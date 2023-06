Le migliori slot machine online in Italia: la top 10 di siti di slot online italiani

Dichiarazione di non responsabilità: questo è contenuto sponsorizzato. Tutte le opinioni e i punti di vista sono dell'inserzionista e non riflettono lo stesso di WRTV.

Chi non vorrebbe divertirsi un po’ dopo una lunga giornata di lavoro giocando con le migliori slot machine online in italia?

Se questo è il tuo casino, allora vorrai certamente farlo sui migliori siti in circolazione. Niente licenze dubbie, niente bonus impossibili, e niente software scadenti.

Allora devi solo continuare a leggere, perché troverai la tua prossima fonte di svago in pochissimo tempo cominciando con la nostra prima scelta Rabona Casino.

Cominciamo con i siti di slot in cima alla nostra lista!

Le migliori slot machine online in Italia

Rabona (Sugar Rush): le migliori slot online in Italia;

7Bit (Aztec Magic Bonanza): le migliori slot machine per varietà di temi;

Bitreels (True Grit Redemption): per giocare e vincere Bitcoin alle slot;

22Bet (Hit More Gold): per combinare le slot alle scommesse;

Casino Midas (Let ‘Em Ride): migliore per free spin;

FezBet (Zeus Smash): migliore per i Drops & Wins;

Casino.com (Epic Ape): per affiancare i giochi da tavolo dal vivo alle slot online;

Nomini (Razor Shark): per chi ama i colori sgargianti e gli avatar da scegliere;

PowBet (Cash Truck): per gli amanti del collezionismo e delle slot;

Cobra (Wild Ca$h): migliore per giocare alle slot online con giri gratis.

1. Rabona (Sugar Rush) - Le migliori slot machine in Italia in assoluto

Pro

Oltre 5.000 slot online tra cui scegliere

Ampissima varietà di scommesse per eventi sportivi reali e virtuali

Buon supporto clienti e numerosi metodi di contatto

Ottima varietà di linee di pagamento e deposito.

Contro

Non nasce in Italia come sito di slot online

Funzionalità del sito migliorabile

La Rabona è un gesto tecnico del calcio famosissimo, ma forse non sai che esiste anche un sito di slot e scommesse online con questo nome… e ti offre la possibilità di ricevere fino a 3000€ in cashback ogni settimana!

Varietà e qualità delle slot online: 4.8/5

Sul sito puoi trovare la bellezza di 4.800 giochi di slot. Titoli slot online come Gonzo’s Quest e Sugar Rush ti suonano familiari?

La pagina dedicata ai giochi di slot online è ricchissima di alternative. Difficile provarle tutte, però con i migliori titoli slot online di Realtime Gaming, Quickspin, Red Tiger, e Pragmatic play non ti annoierai mai.

Ma attenzione: con tutta questa scelta, bisogna ammettere che i giochi veramente unici sono pochi e capiterà di provare titoli slot online diversi ma con la stessa identica dinamica.

Varietà e qualità dei jackpot: 4.2/5

Con l’abbondanza di giochi di slot con jackpot Rabona è capace di regalare forti emozioni e farti provare il brivido di una grossa vincita a portata di mano.

Gioca a Jackpot Express, Blood Suckers o altri giochi ispirati alle serie TV e prova a vincere cifre da qualche migliaio di euro fino a svariate centinaia di migliaia.

Bonus e promozioni: 4.2/5

Il bonus di benvenuto prevede fino a 500€ + 200 free spin alle slot.

Quello che ci piace di più però e il cashback settimanale del 15% fino a 3000€. Rappresenta una proposta certamente generosa che fa gola a molti veri giocatori. Puoi usarla su numerose slot online, tra cui quelle dei principali provider come Big Time Gaming e NetEnt.

Inoltre, se vuoi alternare i giochi di slot alle scommesse, troverai numerose promozioni anche lì. I nuovi appassionati di scommesse possono infatti avere fino a 150€ per le scommesse sportive.

Assistenza clienti: 4.3/5

Esiste un live chat che puoi contattare, con tanto di supporto italiano o estero qualora tu sia fuori dai confini nazionali.

Inoltre, c’è un form da compilare per ricevere una risposta via mail tra 45 minuti circa.

Infine, la sezione FAQ risponderà alle tue domande più frequenti delle slot machine. La puoi trovare su una pagina dedicata del sito.

Valutazione finale: 4.4/5

Rabona è certamente un buon casinò con slot e scommesse sportive. L’offerta online è vasta sia in termini di promozioni che di emozioni.

Aprire un conto e riscattare i 500€ bonus + 200 free spin su Rabona

2. 7Bit (Aztec Magic Bonanza) - Top dei migliori siti slot online per varietà e temi in Italia

Pro

Oltre 3.500 slot online diversificate per temi ed emozioni offerte

Puoi vivere diverse epoche e incontrare personaggi esotici

Bonus di benvenuto in criptovalute per chi lo desidera

Assistenza clienti raggiungibile con diversi canali

Depositi e prelievi veloci.

Contro

Assenza di slot machine gratuite

Il secondo in classifica, online ormai da quasi 10 anni, è uno dei primi criptocasino del mondo e offre una scelta quasi infinita di slot online. Pronto a esplorarle?

Varietà e qualità delle slot online: 4.8/5

Un ottimo voto va alla varietà di slot: oltre 5.500 giochi ti aspettano su 7Bit. Ci piace soprattutto il menu di slot machine nuove, aggiornato costantemente, che ci assicura di non annoiarci mai.

Le avventure sembrano non finire mai: con così tante slot online, ci sono anche tanti temi da esplorare, come l’impero azteca di Aztec Magic Bonanza del designer BGaming con RTP del 96%!

Varietà e qualità dei jackpot: 4.8/5

Ci sono poco meno di 500 jackpot disponibili su 7Bit. Puoi provare a vincere fino a poco meno di 500.000€!

Tra Book of Spells e tanti altri nomi, puoi provare ad accaparrarti parte del montepremi complessivo di 977 Bitcoin (che equivale oggi a più di 15 milioni e mezzo di euro! Incredibile!).

Bonus e promozioni: 4.6/5

Gli incentivi per il giocatore sono certamente interessanti.

Il bonus di benvenuto offre fino al 100% su 100€ di deposito o 1,5 Bitcoin + 100 free spin. Dopodiché, avrai altri round di premi per ogni deposito successivo fino a 4 depositi.

Inoltre, ci sono promozioni regolari, ottenibili dopo aver raggiunto alcuni obiettivi di gioco, cashback giornalieri per compensare le perdite e tanto altro ancora.

Assistenza clienti: 4.7/5

Puoi proseguire la tua esperienza piacevolmente anche in caso di problemi contattando il servizio clienti.

Rispondono in fretta e sono raggiungibili attraverso numero di telefono, live chat ed email. C’è anche una sezione FAQ.

Valutazione finale: 4.7/5

C’è certamente del valore in questo casinò online. Puoi trovare delle ottime slot machine online e divertirti con le promozioni ricorrenti.

Iscriviti ora per giocare alle oltre 5.500 slot machine online disponibili su 7Bit.

Post simili: Le Migliori Slot Machine Online

3. Bitreels (True Grit Redemption) - Migliore sito di slot online italiano per giocare con criptovalute

Pro

Oltre 6.500 slot machine online

Numerosi tornei, gran premi ed eventi sociali di scommesse

Un ottimo casinò per chi vuole usare le criptovalute

Supporto clienti celere e competente

Buone varietà di metodi di deposito e prelievo.

Contro

Assistenza raggiungibile unicamente via mail

Alcune parti del casino non sono tradotte nella nostra lingua.

Passiamo ora a una vera chicca per gli amanti delle criptovalute. Bitreels è un casinò di slot online ottimo per chi vuole ottenere delle vincite in valute diverse dal solito.

Varietà e qualità delle slot online: 4.8/5

Non c’è proprio rischio di esaurire tutto il divertimento che Bitreels ha da offrire.

Puoi sperimentare con diverse ambientazioni e personaggi, tanti colori e suoni piacevoli. Gli RTP sono generosi su molte slot online, soprattutto su True Grit Redemption.

Inoltre, puoi esplorare il mondo delle slot disponibili qui per trovare quelle che pagano di più tra le oltre 6.500 slot online a tua disposizione. Buona ricerca!

Varietà e qualità dei jackpot: 4.5/5

Il rapporto tra numero di slot e jackpot è inferiore: qui puoi trovare qualche centinaio di slot online con jackpot.

I premi sono comunque interessanti e puoi ottenere da qualche centinaio di euro fino a mezzo milione. Nel mezzo, c’è una varietà di sfumature che cambiano per valore e modalità di vittoria.

Bonus e promozioni: 4.9/5

Qui è dove Bitreels spicca per eccellenza. Ci sono tantissime promozioni ricorrenti, bonus giornalieri, settimanali e di cashback e, per finire, tornei con vincite in denaro.

Ogni mese, Bitreels mette in palio fino a 1.000.000€ che puoi provare a vincere. Li puoi ottenere sia tramite slot online, sia tramite giochi da tavolo dal vivo.

E ogni mercoledì puoi ricevere fino a 130 free spin per massimizzare il divertimento in vista del weekend.

Il bonus di benvenuto però offre ai nuovi giocatori italiani un bonus fino a 3500€ or 3.5 BTC più 350 giri gratis.

Assistenza clienti: 4.2/5

L’assistenza è competente e disponibile, dunque non c’è da temere sotto questo punto di vista.

Gli unici inconvenienti possono essere la lingua italiana e il metodo di contatto unico via mail. Tuttavia, ha una sezione FAQ per rispondere alle domande più frequenti.

Valutazione finale: 4.5/5

Saremo diretti: vale la pena provare le oltre 6.500 slot online presenti su Bitreels e le vincite in crypto potrebbero anche farti provare il brivido di un cambio elevato al momento di incassare. Doppio vantaggio potenziale quindi!

Ricevere fino a 3,5 Bitcoin o 3500€ come bonus di benvenuto su Bitreels

4. 22Bet (Hit More Gold) - Combina le migliori online slot machine in Italia alle scommesse

Pro

Oltre 600 slot online tra cui scegliere

Varietà di giochi di casinò online e scommesse sportive

Requisiti di deposito iniziali bassi

Supporto clienti rapido via mail, telefono e live chat

Depositi quasi sempre immediati.

Contro

Elevati requisiti di wagering (50X il bonus ottenuto).

22Bet è la sintesi perfetta per chi vuole effettuare un pronostico tra un giro di slot online e l’altro. Scopriamo di più insieme.

Varietà e qualità delle slot online: 4.4/5

Ci sono 600 titoli tra cui scegliere, ma ricordiamo che 22Bet non nasce come sito di slot. Il punteggio RTP scende un pochino rispetto a Casino Midas, 7Bit e Bitreels.

Inoltre, la varietà dei giochi potrebbe essere più ricca. Tuttavia, sono comunque presenti molte delle software house più in voga del settore tipo Smartsoft, Mancala, e Barbara Bang.

L’esperienza risulta ugualmente piacevole, nel complesso.

Varietà e qualità dei jackpot: 4.4/5

I jackpot sono presenti in quantità minore rispetto alla media degli altri casinò online in Italia.

I premi, però, sono decisamente alti: puoi provare a vincere fino a mezzo milione di euro facendo girare ripetutamente quei rulli.

Su 22Bet c'è da sottolineare la selezione di jackpot Drops & Wins, con montepremi di 500.000€ ogni mese dell'anno.

Bonus e promozioni: 4.5/5

Il primo deposito ti consente di guadagnare fino a 300€ dal tuo primo pagamento. Dopodiché, avrai bonus e promozioni ricorrenti per massimizzare il tuo svago.

Ci sono incentivi anche (e soprattutto) per le scommesse.

Assistenza clienti: 4.4/5

Per problemi con le linee di pagamento, assistenza per prelevare le vincite e altri quesiti, puoi contattare 22Bet tramite live chat, email o numero verde. Sono disponibilissimi.

Tuttavia, ricorda che avrai bisogno di un traduttore o un dizionario di lingua: il supporto clienti è solo in lingua inglese o francese. Google Traduttore alla mano quindi. Se la lingua non è un limite, non avrai problemi: l’assistenza è competente e prende a cuore le tue richieste.

Valutazione finale: 4.4/5

Il parere di 22Bet? Un ottimo mix tra slot online e scommesse sicuramente da provare anche se non vicinissimo al pubblico italiano.

Ottieni fino a 300€ per giocare alle slot online iscrivendoti adesso a 22Bet.

5. Casino Midas (Let ‘Em Ride) - Migliori slot machine online con free spin

Pro

Slot online con eccellenti RTP (Ritorno al Giocatore)

Selezione di slot machine gratuite e slot con soldi veri

Varietà di giochi entusiasmante e mai ripetitiva

Bonus di benvenuto perfetto per i veri appassionati di slot

Assistenza clienti rapida e competente

Depositi e prelievi celeri

Contro

Sito slot con piccole dimensioni rispetto ad altri casinò

Casino Midas: hai mai sentito parlare di Re Mida? Secondo la mitologia, è stato il sovrano che poteva trasformare qualsiasi cosa toccasse in oro.

Sarà così anche per le tue puntate alla slot online? C’è solo un modo per scoprirlo.

Varietà e qualità delle slot online: 4.2/5

Rispetto ad altri siti di slot online, Casino Midas dispone solo di qualche centinaio di slot. Tuttavia, avrai certamente notato che il punteggio è quasi pieno… come mai?

Perché non ci si annoia mai! Casino Midas offre alcuni titoli presenti tra le migliori slot machine per RTP (Return to Player). I colori richiamano, ovviamente, l’oro e la ricchezza, in linea con le slot online dotate delle più alte vincite per i giocatori del settore.

Inoltre, diversi giocatori apprezzeranno quanto stai per leggere: puoi giocare alle slot online con soldi veri, oppure a quelle gratuite. Ergo, se senti di averne avuto abbastanza, puoi proseguire il divertimento senza preoccuparti del lato monetario.

Varietà e qualità dei jackpot: 4.4/5

Ci sono decine e decine di slot con jackpot su cui puoi piazzare una puntata. Su questo casinò è possibile vincere montepremi fino a un milione di euro.

Troppo difficile? Allora puoi provare titoli slot online con jackpot ridotti, come Let ‘em Ride (inferiore a 50.000€) o Cleopatra’s Gold (attorno ai 100.000€).

In ogni caso, la scelta non manca e troverai sicuramente la slot online con jackpot più adatta ai tuoi desideri di vincita.

Bonus e promozioni: 4.7/5

Su Casino Midas ci sono promozioni ricorrenti che tengono al massimo il divertimento del giocatore per tutto il tempo, ogni giorno.

Tra le promozioni giornaliere e quelle settimanali (oltre al cashback), potrai scoprire quanto ci si diverte quando il casinò è dalla tua parte grazie all’elevato RTP.

Infine, il bonus di benvenuto di 3.000€ + 150 free spin alle slot online è semplicemente troppo vantaggioso. La maggior parte dei giocatori di slot online lo sa.

Assistenza clienti: 4.4/5

L’assistenza clienti è prontamente disponibile ad assistere il giocatore con le sue esigenze.

In caso di problemi, dubbi o semplicemente di un contatto con una persona, puoi rivolgerti via mail al casinò in qualunque momento.

In alternativa, è possibile usare la live chat e la sezione FAQ presente sul sito, così da avere una risposta immediata a quasi tutti i problemi.

Valutazione finale: 4.3/5

Arrotondando per eccesso, ci sentiamo di dare a Casino Midas un voto di 5/5, punteggio pieno per un casinò online che offre veramente un pacchetto completo a tutti i giocatori.

Iscriviti adesso a Casino Midas e ottieni fino a 3.000€ e 150 free spin

Post Simili: Free online slots

Criteri della scelta dei casinò con le top slot machine online in Italia

Varietà e qualità delle slot

Ovviamente, un amante delle slot online vorrà solo il meglio dalle sue partite. Un numero maggiore di slot fornisce varietà e scelta, soprattutto ai giocatori che conoscono bene la noia.

Allo stesso modo, la qualità assicura che i titoli e i provider non siano ripetitivi, banali o già visti.

Varietà e qualità dei jackpot

Non a tutti i giocatori di slot online interessa sbancare cifre astronomiche, ma è indubbio che la presenza dei jackpot alza il livello dei giochi. Tuttavia, per alcuni giocatori è essenziale poter puntare di tanto in tanto alle slot con jackpot.

Bonus e promozioni

Ottenere dei vantaggi mentre si gioca alle slot online è parte integrante della natura del giocatore di siti di slot online. Qualcuno lo fa per mantenere una regolarità con la propria routine, altri ancora seguono le promozioni per restare aggiornati con le attività del momento (come i Mondiali, le festività e altro ancora).

Assistenza clienti

È quasi inutile spiegarlo, ma l’assistenza clienti è importantissima. Essa consente al giocatore di slot online di entrare in contatto diretto con il casinò, ricevendo assistenza in breve tempo su problematiche che si possono riscontrare durante la propria esperienza sui siti di slot.

Articoli Correlati:

Domande frequenti dei giocatori delle migliori slot online in Italia

Come posso vincere alle migliori slot online d’Italia?

Per quanto i risultati che le migliori slot online restituiscono siano sempre casuali, ci sono varie strategie per aumentare le probabilità di vincita.

La prima tattica è quella di consultare l’indice RTP delle slot. Un elevato RTP (con cifre superiori al 98% come la slot Mega Joker) assicura un alto tasso di vincita che va a vantaggio del giocatore.

Perciò, se trovi una o più slot online con un RTP pari almeno al 95%, puoi aumentare drasticamente la probabilità di trarre un profitto dalla tua attività di svago.

Come trovo le slot online migliori in Italia?

Puoi trovarle cercando su Internet o chiedendo a un amico. In alternativa, puoi affidarti a dei professionisti che stilano recensioni sulla base di criteri selezionati per trovare i migliori siti di slot.

In questo articolo, puoi trovare la classifica con la top 10 delle slot online migliori a cui puoi cominciare a giocare. Un sito di casinò qualsiasi presente qui è migliore della stragrande maggioranza dell’immensa offerta che puoi trovare su Internet.

E tra tutti, ci sentiamo di indicare Rabona Casino come il re dei migliori siti slot online, seguito da 7Bit e Bitreels.

Quali metodi di pagamento posso usare per giocare alle slot machine online in Italia?

Quali metodi di pagamento puoi usare dipende interamente dai casinò a cui ti iscrivi, ma in regola generale vengono accettate numerose linee di pagamento, tra cui:

Carte di credito e debito del circuito Visa e Mastercard;

PayPal;

PostePay e carte prepagate del circuito Poste Italiane (Visa);

PaySafeCard;

Skrill;

Neteller;

Criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple;

Apple Pay per i proprietari di dispositivi Apple;

Google Pay in alcuni casi;

E altri ancora.

Tra tutti i siti di slot online italiani con le migliori slot online, quale offre il miglior bonus di benvenuto?

Seppur ogni casinò offra dei bonus interessanti, Rabona Casino è certamente invitante per i veri amanti delle slot online che vogliono giocare alle slot.

Puoi ricevere fino a 500€ e 200 free spin per le slot online migliori.

Se, invece, vuoi ottenere il massimo numero di free spin, puoi iscriverti a Bitreels o a Cobra Casinò. Il primo offre 350 free spin, mentre il secondo ne offre 250.

Le slot machine online che mi avete mostrato sono di casinò ADM?

I casinò con slot machine che trovi qui possiedono la licenza di Curaçao, ossia la licenza internazionale più importante insieme a quella ADM (ex AAMS).

Significa che il casinò online AAMS è autorizzato a operare in Italia, ma non è sotto diretto controllo dell’ente ADM (Agenzia Dogane e Monopoli).

Questo rappresenta spesso un vantaggio, poiché i casinò online possono offrire una varietà di giochi più ampia e una maggiore selezione di software house.

Post simili: Top Casino Non AAMS

Ripassiamo i 5 casinò con le migliori slot online in Italia

Rabona: Fai una giocata spettacolare puntando sia sulle slot online, sia sulle partite delle squadre che meglio conosci. Gli eventi qui si moltiplicano e puoi puntare a vincere tutti i premi occasionali e ricorrenti. Crea ora il tuo profilo sfruttando subito 500€ e 200 free spin.

7Bit: Un’eccellente varietà di temi, ambientazioni e personaggi che potranno trasportarti in un viaggio alla scoperta di molte emozioni. Questo casinò di slot online possiede oltre 3.500 titoli slot online con soldi veri. Bonus di benvenuto fino a 100€ o 1,5 Bitcoin + 100 free spin.

Bitreels: Uno dei migliori siti di slot per chi usa le criptovalute. C’è un’ampia varietà di bonus, promozioni ed eventi ricorrenti per mantenere alto il divertimento sulle 6.500 slot online disponibili. Puoi riscattare subito fino a 3,5 BTC o 3500€ di bonus + 350 free spin.

22Bet: Vuoi una pagina dedicata interamente alle scommesse sportive? Per variare il divertimento tra una delle 600 slot online e video poker, aggiungi un po’ di sapore alle tue partite con questo casinò. Non ci sono free spin inclusi, ma puoi ricevere fino a 300€.

Casino Midas: La selezione comprende qualche centinaio di slot online, ma ogni macchina è così entusiasmante e i valori RTP così alti che non si può aspettare oltre. Iscrivendoti ora avrai fino a 150 free spin da usare come vuoi + 3.000€ di bonus;

Come iscriversi e giocare subito alle top slot machine online in Italia

Vuoi iscriverti ai migliori casinò online affidabili?

Prendendo Rabona Casino come esempio, ti mostriamo i semplici passaggi da seguire:

1. Vai sul sito di Casino Midas

La prima cosa che dovrai fare e andare sulla homepage di Rabona Casino.

2. Clicca su "Registrati" o "Iscriviti"

Dopo aver cliccato e usato il link, cerca il pulsante giallo "Registrati" scritto in grande sulla pagina. Cliccaci sopra per creare il tuo account con successo.

3. Deposita e Gioca

Grazie alla creazione dell’account, avrai già effettuato l’accesso in automatico.

A quel punto, clicca sul pulsante "Conto", "Versamento" o "Deposito", così da effettuare il primo deposito e reclamare il bonus qualora tu lo voglia ricevere.

Arrivato qui, sei finalmente pronto per giocare alle migliori slot online.

Stai ancora cercando le migliori slot online?

Le avventure sono lì ad aspettarti dietro l’angolo. Il mondo di personaggi, colori, rulli e promozioni tipico dei siti di slot online aspetta solo te.

Stai pensando di iscriverti? Il momento è finalmente arrivato: Casino Rabona è per noi il migliore, ma questo non significa che sia il migliore per te.

Naturalmente scegli quello più adatto alle tue esigenze, però non dimenticare mai di giocare in modo responsabile.