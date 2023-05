Machine à sous (2023) : casinos en ligne payants avec des milliers de jeux au Canada

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Sans aucun doute, la machine à sous est un des jeux de hasard les plus populaires au monde.

Et le Canada n’échappe pas à cette règle. Pour le plaisir ou pour tenter de gagner le jackpot, il existe aujourd’hui des milliers de machines à sous en ligne, mais également des centaines de sites sur lesquels jouer.

Nos experts vous dévoilent les meilleurs casinos pour jouer aux machines à sous en ligne, dont notre numéro un, PlayOJO.

Casinos fiables pour jouer aux machines à sous

PlayOJO : le meilleur casino en ligne au Canada ( bonus sans wager )

: le meilleur casino en ligne au Canada ( ) Spin Casino : plus de 20 ans d’expérience

: plus de 20 ans d’expérience Jackpot City : des cagnottes allant jusqu’à 35 000 000 $

: des cagnottes allant jusqu’à 35 000 000 $ Platin Casino : le meilleur casino en ligne Megaways

: le meilleur casino en ligne Megaways Bitstarz : jouez aux machines à sous en crypto-monnaies

: jouez aux machines à sous en crypto-monnaies Ricky Casino : jusqu’à 550 tours gratuits sur les machines à sous

: jusqu’à 550 tours gratuits sur les machines à sous Hellspin : plus de 3 000 machines à sous vidéo

: plus de 3 000 machines à sous vidéo BetOnline : pour parier sur le sport et sur les machines à sous

: pour parier sur le sport et sur les machines à sous GreatWin : une interface simple pour les débutants

: une interface simple pour les débutants SG Casino : une plateforme fiable avec de nombreuses machines à sous

1. PlayOJO - le meilleur casino pour les machines à sous au Canada

Avantages

Aucun wager sur les bonus

+ de 2 000 machines à sous proposées

Retraits des gains très rapides

Application mobile qualitative

Inconvénients

Pas de paiement en crypto

PlayOJO est selon nous le meilleur casino canadien pour les machines à sous. Lancé il y a plus de 5 ans, en 2017, l’opérateur a su s’adapter aux joueurs afin de proposer des services uniques.

Jeux - 4,8/5

Près de 2 000 slots sont proposées sur cette plateforme. Autant dire que vous ne risquez pas de vous ennuyer. On retrouve tous les types de machines à sous (jackpot, en 3D, vidéo, etc.). Le point positif, c’est qu’il est possible de trier les slots selon vos préférences grâce aux filtres suivants :

Volatilité

Thème

Fonctionnalités (Free Spins, Respin, multiplicateur, etc.)

Symboles

Lignes de paiement

Nombre de rouleaux

Ainsi, il sera facile de trouver le titre de votre choix sur PlayOJO. Bien évidemment, avant d’utiliser une machine à sous en ligne, il sera possible de tester les jeux grâce au mode démo.

Bonus - 4,9/5

Du côté des bonus, il s’agit à notre avis du meilleur bonus pour jouer aux machines à sous puisqu’il s’agit de Tours Gratuits. Déposez 10 $ sur le site et obtenez 50 Tours Gratuit s sur la machine à sous Thor and The Trials Of Asgard.

Là encore, PlayOJO se démarque des concurrents en proposant des promotions sans condition de mise. Ainsi, les gains obtenus avec vos tours gratuits pourront être retirés sans avoir à être misés 30 fois ou plus comme c’est souvent le cas. D’ailleurs, les gains ne sont pas non plus limités.

Mobile - 5/5

Le fait de pouvoir jouer sur mobile est très important pour nous. En effet, les machines à sous doivent s’adapter à toutes les tailles d’écran. Sur PlayOJO, l’interface est complétement optimisée. Tous les jeux sont donc disponibles depuis votre smartphone.

Chose rare dans le milieu : l’opérateur propose sa propre application mobile (iOS et Android). Vous pourrez donc jouer aux slots avec très peu de latence et des fonctionnalités adaptées aux téléphones et aux tablettes.

Paiements - 4,6/5

Pour commencer à jouer aux machines à sous en argent réel sur PlayOJO, il faudra effectuer un dépôt sur le site. Le dépôt minimum est de 10 $ et vous pouvez utiliser les options de paiement suivantes :

Interac

MasterCard

Visa

ecoPayz

MuchBetter

Paysafecard

ecoVoucher

Astropay

Jeton

On regrette cependant que les crypto-monnaies ne soient pas encore disponibles sur ce site, mais ce léger bémol est selon nous compensé par l’absence de frais de retrait (et de dépôt).

2. Spin Casino - site célèbre pour les machines à sous en ligne

Avantages

Plus de 20 ans d’expérience

Présence de fournisseurs populaires

Bonus et promotions à gogo

15 moyens de paiement sécurisés

Inconvénients

Seules 400 machines à sous

Fondé en 2001, Spin Casino fait partie des vétérans dans le secteur des jeux de machine à sous au Canada. Voyons toutes les slots disponibles et les avantages uniques de ce casino.

Jeux - 4,6/5

Spin Casino propose environ 400 machines à sous classiques. Si la gamme de jeux payant en ligne est bien moins importante que sur PlayOJO, ce n’est pas pour autant que la qualité n’est pas au rendez-vous. Bien au contraire. Parmi les jeux de machine, on retrouve des titres populaires des fournisseurs Microgaming, NetEnt ou encore Red Tiger.

Bonus - 4,9/5

Du côté des bonus, vous pourrez profiter d’un généreux bonus d’inscription pour vous amuser sur les meilleures machines à sous du marché. Sur votre premier dépôt, obtenez 100 % jusqu’à 400 $CA. Puis, sur le 2ᵉ et 3ᵉ dépôt, profitez de 100 % bonus jusqu’à 300 $CA. Par la suite, vous découvrirez fréquemment de nouvelles promotions sur Spin Casino.

Mobile - 4,8/5

Contrairement à PlayOJO, Spin Casino ne propose pas d’application mobile. Il est cependant possible de jouer sur votre mobile grâce à la version web optimisée. Les titres sont accessibles et totalement adaptés à votre écran. Parfait pour jouer depuis n’importe quel endroit.

Paiements - 5/5

Pour les paiements, SpinCasino a choisi la diversité. 15 méthodes sont ainsi disponibles. Des cartes bancaires aux portefeuilles électroniques en passant par Interac, chaque joueur canadien devrait trouver son bonheur.

3. Jackpot City - bonnes machines à sous à jackpot depuis 1998

Avantages

En ligne depuis 1998 au Canada

Large gamme de machines à sous progressives

Des cagnottes s’élevant à 35 216 080 $

Bonus de 1 600 $ à l’inscription

Inconvénients

Plateforme à moderniser

Absence de certaines nouveautés

En parlant de vétéran dans le monde des jeux d’argent, impossible de ne pas mentionner Jackpot City, en ligne depuis 1998. Au fil des années, cet opérateur a su faire ses preuves, mais a également su s’adapter aux joueurs.

Jeux - 4,7/5

Comme Spin Casino, ce site propose près de 400 titres. Si ce chiffre n’est pas énorme, il permettra aux joueurs débutants de ne pas se perdre parmi les milliers de machines disponibles. On y retrouve des jeux en ligne payants et populaires comme Book of Dead ou Gonzo’s Quest.

Les joueurs retrouveront en très grand nombre des machines à jackpot comme Mega Moolah qui permettent de remporter des sommes allant jusqu’à 35 000 000 $.

Bonus - 4,8/5

Au total, c’est 1 600 $CA de bonus sur les quatre premiers dépôts qui attendent les nouveaux joueurs. Ainsi, ils pourront obtenir 100 % de bonus jusqu’à 400 $CA sur leurs premiers dépôts. Cet argent bonus peut notamment être utilisé pour découvrir les nouvelles machines à sous.

Mobile - 5/5

Comme PlayOJO, JackpotCity vous offre la possibilité de jouer sur téléphone en téléchargeant l’application mobile depuis l’AppStore ou Google Pay. Si vous préférez jouer sur navigateur, cela est également possible puisque l’interface ainsi que tous les jeux de machine sont optimisés pour les smartphones.

Paiements - 4,7/5

Pour jouer sur les machines à sous en ligne argent réel, vous devrez évidemment faire un dépôt sur le site de jeux. Le dépôt minimum est de 5 $CA et plus de 15 moyens de paiement sont disponibles. Le paiement des gains est traité rapidement. Ainsi, si la chance vous sourit et que vous remportez le jackpot, vous pourrez retirer vos fonds sans aucun problème.

Vous l’aurez compris, si vous êtes à la recherche d’une machine à sous jackpot, JackpotCity est une bonne option.

4. Platin Casino - le meilleur casino pour les machines à sous Megaways

Avantages

50 fournisseurs de jeux

Nombreux titres Megaways

Jusqu’à 117 649 lignes de paiement

Bonus de bienvenue de 1 500 $

Inconvénients

Pas de paiement en crypto

Parmi les meilleurs casinos, on retrouve aussi Platin Casino. Créé en 2013, Platin Casino propose à la fois des jeux de machines, mais aussi des paris sportifs en ligne.

Jeux - 4,8/5

L’opérateur a fait le choix de s’allier avec plus de 50 fournisseurs de jeux pour fournir une ludothèque aussi qualitative que quantitative. Et, il détient d’ailleurs tout un menu dédié aux machines à sous Megaways.

Si vous ne connaissez pas, il s’agit d’une machine a sous en ligne où le nombre de symboles ainsi que le nombre de lignes de paiement varient à chaque tour. Voici de quoi pimenter vos sessions de jeu puisque Platin Casino propose près de 50 machines à sous de ce type.

Bon à savoir : les machines à sous Megaways comportent jusqu’à 117 649 combinaisons gagnantes, soit environ 100 fois plus que les machines à sous standard.

Bonus - 4,6/5

Un bonus de bienvenue vous attend sur vos 3 premiers dépôts :

100 % jusqu’à 500 CAD + 10 Super Spins sur la machine à sous Sweet Bonanza

100 % jusqu’à 500 CAD

100 % jusqu’à 500 CAD

Une offre généreuse qui permettre à chaque nouveau joueur de découvrir la ludothèque.

Mobile - 4,6/5

Que vous jouiez sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous aurez la chance de profiter d’une plateforme optimisée et fluide. Pour en profiter, rendez-vous depuis votre navigateur et jouez depuis n'importe quel endroit.

Paiements - 5/5

Le dépôt minimum est de 10 CAD. L’avantage, c’est que vous pouvez déposer en crypto-monnaies, ce qui n’est pas le cas des autres casinos en ligne de cette liste.

Bien évidemment, il est aussi possible d’utiliser des méthodes de paiement plus traditionnelles à l’image des cartes bancaires ou d’Interac.

5. Bitstarz - le meilleur crypto casino pour les machines à sous

Avantages

Paiements en crypto-monnaie

+ 3 500 jeux proposés

Casino ayant remporté 6 prix

Bonus de 5 BTC

Inconvénients

Dépôt minimum élevé

Comment ne pas parler de Bitstarz ? Ce site a été récompensé et nommé “Meilleur casino en ligne" pas moins de 6 fois par différents organismes en 2022, 2021, 2020 et 2018. Ces récompenses n’ont pas été données par hasard, comme vous allez le découvrir.

Jeux - 4,9/5

S’il y a bien un terme qui définit Bitstarz, c’est la diversité. Eh oui, sur cette interface, vous retrouverez pas moins de 3 500 jeux, dont des milliers de machines à sous.

Que vous préféreriez les slots traditionnelles, les machines à sous avec jackpot progressif ou encore les machines à sous vidéo, il y en a pour tous les goûts. Tous ces jeux sont d’ailleurs fournis par les meilleurs fournisseurs du marché.

Bonus - 4,6/5

Dès votre compte créé, vous obtiendrez un bonus généreux vous permettant de découvrir un peu plus la ludothèque. Le bonus de bienvenue vous offre jusqu’à 5 BTC + 180 Free Spins sur vos 4 premiers dépôts.

Mobile - 4,6/5

Pour jouer depuis votre smartphone, là encore, vous ne devriez rencontrer aucune difficulté. Si aucune app mobile n’est disponible, la version mobile depuis votre navigateur est excellente.

Paiements - 4,9/5

Ce casino crypto est idéal pour tous ceux qui cherchent à payer en Bitcoin, Ethereum ou autres crypto-monnaies. Et, si vous ne possédez pas de crypto, vous pourrez également payer avec des méthodes de paiement classiques.

Machines à sous en ligne argent réel - autres sites intéressants

Ricky Casino : le plus gros bonus de bienvenue pour découvrir les machines à sous

: le plus gros bonus de bienvenue pour découvrir les machines à sous Hellspin : grande sélection de machines à sous vidéo

: grande sélection de machines à sous vidéo BetOnline : la plateforme pour parier sur le sport et sur les machines à sous

: la plateforme pour parier sur le sport et sur les machines à sous GreatWin : une interface simple pour les débutants

: une interface simple pour les débutants SG Casino : une plateforme fiable avec de nombreuses machines à sous

Comment choisir un bon casino en ligne payant pour les machine à sous

Il existe aujourd’hui des milliers de casinos en ligne. Il n’est donc pas évident de choisir le meilleur pour jouer aux jeux de machines. Pour vous faciliter la tâche, nous avons donc établi sur cette page certains critères importants à considérer :

Jeux : avant toute chose, il est nécessaire que l’opérateur propose un large choix de machines à sous. Parmi ces jeux, il existe de nombreux types de machines telles que : machines à sous classiques, machines à sous vidéo, machines à sous progressives. Il est essentiel que l’opérateur propose de la diversité et pas seulement un type de machine.

Bonus : un autre élément à analyser pour trouver un bon casino en ligne au Canada, ce sont les bonus. Tout d’abord, pensez à vérifier que les bonus sont assez généreux et qu’il est possible de les utiliser sur les machines à sous (ce n’est pas toujours le cas). De plus, il est aussi nécessaire de vérifier les conditions, qui peuvent parfois être bien trop contraignantes…

Mobile : de nos jours, plus de la moitié des utilisateurs jouent aux machines sur leur téléphone. Il faut donc s’assurer que le site propose une app, ou à défaut, une version pour les mobiles optimisée.

Paiements : enfin, bien entendu, assurez-vous qu’il est possible de déposer de l’argent en toute sécurité et que le retrait des gains est rapide.

Pourquoi PlayOJO est le meilleur casino en ligne payant pour les machines à sous ?

Si nous avons choisi PlayOJO comme étant la meilleure solution pour les machines à sous, ce n’est pas un hasard. Il répond à tous nos critères de qualité. Mais pas seulement. Par rapport aux concurrents, ce casino en ligne canadien propose une plus large gamme de machines à sous vidéo notamment.

En outre, il n’y a aucune condition de mise sur PlayOJO. Cela signifie que vous pouvez retirer vos gains à n’importe quel moment. Enfin, il est aussi possible de jouer pour le plaisir grâce au Mode Démo. Vous pourrez, par exemple, tester des machines à sous vidéo de renom comme Book of Dead.

Pourquoi jouer aux machines à sous en ligne ?

Nos experts ont listé pour vous certains des avantages des machines à sous en ligne :

Bonus et promotions : l’une des premières particularités des casinos en ligne, c’est qu’ils proposent des bonus généreux que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans les casinos terrestres.

: l’une des premières particularités des casinos en ligne, c’est qu’ils proposent des bonus généreux que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans les casinos terrestres. Diversité des jeux : sur les meilleurs casinos au Canada, il est possible de choisir parmi des milliers de machines à sous. Cette diversité permet aux joueurs de ne jamais se lasser.

: sur les meilleurs casinos au Canada, il est possible de choisir parmi des milliers de machines à sous. Cette diversité permet aux joueurs de ne jamais se lasser. Accessibilité : bien évidemment, en jouant en ligne, vous n’avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez jouer à votre machine à sous en ligne préférée sans devoir sortir de chez vous.

: bien évidemment, en jouant en ligne, vous n’avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez jouer à votre machine à sous en ligne préférée sans devoir sortir de chez vous. Options uniques : pour attirer davantage de joueurs, les développeurs ont mis en place des fonctionnalités spécifiques que l’on retrouve seulement sur les jeux de machines à sous en ligne (symbole Wild, en cascade, etc.)

: pour attirer davantage de joueurs, les développeurs ont mis en place des fonctionnalités spécifiques que l’on retrouve seulement sur les jeux de machines à sous en ligne (symbole Wild, en cascade, etc.) Lignes de paiement : sur les jeux en ligne, on retrouve des titres avec de nombreuses lignes (plus de 40 par exemple). Cela permet d’augmenter le nombre de combinaisons gagnantes.

: sur les jeux en ligne, on retrouve des titres avec de nombreuses lignes (plus de 40 par exemple). Cela permet d’augmenter le nombre de combinaisons gagnantes. Mode démo : enfin, en jouant en ligne, vous pourrez également profiter des machines à sous gratuites. Cela vous permet de tester les jeux sans dépenser votre argent.

Machine à sous en ligne argent réel - questions fréquentes

Même si le jeu de la machine à sous semble simple et que le but est simple : actionner les rouleaux et tomber sur la combinaison gagnante, il existe quand même quelques faits à connaitre avant de vous lancer.

Comment gagner à la machine à sous en ligne au Canada ?

Pour gagner à la machine à sous, aucun secret ou stratégie miracle n’existent. Il faudra s’armer de patience et avoir de la chance. Grâce au tirage RNG (Générateur de Nombres Aléatoires), les casinos en ligne ne peuvent pas truquer les résultats. Pour maximiser vos chances de gagner, pensez à profiter des offres promotionnelles pour booster votre balance. Enfin, ne négligez pas les machines à sous gratuites qui vous permettront de tester les jeux et de vérifier les meilleures combinaisons gagnantes sur les casinos en ligne.

Quelle machine a sous en ligne paye le plus au Canada ?

Les machines à sous en ligne qui payent le plus sont sans doute les machines avec un jackpot progressif. En effet, le montant de la cagnotte s’élève souvent à plusieurs millions de dollars. Cependant, il existe aussi d’autres jeux classiques avec des taux de redistribution (RTP) très élevés. On pense notamment au jeu Mega Joker de Netent qui a un RTP de 99 %. Enfin, nos experts vous recommandent de choisir des machines à sous avec de nombreuses lignes de paiement. En général, ces machines à sous en ligne payent davantage que les autres.

Comment savoir si une machine à sous en ligne va payer ?

Il n’est jamais possible d’être sûr à 100 % qu’une machine à sous en ligne va payer. En revanche, certains casinos en ligne disposent d’une fonction “Hot" et “Cold" pour classer les machines à sous en ligne. Ainsi, si un jeu vient juste de payer de gros gains, elle sera placée dans la catégorie “Cold" car il y a moins de chance qu’elle repaye de nouveau. À l'inverse, une machine à sous qui n’a pas payé de gains depuis longtemps est considérée comme “Hot".

Casino en ligne argent réel - comparatif des machines à sous

En tant que joueur, il n’est pas évident de faire le tri parmi les sites de jeu tant les fonctionnalités et les options sont nombreuses. Nos experts vous partagent donc un comparatif des 5 meilleurs casinos en ligne canadiens. D’ailleurs, pensez à utiliser les machines à sous gratuites afin de vous familiariser avec la plateforme avant de vous inscrire.

PlayOJO Casino : avec ses plus de 2 000 slots machines à sous gratuites et payantes, PlayOJO est à notre avis la solution idéale pour tous les joueurs qui recherchent de la diversité. Le bonus de bienvenue de 50 Free Spins vous permettra dès votre premier dépôt de vous amuser sur une machine à sous en ligne.

avec ses plus de 2 000 slots machines à sous gratuites et payantes, PlayOJO est à notre avis la solution idéale pour tous les joueurs qui recherchent de la diversité. Le bonus de bienvenue de 50 Free Spins vous permettra dès votre premier dépôt de vous amuser sur une machine à sous en ligne. Spin Casino : créé en 2001, cet opérateur devrait ravir les joueurs fan de la machine à sous classique. Son bonus sur dépôt allant jusqu’à 1 300 CAD peut vous permettre de commencer votre aventure sur les chapeaux de roues.

créé en 2001, cet opérateur devrait ravir les joueurs fan de la machine à sous classique. Son bonus sur dépôt allant jusqu’à 1 300 CAD peut vous permettre de commencer votre aventure sur les chapeaux de roues. Jackpot City : parmi les casinos en ligne les plus populaires, on retrouve aussi JackpotCity. Fort de son expérience, profitez d’une offre allant jusqu’à 1 600 $CAD pour découvrir et jouer sur les meilleures machines à sous disponibles sur le web.

: parmi les casinos en ligne les plus populaires, on retrouve aussi JackpotCity. Fort de son expérience, profitez d’une offre allant jusqu’à 1 600 $CAD pour découvrir et jouer sur les meilleures machines à sous disponibles sur le web. Platin Casino : vous avez un faible pour les jeux Megaways ? Alors, découvrez Platin Casino et sa large gamme de slots. Pour en profiter, vous pourrez d’ailleurs obtenir jusqu’à 1 500 CAD de bonus.

: vous avez un faible pour les jeux Megaways ? Alors, découvrez Platin Casino et sa large gamme de slots. Pour en profiter, vous pourrez d’ailleurs obtenir jusqu’à 1 500 CAD de bonus. Bitstarz : à la recherche d’une machine à sous en ligne en particulier ? Grâce à ses 3 000 jeux, il y a de grandes chances que vous la retrouviez sur Bitstarz. Ce casino crypto offre d’ailleurs jusqu’à 5 BTC aux nouveaux joueurs ainsi que 180 Tours Gratuits.

Comment s’inscrire pour jouer aux machines à sous et à d’autres jeux en ligne payants ?

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire sur le casino si vous souhaitez jouer en mode démo. Cela vous permet de tester les machines à sous gratuites. En revanche, pour jouer en argent réel, vous devrez créer un compte. Rassurez-vous, c’est un véritable jeu d’enfant.

Rendez-vous sur un casino en ligne payant et fiable. De notre côté, nous vous recommandons PlayOJO.

Procédez à l’inscription sur le casino. Pour cela, cliquez sur le bouton “Join Now" et remplissez le formulaire d’inscription.

Validez votre compte joueur en cliquant sur le lien reçu par e-mail.

Testez les différents jeux de machines à sous gratuites.

Déposez de l’argent et jouez sur le jeu de votre choix pour tenter d’obtenir la combinaison gagnante !

Nos conseils concernant les machines à sous en ligne en argent réel

Même si la machine à sous en ligne est un jeu de hasard, il existe des stratégies pour maximiser vos chances de gagner. Voici quelques conseils :

Jouez en mode démo : rien de tel pour tester les machines à sous gratuites. Le mode démo vous permet de vous faire une idée du gameplay sans dépenser votre argent.

rien de tel pour tester les machines à sous gratuites. Le mode démo vous permet de vous faire une idée du gameplay sans dépenser votre argent. Choisissez le jeu en fonction de vos attentes : si vous recherchez plutôt à faire de petits gains, mais fréquents, il est conseillé de choisir un jeu avec une volatilité faible. Pour des gains moins fréquents, mais plus importants, privilégiez donc les machines avec une forte volatilité.

: si vous recherchez plutôt à faire de petits gains, mais fréquents, il est conseillé de choisir un jeu avec une volatilité faible. Pour des gains moins fréquents, mais plus importants, privilégiez donc les machines avec une forte volatilité. Ne négligez pas le taux de redistribution : trop souvent, les joueurs ne prêtent pas attention à cette information. C’est une erreur puisque le taux de retour, aussi appelé RTP, vous indique explicitement le taux reversé aux joueurs.

trop souvent, les joueurs ne prêtent pas attention à cette information. C’est une erreur puisque le taux de retour, aussi appelé RTP, vous indique explicitement le taux reversé aux joueurs. Vérifiez les fonctionnalités du jeu : dans la lignée du taux de retour, veillez aussi à regarder le nombre de lignes de paiement, le nombre de rouleaux (3 rouleaux, 5 rouleaux ou plus), les options proposées, les thèmes, les graphismes et univers du jeu, etc.

Machine à sous en ligne - Conclusion

Nous l’avons vu tout au long de ce guide, les jeux de machines à sous en ligne sont accessibles à tous les joueurs canadiens grâce à des plateformes de renom.

Parmi elles, nous vous conseillons PlayOJO, qui reste le meilleur casino en ligne argent réel pour les machines à sous. Empochez votre bonus de 50 Free Spins et jouez sans plus tarder pour tenter de décrocher le plus de combinaisons gagnantes.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide en appelant le 1-800-461-0140 (appel sans frais). En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.