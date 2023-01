I migliori casinò online in Italia per reputazione, selezione di giochi e i più ricchi bonus di benvenuto

Se ti piace rilassarti dopo una lunga giornata con una partita alle slot o al blackjack, probabilmente sei interessato a trovare i migliori casinò online, dove passare il tuo tempo libero senza pensieri.

Ma dove puoi trovarli? Proprio qui.

Abbiamo analizzato i siti di casinò con metriche di comparazione professionali e su questa guida dedicata ai migliori casinò online ADM troverai certamente quello adatto a te.

Un piccolo spoiler: 7bit Casino occupa il primo posto grazie al suo bonus di benvenuto, ma non andartene proprio ora!

Anche gli altri casinò che occupano la top 10 sono tutti da scoprire.

I migliori casinò online in Italia

1. 7bit Casino - Miglior casino per giochi BTC

Pro:

Più di 5.000 giochi bitcoin disponibili

Pacchetto di benvenuto ricco e articolato

Ricchissima anche l’offerta di slot

Tutti i giochi sono equi e verificabili

19 metodi di pagamento supportati

Accetta 6 criptovalute

Facilità di individuare il gioco in base alle categorie

Contro:

Non è possibile effettuare pagamenti con PayPal o con PostePay

7bit Casino è una piattaforma lanciata nel 2014. Molto conosciuta in Italia e in numerosi altri Paesi, offre ai giocatori un’ampia gamma di possibilità di giocare utilizzando BTC e crypto.

Numero e qualità dei giochi: 4.9/5

7bit Casino non delude neanche il giocatore più esigente per quanto riguarda la selezione dei titoli. Sulla piattaforma sono presenti oltre 6.000 giochi; di questi, circa 5.000 sono giochi BTC, quindi chi detiene la più popolare delle criptovalute ha solo l’imbarazzo della scelta. Tra i giochi BTC più gettonati ci sono baccarat, blackjack e roulette.

I giochi presenti su questo casinò possono essere provati prima gratuitamente.

A differenza di altri casino popolari come Casino Midas, su 7bit è possibile selezionarli anche in base ai fornitori.

Giochi con Jackpot: 4.9/5

Su 7bit Casino si trova praticamente qualsiasi tipo di slot, videoslot, slot megaways, jackpot progressivi, con titoli popolari come Johnny Cash, Elvis Frog in Vegas, Wild Spin e tantissimi altri.

Le slot bitcoin presenti su 7bit Casino sono tante e sempre nuove. Su queste slot è possibile giocare utilizzando le crypto e ottenere i bonus sempre in crypto.

È molto semplice accedere a questi giochi perché basta andare sull’apposita sezione “Jackpot” nella home page. Tra le slot jackpot più popolari troviamo: Reels on Weelth, Dragon Kings e Jade Valley.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il bonus di benvenuto su 7Bit Casino è del 100% fino a 100 euro oppure 1,5 bitcoin. Oltre a questo, sono previsti 100 giri gratis.

È necessario depositare almeno 20 euro. Seguono poi gli altri bonus per i depositi successivi.

Metodi di deposito e prelievo: 5/5

Su 7Bit Casino c’è una scelta particolarmente ampia di sistemi per effettuare il deposito. Tra questi:

Carte di credito/debito

Ben 6 crypto (Bitcoin, Litecoin, Binance, Ethereum, Dogecoin, BitcoinCash)

Numerosi ewallet tra cui Skrill e Netseller

Mancano PayPal, Poste Pay e Apple Pay.

Per quanto riguarda i prelievi, quelli con ewallet e crypto sono istantanei; quelli con carte di debito/credito vengono gestiti in 1-3 giorni lavorativi. Il bonifico bancario ha tempi leggermente più lunghi.

Valutazione finale: 4.9/5

Clicca qui per accedere a tutti i giochi BTC su 7bit Casino

2. Bitreels.com - Casino online con una vastissima selezione di giochi

Pro:

Vastissima selezione di giochi

Bonus di benvenuto corposo

75 software house

Offerte di ricarica continue

Casino attivo dal 2012

Numerose crypto supportate

Contro:

Le condizioni per utilizzare i bonus appaiono complicate

Bitreels ha un’interfaccia intuitiva e piacevole. Tra i casino online più conosciuti e apprezzati dai giocatori, è attivo dal 2012 e opera in numerosi Paesi in tutto il mondo.

Numero e qualità dei giochi: 4.9/5

Difficile trovare un’altra piattaforma altrettanto ricca di giochi. Bitreels ha oltre 6.500 giochi che possono accontentare anche il giocatore più esigente: video slot, roulette, blackjack, casinò dal vivo. Non manca niente.

Inoltre ha ben 75 fornitori di giochi, tra cui: Amatic Industries, Microgaming, Red Tiger Gaming, Habanero, NetEnt, NYX, BGaming, Push Gaming, Quickspin, Skywind.

A differenza di altre piattaforme simili, si possono selezionare i giochi in base al provider preferito. I giochi sono disponibili anche in versione demo. Il Random Number Generator garantisce equità e casualità con il risultato dei giochi.

Giochi con jackpot: 4.8/5

Su Bitreels non mancano jackpot progressivi, premi giornalieri, tornei settimanali e vari bonus.

In questo momento è in corso:

Il Torneo Spinomenal Grand Holidays con un incredibile montepremi di 500.000 € e la possibilità di vincere NFT, token digitali collezionabili

La promozione stagionale Ygg-Mas Tree del valore di 200.000 €

È previsto un ulteriore montepremi mensile di 1 milione € a cui può accedere chi partecipa all’iniziativa Drops & Wins.

Da ricordare che in Italia, come in altri Paesi, non è possibile vincere jackpot con i giochi offerti da NetEnt, per esempio con Mega Fortune.

Non mancano i giri gratuiti del mercoledì e le ricariche del venerdì.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Bitreels prevede un bonus di benvenuto del 100% fino a 3.500 € e inoltre concede 350 giri gratuiti per chi usa le crypto: non male. Inoltre sono presenti anche 150 giri gratis ogni giorno per gli iscritti.

Per chi usa valuta fiat, il pacchetto di benvenuto è più articolato. In ogni caso, occorre un deposito minimo di 20 euro.

Metodi di prelievo e deposito: 4.8/5

Sono presenti ben 18 sistemi di pagamento per effettuare un deposito. Tra questi:

Carte di credito Visa/Mastercard

Carte di debito

ewallet come Skrill e Neteller

6 crypto (BTC, BTC, LTC, ETH, DOGE, USDT)

Il prelievo può avvenire anche tramite bonifico direttamente sul conto bancario del giocatore.

Valutazione finale: 4.8/5

Accedi ai bonus di Bitreels cliccando qui

3. Casino Midas - Miglior casino per appassionati di video poker

Pro:

Bonus di benvenuto interessante

Numerose versioni di video poker presenti

Live dealer disponibile H24

Sul mercato dal 2012

Supporta la PostePay

Contro:

Poche versioni di blackjack e roulette disponibili

Non è possibile scegliere i giochi in base ai fornitori

La grafica tutta dorata di Casino Midas si rifà al mito del Re Mida che trasformava in oro tutto quello che toccava. Ma, a parte questo, i giocatori potrebbero trovare più interessanti i bonus generosi che vengono offerti.

Numero e qualità dei giochi: 4.6/5

Casino Midas sembra aver puntato molto sul poker perché è possibile trovare numerose versioni del popolare gioco, tra cui Joker Poker e Double Jackpot Poker.

Per quanto riguarda gli altri giochi, Casino Midas è invece meno fornito, specialmente nel caso di blackjack, roulette e slot.

Oltre a videopoker e slot, le altre categorie presenti sono:

Popolari

Giochi da tavolo

Progressive

Specialità

Croupier dal vivo

È presente anche Treasure Tree, un gratta e vinci online.

Giochi con jackpot: 4.6/5

Su Casino Midas non mancano giochi progressivi e i jackpot di vario tipo, forse non ultramilionari come su altre piattaforme, ma comunque golosi. In questo momento troviamo, tra gli altri:

Aztec’s Millions: 1.170.000 € Megasaur: 910.000 € Spirit of the Inca: 253.000 €

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Su Casino Midas il bonus di benvenuto è fino a 3.000 € a cui vanno aggiunti 150 giri gratuiti. In particolare, riscattando il codice ed effettuando il primo deposito si riceve un bonus del 150% fino a 1.000 € più 50 giri gratis sulla slot Cash Bandits 3.

Poi c’è Gioco Master che mette a disposizione 110 giri gratuiti quotidianamente. Altre promozioni includono il cashback del 20% su tutti i depositi in caso di perdita e la ricarica ogni martedì fino a 888 €.

Metodi di prelievo e deposito: 4.7/5

I metodi di pagamento e prelievo su Casino Midas sono i seguenti:

Carta di credito Visa/Mastercard

Crypto (BTC, ETH, LTC)

Bonifico bancario

eZeeWallet

PostePay

L’importo di deposito minimo è pari a 20 €, mentre il prelievo minimo è di 100 €. Sono presenti commissioni.

Valutazione finale: 4.7/5

Clicca qui per scoprire tutte le promozioni in corso su Casino Midas

4. Gioco Digitale – Miglior casinò online in Italia in assoluto

Pro:

Oltre 50 titoli esclusivi

Jackpot elevati di quasi 500.000 €

Possibilità di puntare con casino live

Licenza ADM (ex AAMS) dal 1997

Contro:

Assenza di assistenza clienti telefonica

Bonus inferiore rispetto alla concorrenza

Se vuoi giocare a uno dei migliori casinò online sicuri con licenza ADM disponibili in Italia, allora devi provare il casinò online Gioco Digitale.

È uno dei siti in circolazione da più tempo e ha oltre 1500 titoli degli operatori di casinò online sicuri tra cui puoi scegliere.

Numero e qualità dei giochi: 4,9/5

Esistono più di 1200 slot machine, 12 giochi “Top Esclusive” come Book Of Science – Leonardo da Vinci e Book of Myths (con un jackpot di oltre 460.000 €) e alcune video slot di recente introduzione come Peaky Blinders e Narcos.

Se una slot ti stanca, ne hai subito un’altra nuova da provare.

La nostra preferita è senza dubbio Book of Ra, che ci ha catturati con la sua interfaccia piena di colori e le sue modalità di gioco facili ma divertenti.

Offre anche una grande selezione di giochi da tavolo, game shows, bingo, una sala poker, e l'opzione per fare scommesse sportive.

Giochi con Jackpot: 4,6/5

Mentre ti diverti, perché non tentare di far saltare il banco con un jackpot bello ricco?

Ebbene, Gioco Digitale si conferma uno dei casinò online AAMS/ADM migliori anche per la presenza di numerosi jackpot.

Puoi vincere jackpot più piccoli (fino a 2.500 €) come quelli di Sweet Bonanza e Legacy of the Tiger, oppure tentare i jackpot più sostanziosi.

Potrai partecipare ai jackpot giornalieri (superiori a 10.500 €) di alcuni titoli di casinò come Gonzo’s Quest, 777 Strike e Vault’s Cracker, oppure provare a vincere i jackpot esclusivi (superiori a 450.000 €!) dei giochi Loot En’ Khamun, Fruit Blaster, e Mega Fortune Wheel.

Bonus di benvenuto: 4,5/5

Questa è la piattaforma col miglior bonus per i nuovi iscritti.

Puoi ottenere il bonus del 100% sul primo deposito. Devi solo versare 10 € per avere diritto al bonus. Depositando la cifra massima, avrai ben 500 € da usare come e quando vuoi.

Ma non finisce qui! Avrai diritto a 300 giri gratis sulle slot esclusive di Gioco Digitale per sperimentare con giochi mai provati prima.

Metodi di deposito e prelievo: 4,9/5

Puoi effettuare un versamento attraverso numerosi metodi, tra cui:

Carte di debito/credito.

PayPal.

PostePay.

Skrill e Neteller.

Bonifico diretto.

Apple Pay.

Tutti gli strumenti sono senza commissioni. Questo conferma in maniera indiretta che si tratta di uno dei casinò online sicuri in Italia.

Il prelievo impiega fino a 7 giorni prima di venire visualizzato sul saldo del giocatore.

Valutazione finale: 4,6/5

Ottieni subito fino a 1.000 € di bonus di benvenuto su Gioco Digitale.

5. 888 Casino – Miglior casinò online d’italia per selezione di giochi con croupier dal vivo

Pro:

Ampia scelta di giochi di casinò dal vivo e scommesse sportive

Licenza AAMS dal 1998

Elevato numero di titoli esclusivi

Assistenza clienti disponibile e competente

Contro:

Versione mobile un po’ confusionaria

Non c'è assistenza clienti telefonica

888 Casino non ha bisogno di presentazioni.

Sia che tu voglia puntare alla roulette o tentare di fare 21 a blackjack, troverai qui un ampio assortimento di attività per passare una piacevole serata su un buon casinò online AAMS/ADM.

Numero e qualità dei giochi: 4,8/5

Buona varietà, ottimo design.

888 Casino si conferma tra i casinò sicuri in Italia grazie a oltre 800 giochi tra cui slot machine, jackpot, live casino e tantissimi titoli di giochi da tavolo.

Questi titoli comprendono principalmente blackjack, poker, roulette, baccarat e altro ancora, come il lancio dei dadi.

Inoltre, esiste anche una sezione “Game Shows” che aumenta ulteriormente l’interattività di questo casinò online AAMS/ADM.

Giochi con Jackpot: 4,7/5

I jackpot sono variegati e possono essere fissi, locali, condivisi o progressivi per diversificare sempre il divertimento.

Esistono tanti titoli, più di 200, che puoi giocare giornalmente. Inoltre, la piattaforma aggiorna costantemente la sua offerta cosicché tu non possa mai annoiarti.

Le cifre variano notevolmente: andiamo da poco più di 2.000 € di titoli come Diamond Royale e Fa Fa Babies fino a un jackpot vertiginoso superiore a 1 milione di euro.

Bonus di benvenuto: 4,4/5

Il bonus di iscrizione è certamente generoso e vale la creazione di un profilo accompagnato da un primo deposito.

Ricorda che puoi ottenere un welcome bonus del 125% su un primo deposito fino a 500 €. Significa che se versi quella cifra, ottieni circa 1.100 € da giocare dove vuoi.

Ma non finisce qui, perché otterrai prima un bonus di 20 € al termine della registrazione.

Metodi di deposito e prelievo: 4,8/5

Puoi effettuare uno o più depositi in molti modi. Ecco i principali:

Carte di debito/credito del circuito Visa

Apple Pay per chi possiede un iPhone o altro prodotto Apple

Carte prepagate PostePay

Skrill e Neteller

PayPal

Paysafecard

Il prelievo può richiedere fino a 7 giorni prima di poterlo visualizzare. Detto questo, per prelevare con Skrill, Neteller, e PayPal ci vuole molto meno: solo 1-2 giorni.

Valutazione finale: 4,4/5

Puoi iniziare a giocare con oltre 1.000 € sul conto di gioco di 888 Casino cliccando qui.

Come scegliere i migliori casinò online italiani

Numero e qualità dei giochi

Un numero elevato di attività assicura che il divertimento sia sempre il tuo punto di riferimento sui casinò online.

Se ti annoi con un gioco di casinò online, puoi subito cambiarlo e provare esperienze nuove. Più alto è il numero, maggiore è la probabilità di trovare un gioco di alta qualità.

Giochi con jackpot

La possibilità di ottenere vincite in grado di cambiarti la vita è un sogno inseguito da sempre da moltissimi amanti del gioco a distanza e in particolare delle slot.

Per assegnare il titolo di migliore casinò d’Italia abbiamo valutato anche quanti e quali sono i titoli che offrono un jackpot, quali sono gli importi e di che tipo di premi si tratta.

Bonus di benvenuto

I bonus per i nuovi giocatori possono offrire un’esperienza di gioco esplosiva sin dagli inizi. Puoi, inoltre, diversificare quello che già fai di solito provando attività nuove che ti consentono di sbloccare i bonus.

Come regola generale, i migliori casinò online sono quelli che offrono i bonus più ricchi.

Metodi di deposito e prelievo

I migliori casinò online sicuri consentono di selezionare tra svariate opzioni per effettuare i prelievi e i depositi sul tuo conto di gioco. Inoltre, se già conosci il metodo di pagamento usato il procedimento sarà rapido e senza stress.

Domande frequenti sui top casinò online sicuri in Italia

Qual è il miglior casinò online italiano che posso scegliere?

La nostra esperienza di gioco ci ha portato a votare 7bit Casino come il miglior sito di casinò online italiano. La sua ampia selezione assicura divertimento costante e garantisce la possibilità di provare i nuovissimi titoli con puntate in BTC.

Inoltre, offre numerosi giri gratis da utilizzare a chi si iscrive per la prima volta.

I giri gratis e il generosissimo bonus in Bitcoin rendono questo casinò il migliore in termini di promozioni per i nuovi giocatori.

Come trovo una slot machine vincente?

Ogni slot machine presenta un indice di fondamentale importanza per i giocatori: l’indice RTP (Return To Player). Questo valore descrive il ritorno che la macchina offre al giocatore sulla base di tutte le puntate effettuate.

Più alto è l’RTP, maggiore è la percentuale di vincita del gioco. I casinò online sicuri devono indicare sotto ogni macchina il relativo RTP per legge.

È possibile vincere soldi veri sui casinò online sicuri?

Sì, i casinò online affidabili ti offrono la possibilità di vincere soldi veri. Ti consigliamo sempre di leggere attentamente le linee guida dei casinò online legali e di ciascun gioco per sapere esattamente come funziona la vincita.

Inoltre, consigliamo di scegliere i casinò online con licenza AAMS/ADM per poterti rivolgere ai servizi dei Monopoli di Stato (dogane e monopoli) in caso di risoluzione delle controversie coi siti di gioco.

Dove trovo le macchine migliori in Italia?

Non c’è una risposta definitiva a questa domanda. Puoi trovare facilmente dei vantaggi e svantaggi sia nei casinò online sia in quelli fisici.

Se preferisci la privacy e il comfort di casa, allora meglio optare per i casinò online legali con licenza per una doppia sicurezza di gioco e deposito.

Ricapitoliamo i 5 migliori casinò online in Italia

7bit Casino: è il miglior casinò per gli appassionati di Bitcoin e criptovalute perché consente il pagamento con 5 cripto diverse, ha moltissimi giochi con puntate in bitcoin e ogni giorno vengono aggiunte nuove video slot BTC.

Bitreels.com: tra le caratteristiche più apprezzate di Bitreels c’è la vastissima scelta di giochi (oltre 6.500) e la presenza di ben 39 software house tra cui scegliere. Il casinò, nato nel 2012, supporta diverse criptovalute.

Casino Midas: il casinò, anch’esso lanciato nel 2012, prevede un bonus di benvenuto fino a 3.000 € e 150 giri gratis. Spicca la presenza di numerose versioni di video poker.

Gioco Digitale: è il migliore casinò online con licenza AAMS/ADM per i giocatori in Italia. Ci sono oltre 1500 titoli suddivisi tra le slot machine più popolari, video poker, bingo, baccara e altro ancora. Puoi ottenere un bonus di iscrizione fino a 1.000 € + numerosi free spin.

888 Casino: un’ottima opzione per chi vuole puntare su un evento sportivo tra un gioco e l’altro. Buona scelta di slot machine e bonus per i nuovi giocatori fino al 125% su un massimo di 500 € di deposito.

Come iscriversi e giocare ai migliori casinò in Italia

Se non hai mai utilizzato i casinò online italiani per giocare alle tue macchine preferite, ecco le fasi per cominciare, usando il sito Gioco Digitale come esempio:

1. Vai sul sito ufficiale del casinò online

Vai sulla homepage di 7bit Casino per cominciare. Da qui, potrai creare il tuo account.

2. Clicca su “Registrati” e Compila il Modulo

Dopo aver usato il link, vedrai un grande pulsante verde con scritto “Iscriviti”. Clicca su di esso per creare il tuo account personale.

Ora, apparirà un modulo, in cui dovrai inserire la tua e-mail, i tuoi dati personali e scegliere una password.

3. Deposita e Gioca

Dopo aver creato il tuo account, avrai già effettuato l’accesso al casinò automaticamente.

Da lì, clicca sul pulsante “Versamento” per fare il deposito e reclamare così il bonus qualora tu lo voglia ottenere. Dopodiché sei pronto per iniziare a giocare ai migliori casinò online!

Pronto a giocare ai migliori casinò online in Italia?

Per cominciare a giocare ai migliori casinò online disponibili in Italia, dovresti iniziare dando un’occhiata a 7bit Casino. Secondo noi è il miglior sito di casinò online.

Bitreels.com è un’altra buona opzione se sei alla ricerca del bonus più generoso. Tuttavia, non sbagli se scegli uno dei casinò sulla lista rispetto a un altro: sono tutti molto validi.

In ogni caso, fai le tue ricerche e valuta ciascuno dei casinò qui proposti, valutando le diverse opzioni sulla base delle tue preferenze.

Divertiti sui migliori casinò online italiani e fallo responsabilmente!