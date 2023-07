Machine à sous en ligne (2023) - 10 casinos payants pour jouer en argent réel

Avis de non-responsabilité : il s'agit de contenu sponsorisé. Toutes les opinions et opinions sont celles de l'annonceur et ne reflètent pas la même chose que WRTV.

Si vous voulez jouer à la machine à sous, il y a trois questions à se poser :

Quels sont les casinos en ligne fiables ?

Quelles machines à sous ont le taux de retour le plus élevé ?

Quels casinos permettent des retraits faciles ?

Dans ce guide, nous allons vous présenter les meilleurs sites pour jouer aux machines à sous comme si vous étiez à Las Vegas.

En plus des critères clés tels que la fiabilité, la réputation, la variété et la facilité de retrait, chaque casino offre également un thème et un univers détonants.

Découvrez dans la foulée notre casino numéro 1, Cresus, où vous pourrez accéder à plus de 1 600 machines à sous provenant des meilleurs fournisseurs.

Prêts à faire tourner les rouleaux ? Allons-y !

Machine à sous en ligne - le top 10

Cresus : le meilleur casino avec 1 600 machines à sous en ligne ;

le meilleur casino avec 1 600 machines à sous en ligne ; Magical Spin : 3 022 machines à sous en ligne disponible ;

3 022 machines à sous en ligne disponible ; Wild Sultan : plus de 3 000 machines à sous avec des RTP élevés ;

plus de 3 000 machines à sous avec des RTP élevés ; Madnix : 3 017 machines à sous à jackpot dans son catalogue ;

3 017 machines à sous à jackpot dans son catalogue ; Lucky Treasure : des milliers de slots avec des fonctionnalités bonus ;

des milliers de slots avec des fonctionnalités bonus ; Cloudbet : des milliers de machines à sous avec un RTP moyen de 96,36 % ;

des milliers de machines à sous avec un RTP moyen de 96,36 % ; 5gringos : plus de 5 000 machines à sous gratuites ;

plus de 5 000 machines à sous gratuites ; Lucky31 : 2 382 machines à sous où miser avec de l’argent réel ;

2 382 machines à sous où miser avec de l’argent réel ; Kings Chance : des milliers de jeux de machine avec plusieurs modes de jeu ;

: des milliers de jeux de machine avec plusieurs modes de jeu ; Dublin Bet : 2 381 machines à sous dont certaines disponibles en mode démo.

1. Cresus - meilleures machines à sous en ligne

Avantages

Bonus sur dépôt de 150 % jusqu’à 300 € sans exigence de mise ;

Plus de 1 600 machines à sous gratuites ;

Un RTP moyen de 96,60 % pour les machines à sous ;

Programme VIP avec des bonus et des récompenses exclusives ;

Prise en charge des cryptomonnaies principales (BTC, ETH, LTC, XRP).

Inconvénients

Service client non disponible 24 h/24 ;

Frais additionnels pour les dépôts en cryptomonnaies.

Des machines à sous gratuites, des RTP élevés, un environnement de jeu ludique et bien pensé, Cresus vous promet bien plus que de simples gains faciles. Et les 150 % jusqu’à 300 € offerts sans condition de mise à l’accueil devraient contribuer à doper l’expérience de jeu.

Jeux et fournisseurs 4,9/5

De Playson à Pragmatic Play en passant par Red Tiger, plus de 17 fournisseurs signent ici 2100 jeux de casino. Rien que dans la section des machines a sous, on compte 1 600 titres. À 3 ou 5 rouleaux, avec des thèmes ludiques et variés, à multiples lignes de paiement ou encore avec un pourcentage de retour au joueur élevé, il y en a pour tous les goûts.

Parmi les machines les plus populaires, on citera le jeu Mega Moolah ou Gates of Olympus qui affiche un RTP de 96,5 % et une possibilité de gains de 5000x.

Bonus et récompenses 5/5

Cresus offre un bonus de 150 % jusqu’à 300 € pour jouer aux machines à sous. Contrairement à la plupart des casinos, il s’agit là d’une offre sans conditions de mise. Ainsi, vous pourrez retirez les gains de votre bonus sans avoir à le miser 30 fois ou plus.

Moyens de paiement 4,9/5

Du côté des paiements, le casino offre les options de base à savoir les cartes de crédit classiques, les virements bancaires et les portefeuilles électroniques.

Les joueurs préférant les cryptomonnaies auront le choix entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Ripple. Notons que le montant du dépôt minimum est de 20 € et que les transactions sont gratuites.

Divers 5/5

Cresus propose des machines à sous performantes et fiables, assurant une réelle équité entre les joueurs. En effet, l’ensemble des machines à sous en ligne fonctionnent avec un générateur de nombres aléatoires (RNG). Le taux de redistribution pour les utilisateurs des machines est également supérieur à la moyenne, entre 95 et 97 % suivant le jeu.

Note totale 4,9/5

Ce casino en ligne remporte la première place pour son catalogue de machines à sous gratuites, mais aussi pour son bonus sans wager qui est rare dans le milieu.

>> Obtenir un bonus de 300 € sans wager sur Cresus >>

2. Magical Spin - 3 000+ machines à sous en ligne

Avantages

Bonus de bienvenue de 3000 € + 50 tours gratuits ;

3 022 machines à sous disponibles ;

Machines à sous disponibles en version démo ;

Promotions régulières avec du cash et des free spins offerts ;

Montant minimum de dépôt de 10 €.

Inconvénients

Conditions de mise de 30x pour débloquer le bonus ;

Limite de retrait de 50 €.

Pas besoin de magie pour gagner aux machines à sous. Sur Magical Spin, les points de potion vous récompensent à chaque fois que vous jouez aux machines. Et surtout, vous êtes accueilli avec un gros bonus de 3 000 € et ça, ce n’est pas un tour de passe-passe.

Jeux et fournisseurs 4,9/5

Adepte de machine à sous vidéo ou préférant les machines à jackpot progressif ? Sur Magical Spin, ce n’est pas le choix qui manque. On retrouve en effet plus de 3 022 machines à sous classiques et machines à sous vidéo.

Du jeu Dead or Alive avec ses 5 rouleaux et ses 9 lignes de paiements en passant par le jeu Book of Ra et son RTP de 96 %, vous aurez l’opportunité de réaliser de bons gains en quelques tours.

Bonus et récompenses 4,9/5

Ce casino en ligne offre un bonus de 3000 € et 50 tours gratuits sur vos trois premiers dépôts en argent réel. Les tours gratuits seront, quant à eux, jouables sur le jeu Sticky Bandits 3 de Quickspin.

Dans la section des promotions, on retrouve 9 autres offres dont la chasse aux spins du samedi qui vous permet de gagner jusqu’à 200 tours gratuits.

Moyens de paiement 4,8/5

Pour retirer les gains obtenus sur une machine a sous en ligne, ce casino propose aux joueurs une dizaine de méthodes de paiement allant des cartes de crédit aux portefeuilles électroniques. Quant aux délais de retrait, la plupart en affichent 48 h au maximum.

Divers 4,9/5

Sur Magical Spin, les joueurs peuvent remporter du cash, des free spins et des bonus en réalisant des missions quotidiennes. Pour concourir, il suffit de choisir un des jeux de la catégorie Promotions journalières et de choisir une mission. Bien évidemment, la participation est entièrement gratuite pour les inscrits sur le site.

Note totale 4,9/5

On aime l’idée de pouvoir tester les machines avant de miser de l’argent réel et surtout, on aime les nombreuses promotions, dont la Triple chance du lundi où chaque dépôt vous donne accès à un bonus. Comme il y a plus de 3 000 jeux, vous pourriez décrocher le jackpot sur l’une des machines.

>> Jouer à plus de 3 000 machines à sous sur Magical Spin >>

3. Wild Sultan - casino en ligne payant avec des RTP élevés

Avantages

Bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 500 € + 20 tours gratuits ;

Retrait rapide en 24 h, passant à 12 h pour les joueurs VIP ;

Promos régulières, dont 20 % de bonus sur les dépôts avec la Happy Hour.

Plus de 3 000 machines à sous en ligne ;

Des machines avec une redistribution sur 24 h de 96 %

Inconvénients

Machines à sous non disponibles en mode démo ;

L’accès au club VIP se fait sur invitation.

Pour vous, la machine à sous en ligne idéale est celle qui affiche un RTP élevé ? Un thème original ? Plusieurs lignes de paiement ? Peu importe le type de machine que vous recherchez, vous la retrouverez probablement chez Wild Sultan.

Jeux et fournisseurs 4,9/5

Plus de 3 000 machines à sous listées dans ce casino en ligne avec plusieurs variantes : machines à sous vidéo, jeu en 3D, à jackpot progressif, à 3 ou 5 rouleaux. Du côté des développeurs, on retrouve la crème de la crème, à ne citer que BetSoft, Amusnet ou encore Fugaso.

Essayez le jeu Sweet Bonanza avec son taux de redistribution de 96 % et ses possibilités de gains qui peuvent aller jusqu’à 21,175 x votre mise en argent.

Bonus et récompenses 4,8/5

Wild Sultan vous propose un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 500 € + 20 tours gratuits dès le premier dépôt. Plusieurs promos sont également disponibles sur le casino dont le multiplicateur du mardi qui permet de multiplier vos gains par 5 et d’obtenir, dans la foulée, d’autres récompenses comme des tours gratuits.

Moyens de paiement 4,7/5

Avant de pouvoir jouer aux machines, vous devez commencer par créditer votre compte avec de l’argent réel. Pour cela, le casino vous propose 8 méthodes de paiement allant des plus classiques (cartes de crédit) aux plus populaires (Papaya). À noter que le montant minimal pour les dépôts est de 20 € et le montant de retrait minimum est de 50 €.

Divers 4,8/5

Le programme de fidélité du casino en ligne s’accompagne de nombreux avantages et récompenses exclusives. Parmi les privilèges accordés aux joueurs VIP, il y a notamment le bonus cash d’invitation VIP de 100 €, le cashback instantané sur chaque dépôt ou encore les cadeaux offerts lors d’occasions spéciales. Cependant, l’accès au programme VIP se fait seulement sur invitation, ce qui est un peu dommage.

Note totale 4,8/5

En termes de machine à sous en ligne, le casino fait fort avec une sélection de jeu comprenant plus de 3 000 titres et c’est un bon point. On regrette néanmoins que l’ensemble des machines à sous ne soit pas disponible en mode démo, ce qui aurait été appréciable. Dans tous les cas, si vous recherchez des jeux casino avec des fonctionnalités bonus, vous êtes au bon endroit.

>> Découvrir les machines à sous à RTP élevés de Wild Sultan >>

4. Madnix - meilleures machines à sous à jackpot

Avantages

Bonus de bienvenue sur dépôt de 150 % jusqu’à 100 € + 225 free spins ;

Pas de condition de mise ni de limite de gains ;

Plus de 3 017 machines à sous gratuites ;

RTP moyen de 96 % pour les machines à sous du casino ;

Beaucoup de machines à sous à jackpot (Wolf Gold, Sweet Bonanza, etc.).

Inconvénients

Choix de méthodes de paiement limité ;

Délai de retrait pouvant aller jusqu’à 5 jours.

Testez les machines à sous les plus populaires grâce au mode démo et prenez le temps de vous familiariser avec les différents modes de jeux. Madnix vous donne accès aux meilleures machines du marché et vous offre 225 tours gratuits alors, à vous de jouer.

Jeux et fournisseurs 4,8/5

De Play’n’Go à Wazdan, les développeurs de jeux casino les plus réputés du secteur signent ici plus de 3 211 machines à sous populaires. Le taux de redistribution varie d’une machine à sous à une autre, il va ainsi de 96,6 % pour le jeu Great Rhino Megaways à plus de 98,90 % pour le jeu Mega Joker.

En outre, ce casino en ligne propose des machines à jackpot et des tournois Drops and Wins permettant de remporter jusqu’à 2 000 000 €.

Bonus et récompenses 4,7/5

Sur le casino, un bonus de 150 % jusqu’à 100 € et 225 free spins sont offerts aux joueurs sur leurs 3 premiers dépôts. L’offre est proposée sans condition de mise et sans limites de gains, ce qui est comparable à Cresus.

Ce casino propose également 9 promotions dont « Un jour, une Slot » qui vous permet de gagner jusqu’à 30 % de cashback sur une machine à sous précise.

Moyens de paiement 4,7/5

Pour récupérer les gains obtenus durant vos séances de jeux de machine, vous pouvez choisir entre la carte bancaire, les cartes prépayées et les portefeuilles électroniques. Concernant les délais de retrait, le casino fait fort en assurant un envoi en 24 heures, 7 jours sur 7.

Divers 4,6/5

Outre sa grande variété de jeux en ligne et ses promotions variées, ce casino en ligne offre également régulièrement de nouveaux titres pour varier les plaisirs. En outre, chaque jeu indique clairement le taux de retour et la volatilité afin de maximiser vos gains.

Note totale 4,7/5

Jouer aux machines sur les casinos en ligne n’a que des avantages. Sur Madnix, vous serez d’autant plus gâté avec les bonus et les promotions diverses proposés à l’année. Machines à sous gratuites ou jeux en ligne payants, dans tous les cas, il y aura du jackpot à la clé.

>> Tenter de gagner jusqu’à 2 000 000 € sur Madnix >>

5. Lucky Treasure - 2 000+ machines à sous en ligne argent réel

Avantages

Bonus de bienvenue de 150 % avec 33 tours gratuits ;

Des lignes de paiement allant de 1 à plus de 167 770 216 sur les machines ;

66 thèmes différents de machines à sous répertoriés ;

27 fonctionnalités différentes, dont les Scatters et les Megaways.

Site prenant en charge les cryptomonnaies

Inconvénients

Machines à sous non disponibles en version démo ;

Pas de programme VIP pour le moment.

Des jackpots progressifs à 6 chiffres, un bonus assorti de tours gratuits et surtout, une belle sélection de jeux sont annoncés. Aux joueurs de trouver la machine à sous qui leur permettra de décrocher la cagnotte sur Lucky Treasure.

Jeux et fournisseurs 4,7/5

Du jeu Bandit Manchot à Book of Ra, les machines a sous les plus populaires au monde sont listées sur le casino à travers 17 développeurs. Les joueurs peuvent en effet trouver plus de 2000 jeux dont des milliers de slot avec des promesses de gains élevés ou à jackpot progressif où ils pourront enchaîner les mises en argent réel.

Bonus et récompenses 4,6/5

Si le site de jeu d’argent ne propose pas de machines à sous gratuites, il vous offre néanmoins un bonus attractif de 150 % avec 33 tours gratuits à l’accueil. Au lieu des promotions régulières, la plateforme de jeu propose des tournois réguliers avec de gros jackpots à l’arrivée.

Moyens de paiement 4,6/5

6 options de paiement listées sur la page, dont des cryptomonnaies. Les joueurs de machine à sous peuvent notamment choisir entre Visa, Cashlib, eZeeWallet ou encore le Bitcoin pour leur dépôt en argent. S’il n’y a pas de frais prélevés sur ce casino en ligne fiable, le minimum de retrait va toutefois de 30 à 100 € d’une solution de paiement à une autre.

Divers 4,7/5

La page de jeu ne propose certes pas de promotions régulières aux joueurs, mais des tournois y sont régulièrement organisés. Avec un jackpot progressif de 30 000 € pour certains (Playson) et jusqu’à plus de 125 000 € pour d’autres (Fugaso), ce qui est sûr, c’est qu’il faut tenter sa chance.

Note totale 4,6/5

Lucky Treasure propose de tester les slots les plus populaires au monde sur sa page. On note quelques inconvénients ici et là, mais dans l’ensemble, la plateforme de jeu mérite qu’on s’y attarde ou du moins qu’on l’essaie.

>> Tester les machines à sous de Lucky Treasure >>

Machine à sous en ligne - autres sites fiables

Cloudbet : des milliers de machines à sous avec un RTP moyen de 96,36 % ;

des milliers de machines à sous avec un RTP moyen de 96,36 % ; 5gringos : plus de 5 000 machines à sous gratuites ;

plus de 5 000 machines à sous gratuites ; Lucky31 : 2 382 machines à sous où miser avec de l’argent réel ;

2 382 machines à sous où miser avec de l’argent réel ; Kings Chance : des milliers de jeux de machine avec plusieurs modes de jeu ;

: des milliers de jeux de machine avec plusieurs modes de jeu ; Dublin Bet : 2 381 machines à sous dont certaines disponibles en mode démo.

Nos critères de sélection des machines à sous en ligne

Jeux et fournisseurs : une simplicité dans la recherche des machines à sous, une liste de machine bien fournie et des caractéristiques de jeu inédit, voilà ce que l’on a retenu pour comparer les casinos en ligne.

Bonus et récompenses : outre le nombre de machines à sous, le bonus compte aussi pour beaucoup dans ce qui fait l’attrait des casinos. Sur notre numéro 1, les joueurs bénéficient notamment de bonus de 150 % jusqu’à 300 € sans condition de mise.

Moyens de paiement : dans ce guide, vous retrouverez des casinos en ligne avec plusieurs options disponibles, offrant la possibilité aux joueurs canadiens et francophones d’effectuer des dépôts et des retraits en toute simplicité.

Divers : certains casinos en ligne proposent des tournois à jackpots, des slots avec des thèmes uniques ou encore des caractéristiques de jeux originales. Grâce à ce guide, vous saurez plus facilement quels casinos choisir.

Pourquoi Cresus est-il le meilleur casino en ligne payant pour les machines à sous ?

17 fournisseurs signent ici les meilleurs slots du marché ;

signent ici les meilleurs slots du marché ; Plus de 1600 slots dont des versions avec plusieurs lignes de paiement et des jackpots progressifs sont disponibles ;

dont des versions avec plusieurs lignes de paiement et des jackpots progressifs sont disponibles ; Certains slots affichent des caractéristiques intéressantes, dont une possibilité de gains de 5000x ;

; Plusieurs machines à sous gratuite sont disponibles en mode démo ;

Un RTP moyen de 96,97 % d’une machine à sous à une autre.

d’une machine à sous à une autre. Un des meilleurs bonus casino qui soient, sans conditions de mise

Pourquoi jouer sur une machine a sous en ligne ?

Des possibilités de gain élevé : et ce, pour un pari minimum alors on peut dire que cela en vaut le coup.

Jouer de n’importe où et n’importe quand : depuis votre salon, pendant la pause déjeuner sur votre Smartphone. Bref, à vous la liberté.

La facilité de jeu : pas de stratégie complexe à élaborer, il vous suffit d’aligner les symboles pour gagner.

Par ailleurs, si vous vivez au Québec, voici les meilleurs casinos québécois. Et pour les joueurs de Suisse, voici un comparatif des casinos suisses.

Questions à se poser pour dénicher la meilleure machine à sous en ligne argent réel

Quels sont les symboles à reconnaître sur une machine à sous en ligne ?

Les principaux symboles à reconnaître sur la machine à sous choisie sont le wild, le scatter, le multiplicateur ainsi que le jackpot. À noter qu’il se peut que la disposition des symboles varie d’un type de machine à un autre sur les rouleaux. Il en est de même pour la combinaison des symboles attendue, elle change souvent d’un casino en ligne à un autre.

Est-ce que les rouleaux d’une machine à sous en ligne tournent de manière aléatoire ?

Sur les casinos en ligne fiables, les machines offrent les mêmes chances de gagner à tous les joueurs. Les rouleaux tournent en effet de manière aléatoire. Pour gagner, il vous faudra retrouver la bonne combinaison des symboles sur les rouleaux.

Quel est le meilleur casino en ligne payant pour les machines à sous ?

Sur tous les casinos listés, Cresus est, selon notre avis, celui qui propose le plus de variété en termes de machines à sous d’une part. D’autre part, le fait qu’il n’impose pas de conditions de mise est appréciable.

Puis-je jouer aux machines à sous en ligne en France ?

Malheureusement, les machines à sous en ligne sont interdites en France, sauf dans le cas des machines à sous gratuites proposées sur certains sites agréés par l’ANJ. Nous recommandons aux joueurs français de se rendre sur le site de l’ANJ pour voir quels sont les casinos français légaux proposant des machines à sous gratuites.

Comparaison du Top 5 des casinos proposant les meilleures machines à sous en ligne

Cresus : 1 600 slots en ligne avec des thèmes originaux ;

Magical Spin : 3022 titres en ligne disponibles en version démo ;

Wild Sultan : plus de 3 000 titres avec des RTP élevés ;

Madnix : 3 017 jeux à jackpot avec des lignes de paiements élevés ;

Lucky Treasure : des milliers de slots avec diverses fonctionnalités ;

Comment s’inscrire sur le casino proposant les meilleures machines à sous en ligne ?

Rendez-vous sur le site de Cresus puis cliquez sur « Rejoindre » ou « S'inscrire »

Entrez un email valide ainsi qu’un mot de passe unique ;

; Confirmez votre inscription depuis le lien envoyé dans votre boîte de réception ;

Insérez les compléments d’information demandés puis envoyez un document prouvant votre identité (CNI, passeport, etc.).

Une fois votre compte confirmé, procédez au premier dépôt ;

; Choisissez la méthode de paiement , spécifiez le montant puis validez ;

, spécifiez le montant puis validez ; Vous pouvez accéder directement à la catégorie des slots et choisir la machine à sous sur laquelle vous allez jouer.

Conseils et astuces qui vous aideront à dénicher les meilleures machines à sous

Choisissez la machine à sous avec le RTP le plus élevé : privilégiez les slots qui offre un RTP de 96 à 98 % en moyenne. Cela veut dire que 97 % des mises en argent placé par les joueurs seront redistribués en gain.

: privilégiez les slots qui offre un RTP de 96 à 98 % en moyenne. Cela veut dire que 97 % des mises en argent placé par les joueurs seront redistribués en gain. Optez pour une machine à sous vidéo au lieu d’une slot mécanique : une machine de type mécanique affiche généralement 3 à 5 rouleaux tandis qu’une slot vidéo peut en afficher jusqu’à 7 affichant 3 rangées de 5 symboles . Si vous trouvez la bonne combinaison alors vos gains seront plus élevés.

: une machine de type mécanique affiche généralement 3 à 5 rouleaux tandis qu’une slot vidéo peut en afficher jusqu’à 7 affichant . Si vous trouvez la bonne combinaison alors vos gains seront plus élevés. N’hésitez pas à consulter la fiche de présentation du jeu : cela vous permettra de connaître le nombre de rouleaux, le nombre de lignes de paiement, les symboles affichés ainsi que les gains potentiels qu’offre la machine.

Notre dernier mot pour trouver la meilleure machine à sous en ligne

La première machine à sous a été créée par Charles August Fey. Depuis, ce jeu compte des millions d’adeptes aux quatre bouts du monde.

Les joueurs canadiens et francophones sont nombreux à apprécier la sélection de jeux de Cresus. Pourquoi ? Parce qu’ils peuvent enchaîner les gains sur des slots à RTP élevés et surtout, ils peuvent retirer les gains du bonus de bienvenue sans avoir à répondre d’abord aux exigences de mise.

Et vous, allez-vous vous laisser tenter ?

