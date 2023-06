I migliori siti di roulette online in Italia per varietà di giochi, compatibilità mobile, e bonus

Dichiarazione di non responsabilità: questo è contenuto sponsorizzato. Tutte le opinioni e i punti di vista sono dell'inserzionista e non riflettono lo stesso di WRTV.

Giocare alle migliori roulette online è una delle più grandi passioni degli amanti del gioco d'azzardo italiani.

Per assicurarsi il successo nei siti di casinò online che permettono di giocare alla roulette è importante essere sicuri di conoscere nei dettagli le piattaforme sulle quali si gioca.

In questo articolo andremo a vedere quali sono i migliori casinò roulette online in Italia per bonus roulette, varianti dei giochi di roulette, e modalità di deposito sui casinò online.

Ecco quindi la nostra classifica definitiva. I nostri esperti hanno valutato 7Bit come il miglior casinò per giocare alla roulette online.

La lista comunque è ampia e molto dettagliata: vediamola insieme.

Le migliori roulette online in Italia

7Bit - Il migliore in assoluto per i nostri specialisti

Bitreels - Eccellente per giocare alla roulette americana

22BET- Bonus roulette fantastici

Rabona - Fra i migliori siti roulette online sotto tutte le caratteristiche

Casino Midas - Il top per chi ama le roulette con soldi veri

Casino.com - Roulette online soldi veri: una reputazione alta

Fezbet - Una fantastica mini roulette

Powbet - Migliore per giocare a Lightening Roulette

Nomini- Specializzata in roulette online a soldi veri con croupier dal vivo

Cobra - Giochi di roulette di prima categoria

1. 7Bit - La migliore roulette online in Italia

Pro:

Lunga esperienza sul mercato italiano

La migliore versione web per giocare alla roulette

Roulette online con soldi veri imbattibile

Bonus speciali per vincere alla roulette online sempre disponibili

Tantissimi giochi aggiuntivi

Una guida dettagliata su come giocare alla roulette online

Contro:

Alcuni giochi non hanno la versione demo

I giocatori che amano le roulette online con una quantità di giochi ampia e sempre aggiornata e modalità di deposito sicure e facilmente utilizzabili trovano in 7Bit un top assoluto di categoria.

Per i nostri esperti questo casinò online è in testa alla classifica dei migliori siti di roulette online italiani. Inoltre, Registrazione rapida e applicazione mobile funzionale e semplice da scaricare completano il quadro.

Selezione di giochi di roulette - 4,9/5

7Bit è un casinò online che propone tutte le varianti, dalla classica americana passando per quella francese, tedesca, inglese e speed, ma ce ne sono altre che ti aspettano.

Ancora, una serie infinita di giochi roulette, accompagnata da una varietà di altre attività e da uno straordinario impianto di promozioni e bonus che permettono grandi risultati.

Le giocate includono infatti sia le classiche che quelle più moderne, come la variante inglese senza "l’en prison". Inoltre, sono presenti roulette online provenienti da tutto il pianeta, così che puoi trovare qualcosa di unico che non hai mai provato prima.

Bonus e Promozioni - 4,9/5

Il bonus di benvenuto per i nuovi iscritti ti consente di ottenere il 100% sul tuo deposito per giocare alla roulette, fino a €100 o 1,5 BTC più 100 giri gratis.

7Bit è al primo posto fra i migliori siti di roulette online perché i nuovi account possono giovare di tantissime promozioni, come giri gratis alle slot con jackpot, per aumentare il divertimento a 360°.

Compatibilità mobile - 4.5/5

Non c’è un’app per mobile per i giocatori italiani, ma 7Bit offre una pagina web perfettamente sviluppata per funzionare anche da smartphone.

Puoi, dunque, collegarti al sito quando vuoi e senza problemi. Resta ancora qualcosa da sistemare, ma è comunque un’esperienza fluida per la maggioranza degli scommettitori.

Modalità di Pagamento - 4.9/5

Un range ampio di modalità di deposito e ritiro che ha un peso importante nella nostra scelta di inserire 7Bit in testa alla classifica dei migliori siti scommesse. Visa, Mastercard, bonifico, e diversi sistemi di pagamento elettronico, incluse le criptovalute principali come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Ripple e altre ancora di minore importanza.

Generale - 4.8/ 5

7Bit ci offre prestazioni quasi massime su tutti i criteri testati. Che si tratti dell'offerta di bonus, delle opzioni di pagamento o della selezione di giochi, 7Bit offre semplicemente una grande varietà al massimo livello. Un meritato 1° posto!

Registrati ora in modo semplice e facile con 100 giri gratis su 7Bit Casino!

2. Bitreels - Miglior sito per giocare alla roulette americana in italia

Pro:

Oltre la maggior parte dei competitor per puntate e app

Scelta molto ampia di roulette a disposizione

Bonus benvenuto eccezionale, con 200 free spin

Ottime le roulette dal punto di vista grafico

Offre giochi roulette live

Contro:

Per gli account di lunga data potrebbero essere previste più promozioni

Abbiamo deciso di inserire Bitreels al terzo posto nella classifica dei migliori casinò online con online roulette grazie alla qualità della sua proposta e alla straordinaria sezione di roulette live.

Ti piacciono le criptovalute? Allora sei nel posto giusto: qui puoi giocare alle migliori roulette online in Italia usando interamente le monete virtuali.

Selezione di giochi di roulette - 4.7 / 5

Tutte le più grandi roulette del mondo sono disponibili su questo casino online, dalla roulette europea alle quattro varianti di roulette americana, passando per l’unica variante francese disponibile e un’altra roulette americana con visuale 3D interattiva migliorata.

L'area di roulette live è studiata per accontentare anche gli appassionati più esigenti, con animazioni di rotazione della roulette e della pallina che richiamano fortemente le atmosfere dei casinò fisici.

Bonus e Promozioni - 4.7 / 5

Il deposito minimo, all'atto dell'iscrizione, è di almeno 10 euro: Bitreels propone un bonus importante per chi apre un nuovo conto. Puoi ottenere il 100% sul deposito fino a 3.500€ o, in alternativa, 3,5 Bitcoin! Infine, avrai anche 350 giri gratis.

E non perdere le promozioni giornaliere come i depositi minimi di 20€ che garantiscono un accredito del 100% + giri gratis per ogni deposito.

Compatibilità mobile - 4.5 / 5

Bitreels non presenta un app per mobile per i giochi roulette, ma funziona molto bene con la modalità adattata per PC: anche per questo Bitreels è uno dei casinò online con roulette migliori fra quelli in circolazione.

Ricorda, però, che gli stessi problemi (come alcune parti del sito ancora in inglese) permangono su qualsiasi dispositivo che utilizzi.

Modalità di Pagamento - 4.4 / 5

Bitreels permette di organizzare i pagamenti con carte Visa e Mastercard, bonifico bancario e tramite i sistemi Paypal, MiFinity, MuchBetter, ecoPayz, e Skrill. Si può anche pagare con le criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, e Dogecoin.

Il range è molto ampio e le possibilità diverse per tempi e funzionalità. In genere, i depositi e i prelievi sono celeri e impiegano 24 ore.

Generale - 4.6/5

Bitreels è un fantastico casinò con roulette online, con una proposta di gioco straordinaria e una varietà complessiva che si distingue per le tante alternative a disposizione.

Graficamente dinamico, operativamente funzionale, Bitreels è il portale perfetto per gli amanti del gioco online.

Gioca subito su uno dei miglior casinò con roulette online italiani con fino a 3.500€!

3. 22 BET- Migliori roulette online in Italia per bonus fantastici

Pro:

Roulette graficamente straordinarie

Un'infinità di giochi disponibili

Bonus benvenuto di prima fascia

Licenza non-AAMS

Contro:

Funzionalità digitali da migliorare

22BET è un casinò online, fra i migliori per il gioco della roulette con soldi veri, con una lunga esperienza e tante varietà di attività.

Licenza AAMS e protocolli di trasferimento dati criptati permettono tranquillità sul fronte sicurezza. Tanti giochi a disposizione, un'offerta bonus varia e una app di buon livello chiudono il quadro.

Selezione di giochi di roulette - 4.8 / 5

Tantissimi giochi, una grande quantità di roulette, software sempre aggiornati.

Puoi prendere parte alla roulette americana e francese, oppure alle roulette automatiche e le spinning wheel con regole tutte loro (come, ad esempio, per il diverso funzionamento dello 0).

Bonus e Promozioni - 4.6 / 5

Il bonus benvenuto proposto di 22BET offre il 100% sul primo versamento fino a 300€. Molte le promozioni aggiuntive, come ad esempio un premio settimanale di 10.000€ per la vincita della gara settimanale di 22BET.

E non dimenticare: questo è anche un sito di scommesse. Ci sono numerose promozioni, come un bonus di 122€ da giocare sulle schedine. C’è un mondo da scoprire!

Compatibilità mobile - 4.4 / 5

22BET può migliorare sulla versione grafica del sito web. L’app per mobile non è disponibile, come vale del resto per molti casinò non-AAMS.

Questo, però, non è un problema: nel caso di 22BET, il sito funziona molto bene anche se si effettua l’accesso su smartphone o tablet.

Ed è anche comodo, poiché basta una connessione ad Internet. Non dovrai scaricare nulla dal Play Store o dall’App Store per giocare casinò roulette.

Modalità di Pagamento - 4.5 / 5

Carte di credito, bonifico bancario, portafogli elettronici. Da Visa a Mastercard, includendo Postepay, il panorama è composito e messo insieme con logica.

Per ricevere le cifre richieste possono essere necessari fino a sette giorni lavorativi per la visualizzazione dei bonifici. Altri metodi per i giocatori italiani come PayPal, sono più immediati.

Generale - 4.5 / 5

22BET è un portale sicuro e con una vasta scelta di roulette, fantastico per numero di opzioni possibili. Sito web da migliore, ad ogni modo costruito in maniera intuitiva.

Gioca subito su uno dei migliori casinò online con roulette in Italia con fino a 300€ !

4. Rabona - Fra i migliori siti roulette online in Italia per app

Pro:

App di alto livello

Eccezionale varietà di giochi di roulette

Bonus in costante aggiornamento

Live casino con tanti varianti di roulette

Trasparenza con sistemi di sicurezza crittografica

Contro:

Servizio clienti decisamente migliorabile

Rabona è un casinò con roulette online ormai in definitiva rampa di lancio in Italia.

Top assoluto per offerta e serietà, al momento è uno dei casinò online più apprezzati in Italia e è amato dagli utenti italiani anche per le sue roulette.

Selezione di giochi di roulette - 4.8 / 5

Un numero di roulette più di 50 per Rabona, una delle selezioni più variegate del settore, che offre sicuramente divertimento e varietà grazie alle versioni americana ed europea.

Altre varianti, come quella "Golden", raddoppiano le possibili vincite rispetto alle quote standard delle varianti americane.

E se ti stanchi delle roulette, ricorda: hai oltre 5.500 giochi (tra cui slot online e giochi da tavolo) che ti aspettano per variegare il divertimento… in aggiunta alle scommesse sportive!

C’è di tutto!

Bonus e Promozioni - 4.6 / 5

I conti Rabona dei giocatori appena iscritti hanno accesso a un bonus cashback settimanale di 15% fino a 300€. C'è anche un bonus roulette di 25% fino a 200€ per chi fa una ricarica durante la settimana e gioca alla roulette live.

Ma questi non sono i bonus di benvenuto, che di fatti offre il 100% di accredito extra fino a 500€ + 200 giri gratis tutti per te. Tante le promo anche per gli account già fidelizzati… hai già provato a collezionare tutte le carte da gioco dal valore di 1500€? .

Compatibilità mobile - 4.4 / 5

Rabona presenta uno dei migliori siti di roulette sul fronte grafico e delle funzioni operative.

L’applicazione, oltretutto, è stata realizzata per funzionare al meglio sia con iOS che con Android e ha le medesime caratteristiche, per possibilità di gioco, della versione classica online.

Modalità di Pagamento - 4.4 / 5

Bonifico bancario, carte di credito Mastercard e Visa, sistemi di portafoglio elettronico Paypal, Skrill, Neteller e Paysafecard, sono fra i sistemi accettati.

I tempi di accredito sono di circa 24 ore, ma possono essere necessari fino a 7 giorni per visualizzare le spese sul registro contabile.

In caso di bonifico, l’attesa può essere più lunga, fino a 15 giorni lavorativi.

Generale - 4.4 / 5

Un casinò online con una bella scelta di roulette e ottimi bonus di benvenuto, sempre aggiornati.

L’autorizzazione del Curaçao Gaming Control Board assicura la massima trasparenza, mentre il contatto con i clienti, per l’assistenza, è buono.

Prova subito il casinò online con la migliore grafica in Italia!

5. Casino Midas - Top sito roulette con soldi veri per roulette europea

Pro:

Versione dei giochi roulette per smartphone di alta categoria

Bonus di benvenuto davvero strepitoso

Tantissime varianti di gioco

Roulette americana e europea

Sezione con croupier dal vivo ben sviluppata

Contro:

Assistenza clienti va sistemata

Casino Midas è un casinò online che offre roulette con soldi veri molto rispettato in Europa per la grande professionalità e per i bonus che offre ai nuovi iscritti.

Re Mida era il Re delle leggende greche che trasformava tutto ciò che toccava in oro. Chissà che porti fortuna anche con le migliori slot online in Italia.

Selezione di giochi di roulette - 4.8/5

Casino Midas offre ai suoi utenti una proposta da top casinò online in Italia. Le roulette più diffuse qui sono quelle europee e americane, ma sono solo alcune delle attrazioni che pongono questo operatore al livello di top casinò.

Puoi anche variare la selezione aggiungendo le slot, i video poker e i giochi di carte dal vivo. Se ti stufi di puntare alla roulette, c’è sempre altro da fare.

Bonus e Promozioni - 4.9/5

Il bonus di benvenuto di Casino Midas offre un rimborso corposo sul primo versamento: puoi ottenere fino a 3.000€ sul tuo deposito e 150 giri gratis.

Sono disponibili per i giocatori anche altre tipologie di promozioni, come un bonus del 50% fino a 1000€ e 55 giri gratuiti con un deposito di almeno 20€ ogni giorno.

Altri giorni, altro giro: il martedì, ad esempio, ottieni il 100% sui depositi da 20€ fino a 888€.

Compatibilità mobile - 4.6/5

L'applicazione per mobile per i giocatori italiani non c’è. Il sito web gira bene anche da telefono, il che rende l’assenza di un’app un problema di poco conto.

In questo modo, chiunque può giocare alla roulette online su Casino Midas attraverso qualsiasi dispositivo, a patto che lo schermo sia grande abbastanza!

Modalità di Pagamento - 4.5/5

Tante le possibilità di deposito, ricarica e ritiro. I metodi di pagamento previsti da questo casinò online sono:

Carte di credito e debito Visa e Mastercard;

eZeeWallet

Criptovalute come Bitcoin, Ethereum, e Litecoin

Ricezione e versamenti vengono registrati in tempo reale, a meno di bonifico bancario, che ha bisogno di tre giorni.

Generale - 4.7/5

Casino Midas è un ottimo casinò con roulette, perfetto per chi ama il gioco della roulette e cerca un portale solido sicuro.

Tante opzioni a disposizione, ottimi bonus, roulette di primo livello. Al secondo posto, e con merito, nella nostra classifica sui migliori casinò online con roulette.

Vuoi iniziare subito a giocare al Casinò Midas? Allora cliccate qui!

Il nostro metodo di scelta delle migliori casinò roulette online in Italia

La reputazione della piattaforma

La parte fondamentale di cui ci occupiamo nel momento in cui effettuiamo questo tipo di recensione di una piattaforma è la reputazione. Non andiamo a verificare esclusivamente il numero di roulette, ma ci concentriamo anche sull’analisi specifica di ogni elemento tecnico.

Non serve a nulla avere in elenco decine e decine di eventi, ma proponendo un’immagine complessiva, per quanto concerne il brand, di scarso profilo. Bisogna proporre tante alternative, certo, ma tutte di buon livello.

I bonus e le promozioni

Gli iscritti più recenti alle piattaforme cercano, inevitabilmente, proposte promozionali affascinati. Effettuando l’analisi di un portale, quindi, diventa centrale la considerazione dei bonus che possono essere utilizzati dagli utenti. Per compilare questa recensione, abbiamo puntato i riflettori sui bonus presentati dai migliori siti roulette online.

La sicurezza

Poter effettuare le proprie puntate di gioco in totale trasparenza è decisivo per gli amanti di roulette online. L’autorizzazione in tal senso è una sicurezza importante, così come la gestione delle roulette con procedure di crittografia e la garanzia di sistemi di pagamento registrati: tutti fattori che la nostra squadra di esperti tiene in alta considerazione.

Modalità di pagamento

Un casinò online con roulette fa la differenza anche per la varietà di metodologie di pagamento che propone ai suoi iscritti. I migliori casinò online sul territorio italiano, per poter essere considerati professionalmente alti, devono presentare un panel di sistemi di pagamento composito.

Nella valutazione delle piattaforme abbiamo quindi dedicato molta attenzione a tale fattore.

Compatibilità mobile

Sono tantissimi gli utenti che nel mondo contemporaneo preferiscono giocare alla roulette con il proprio telefono. Un casinò online serio deve accompagnare il proprio sito desktop, dunque, ad una applicazione mobile di livello, oltre a presentare un formato user-friendly della pagina web.

I migliori casinò online con roulette in Italia: alcuni consigli su come trovare il migliore

Qual è il miglior sito online con roulette in Italia?

Lo abbiamo specificato più volte nel corso di questo pezzo: per noi il miglior casinò online con roulette d'Italia è 7Bit. Certo, ciò non vuol dire che i restanti portali siano scadenti, al contrario: tutti quelli inclusi nella nostra graduatoria sono operatori trasparenti e di qualità.

Vale la pena ricordare che, chiaramente, ogni utente può avere idee diverse su quale sia il migliore casinò con roulette online d'Italia. Restano comunque degli elementi di riferimento fondamentali nell’analisi di una piattaforma: licenza, bonus e numero di eventi a disposizione vanno controllati con grande precisione.

Un sito online con roulette deve avere una buona versione per smartphone?

Ormai non si può prescindere, per un portale con roulette, da una proposta mobile di alta categoria.

Abbiamo portato avanti centinaia di rilevazioni, verificando e analizzando: il top per una applicazione mobile è dato dalla velocità di gioco, dalla fluidità delle pagine, dalla dinamica complessiva legata all'esperienza di roulette. Sembra poco, ma per chi gioca da telefono, questi sono elementi che fanno una grande differenza.

Si possono vincere soldi veri giocando sui migliori siti online con roulette?

Tutti i casinò con roulette online che abbiamo elencato danno la possibilità di giocare con denaro reale. Sono sul mercato, inoltre, alcune realtà operative che garantiscono l’opportunità di provare le giocate in modalità demo. In ogni caso, anche queste piattaforme offrono, come prima attrazione, roulette con soldi reali.

Come faccio a capire qual è il miglior sito online con roulette per le mie esigenze?

Per i giocatori italiani le aspettative fanno la differenza. Cos’è che ci aspettiamo, principalmente, in quanto giocatori? Ci interessa, più di ogni altra cosa, avere tante diverse roulette a nostra disposizione?

Oppure siamo a nostro agio su un sito con meno scelta, ma più funzionale? O, meglio, il nostro voto va a un’offerta di gioco che ci assicuri una assistenza clienti veloce ed efficace? Tutto dipende dalla combinazione dei nostri desideri con la proposta del casinò.

I 5 migliori siti online con roulette d'Italia: un confronto

Vediamo, uno dopo l'altro, quali sono i punti di forza, in una lista comparativa, dei casino online italiani con roulette.

7Bit - Il miglior casinò online per giocare a roulette in generale, grazie alla grande combinazione di roulette che si accompagna a un bonus di benvenuto del 100% fino a 800€. Scoprilo subito e aggiudicati anche i 100 giri gratis inclusi!

Bitreels - Chi vuole un casino con roulette dinamico, che permetta di divertirsi sia con le valute tradizionali che con le criptovalute, trova in Bitreels il portale giusto. Prova a sbloccare tutti i 3.500€ di bonus roulette o, in alternativa, i 3,5 Bitcoin + 350 giri gratis.

22BET- La scelta di roulette è variegata, il che è ottimo per chi vuole provare a vincere fino a 300€ di bonus di benvenuto. Per gli amanti delle sfide, c’è anche un torneo esclusivo con montepremi fino a 10.000€ alla settimana.

Rabona - Un casinò online con più di 50 roulette, con una bella offerta di benvenuto di 500€ + 200 giri gratis. E se ti annoi? Nessun rischio: hai altre 5.500 attività da svolgere prima di dire che sei annoiato!

Casino Midas - Un casinò online serio, che si propone sopra la media per la buona varietà di roulette. Puoi, inoltre, divertirti un mondo con i 3.000€ massimi di bonus + 200 giri gratis.

Come registrarsi sui portali di roulette online italiani

Per chi desidera provare una delle migliori casinò roulette online in Italia, ecco di seguito passo dopo passo tutti gli step da seguire per aprire un account personale.

Useremo 7Bit come esempio per illustrare la procedura su tutti i siti:

1. Visita la pagina ufficiale di 7Bit Casino;

2. Clicca sul tasto verde "iscriviti" in alto a sinistra.

3. Completa il modulo con le informazioni richieste (nome, indirizzo email etc.) per accedere alla fase successiva;

4. Effettua il primo deposito per avere diritto al bonus di benvenuto fino a 800€ o 5 BTC;

5. Comincia a giocare alla roulette online!

Pronto a divertirti sui siti delle migliori roulette online in Italia?

In definitiva, speriamo che il nostro articolo possa aiutarvi a trovare la migliore piattaforma di roulette online.

In questa recensione abbiamo elencato i casinò con roulette online italiani migliori in circolazione. Ci siamo concentrati sui siti top in assoluta, consegnando il premio del migliore a 7Bit.

Desideriamo inoltre sottolineare che abbiamo selezionato e valutato solo il meglio del meglio dei siti online. Anche se per noi il vincitore è chiaro, siete comunque liberi di scegliere il fornitore che vi attira di più.

Cosa ci resta da fare adesso? Cominciare a giocare alla roulette!

