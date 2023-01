Melhores Cassinos Online do Brasil - Lista dos Top Cassinos Brasileiros por Jogos, Bônus, Meios de Pagamento

Com certeza você já ouviu falar ou experimentou os jogos de cassino online no Brasil, certo? Já que os luxuosos cassinos físicos não existem no nosso país, os sites da Internet compensam com muitas máquinas caça-níqueis, jogos ao vivo e até apostas esportivas.

Além deles, o brasileiro sempre gostou de bingo online e cartões de raspadinhas, os jogos mais práticos e descomplicados. Nessa análise, vamos mostrar para você como o Jackpot City é o cassino online mais completo do momento e tudo o que os seus concorrentes oferecem.

Então se prepare, pegue o café e vamos começar!

Melhores Cassinos Online no Brasil

1. Jackpot City - Melhor Cassino Online do Brasil no Geral

Prós

Licença de Malta e Certificado eCOGRA

Mais de 600 máquinas de caça-níquel

90+ mesas cassino ao vivo

Bônus de até R$8.000

Website otimizado para celulares

Contras

Sem suporte por telefone

O cassino online Jackpot City possui um dos bônus mais interessantes que já vimos no Brasil.

Além disso, os jogos de caça-níqueis disponibilizados por provedores como Microgaming e Evolution Gaming realmente garantem que emoção nunca faltará por aqui.

Fundado no ano de 1998, podemos considerar a empresa uma das referências no que tange cassinos online aqui no Brasil. Vamos conferir mais sobre o Jackpot City:

Bônus de Boas-Vindas: 4,9/5

No Jackpot City, você encontrará um ótimo bônus de boas-vindas. Os 4 primeiros depósitos dobram o valor investido, em até R$2.000 cada.

Como se fosse pouco, promoções e bônus de depósitos aparecem quase que diariamente, garantindo que a diversão nunca pare nesse portal inspirado em Las Vegas.

Jogos de Cassino Online: 4,9/5

Mais de 600 jogos podem ser vistos aqui! Os jogadores podem aproveitar de caça-níqueis como Mega Moolah e Wheel of Wishes, do clássico ou do moderno, com ou sem jackpot, progressivo ou não… A seleção é simplesmente magnífica.

No cassino ao vivo, encontramos mais de 90 mesas disponíveis. Aqui, você testa a sorte no blackjack, bacará, bingo, roleta europeia, pôquer e raspadinhas, todos dos melhores fornecedores de software do mercado, com RTP médio de 96%

Segurança e Licença: 4,9/5

A pergunta que todo jogador se faz é: este cassino online é seguro, ou seja, posso mesmo depositar dinheiro aqui e começar a jogar, ou será apenas mais um golpe?

A empresa faz parte do Supergroup, que possui mais de 10 sites como este de jogos ativos no mercado de jogos online, além da licença expedida por Malta.

Em nossa análise, temos o cuidado de incluir apenas cassinos online que sejam claros em seus termos e condições. Quer sejam apostas grandes ou pequenas, ninguém quer perder dinheiro em casinos que não pagam os ganhos ao jogador.

Suporte ao Cliente: 4,8/5

O site é todo traduzido para o português, o que mostra o cuidado para com o jogador brasileiro. Aqui, o apostador pode entrar em contato por email e chat ao vivo 24 horas, os 7 dias da semana, mas não por telefone.

Sentimos falta de uma opção de contato por Whatsapp ou outra rede social brasileira, no entanto.

Jackpot City: Comece a jogar no melhor cassino do Brasil clicando aqui.

2. Spin - Melhores Máquinas de Caça-Níquel de Qualquer Cassino Online Brasileiro

Prós

Bônus de até R$5.000

500+ slots online

Atendimento 24 horas em português

Online desde 2001

Caça-níqueis 3D, com Jackpot e Megaways

Contras

Sem app para iOS

O Spin Casino foi lançado em 2001, ou seja, tem mais de 20 anos de experiência em jogo online.

Esse site de apostas foi o grande vencedor na categoria de slots e caça-níqueis online, já que mais de 500 das melhores máquinas da internet estão presentes aqui. Escolha entre títulos de mais de 18 fornecedores diferentes, em um layout charmoso e bem organizado.

Bônus de Boas-Vindas: 4,8/5

O Spin Casino dá bônus para novos jogadores de até R$5.000 em 3 vezes. O primeiro depósito vale até R$2.000, enquanto os dois investimentos seguintes rendem até R$1.500 cada. Ou seja, um pacote e tanto para aqueles que buscam diversão de qualidade no Brasil.

Jogos de Cassino Online: 4,6/5

Os jogos de caça-níqueis são atraentes por si só, e os brasileiros podem ver suas preferências dentre mais de 500 títulos como Immortal Romance, Atlantic City e Avalon, que podem ser jogados pelo desktop ou celular.

A união com desenvolvedores de jogos online de nome como Play n Go, Evolution e Microgaming facilita e muito pela confiança estabelecida.

O cassino ao vivo atrai quem quer ter a presença de dealers ao vivo participando dos jogos, e os game shows como o Monopoly, uma espécie de Banco Imobiliário transformado para o cassino ao vivo.

Segurança e Licença: 4,9/5

Com licenças emitidas por Malta e Curaçao, o cassino prioriza a segurança e transparência dos dados em sua página. O eCOGRA tem seu selo de aprovação junto ao cassino, o que garante a segurança dos jogadores brasileiros.

O site conta com criptografia SSL de 256 bits. Além disso, funciona em conjunto com organizações que combatem o vício em jogos de azar, como a BeGambleAware.

Suporte ao Cliente: 4,8/5

O chat ao vivo está 24 horas no ar e tivemos a chance de testá-lo para fazer esta revisão. Com atendimento em português brasileiro, tudo foi esclarecido rapidamente, embora uma ajuda por WhatsApp também seria interessante.

Os apostadores do Brasil podem entrar em contato com o suporte através do e-mail ou pelo chat ao vivo, sendo o tempo de espera de pelo menos 1 a 2 dias para correspondências eletrônicas.

Spin Casino: Clique e viva a emoção dos melhores caça-níqueis aqui.

3. 22bet - Cassino Online com o Melhor Bônus de Boas-Vindas do Brasil

Prós

Bônus de até R$1.500

Depósito mínimo de R$6

3000 jogos de cassino

100+ mesas de cassino ao vivo

Apps para iOS e Android

Contras

Focado em apostas online

No mercado desde 2018 e com licença emitida por Malta e certificação eCOGRA, a 22bet fecha o nosso Top 3 por seus baixos valores de depósito, apenas R$6.

Isso atrai os jogadores mais novos, que ainda não conhecem a plataforma e querem apenas testar usando um valor baixo e sem comprometer sua renda.

As opções de pagamento aqui incluem o Pix, cartão de crédito, e-wallets e saques diretamente para sua conta bancária. Olha só as oportunidades que aguardam para você por aqui:

Bônus de Boas-Vindas: 4,6/5

O bônus de boas-vindas é um dos melhores do mercado, até porque o valor mínimo para ativá-lo é bem baixo, apenas R$6.

Faça seu depósito nos primeiros 7 dias e ganhe 100% do valor investido até R$1.500 automaticamente. Você pode fazer sua transação por transferência bancária, Pix, e-wallets e outros, porém criptomoedas não funcionam para esta oferta.

Caso não queira o bônus ou seja um jogador antigo, você pode participar de outros torneios semanais, giros grátis diários e promoções temáticas.

Jogos de Cassino Online: 4,7/5

Vemos algo bem interessante aos clientes. São os jogos exclusivos do 22bet, o 22Games, que abrange desde slots até dados, jogos de cartas e de mesa e loteria.

Os clássicos jogos de cartas e de mesa vão desde bacará e roleta até o famoso 21 (blackjack). O cassino com dealers ao vivo é impecável e funciona 24 horas por dia.

Além disso, a 22Bet é um dos cassinos que oferecem um grande produto de apostas esportivas. São mais de 30 esportes diferentes para você brincar nas apostas online a qualquer momento.

Segurança e Licença: 4,7/5

A segurança também é algo visto como essencial aqui no cassino, e a 22Bet se compromete com uma experiência de jogo transparente através do cumprimento das regulamentações de Curaçao e Malta.

Atendimento ao Cliente: 4,7/5

O apostador do Brasil encontra o que precisa saber em português pelo chat ao vivo, formulário para contato e e-mail e também pela parte de perguntas frequentes da página.

Só não há um número de telefone para Whatsapp, assim como a maioria dos cassinos vistos até na nossa análise.

22Bet: Ganhe até R$1.500 fazendo seu primeiro depósito no cassino da 22Bet Brasil.

4. Europa - Melhores Jogos de Roleta Online Entre Os Cassinos no Brasil

Prós

Bônus garantido nos primeiros 12 meses

Bônus de até R$500

53 meios de pagamento

1800+ jogos disponíveis

Cassino ao vivo da Evolution Gaming

Contras

Layout e design antigos

Cassino online fundado em 2004, o Europa surpreende apostadores interessados em se divertir online.

Desenvolvedores de jogos como Playtech, Pragmatic e Microgaming fornecem os mais novos jogos do momento, turbinando um catálogo completo de jogos e as melhores mesas de roleta do país.

Bônus de Boas-Vindas: 4,8/5

O bônus para novos jogadores é oferecido pelo cassino online após um depósito mínimo de R$50 (aceito por transferência bancária, Pix e mais).

São 100% de bônus até R$500 esperando você aqui no cassino do Europa. Tudo isso pode ser combinado com os R$125 extras por semana, ou seja, esse bônus pode chegar por ano a R$12.500!

Jogos de Cassino Online: 4,6/5

Mais de 1.800 jogos da Playtech e de outros provedores de jogos formam outro destaque deste cassino online. Slots e jackpots progressivos não faltam, assim como mais de 20 opções de roleta ao vivo e online.

Apesar de não haver um app móvel ainda, é bem possível jogar os jogos com perfeição na versão mobile, o que testamos em tablets e fomos muito bem-sucedidos.

As máquinas de slots são as que mais chamam a atenção dos apostadores, e opções como Power of Thor Megaways e Age of Gods são alguns dos mais populares que o cassino proporciona aos seus clientes.

Segurança e Licença: 4,7/5

O cassino usa a licença de Malta para operar legalmente no Brasil. Um outro dado importante são os mais de 50 tipos de métodos de pagamento aceitos, o que mostra a seriedade da empresa.

Pode-se usar cartões de crédito, como Visa e Mastercard, as carteiras eletrônicas como Neteller, Skrill e Ecopayz, transferência bancária e criptomoedas.

Suporte ao Cliente: 4,7/5

E-mail e bate-papo ao vivo podem ser usados pelos apostadores do Brasil entrarem em contato com alguém do cassino, 24 horas, 7 dias da semana.

Por email, obtivemos resposta em 2 dias e pelo chat ao vivo pode-se acessar rapidamente. Uma outra forma que funciona é o telefone disponibilizado, mas este é um número internacional.

Europa Casino: Aproveite a melhor roleta dos cassinos online brasileiros clicando aqui.

5. Bacana Play - Site Online com as Melhores Ofertas de Jogadas Grátis de Qualquer Cassino no BR

Prós

Licenciado em diversos países

Layout inovador e atraente

Depósito mínimo de R$20

25 rodadas grátis no primeiro depósito

Bônus em dinheiro real

Contras

Poucos bônus de depósito

O cassino do Bacana Play tem um dos nomes mais legais da indústria. Com um programa de fidelidade atrativo e empolgante, um bônus de até R$500 e mais 25 giros grátis são a recompensa para quem começar a jogar por aqui

Vejamos o que faz do BacanaPlay estar entre os melhores cassinos do mundo:

Bônus de Boas-Vindas: 4,6/5

Como mencionamos acima, o cassino oferece um bônus para qualquer depósito a partir de R$20. A oferta total pode chegar aos R$500 e mais 25 jogadas grátis são distribuídas no sucesso mundial, o slot Book of Dead.

Além disso, o Bacana Play prefere focar suas promoções em giros grátis, deixando os bônus de depósito de lado.

O lado positivo disso é que todos os bônus são pagos em dinheiro, sem termos e condições complicadíssimos e requisitos de apostas impossíveis de serem completados.

Jogos de Cassino Online: 4,7/5

Mesmo sendo novo no mercado de jogos online, o Bacana Play traz um leque bem especial de jogos de caça-níqueis e slots progressivos (mais de 800 deles).

Títulos de empresas famosas como GVG, NYX, NextGen, Play and Go e Thunderkick são apenas alguns dos provedores de jogos online que você verá por aqui.

No que diz respeito aos jogos de cartas, você pode escolher dentre as opções de blackjack (European Twenty One e Power Blackjack, para citar alguns), além das roletas francesa, americana e europeia

Tudo isso pode ser jogado pelo computador ou na versão mobile.

Segurança e Licença: 4,5/5

O cassino online tem a devida regulamentação dada por Malta e o site garante a segurança dos clientes através da tecnologia SSL de criptografia e proteção de todas as informações obtidas.

Além disso, segue todas as recomendações necessárias para Jogo Responsável, um dos assuntos que mais compromete a experiência dos jogadores.

Suporte ao Jogador: 4,8/5

O SAC é bom e por email conseguimos obter informações referentes a abertura de conta aqui no Brasil e seus métodos de saque.

Um ótimo sistema de perguntas e respostas detalhadas ajudam o jogador a tirar suas dúvidas antes de abrir a conta e efetuar depósitos. O chat ao vivo também funcionou conforme o esperado.

BacanaPlay: Clique e ganhe seu bônus de depósito com 25 giros grátis aqui.

6. Bodog - Melhores Jogos de Mesa Entre os Cassinos Online no Brasil

Prós

Seção exclusiva de pôquer

Bônus de boas-vindas de até R$7.500

Aceita Pix e 4+ criptomoedas

300+ jogos de mesa

Contras

Design um pouco simplório

Clique aqui e comece sua experiência nos jogos de mesa do Bodog.

7. Leo Vegas - Melhor Cassino para Jogar Online no Seu Dispositivo Móvel

Prós

Totalmente otimizado para celulares

120 jogos de cassino ao vivo

Bônus de até R$5.000

Seção de perguntas frequentes super completa

Contras

Não há telefone de contato

Clique aqui e comece sua experiência nos jogos móveis do Leo Vegas.

8. Royal Panda - Melhores Mesas de Video Poker Online Entre os Cassinos no Brasil

Prós

Saques super rápidos

Design e layout atraente e elegante

15+ mesas de vídeo poker

Bônus de até R$5.000

Contras

Poucas promoções e ofertas

Clique aqui e comece sua experiência nas mesas de video poker do Royal Panda.

9. 20bet - Cassino Online Brasileiro Mais Recomendado para Apostar com Criptomoedas

Prós

Aceita 5+ criptomoedas

3.000+ slots online

Experiência suave e sem lentidão

Bônus de até R$700

Contras

Focado nas apostas esportivas

Clique aqui e comece sua experiência com criptomoedas no 20Bet.

10. National - Melhor Atendimento ao Cliente de Qualquer Cassino Online BR

Prós

Depósito mínimo de R$30

Suporte 24 horas

RTP de 97.5%

Bônus de até R$600

Contras

Cassino ao vivo um pouquinho lento

Clique aqui e comece sua experiência com o melhor atendimento do National Casino.

Outros cassinos de destaque:

Como Escolhemos os Melhores Cassinos Online do Brasil

Bônus de Depósito

Para atrair e fidelizar seus clientes, um cassino deve oferecer ótimos bônus. Nós buscamos as melhores ofertas, ou seja, aquelas com baixos requisitos de apostas, baixo depósito mínimo e alta porcentagem de bônus.

Temos a vontade de mostrar que os bônus de boas-vindas são modos fantásticos de avaliar um site de cassino, e se o mesmo se compromete ou não com seus novos clientes.

Segurança e Licença

Um site precisa estar de acordo com a regulamentação necessária para funcionamento. Caso não tenha licença, não pode funcionar. Esse é um dos principais indícios que mostram se um jogador deve ou não confiar seu dinheiro a um cassino online.

Suporte ao Cliente

A maioria dos cassinos avaliados possui alguma forma de contato com o cliente, seja por email e bate papo ao vivo, mas muitas delas não disponibilizam um telefone para contato, o que poderia facilitar a vida do jogador.

Variedade de Jogos

Um site de cassino online com uma seção completa (principalmente slots) oferece diversão ilimitada. Isso não apenas atrai novos clientes, mas também mantém os clientes atuais fiéis.

Vale destacar casos do 22bet, que além da seção de cassino, também atua nas apostas esportivas com igual sucesso.

Tudo Sobre os Top Sites Online de Cassinos no Brasil

O que faz o melhor cassino online do Brasil?

O melhor cassino online do Brasil, Jackpot City, oferece excelência em métodos de pagamento, coleção de jogos atualizada, seção de dúvidas e perguntas, apoio ao cliente e licença emitida por instituições competentes.

Como descobrir se um site de cassino no Brasil é confiável?

Vá para a página do cassino e veja se eles estão licenciados para operar (geralmente em Malta, Curaçao ou no Reino Unido), verifique também se eles são certificados eCOGRA.

Existe ajuda nos cassinos online brasileiros?

Assim que tiver problemas para usar ou jogar algum jogo, entre em contato com o cassino através de e-mail, chat ao vivo ou pelo telefone/número de WhatsApp disponível.

Posso receber um bônus de depósito nos melhores cassinos do Brasil?

Sim, e alguns estão sempre oferecendo giros grátis nos principais slots e bônus de boas-vindas bem generosos. Por exemplo, o Jackpot City distribui até R$8.000 e o Spin Casino recompensa seus novos jogadores com até R$5.000.

Qual o melhor cassino online no Brasil?

O melhor cassino online do Brasil é o Jackpot City, pois aceita pagamentos por Pix e transferência bancária, possui mais de 600 jogos de cassino, traz mesas ao vivo de alto nível e possui atendimento 24 horas em português.

Qual cassino online brasileiro paga mais?

Todos os cassinos recomendados nesta análise possuem RTP (retorno médio ao jogador) acima dos 94%, pois essa é a taxa mínima determinada pelas licenças de jogos online. Então, tudo depende da sua sorte, mas lembre-se de jogar por diversão, já que os ganhos não são garantidos para nenhum jogador.

Comparativo: Top 5 dos Cassinos Online Brasileiros Mais Destacados

Fácil e rápido: Veja rapidamente o que os principais cassinos online do Brasil oferecem:

Jackpot City:

Fundado em 1998

Licença de Malta

Bônus de até R$8.000

Spin:

Fundado em 2001

Licença de Malta

Bônus de até R$5.000

22bet:

Fundado em 2017

Licença de Curaçao

Bônus de até R$1.500

Europa:

Fundado em 2003

Licença de Malta

Bônus de até R$500

Bacana Play:

Fundado em 2020

Licença de Malta

Bônus de até R$500 + 25 giros grátis

Como Começar a Jogar no Melhor Cassino Online do BR

Com apenas quatro passos, você pode começar a jogar nos cassinos mais destacados do Brasil. Tomando o Jackpot City como exemplo, faça o seguinte:

Vá na página do cassino

Procure pelo botão na página principal do site e aperte ``Inscrever-se'' para iniciar o processo de abertura de conta.

Insira os seus dados pessoais

No site do cassino online, você digita seus dados pessoais (nome completo, telefone de contato, data de nascimento, email, endereço).

Confirme o método de pagamento

Aqui, é aconselhável um mesmo método para depósitos e saques (seja criptomoeda ou algum método tradicional). Isso ajuda a proteger o jogador contra fraudes e também ajuda a proteger o cassino de pessoas mal intencionadas.

Veja seu email e confirme seus dados.

Veja seu email e verifique se os dados colocados por você estão corretos para abertura de conta. Confirme e pronto! Você está pronto para jogar.

Opinião Final Sobre os Melhores Cassinos Online Brasileiros

Toda emoção dos jogos de cassino chegaram ao Brasil. Agora, você pode se sentir em Punta de Leste ou em Las Vegas ao jogar caça-níqueis, pôquer, roleta ou blackjack. Tudo que era impossível no passado, hoje é acessível diretamente da sua casa.

Dentre as centenas de opções, descobrimos que o Jackpot City é o melhor cassino online do Brasil. Eles são imbatíveis na variedade de jogos, pagamentos rápidos, bônus impressionantes e atendimento ao cliente de qualidade.

Seja qual for a sua escolha, lembre-se de jogar com responsabilidade sempre! Boa sorte!

DISCLAIMER: apenas para maiores de 18 anos. O jogo online vem com muitos riscos. Aconselhamos os jogadores a apostar de forma responsável e somente usar fundos que possam se dar ao luxo de perder. Lembre-se, o jogo deve ser um hobby e não é uma solução para quaisquer dificuldades financeiras.

As leis e políticas de jogo variam de uma região para outra. Alguns sites mencionados nesta revisão podem não estar acessíveis em sua região. Sempre faça sua devida diligência e verifique as regras locais de jogo. A segurança vem sempre em primeiro lugar.

Este guia tem como objetivo fornecer a você as informações necessárias para decidir o melhor site de apostas para você. Entretanto, não é nossa intenção oferecer qualquer conselho sobre jogos de azar ou garantir o sucesso no jogo. Os jogadores devem apostar por sua própria conta e risco.

Se você suspeita que está se tornando viciado no jogo, visite a Gambling Therapy para obter informações sobre o vício no jogo.