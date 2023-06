Meilleur casino en ligne au Canada (2023) : jouez à des milliers de jeux sur ces sites canadiens fiables

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Le monde des jeux en ligne évolue constamment avec de nouveaux sites qui émergent régulièrement. De plus en plus de joueurs au Canada optent pour les jeux de casino en ligne. Avec une abondance de choix disponibles, trouver le meilleur site de jeu peut être difficile. C'est là que nous intervenons.

Dans cet article, notre équipe d’experts a compilé une liste des 10 meilleurs casinos en ligne au Canada. Ces sites offrent des centaines de jeux en ligne, des bonus généreux et des méthodes de paiement sûres et sécurisées pour vous garantir la meilleure expérience de jeu possible.

Attention spoiler : c’est PlayOjo qui remporte le titre de meilleur casino en ligne au Canada avec plus de 3 000 jeux, de bons bonus, et surtout des gains et des retraits faciles.

Meilleur casino en ligne au Canada : notre comparatif

PlayOjo: casino transparent avec un bonus sans condition (50 tours gratuits)

Spin Casino: des protocoles de sécurité dernier-cri

Jackpot City: un bonus de bienvenue allant jusqu’à 1 600$

Platin Casino: plus de 1 000 jeux classiques et novateurs

Bitstarz: leader du marché des cryptomonnaies avec paiements rapides

Ricky Casino: offre 550 tours gratuits sur les machines à sous

Hellspin: un beau site moderne sans prise de tête

BetOnline : un site de casino permettant aussi les paris sportifs

Greatwin : un nouveau casino en ligne qui fait un carton

SG Casino : Bons jeux de casino et assistance 24/7

1. PlayOJO - Meilleur casino en ligne au Canada

Avantages :

Pas de minimum de retrait

Plus de 3000 jeux disponibles

Studios de renom (Evolution, NetEnt, etc.)

16 jeux exclusifs

Filtre exhaustif

Pas de conditions de mise

Inconvénients :

Le clavardage en direct n'est pas disponible 24h/24

Le site est parfois lent à charger

Vous cherchez un casino en ligne qui saura vous divertir et vous offrir une expérience de jeu unique ? Ne cherchez plus, PlayOjo est là pour répondre à vos attentes !

Allez, on vous dit tout…

Jeux : 5/5

PlayOJO propose une collection de plus de 3000 titres de qualité provenant de plus de 30 fournisseurs de renom tels qu’Evolution, NetEnt, Pragmatic, et similaires. Vous aurez accès à une grande variété de machines à sous, de jeux de table, de jeux en direct, et de jeux exclusifs.

Bonus et promos : 4.8/5

PlayOJO offre un bonus de bienvenue sans conditions de mise de 50 tours gratuits sur votre premier dépôt. Ce casino en ligne propose également des promotions hebdomadaires, des tournois et des offres de cashback pour les joueurs réguliers.

Paiements : 5/5

PlayOJO propose une variété de moyens de paiement pour les dépôts et les retraits, y compris les cartes de crédit et de débit, les portefeuilles électroniques tels que Skrill et Neteller, et les virements bancaires.

Mobile : 4.7/5

PlayOJO n'a pas d'application mobile dédiée, mais son site web est entièrement optimisé pour les appareils mobiles.

Service à la clientèle : 5/5

Le support client de PlayOJO est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, via un chat en direct, un formulaire de contact par email, ou par téléphone.

>> Obtenir 50 tours gratuits sur le site officiel de PlayOjo >>

2. Spin Casino - Meilleur casino fiable et sécurisé du Canada

Avantages :

Plateforme en ligne facile à utiliser et sécurisée

500 jeux de qualité, la plupart fournis par Microgaming

Accepte Visa, Mastercard, Skrill, Neteller…

Promotion quotidienne et récompenses Bonus Wheel

Programme VIP avec des avantages intéressants

Application dédiée fluide pour iOS et Android

Service à la clientèle disponible 24/7 via chat en direct et email

Inconvénients :

Pas de support téléphonique disponible

Pas autant de tables de jeux que d’autres casinos en ligne

Spin casino se distingue par ses lignes tranchantes, ses promotions généreuses et sa plateforme de paiement sécurisée.

Découvrons tout ça ensemble !

Jeux : 4.8/5

Spin Casino propose une vaste sélection de jeux de qualité, avec plus de 500 titres. Vous pourrez profiter de machines à sous, de jeux de table classiques, de vidéo poker, ainsi que de jeux en direct avec des croupiers professionnels.

Bonus et promotions : 4.7/5

Les nouveaux joueurs chez Spin Casino peuvent bénéficier d'un généreux bonus de bienvenue de 100 % jusqu'à 1000 $ sur leurs trois premiers dépôts.

Paiements : 4.9/5

Spin Casino offre une variété d'options de paiement pour les dépôts et les retraits, y compris les cartes de crédit et de débit Visa et Mastercard, ainsi que des portefeuilles électroniques populaires tels que Skrill et Neteller.

Mobile : 4.7/5

Spin Casino dispose d'une excellente application mobile dédiée disponible pour les utilisateurs d'iOS et d'Android, offrant une grande sélection de jeux, une navigation facile, et des options de paiement sécurisées.

Service à la clientèle : 4.7/5

Spin Casino propose un service clientèle de qualité, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, via un chat en direct, un formulaire de contact par email, ou par téléphone.

>> Obtenir un bonus de 400 $ sur Spin Casino >>

3. Jackpot City - Meilleur casino canadien pour son bonus de bienvenue

Avantages :

Plus de 500 titres fournis par les meilleurs fournisseurs

Jeux de casino en direct disponibles 24/7

Plateforme bancaire sécurisée avec une variété d'options de paiement

Bonus de bienvenue de 1 600$

Site web sécurisé avec chiffrement SSL et protection de la vie privée

Inconvénients :

Les bonus de bienvenue ont des conditions de mise élevées

Le site web pourrait bénéficier d'une mise à jour pour améliorer l'interface utilisateur

Jackpot City vaut-il vraiment le coup ? Ses jeux, bonus, service client… Analysons tout ça !

Jeux : 4.6/5

La sélection de jeux de Jackpot City est plutôt bonne, avec plus de 500 titres de qualité proposés. Vous pourrez profiter d'une grande variété de machines à sous, de jeux de table, jeux en direct, etc.

Bonus et promotions : 4.5/5

Jackpot City offre des promotions régulières pour ses clients fidèles, ainsi qu'un bonus de bienvenue généreux pouvant atteindre 1 600$. Cependant, les conditions de mise pour le bonus de bienvenue sont assez élevées.

Paiements : 4.8/5

Jackpot City offre une plateforme bancaire sécurisée avec une variété d'options de paiement disponibles, y compris des méthodes de dépôt et de retrait instantanées telles que les cartes de crédit, les portefeuilles électroniques et les cartes prépayées.

Mobile : 4.5/5

Jackpot City possède une application mobile dédiée pour iOS et Android, ce qui permet de jouer à vos jeux préférés où que vous soyez. L'application est facile à utiliser et propose une grande sélection de jeux.

Service à la clientèle : 4.9/5

Le service client de Jackpot City est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, via chat en direct, téléphone et email. L'équipe de support client est professionnelle et rapide à répondre.

>> Obtenir un bonus de 1600$ sur Jackpot City >>

4. Platin Casino - Meilleur casino en ligne payant au Canada pour des jeux de qualité

Avantages :

Plus de 1 000 machines à sous, jeux de table et jeux en direct

Accepte les paiements par Skrill et Paysafecard

Programme de récompenses attractif

Service à la clientèle disponible 24/7 par chat en direct, téléphone et email

Inconvénients :

Les bonus de bienvenue ont des conditions de mise élevées

La sélection de jeux de table est limitée par rapport à d’autres casinos en ligne

Platin Casino est un casino en ligne renommé, populaire auprès des joueurs du monde entier. Avec une sélection diversifiée, vous devriez y trouver votre bonheur.

Jeux : 4.6/5

Platin Casino propose une sélection impressionnante de machines à sous de qualité supérieure de développeurs tels que Betsoft, Play'n GO et NetEnt.

Bonus et promotions : 4.4/5

Platin Casino propose une variété de promotions pour les clients fidèles, notamment des offres de cashback et des promotions pour les événements sportifs.

Paiements : 4.7/5

Comme d’autres casinos en ligne, Platin Casino propose une plateforme de paiement sécurisée, avec plusieurs options de dépôt et de retrait, notamment Visa, Mastercard, Skrill, Neteller et Paysafecard.

Mobile : 4.4/5

Le site mobile de Platin Casino est convivial et facile à utiliser, offrant une grande partie de la sélection de jeux via l'appareil mobile. Cependant, il n'y a pas d'application mobile dédiée.

Service à la clientèle : 4.8/5

Le service client de Platin Casino est meilleur que d’autres casinos en ligne puisqu’il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, via chat en direct, téléphone et email.

>> Obtenir un bonus de 100% et 200 tours gratuits sur Platin Casino >>

5. BitStarz - Meilleur casino crypto au Canada

Avantages :

Plus de 2 000 titres provenant des meilleurs fournisseurs de logiciels

Bonus de bienvenue de 10 000 $ + 180 tours gratuits

Traitement rapide des dépôts et retraits

Plateforme sécurisée avec licence de jeu de Curaçao.

Inconvénients :

Conditions de mise de 40x sur les bonus

Retraits un peu long avec certains modes de paiement

Site un peu encombré pour les nouveaux joueurs

Bien établi sur le marché des jeux en ligne, BitStarz est rapidement devenu l'un des choix les plus populaires pour les joueurs canadiens.

Regardons cela de plus près ...

Jeux : 4.7/5

BitStarz offre une gamme impressionnante de plus de 2 000 jeux de casino en ligne. Vous pourrez choisir parmi une variété de machines à sous à thèmes différents, ainsi que de nombreux jeux de table virtuels comme le blackjack, la roulette et le baccarat.

Bonus et promotions : 4.4/5

BitStarz est un des casinos qui proposent des offres de bonus attractives pour les joueurs existants, ainsi que pour les nouveaux inscrits. Outre le bonus de bienvenue de 10 000 $, vous aurez droit à un bonus de dépôt hebdomadaire de 50 % allant jusqu'à 300 $.

Paiements : 4.7/5

BitStarz est un crypto casino qui propose plusieurs options de paiement sécurisées, notamment Visa, Mastercard, ecoPayz et Bitcoin. Les dépôts sont traités instantanément, tandis que les retraits peuvent prendre jusqu'à 3 jours ouvrables.

Mobile : 4.3/5

Le site mobile de BitStarz est facile à utiliser et convivial, offrant une grande partie de la ludothèque sur un écran plus petit. Comme sur d’autres casinos en ligne, les joueurs canadiens peuvent accéder au site mobile via un navigateur.

Service à la clientèle : 4.5/5

Le service client de BitStarz est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, via chat en direct, téléphone et email, ce qui le démarque d’autres casinos.

>> Obtenir jusqu’à 10 000 $ et 180 tours gratuits sur BitStarz >>

Meilleurs casinos en ligne au Canada : sites légèrement moins intéressants

Ricky Casino : profitez d'un bonus de bienvenue attractif pour jouer à une variété de jeux de qualité.

Hellspin : découvrez une grande sélection de jeux de casino, des promotions attractives et un service client réactif.

BetOnline: jouez à une variété de jeux de casino populaires, profitez de bonus intéressants et de méthodes de paiement sécurisées.

Greatwin : découvrez un casino en ligne avec une interface utilisateur simple et efficace, et des bonus généreux.

SG Casino : jouez à une grande sélection de jeux de casino en ligne, profitez de promotions attractives et d'un service client de qualité.

Nos critères de sélection des meilleurs casinos en ligne au Canada

Jeux

Lorsqu'on cherche le meilleur casino au Québec, le premier critère à considérer est la qualité de la ludothèque. Nous avons passé en revue les catalogues des casinos en ligne canadiens pour trouver ceux proposant les meilleurs jeux de casino.

Bonus

Les bonus sont un élément essentiel des casinos en ligne. Ils peuvent offrir des avantages non négligeables aux joueurs canadiens, comme des tours gratuits ou de l'argent réel. C'est pourquoi nous avons pris en compte les bonus dans notre sélection des casinos en ligne au Canada.

Méthodes de paiement

Lorsqu'on parle de jeux d'argent en ligne, il est crucial de considérer les options de paiement. Nous avons donc inclus ce critère dans notre évaluation afin de sélectionner des casinos en ligne fiables qui acceptent le dollar canadien.

Programme VIP

Les joueurs fidèles méritent des récompenses. En plus des bonus et des promotions, nous avons étudié les programmes de fidélité pour déterminer les meilleurs casinos en ligne canadiens.

Pourquoi PlayOjo est le meilleur casino en ligne au Canada ?

Malgré la qualité des autres casinos de ce comparatif, c'est PlayOjo qui a remporté tous les suffrages. Voici les raisons qui font de PlayOjo le meilleur casino en ligne au Québec à notre avis.

Sélection de jeux : PlayOjo propose les meilleurs jeux d’argent avec plus de 3 000 titres provenant de développeurs célèbres tels que NetEnt, Microgaming et Play'n GO. Les joueurs canadiens peuvent choisir parmi une grande variété de machines à sous, de jeux de table et un casino en direct.

Bonus : PlayOjo offre aux nouveaux joueurs un bonus de bienvenue sans exigence de mise. Les joueurs peuvent également bénéficier de tours gratuits sur les machines à sous et de promotions régulières pour les joueurs existants.

Méthodes de paiement : PlayOjo propose une large sélection de méthodes de paiement pour les dépôts et les retraits, y compris les portefeuilles électroniques et les cartes de crédit. Les joueurs peuvent effectuer des transactions en toute sécurité et rapidement.

Programme de récompenses : PlayOjo dispose d'un programme de récompenses novateur qui permet aux joueurs de gagner des « tours de roue » qui offrent des prix instantanés tels que des tours gratuits et des crédits bonus.

Expérience utilisateur : PlayOjo est connu pour son interface conviviale et facile à utiliser, ce qui rend la navigation et la recherche de jeu en ligne très simples. De plus, ce casino est également accessible via son application mobile dédiée pour une expérience de jeu optimale sur tous les appareils.

Quel est l'intérêt de jouer sur le meilleur casino en ligne au Canada ?

Vous vous posez encore des questions sur l'intérêt de choisir le meilleur casino en ligne Canada ? Voici quelques raisons qui devraient vous aider à mieux comprendre.

La qualité de la ludothèque : ce n'est pas sans raison qu'un casino en ligne argent réel est qualifié comme étant le meilleur. Cela signifie généralement qu'il offre une expérience de jeu inégalée. Cela passe par des jeux de hasard divers et qualitatifs.

La fiabilité : en jouant sur un casino réputé comme étant le meilleur, vous êtes sûr de jouer sur un casino en ligne fiable. Un élément à ne pas prendre à la légère lorsqu'il s'agit de jeux d'argent. Ainsi, il vaut mieux éviter les nouveaux casinos en ligne sans grande réputation.

Les offres : pour obtenir ce titre de « meilleur casino en ligne », le site doit pouvoir se targuer de proposer des offres de qualité à ses joueurs. Cela prend en compte notamment les bonus et le programme VIP.

Questions fréquentes sur les meilleurs casinos en ligne au Canada

Comment jouer gratuitement sur un casino au Canada ?

Pour jouer gratuitement sur un casino en ligne Québec, celui-ci doit disposer d'un mode démo. La plupart des casinos en ligne au Canada offrent cette option. Il faut cependant garder en tête qu'il s'agit d'un mode limité.

Quels sont les jeux de casino les plus populaires au Canada ?

Les machines à sous sont sans aucun doute les jeux de casino les plus populaires au Canada. Les jeux de table classiques comme le blackjack et la roulette sont également très appréciés. Cela dépend des préférences de chacun.

Comment savoir s'il s'agit d'un casino en ligne fiable au Canada ?

Pour savoir si un casino virtuel est fiable, il faut vérifier qu'il dispose d'une licence de jeu délivrée par une autorité réglementaire. Les meilleures autorités de régulation incluent la Malta Gaming Authority (MGA) et la Kahnawake Gaming Commission (KGC).

Est-il possible de gagner à chaque fois sur les casinos en ligne au Canada ?

Non, il n'est pas possible de gagner à chaque fois. Les jeux de hasard sont imprévisibles et les résultats sont aléatoires. Cependant, les meilleurs casinos en ligne au Canada utilisent des générateurs de nombres aléatoires (RNG) pour garantir un taux de redistribution équitable.

Est-il possible de jouer au casino sur mobile au Canada ?

Oui, la plupart des meilleurs casinos en ligne au Canada offrent une plateforme de jeu mobile. Vous pouvez y accéder à partir de votre navigateur ou télécharger une application mobile.

Quel est le meilleur casino en ligne au Canada ?

Le meilleur casino en ligne au Canada dépend des préférences de chacun. Cependant, selon notre classement, le casino PlayOjo est le numéro 1. Avec une ludothèque variée, des offres de bonus avantageuses et un service client de qualité, PlayOjo a su se démarquer de ses concurrents.

Récapitulatif du Top 5 des casinos en ligne au Canada

PlayOjo : notre numéro 1 offre une ludothèque diversifiée, des paiements rapides et un programme de récompenses sans conditions de mise. Le tout avec une transparence totale envers les joueurs.

Spin Casino: un casino en ligne canadien de qualité supérieure, offrant une expérience de jeu exceptionnelle avec une ludothèque de plus de 600 titres et une grande variété d'options de paiement.

Jackpot City : un autre casino canadien populaire, offrant une grande ludothèque de qualité, des promotions généreuses et des jackpots progressifs massifs.

Platin Casino: un casino en ligne Canada avec une ludothèque impressionnante, des bonus attractifs et une variété de moyens de paiement rapides et sécurisés.

BitStarz: un casino en ligne réputé offrant une ludothèque de plus de 3 000 titres, y compris des jeux de croupier en direct, et des paiements rapides et fiables grâce à l'utilisation de crypto-monnaies.

(Si vous vivez en France, jetez un œil à ces jeux d’argent en ligne.)

Comment s'inscrire sur le meilleur casino en ligne au Canada ?

Vous êtes prêt à vous inscrire sur l'un des meilleurs casinos en ligne du Canada ? Voici les étapes à suivre pour vous inscrire rapidement et facilement. Nous avons utilisé PlayOjo, notre numéro 1, comme référence, mais les procédures sont similaires pour la plupart des casinos en ligne.

Étape 1 : Accédez au site Web de PlayOjo

Rendez-vous sur le site Web de PlayOjo en utilisant ce lien pour être éligible aux 50 tours gratuits. Cliquez sur le bouton "S'inscrire" en haut à droite de la page d'accueil.

Étape 2 : Saisissez vos informations personnelles

Remplissez les informations personnelles demandées dans le formulaire d'inscription, telles que votre nom, votre adresse courriel et votre mot de passe.

Étape 3 : Validez votre compte

Un courriel de confirmation sera envoyé à l'adresse courriel que vous avez fournie. Cliquez sur le lien de confirmation pour activer votre compte PlayOjo.

Étape 4 : Faites votre premier dépôt

Connectez-vous à votre compte PlayOjo et cliquez sur le bouton "Dépôt". Choisissez votre méthode de paiement préférée, entrez le montant que vous souhaitez déposer et suivez les instructions pour finaliser la transaction.

Dernier point concernant les meilleurs casinos en ligne du Canada

Vous avez maintenant accès à notre sélection des 5 meilleurs casinos en ligne fiables du Canada. Que vous préfériez les machines à sous, les jeux de table ou les jeux en direct avec croupier, vous êtes sûr de trouver votre bonheur dans l'univers de ces casinos.

Si vous cherchez un casino avec un programme de récompenses sans conditions de mise, nous vous recommandons PlayOjo, notre numéro 1.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro au jeu de casino, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide en appelant le 1-800-461-0140 (appel sans frais). En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.