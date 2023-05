Meilleur site de paris sportifs (2023) : comparatif des 9 meilleurs bookmakers

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Si vous êtes à la recherche du meilleur site de paris sportifs, nous avons ce qu'il vous faut.

Notre équipe a sélectionné les meilleurs sites de paris sportifs qui offrent une expérience de jeu exceptionnelle, des bonus lucratifs et d'excellentes mesures de sécurité.

Parmi les options recommandées, Sportaza se distingue par sa vaste sélection de jeux, ses retraits sans prise de tête et son offre de bonus de 100 % jusqu'à 100 €.

Vous voulez en savoir plus ? Voici notre avis détaillé.

Meilleur site de paris sportifs

Sportaza : meilleur site de paris sportifs (jackpot de 15 000 €)

meilleur site de paris sportifs (jackpot de 15 000 €) Rabona : application mobile rapide même en 4G

application mobile rapide même en 4G 1Bet : des retrais rapides sans prise de tête

des retrais rapides sans prise de tête Wazamba : pariez sur plus de 30 sports

pariez sur plus de 30 sports Cloudbet : plus de 30 cryptomonnaies acceptées

plus de 30 cryptomonnaies acceptées Yonibet : une super note de 4,7/5 sur Trustpilot

une super note de 4,7/5 sur Trustpilot Sportsbet : de meilleures cotes que bien d’autres sites

de meilleures cotes que bien d’autres sites Campeonbet : paris sportifs, hippiques, et e-sport

paris sportifs, hippiques, et e-sport Fortunejack : un freebet (pari gratuit) tous les jours

1. Sportaza - Meilleur site de paris sportifs dans l’ensemble

Atouts :

Jusqu’à 15 % de cashback pour les joueurs VIP

Bitcoin, Litecoin, et même Apple Pay sont acceptés

Des promos à gogo et un jackpot de 15 000 €

Presque tous les sports sont proposés

Bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 100 €

Site optimisé sur iOS et Android

Faiblesses :

Chat en direct 24/7 mais pas de numéro de téléphone

Sportaza est le meilleur site de paris sportifs à notre avis, avec un grand catalogue de sports, des bonus alléchants, et une très bonne réputation auprès des joueurs. Voyons tout cela en détail.

Types de paris sportifs - 4,9/5

Comme mentionné ci-dessus, Sportaza vous permet de placer des paris sur presque tous les sports, du football au basket en passant par le tennis, le hockey sur glace, et même l’e-sport.

Parmi les paris sportifs les plus populaires, on trouve bien évidemment la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga et la NBA.

Bonus et promotions - 5/5

Pour commencer, Sportaza offre un bonus de premier dépôt (ou de premier pari) assez classique de 100 % jusqu’à 100 €, et ce, sur n’importe quel sport.

Mais le vrai point fort de Sportaza, c’est ses promotions en tout genre. On ne va pas toutes les citer, mais on retiendra particulièrement le cashback de 10 % sur le foot, les bonus de 50 % toutes les semaines, un bonus de 100 % si vous placez 3 paris en 1, et le jackpot de 15 000 € pour les meilleurs parieurs.

Moyens de paiement - 4,9/5

Sportaza accepte non seulement les modes de paiement classiques tels que les cartes bancaires et les virements bancaires, mais également des options que l’on retrouve difficilement ailleurs.

Ainsi, il fait partie des rares sites de paris sportifs à accepter Apple Pay, et l’on peut également utiliser des cryptomonnaies telles que Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether, et Ripple.

Programme VIP - 5/5

De nos jours, tous les sites de paris sportifs (ou presque) proposent un programme VIP.

On pourrait donc se dire qu’il n’y a pas de quoi en faire un plat…

Mais pas si vite. En vérité, Sportaza se démarque encore une fois par ses récompenses plus généreuses que la concurrence. Ainsi, vous pourrez obtenir un cashback de 15 % sur tous vos paris et un agent personnel rattaché à votre compte. Bien entendu, les limites de retrait seront également plus élevées, jusqu’à 30 000 € par mois pour les gros parieurs.

Note totale - 4,9/5

Ainsi, Sportaza remporte la première place de notre comparatif des meilleurs sites de paris sportifs en ligne grâce à sa variété de sports, à ses promotions en veux-tu en voilà, et à son programme VIP hors norme.

>> Tenter de gagner le jackpot de 15 000 € sur Sportaza >>

2. Rabona - Meilleur site de paris sportifs pour son appli dédiée

Atouts :

Offre de bienvenue de 100 € sur votre premier dépôt

Variété de paris comprenant les courses de chevaux et l’e-sport

Jusqu’à 100 % de bonus tous les week-ends

De nombreux modes de paiement, dont les e-wallets

Application dédiée qui fonctionne bien en 4G

Faiblesses :

Malgré les similarités, ce bookmaker fait presque tout un peu moins bien que Sportaza

Sportaza arrive en deuxième position de ce comparatif des meilleurs sites de paris sportifs, car il offre une expérience très similaire à Sportaza, avec quelques petites différences.

Types de paris sportifs - 4,8/5

Comme Sportaza, Rabona propose l'un des catalogues de paris sportifs les plus complets qui soient. Il comprend des paris sportifs traditionnels, des paris en direct, ainsi qu'une section exclusivement consacrée aux paris hippiques et aux sports virtuels.

Bonus et promotions - 4,9/5

De même, Rabona est connu pour les nombreux bonus qu'il offre à ses joueurs, ce qui constitue l'un de ses principaux atouts.

En s'inscrivant sur Rabona, les joueurs reçoivent un bonus de premier dépôt de 100 €, et les paris sur les courses de chevaux peuvent leur rapporter un bonus de 50 €.

De plus, les week-ends, Rabona offre un bonus de 100 % jusqu'à 225 €. Ces bonus ne sont qu'un petit exemple de ce qui est disponible pour les joueurs lorsqu'ils rejoignent Rabona.

Moyens de paiement - 4,8/5

Bien que Rabona ne permette pas de payer en utilisant Apple Pay, il propose quand même de nombreux modes de paiement.

Vous pouvez ainsi déposer des fonds par virement bancaire et carte de crédit, ainsi que par le biais de crypto-monnaies telles que BTC, LTC et ETH.

Les portefeuilles électroniques tels que MiFinity Skrill, Neteller et d'autres peuvent également être utilisés pour effectuer des dépôts sur ce site de paris sportif.

Programme VIP - 4,8/5

Comme Sportaza, Rabona n’a pas fait dans la dentelle sur son programme VIP. Il propose peu ou proue les mêmes bénéfices, à savoir un cashback de 15 % et des retraits s’élevant à 30 000 € par mois. La seule différence, c’est que le niveau max est légèrement plus difficile à atteindre.

Note totale - 4,8/5

Malgré les similarités avec Sportaza, Rabona a quand même un as dans sa manche : son application mobile dédiée à télécharger sur les appareils iOS et Android.

Cette application permet d’accéder à toutes les fonctionnalités du site de paris sportifs même en 4G (dans les transports en commun par exemple), le tout sans latence.

>> Obtenir un bonus de 100 € sur Rabona >>

3. 1Bet - Meilleur site de paris sportif pour ses retraits faciles

Atouts :

Des retraits rapides sans prise de tête

Bonus de 100 % sur le premier pari

Des cotes plus élevées que sur d’autres sites

De nouveaux événements sont ajoutés au quotidien

Programme VIP

Faiblesses :

Impossible de joindre l’équipe du service client par téléphone

1Bet est un nouveau bookmaker qui s’est déjà fait une réputation pour sa fiabilité en matière de paiement (surtout pour les retraits).

Types de paris sportifs - 4,7/5

Comme les autres sites de paris sportifs mentionnés précédemment, 1Bet propose un large éventail de sports sur lesquels il est possible de parier, notamment le football, le tennis, le basket-ball, le baseball, le football américain, le hockey sur glace et plusieurs autres disciplines.

Bonus et promotions - 4,6/5

Encore une fois, 1Bet offre un bonus typique de 100 % sur la première mise, jusqu'à un maximum de 100 €. En outre, 1Bet propose fréquemment des offres promotionnelles qui sont cependant légèrement moins bonnes que sur Sportaza ou Rabona.

Moyens de paiement - 4,8/5

Le système de paiement proposé par 1Bet est rapide et fiable, et il offre une gamme de choix de paiement comprenant des cartes de crédit/débit, des portefeuilles électroniques et des cartes prépayées.

Programme VIP - 4,6/5

1Bet a mis en place un programme VIP pour les amateurs de paris sportifs, qui leur permet de bénéficier de remises en argent et d'offres promotionnelles exclusives.

Les membres VIP peuvent bénéficier d'un service clientèle personnalisé, de limites de dépôts et de paris plus élevées et d'une série d'autres avantages exclusifs pour améliorer leur expérience de pari et augmenter leurs chances de gagner.

Note totale - 4,7/5

1Bet est un bookmaker connu pour son service fiable et ses caractéristiques attrayantes. Néanmoins, son interface conviviale et son service client réactif en font une option fiable pour ceux qui recherchent une plateforme de paris en ligne.

>> Parier sur 1Bet avec un bonus de 100 % >>

4. Wazamba - Meilleur site de paris sportifs pour sa variété

Atouts :

Des dizaines de paris en direct

Bonus de 200 euros sur l’e-sport (soit 2x plus que la concurrence)

Bon programme VIP

Application dédiée sur smartphone et tablette

Bonus de bienvenue allant jusqu’à 500 €

Faiblesses :

Pas beaucoup d’options de paiement

Wazamba est un site de paris en ligne fiable qui recense des milliers de joueurs.

Types de paris sportifs - 4,7/5

La particularité de Wazamba est sa vaste gamme d'options de paris sportifs, qui s'ajoute à sa collection variée de jeux de casino.

Ce bookmaker offre aux parieurs une remarquable variété de sports pour placer leurs paris, y compris des sports renommés, et comprend également des paris en direct et des courses de chevaux.

Bonus et promotions - 4,6/5

Chaque semaine, si vous déposez un minimum de 20 euros, vous pouvez bénéficier d'un bonus de recharge de 50 % sur ce bookmaker. En outre, vous pouvez obtenir un bonus cashback de 10 % jusqu'à 500 euros et un bonus de 10 % sur les paris e-sports de 200 euros ou plus.

Moyens de paiement - 4,6/5

Wazamba offre un large éventail d'options de paiement pour les dépôts et les retraits, telles que les cartes de crédit et de débit, les portefeuilles électroniques, les cartes prépayées et les crypto-monnaies.

Programme VIP - 4,7/5

Le bookmaker dispose d'un programme de fidélité VIP comprenant cinq niveaux qui offrent des récompenses plus importantes, notamment l'assistance personnelle d'un responsable VIP, des limites de retrait plus élevées et des pourcentages de cashback plus importants.

Note totale - 4,6/5

Ce bookmaker constitue une option intéressante pour les amateurs de paris sportifs en raison de son large éventail d'options de paris, de ses offres promotionnelles attrayantes et de son programme VIP très attractif.

>> Obtenir un gros bonus de 500 € sur Wazamba >>

5. Cloudbet - Meilleur site de paris sportif pour l’e-sport

Atouts :

Plus de 30 cryptos sont acceptées

Bonus de bienvenue exceptionnel jusqu’à 5 bitcoins

E-sport en tout genre

Serveur Discord réactif

Site résolument moderne

Faiblesses :

Seules les cryptomonnaies sont acceptées

Cloudbet est un site de paris sportifs basé sur les cryptomonnaies. Voyons cela plus en détail.

Types de paris sportifs : 4,5/5

Le bookmaker propose un catalogue complet qui permet aux utilisateurs d'accéder aux cotes les plus favorables pour le football et d'autres sports.

Bien que les options de paris hippiques soient limitées, Cloudbet se targue d'offrir la plus vaste sélection de paris sur les sports électroniques disponibles pour les joueurs francophones.

Bonus et promotions : 4,3/5

La promotion de bienvenue de ce bookmaker permet de bénéficier d'un bonus de 100 % sur le premier dépôt, jusqu'à 5 BTC ou un montant équivalent dans une autre devise, sans avoir besoin d'un code promotionnel.

Moyens de paiement : 4,5/5

Cloudbet diffère des autres bookmakers car c’est également un casino crypto, ce qui veut dire qu’il n'accepte que les paiements en monnaies numériques.

Néanmoins, il existe une sélection variée de crypto-monnaies disponibles, telles que BTC, BCH, USDT, DAI, PAXG, PAX, LINK, LTC, DOGE, DSH, USDC et ETH.

Programme VIP - 4,5/5

Ce bookmaker propose un Club de fidélité pour les joueurs les plus performants, avec diverses incitations accordées en fonction de leur rang, qui est divisé en six niveaux : Bronze, Argent, Or, Émeraude, Saphir et Rubis.

Note totale - 4,4/5

Outre la possibilité de jouer en cryptomonnaies, Cloudbet se démarque par son service client joignable sur Discord - un vrai plus pour faciliter la communication et discuter avec d’autres joueurs.

>> Jouer en cryptos sur Cloudbet (jusqu’à 5 BTC de bonus) >>

Meilleur site de paris sportifs - nos critères d’évaluation

Afin de créer ce classement des meilleurs sites de paris en ligne, certains facteurs ont été pris en compte et évalués.

Types de paris sportifs :

Pour établir la liste des meilleurs bookmakers, nous avons choisi exclusivement des bookmakers qui s'adressent à des clients francophones.

Nos critères de sélection ont d'abord porté sur la variété des jeux proposés par ces bookmakers. Nous avons également pris en compte la diversité des jeux afin d'éviter les répétitions.

Notre sélection finale du meilleur site de paris sportif a été basée sur la capacité des bookmakers à offrir les cotes les plus favorables pour le football et d'autres sports, augmentant ainsi les chances de gagner plus d'argent.

Bonus et promotions :

Après avoir choisi nos bookmakers préférés, nous avons examiné les différents bonus et offres promotionnelles qu'ils proposent aux nouveaux clients et aux clients existants. Ces incitations sont conçues pour augmenter vos gains sur les sites de paris sportifs.

Moyens de paiement :

Avant de placer votre premier pari auprès d'un bookmaker, vous devez transférer des fonds en sélectionnant la méthode de paiement qui répond le mieux à vos besoins.

Nous comprenons que chaque parieur a ses propres préférences, c'est pourquoi nous nous efforçons de vous fournir des informations complètes pour vous aider à choisir le site de paris sportifs le plus approprié.

Programme VIP :

Comme mentionné, presque tous les sites de paris sportifs fournissent un programme VIP, mais certains offrent de meilleures récompenses que d’autres. Les meilleurs sites de paris sont donc ceux qui offrent le plus de récompenses avec des niveaux faciles à atteindre.

En quoi Sportaza est-il le meilleur site de paris sportifs ?

Sportaza a été nommé comme le meilleur bookmaker en raison d'une série de facteurs.

Moyens de paiement : Sportaza propose une gamme de méthodes de paiement sûres et rapides, telles que les virements bancaires, les portefeuilles électroniques et les cartes de crédit.

Sélection de paris : Sportaza propose une gamme complète de paris en ligne dans de nombreux domaines.

Bonus généreux : Les nouveaux membres ont droit à une offre de bienvenue d'un maximum de 100 €, dépassant le montant moyen fourni par d'autres sociétés de paris, tandis que les joueurs fréquents reçoivent des incitations récurrentes sur ce bookmaker.

Expérience utilisateur fluide : Sportaza offre une expérience sans effort à ses utilisateurs avec une interface conviviale et une assistance clientèle continue tout au long de la journée.

De plus, la plateforme fournit une application mobile personnalisée pour un jeu ininterrompu et transparent.

Programme VIP : Le programme VIP de ce bookmaker récompense ses joueurs les plus dévoués en leur offrant des avantages spéciaux tels que des limites de dépôt et de retrait plus élevées ainsi que des promotions exclusives.

Pourquoi jouer sur le meilleur site de paris sportif ?

Si vous êtes curieux de savoir pourquoi il est judicieux de choisir un bookmaker de premier ordre tel que Sportaza, il y a plusieurs raisons qui font de Sportaza le meilleur bookmaker.

Fiabilité et sécurité : L'organisme de régulation Curacao eGaming a accordé une licence à Sportaza, ce qui garantit que les informations personnelles et les transactions financières des joueurs sont sécurisées et protégées.

Offres attractives : Sportaza propose diverses mesures incitatives attrayantes, telles qu'un bonus de bienvenue de 100 €, ainsi qu'un bonus de 10 % sur les sports électroniques et une initiative régulière de cashback.

Une large sélection de paris : Sportaza propose une large gamme d'options de paris qui couvrent des sports populaires comme le football et le basket-ball, ainsi que des événements sportifs moins connus.

Transparence : Sportaza accorde une grande importance à la transparence et à la responsabilité en veillant à ce que ses conditions générales, ses politiques de confidentialité et ses pourcentages de paiement soient clairement et ouvertement communiqués à ses utilisateurs.

Meilleurs sites de paris sportifs : questions-réponses

Dois-je faire un dépôt d’argent réel pour placer un pari sportif ?

Il n'est pas toujours nécessaire de déposer de l'argent pour essayer les paris en ligne. De nombreux bookmakers proposent des paris de démonstration ou des bonus gratuits que les joueurs peuvent essayer sans risquer leur propre argent.

Toutefois, pour ressentir pleinement le plaisir de gagner et de retirer de l'argent réel, un dépôt est nécessaire, car le mode démo ne permet pas de retirer de l'argent réel.

Comment bénéficier du programme VIP sur les sites de paris sportifs ?

Le système de niveau VIP s'adapte à vos dépenses et à vos gains. Plus vous participez, plus vous recevrez de récompenses et d'avantages.

Il est de votre responsabilité de progresser à votre rythme avec le système de niveau de ce bookmaker.

Puis-je parier sur un de ces sites de paris sportifs en France ?

Malheureusement, les sites de paris sportifs de cet article ne sont pas disponibles aux joueurs français, car ils ne sont pas agréés par l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Cet article a été rédigé pour des joueurs francophones vivant hors de France. Ainsi, les joueurs français devront trouver un autre site de paris sportifs en France qui soit agréé par l’ANJ.

Quelles sont les alternatives aux paris sportifs ?

Les joueurs s’intéressent beaucoup aux paris sportifs en ligne, le football, le tennis et le rugby étant les sports les plus populaires pour cette activité.

Outre ces sports traditionnels, les courses de chevaux et les disciplines émergentes telles que les sports électroniques jouissent également d'une grande popularité auprès des joueurs.

Comment savoir si un site de paris sportifs en France est fiable ?

Comme nous l’avons dit ci-dessus, un site de paris sportifs en France doit être agréé par l’Autorité nationale des jeux. En pariant sur un bookmaker français agréé par l’ANJ, on peut donc être sûr de sa fiabilité.

Les sites de paris sportifs ont-ils tous une application dédiée ?

Les principaux sites de paris sportifs ne sont pas obligés d'avoir une application, comme c'est le cas pour de nombreux casinos en ligne.

Même s'ils n'ont pas d'application, ces sites sont généralement optimisés pour les appareils mobiles et permettent aux utilisateurs de parier aussi facilement que sur un ordinateur.

Que faire en cas de problème sur un site de paris en ligne ?

En cas de problème, il est recommandé de consulter la section FAQ du bookmaker. Si le site web ne dispose pas d'une section FAQ, il est possible de communiquer avec la plupart des sites de paris sportifs par le biais de la messagerie instantanée en français.

Si ces options ne sont pas disponibles, le bookmaker peut être contacté par courrier électronique.

Comparatif des meilleurs sites de paris sportifs

Sportaza: le meilleur bookmaker offrant une variété de paris sportifs et un jackpot de 15 000 € qui met tous les autres sites de paris sportifs au tapis. Rabona: l’un des meilleurs sites de paris sportifs, Rabona fournit également une application dédiée pour jouer dans les transports en commun ou partout ailleurs. 1Bet : l’un des meilleurs sites de paris en ligne pour des retraits faciles sans trop de paperasse ni de problème. Wazamba : Wazamba bat tous les records avec son bonus de bienvenue allant jusqu’à 500 € (mais attention aux exigences de mise). Cloudbet : un bonus jusqu’à 5 BTC et une large sélection de paris… c’est le bookmaker idéal pour les joueurs modernes.

Comment s’inscrire sur le meilleur bookmaker

Êtes-vous prêt à devenir membre de la meilleure plateforme de paris sportifs ? Notre équipe vous assistera dans le processus d'inscription à Sportaza, qui est classé comme notre bookmaker numéro un.

Allez sur le site de pari sportif

Pour accéder à la page d'accueil, vous devez cliquer sur ce lien. Dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, vous trouverez un bouton intitulé "Créer un compte".

En cliquant sur ce bouton, vous serez invité à fournir certaines informations. Il est important de vérifier chaque étape de la procédure.

Ouvrez votre boîte de réception

Pour compléter votre inscription, il est important de vous assurer que votre adresse électronique est exacte.

Le bookmaker vous enverra un courriel de confirmation sur lequel vous devrez cliquer pour valider votre inscription. Nous vous conseillons également de vérifier si cet e-mail se trouve dans vos courriers indésirables.

Déposez de l'argent

Dernière étape : La dernière étape consiste à effectuer votre paiement initial en choisissant votre méthode de paiement préférée. Le montant minimum pouvant être déposé sur ce bookmaker est de 20 €. Il est essentiel de ne pas manquer cette étape pour placer son premier pari sportif.

Alors, quel est le meilleur site de paris sportifs ?

Nos experts vous ont révélé leur classement des meilleurs sites de paris sportifs, mais il est vrai qu’il s’agit aussi de vos goûts personnels.

Notre coup de cœur est bien entendu Sportaza en raison de son offre complète et de ses promotions inégalées.

Ceci dit, Rabona n’est pas en reste avec son application mobile, tandis que 1Bet se distingue par son excellent bonus de bienvenue.

L’un dans l’autre, vous pourriez donc aussi bien essayer tous ces bookmakers pour vous faire votre propre avis.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers.

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les bookmakers sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des bookmakers mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.