμένη συλλογή παιχνιδιών από γνωστούς παρόχους, μια ποικιλία ελκυστικών μπόνους και εξαιρετική υποστήριξη πελατών. Ένας παράγοντας που ξεχωρίζει την Hellspin από τα υπόλοιπα καζίνο είναι το πρόγραμμα ανταμοιβών VIP, το οποίο επαναφέρεται κάθε 15 ημέρες, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν τις χαμηλότερες ανταμοιβές πολλές φορές. Φυσικά και σε όλους τους επιπλέον παράγοντες που εξετάσαμε, το Hellspin ικανοποίησε πλήρως τις ανάγκες μας, κάτι που το οδήγησε στην συγκεκριμένη θέση της λίστας μας με τα καλύτερα crypto casino. Ποικιλία παιχνιδιών – 4.6/5 Με περισσότερους από 3000 μοναδικούς τίτλους, το Hellspin Casino προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παιχνιδιών που είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσει τους περισσότερους παίκτες. Η πλατφόρμα φιλοξενεί όλους τους γνωστούς παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των Spinomenal, NetEnt, Playson, Yggdrasil, Booming Gaming και Red Tiger Gaming. Εκτός από την εντυπωσιακή επιλογή κουλοχέρηδων, η Hellspin διαθέτει ένα φανταστικό τμήμα live καζίνο όπου μπορείς να απολαύσεις όλα τα κορυφαία παιχνίδια. Είτε προτιμάς κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια τύπου blackjack και poker, είτε θέλεις να ζήσεις τον ενθουσιασμό των ζωντανών παιχνιδιών με live ντίλερ, η Hellspin θα σε καλύψει πλήρως. Ξεκίνα τώρα τη δράση. Μπόνους και προσφορές – 4.7/5 Στο Hellspin, τα μπόνους και οι προσφορές είναι σίγουρα άξια αναφοράς. Ως νέος παίκτης, μπορείς να απολαύσεις γενναιόδωρα μπόνους πρώτης και δεύτερης κατάθεσης, καθώς και μπόνους επαναφόρτωσης. Ωστόσο, το πραγματικό highlight είναι το πρόγραμμα VIP, το οποίο προσφέρει διάφορες ανταμοιβές και προνόμια, περισσότερες από μία φορές. Συναλλαγές – 4.6/5 Το Hellspin Casino παρέχει μια ποικιλία μεθόδων κατάθεσης και ανάληψης πέραν του Bitcoin και των λοιπών κρυπτονομισμάτων, όπως τραπεζικές κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια ( Skrill και Neteller) καθώς και πληρωμές με Revolut. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα, ωστόσο επιλέγοντας μια από τις fiat επιλογές, οι αναλήψεις μπορεί να χρειαστούν 1 με 3 μέρες να ολοκληρωθούν. Εξυπηρέτηση πελατών – 4.7/5 Το καζίνο προσφέρει εξαιρετική υποστήριξη πελατών και μπορούμε να πούμε ότι όλο το προσωπικό με το οποίο ήρθαμε σε επαφή μας εξυπηρέτησε με επαγγελματισμό και ευγένεια. Η ομάδα ζωντανής συνομιλίας 24/7 δίνει άμεσες απαντήσεις ενώ και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαντώνται μέσα σε λίγες ώρες. Συνολική εμπειρία παιχνιδιού – 4.9/5 Όταν πρόκειται για την εμπειρία παιχνιδιού, το Hellspin Casino σίγουρα ξεχωρίζει με την κομψή και φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα του. Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τους παίκτες και τα παιχνίδια είναι καλά κατηγοριοποιημένα. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας, δεν αντιμετωπίσαμε τεχνικά προβλήματα ή δυσλειτουργίες, γεγονός που ενισχύει περισσότερο την αξιοπιστία του. 3. Rabona – Περισσότερα από 6000 τυχερά παιχνίδια Πλεονεκτήματα 6000+ επιλογές παιχνιδιών

Πολλές προσφορές και ανταμοιβές

Πολλές επιλογές αθλητικών στοιχημάτων

Πρόγραμμα επιβράβευσης με εξαιρετικές ανταμοιβές Μειονεκτήματα Χαμηλά όρια αναλήψεων στα κέρδη

Υψηλές προϋποθέσεις ξεκλειδώματος μπόνους Το Rabona Casino προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παροχών για τους παίκτες του, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης ποικιλίας παιχνιδιών και επιλογών αθλητικών στοιχημάτων. Με 6000+ παιχνίδια καζίνο και μια άριστη πλατφόρμα επικεντρωμένη στο αθλητικό στοίχημα, σίγουρα βρίσκεται δικαίως στη λίστα με τα καλύτερα crypto casino για Έλληνες παίκτες. Δημιούργησε ένα λογαριασμό και βρες όλα τα κορυφαία παιχνίδια με κρυπτονομίσματα. Ποικιλία τυχερών παιχνιδιών – 4.9/5 Η βαθμολογία θεωρούμε μιλάει από μόνη της, αφού το καζίνο Rabona προσφέρει μια από τις μεγαλύτερες ποικιλίες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Κουλοχέρηδες από καταξιωμένους παρόχους όπως Microgaming, NetEnt, Red Tiger, Wazdan και πολλούς ακόμη. Φυσικά το Live casino δεν υστερεί σε τίποτα με όλους τους δημοφιλείς τίτλους επιτραπέζιων παιχνιδιών και game show να περιμένουν να σου χαρίσουν μια αξέχαστη εμπειρία. Μπόνους και προσφορές – 4.5/5 Εκτός από την ποικιλία των παιχνιδιών και των επιλογών αθλητικών στοιχημάτων, το Rabona Casino προσφέρει επίσης μερικά φανταστικά μπόνους και προσφορές. Το μπόνους καλωσορίσματος 100% έως και 500€ + 200 δωρεάν περιστροφές είναι μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη προσφορά που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους νέους παίκτες να ξεκινήσουν δυναμικά. Φυσικά, για τις καταθέσεις με crypto μπορείς να επιλέξεις μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος η οποία σου προσφέρει ανταμοιβή έως 100 mBTC και 100 δωρεάν περιστροφές. Συναλλαγές – 4.4/5 Από θέμα συναλλαγών η Rabona καλύπτει ένα μεγάλο εύρος επιλογών, τόσο σε κρυπτονομίσματα όσο και σε fiat μεθόδους, όπως χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια κλπ. Τα διαθέσιμα crypto coins που μπορείς να επιλέξεις είναι αρκετά και οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται με απόλυτη ασφάλεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα ίσως μειονέκτημα είναι ότι οι αναλήψεις μπορεί να καθυστερήσουν περισσότερο από τα υπόλοιπα crypto casino της λίστας μας. Εξυπηρέτηση πελατών – 4.6/5 Η ομάδα υποστήριξης πελατών της Rabona είναι εξαιρετικά αξιόπιστη. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία ζωντανής συνομιλίας ή το email για να έρθεις σε επαφή με τα μέλη της ομάδας καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Η υποστήριξη που λάβαμε μπορούμε να πούμε ότι μας κάλυψε στον μέγιστο βαθμό. Συνολική εμπειρία παιχνιδιού – 4.6/5 Στη Rabona μπορείς να απολαύσεις εξαιρετικό παιχνίδι σε όλες τις συσκευές, είτε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Tablet, είτε κινητά τηλέφωνα Android και iOS. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη φιλικότητα προς το χρήστη και δεν θα δυσκολευτείς καθόλου να βρεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια. 4. mBit Casino – Εξαιρετικές προσφορές για καταθέσεις με κρυπτονομίσματα Πλεονεκτήματα Πολλά διαφορετικά μπόνους και προσφορές

Γρήγορες αναλήψεις στα κέρδη Bitcoin, ETH, USDT, LTC, DOGE κλπ.

24ωρη εξυπηρέτηση μέσω ζωντανής συνομιλίας

VIP πρόγραμμα επιβράβευσης Μειονεκτήματα Λίγες επιλογές σε παιχνίδια live casino

Η κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών χρήζει βελτίωσης Αν θέλεις να παίξεις online καζίνο παιχνίδια με κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, το mBit Casino είναι μια κορυφαία επιλογή. Με μια άριστη πλατφόρμα, το mBit προσφέρει μια εκτεταμένη επιλογή παιχνιδιών, όπως κουλοχέρηδες, ζωντανά τραπέζια καζίνο, κίνο, λόττο και ζάρια. Παρόλο που βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας μας, σίγουρα αποτελεί ένα από τα κορυφαία crypto casino στην Ελλάδα. Δοκίμασέ το τώρα. Ποικιλία τυχερών παιχνιδιών – 4.2/5 Παρόλο που ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων παιχνιδιών στο mBit Casino μπορεί να μην είναι τόσο εκτεταμένος όσο άλλες επιλογές στη λίστα μας, εξακολουθεί όμως να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παιχνιδιών που είναι βέβαιο ότι θα καλύψει τις ανάγκες σου. Μάλιστα, μπορείς να βρεις και μερικά μοναδικά παιχνίδια όπως το Κίνο, η λοταρία και τα ζάρια. Όταν πρόκειται για κουλοχέρηδες, το mBit Casino διαθέτει όλους τους μεγάλους παρόχους, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετική εμπειρία παιχνιδιού, ενώ και το ζωντανό καζίνο προσφέρει ικανοποιητικές επιλογές παιχνιδιών. Μπόνους και προσφορές – 4.7/5 Το mBit Casino έχει ξεχωρίσει από τα περισσότερα crypto καζίνο στην Ελλάδα με τις απίστευτες προσφορές που παρέχει σε όλους τους παίκτες του. Συγκεκριμένα, ένας παίκτης του mBit Casino μπορεί να απολαύσει μπόνους στις τρεις πρώτες καταθέσεις του ενώ εξαιρετικές είναι και οι ανταμοιβές VIP που προσφέρει το πρόγραμμα επιβράβευσης. Συναλλαγές – 4.2/5 Από θέμα συναλλαγών, οι καταθέσεις και οι αναλήψεις πραγματοποιούνται ιδιαίτερα εύκολα και γρήγορα, κάτι που ενισχύει την εμπειρία παιχνιδιού. Αν και η πλατφόρμα προσφέρει όλα τα μεγάλα και γνωστά κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin, το ethereum και μερικά stable coins, σίγουρα θα θέλαμε μερικές ακόμη επιλογές από ένα καζίνο που περιορίζεται στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Εξυπηρέτηση Πελατών – 4.7/5 Και στο συγκεκριμένο καζίνο η υποστήριξη πελατών μέσω του live chat ήταν άριστη, αφού ό,τι πρόβλημα και αν αντιμετωπίσαμε λάβαμε άμεση ανταπόκριση. Η ευγένεια και ο επαγγελματισμός του προσωπικού σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε, αφού μας δημιούργησε μια άριστη εντύπωση. Συνολική εμπειρία παιχνιδιού – 4.5/5 Μπορεί η κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών να μην ήταν όσο αναλυτική θα θέλαμε, ωστόσο η εμπειρία μας στην πλατφόρμα του mBit Casino σίγουρα ήταν εξαιρετική και τη συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε παίκτη. 5. Flush – Τα περισσότερα ζωντανά παιχνίδια με κρυπτονομίσματα Πλεονεκτήματα Μεγάλη ποικιλία τυχερών παιχνιδιών

Ανώνυμο καζίνο που απαιτεί μόνο email

Δίκαια παιχνίδια

Πολλές επιλογές crypto για καταθέσεις

Άμεσες αναλήψεις στα κέρδη Μειονεκτήματα Προσφέρει μόνο ένα μπόνους καλωσορίσματος και όχι πάντα

Δεν διαθέτει αθλητικό στοίχημα

Περιορισμένα εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού Το Flush Casino προσφέρει μια πληθώρα από λόγους για να το επιλέξεις για τυχερά παιχνίδια με κρυπτονομίσματα. Ένας από αυτούς είναι ότι το καζίνο διαθέτει μια εντυπωσιακή ποικιλία παιχνιδιών, η οποία περιλαμβάνει μια εκτεταμένη συλλογή κουλοχέρηδων (slot games), επιτραπέζιων παιχνιδιών όπως πόκερ, και blackjack καθώς και μια τεράστια συλλογή ζωντανών παιχνιδιών με live dealers. Επισκέψου το Flush τώρα! Ποικιλία παιχνιδιών – 4.8/5 Το Flush Casino προσφέρει μια εξαιρετική επιλογή παιχνιδιών, με χιλιάδες slots από μεγάλους παρόχους, μεγάλη ποικιλία επιτραπέζιων παιχνιδιών (blackjack, πόκερ, ζάρια) και μια πλήρης ενότητα live casino με όλες τις δημοφιλείς επιλογές τραπεζιών. Παρόλο που λείπουν μερικοί πάροχοι λογισμικού, οι παίκτες θα απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία online gaming με crypto. Μπόνους και προσφορές – 3/5 Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα του Flush Casino είναι ότι προσφέρει μόνο ένα μπόνους κατά την πρώτη κατάθεση ενός παίκτη,το οποίο είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο κάνοντας μια εγγραφή τώρα μπορείς να επωφεληθείς από 100% - 150% της πρώτης σου κατάθεσης. Επιπρόσθετα, το καζίνο κερδίζει μερικούς ακόμη πόντους χάρη στα πολλά και τακτικά τουρνουά που διοργανώνει, τα οποία μοιράζουν εξαιρετικά έπαθλα στους παίκτες. Συναλλαγές – 4.5/5 Οι παίκτες στο Flush καζίνο επωφελούνται από γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία τόσο των καταθέσεων όσο και των αναλήψεων, με τα δημοφιλέστερα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin (BTC), το Ethereum (ETH), το Litecoin (LTC) και το Dogecoin (DOGE). Το καζίνο εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές είναι ασφαλείς και οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν μια άνετη εμπειρία σε κάθε τους συναλλαγή. Εξυπηρέτηση Πελατών – 4.7/5 Το τμήμα υποστήριξης πελατών του Flush ήταν ιδιαίτερα φιλικό και μας βοήθησε με οποιαδήποτε απορία και αν είχαμε. Οι χρόνοι στους οποίους απαντάει το προσωπικό μέσω του Live chat είναι από τους καλύτερους που έχουμε συναντήσει, ενώ δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τις αναλυτικές ενότητες που θα βρεις στην πλατφόρμα, με πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του καζίνο. Συνολική εμπειρία παιχνιδιού – 4.8/5 Συνολικά, οι εντυπώσεις μας κατά τη δοκιμή του Flush Casino ήταν εξαιρετικές, αφού μας προσέφερε μια εύκολη και ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία παιχνιδιού. Η δυνατότητα εγγραφής μόνο με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και η διατήρηση της ανωνυμίας, το καθιστούν κορυφαία επιλογή για εμάς και για πολλούς ακόμη παίκτες παγκοσμίως. Γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε κάτι που δεν μας άρεσε στην πλατφόρμα, τα παιχνίδια και γενικά τη λειτουργία του καζίνο. Κάνε μια εγγραφή τώρα και απόλαυσε και εσύ μια αξέχαστη εμπειρία crypto casino. Παράγοντες στους οποίος βασίστηκε η αξιολόγηση των καλύτερων crypto casino Παιχνίδια καζίνο & αθλητικά στοιχήματα Η γκάμα παιχνιδιών που παρέχει ένα καζίνο σίγουρα αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες για κάθε παίκτη. Έτσι, οι ειδικοί μας έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ποικιλία παιχνιδιών που προσφέρει κάθε bitcoin casino, ώστε να προτείνουμε εκείνα που προσφέρουν την μεγαλύτερη γκάμα παιχνιδιών καζίνο, live casino και αθλητικών στοιχημάτων. Μπόνους και προσφορές crypto Τα περισσότερα online crypto casino διαθέτουν μπόνους και προσφορές για νέους παίκτες, αλλά δεν αξίζουν όλα. Είτε λόγω της χαμηλής ανταμοιβής, είτε λόγω υψηλών απαιτήσεων τζιραρίσματος, δεν είναι όλα τα μπόνους καζίνο το ίδιο ελκυστικά. Εμείς φροντίσαμε να αξιολογήσουμε τις καλύτερες προσφορές οι οποίες θα ενισχύσουν την εμπειρία παιχνιδιού σου και θα σε βοηθήσουν να μεγιστοποιήσεις τα κέρδη σου. Καταθέσεις και αναλήψεις Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας στον οποίο δώσαμε έμφαση είναι οι συναλλαγές με το εκάστοτε καζίνο. Στόχος μας να εντοπίσουμε νόμιμα crypto καζίνο που προσφέρουν γρήγορες και αξιόπιστες συναλλαγές, με όσο το δυνατόν περισσότερα κρυπτονομίσματα. Υποστήριξη πελατών Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κάτι που πολλοί παίκτες αναζητούν στα online casino. Άλλωστε, το τμήμα της υποστήριξης πελατών είναι αυτό που θα παρέχει άμεση και ουσιαστική καθοδήγηση στις απορίες των παικτών, ενώ θα προσφέρει λύσεις σε περίπτωση αντιμετώπισης κάποιου προβλήματος. Όλα τα bitcoin casino που εντάξαμε στη λίστα μας διαθέτουν μια άριστη εξυπηρέτηση πελατών, με ένα πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό. Εμπειρία πλατφόρμας Δεν γίνεται να αξιολογούμε ένα διαδικτυακό καζίνο με κρυπτονομίσματα και να μην δώσουμε βάση στη συνολική εμπειρία παιχνιδιού που προσφέρει στους παίκτες του. Θεωρούμε ότι κάθε παίκτης αναζητά πλατφόρμες που να προσφέρουν εύκολη και γρήγορη περιήγηση, σωστή κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών και άριστη ανταπόκριση σε κάθε συσκευή, ακόμη και android ή iOS smartphones. Διαδικασία δημιουργίας νέου λογαριασμού Αν και οι επιμέρους κριτικές μας δεν περιλάμβαναν τη συγκεκριμένη ενότητα, η διαδικασία εγγραφής νέου παίκτη σίγουρα αποτέλεσε έναν παράγοντα που εξετάσαμε. Όλες οι εταιρείας που κατατάξαμε στη λίστα με τα καλύτερα bitcoin casino στην Ελλάδα διαθέτουν ένα γρήγορο και εύκολο σύστημα δημιουργίας νέου λογαριασμού. Ωστόσο περισσότερους πόντους κέρδισαν τα καζίνο που προσφέρουν εγγραφή μόνο με το email ενός παίκτη, όπως το Vave Casino. Γιατί κατατάξαμε το Vave ως το καλύτερο crypto casino στην Ελλάδα; Ύστερα από μια εκτεταμένη δοκιμή σε δεκάδες ιστοσελίδες καζίνο με crypto, θεωρούμε ότι το Vave καζίνο αποτελεί την καλύτερη επιλογή για έναν νέο παίκτη. 