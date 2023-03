Beste nettcasino i Norge: Alt du trenger å vite om de beste nettcasino i Norge

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Det er ikke alltid like lett å finne frem til de beste nettcasino i Norge. I disse dager finnes det utallige sider å velge mellom. Dette fører til at, spesielt nybegynnere, sliter med å finne et casino på nett hvor de kan prøve lykken.

Av den grunn har vi tatt en nærmere titt på seks av de beste nettcasino i Norge. Vi har sett nærmere på en rekke ulike faktorer, som vi også vil forklare nærmere nedenfor.

Playjango er et av casinoene vi har sett nærmere på, og vi ble virkelig bergtatt da vi sjekket det ut. De byr på en helt fantastisk spillopplevelse for spillere fra Norge. Du finner mer informasjon om casinoet nedenfor.

Ethvert norsk casino som er nevnt i denne artikkelen har blitt vurdert i henhold til de ulike faktorene vi oppfører. Dette fører at norske spillere kan se frem til en uforglemmelig opplevelse når de spiller på online casino.

Sjekk ut denne artikkelen for å finne et utmerket online casino for norske spillere.

Beste nettcasino i Norge

Playjango: Beste online casino over hele linja

MrPlay: Beste utvalg av spill

Powbet: Beste side for spill på sport

Neon Vegas: Beste velkomsttilbud for norske spillere

ComeOn: Beste for brukervennlighet

Royal Panda: Beste casino på nett for spilleautomater

1. Playjango – Beste online casino over hele linja i Norge

Fordeler:

Morsomt og flott design

Trygge og raske uttak

Attraktiv VIP-klubb

Enormt utvalg av jackpotspill med livsendrende gevinster

Ulemper:

Ingen døgnåpen kundestøtte

Litt høye omsetningskrav

Playjango er casinoet som kommer best ut basert på våre anmeldelser. Her får du en komplett opplevelse i henhold til de ulike faktorene. Dette er et relativt nytt casino som gir en bonus opptil hele 1000 kr for spillere som gjør sitt første innskudd.

Mer spesifikt, tilbudet gir 100 % opptil 1000 kr. Det betyr altså at spillere kan aktivere bonus opptil 1000 kr, og ved å sette inn 1000 kr får de hele 2000 kr å spille med.

Spillutvalg: 5/5

Sjekk ut det enorme utvalget av spill som venter på Playjango. Her venter det spill fra alle de beste leverandørene på markedet, noe som betyr at du kan se frem til å spille spill av ypperste kvalitet.

Noen av leverandørene som er å finne på Playjango er Push Gaming, Red Tiger og Yggdrasil.

Brukervennlighet: 5/5

Brukervennlighet er noe Playjango utmerker seg i. De har en svært oversiktlig nettside hvor alle de ulike tjenestene på siden er lett tilgjengelig.

Lobbyen er stappet med spill, men det er fortsatt lett å finne frem ved hjelp av de ulike kategoriene man kan sortere i henhold til.

Betalingsmetoder: 4.5/5

Betalingsmetoder er kanskje en av faktorene som trekker ned for Playjango, ettersom utvalget ikke er veldig stort. Her venter innskuddsmetoder som Visa, noe som for så vidt dekker de fleste nordmenns behov.

For uttak er det bankoverføring som gjelder, og slike transaksjoner kan ofte ta litt tid. Spillere kan måtte vente opptil fem virkedager før de får pengene sine.

Omdømme: 5/5

Playjango er et nettcasino som har operert i noen år nå, og de har klart å etablere seg som et av de beste på markedet. De er kanskje ikke blant de mest anerkjente casinoene, men det er bare et spørsmål om tid før de blir omtalt blant de beste casinoene i bransjen.

Annet: 4.5/5

Playjango er et attraktivt nettcasino som tilbyr sine tjenester via både mobile enheter og datamaskin. Hvis du foretrekker å spille via mobil kan du dra nytte av nøyaktig de samme tjenestene som via datamaskin.

Siden er imidlertid litt mindre oversiktlig, men det har ikke veldig mye å si for din opplevelse.

Prøv Norges beste casino i dag

2. MrPlay – Det beste nettcasinoet for spillutvalg i Norge

Fordeler:

Spilleverandører fra øverste hylle

Enormt spillutvalg

Enkel og smidig nettside

Utmerket for spill via mobile enheter

Ulemper:

Ingen døgnåpen kundestøtte

En del engelsk innhold på den norske siden

MrPlay er et nettcasino med noen års erfaring fra markedet i Norge. De vet at nordmenn elsker spilleautomater og andre casinospill, og av den grunn har de satt sammen en av de beste lobbyene som er å finne.

Det er ikke bare på utvalg av spill de utmerker seg. De tilbyr også et herlig velkomsttilbud som gir 100 % bonus opptil 2000 kr. Det betyr at hvis du setter inn 2000 kr, vil du få 100 % opptil 2000 kr, som igjen gir deg hele 4000 kr å spille med.

Spillutvalg: 5/5

Mr Play tilbyr spillere fra Norge et spillutvalg uten like, og enhver spiller vil finne et spill som passer dem.

De byr på et fantastisk utvalg av spilleautomater innen ulike kategorier, spennende bordsspill som roulette, blackjack og baccarat, i tillegg til Live Casino stappet med ulike spill.

Sjekk ut Dragons of the North Megaways, som er et helt nytt spill på casinoet. Dette spillet kan potensielt gi enorme gevinster!

Brukervennlighet: 5/5

MrPlay har utviklet en enkel og smidig nettside som alle spillere kan benytte seg av, uansett erfaringsnivå. Spillere finner raskt frem til ulike funksjoner ved hjelp av de ulike fanene på toppen av siden.

Betalingsmetoder: 5/5

MrPlay har kanskje ikke det største utvalget av betalingsmetoder, men de tilbyr trygge og sikre metoder, som utvilsomt vil være nok for norske spillere.

Betalingsmetodene som venter på casinoet er Visa og AstroPay. Begge disse kan benyttes til å aktivere bonus opptil 2000 kr. De krever heller ingen høye minimumsinnskudd.

Omdømme: 4.5/5

MrPlay er nok ikke det mest kjente casinoet blant nordmenn, men de leverer fortsatt tjenester av ypperste kvalitet. Det har sørget for å gi dem et godt rykte, og det er ingen tvil om at stadig flere spillere vil få opp øynene for dette nettcasinoet.

Annet: 5/5

For spillere som foretrekker å spille via mobil er også MrPlay lett tilgjengelig direkte via nettleseren på mobile enheter. Her kan spillere få tilgang til samme god utvalg av spill, dra nytte av velkomstbonusen som gir bonus opptil 2000 kr og mye mer.

Prøv lykken på MrPlay her

3. Powbet – Det beste nettcasinoet i Norge for å satse på sport.

Fordeler:

Enormt utvalg av sport og markeder

Mange betalingsmetoder å velge mellom

Funker utmerket på mobile enheter

Bonus opptil hele 5000 kr

Aksepterer kryptovaluta

Ulemper:

Lave uttaksgrenser

En rekke blokkerte land

Powbet er et casino hvor du får i både pose og sekk. Her kan du nemlig nyte både casino og sport. Spill på dine favoritter for en uforglemmelig opplevelse.

I casino-seksjonen kan du også dra nytte av et fantastisk velkomsttilbud som gir deg bonus opptil 5000 kr. Powbet matcher nemlig innskuddet ditt med 100 % bonus opptil 5000 kr. Det betyr at hvis du setter inn 5000 kr, får du 100 % opptil 5000 kr og hele 10.000 kr å spille med!

Spillutvalg: 5/5

Det er ingenting å utsette på når det kommer til spillutvalg på Powbet. Her finner du et utmerket utvalg av ulike spillkategorier å dra nytte av.

Du vil finne spill fra flere av de beste spilleverandørene i bransjen, som leverer spill innen ulike kategorier og temaer. Jackpotspill, klassiske spill, eventyrspill er bare noen av kategoriene innen spilleautomater som venter.

Hold også utkikk etter Book of Secrets, som er et helt nytt spill på casinoet. Ikke nok med det, men Powbet har også et bredt utvalg av Live Casino for spillere som ønsker en interaktiv opplevelse.

Brukervennlighet: 5/5

Selv om Powbet har et stort utvalg av spill innen både casino og sport påvirker det ikke hvordan nettsiden ser ut, og de har gjort en god jobb med å gjøre siden svært oversiktlig.

Lobbyen består av flere ulike kategorier slik at du enkelt kan filtrere og sortere spill basert på dine egne preferanser.

Betalingsmetoder: 5/5

Powbet har et av de beste utvalgene av betalingsmetoder vi har sett. Her finnes noe for enhver spiller, og til å være et relativt nytt casino har de gjort en utmerket jobb.

Spillere kan benytte seg av metoder som Visa, Mastercard, MiFinity, eZeeWallet og en rekke ulike kryptovalutaer.

Minimumsinnskuddet er også standard på 100 kr. Når det kommer gjelder uttak er det mulig å benytte seg av flere av de samme metodene som for innskudd. Det er også mulig å bruke bankoverføring, som kanskje er den mest brukte metoden blant nordmenn.

Omdømme: 4.5/5

Når det kommer til omdømme er det ingen tvil om at Powbet stiller sterkt, men det er dog noen faktorer som trekker ned. Det faktum at casinoet ikke har lisens fra Malta Gaming Authority er naturligvis en ulempe, ettersom dette er en av de tryggeste lisensene på markedet.

Det påvirker dog ikke hvordan spillere opplever siden i nevneverdig grad, så spill ansvarlig på eget initiativ og du vil fortsatt få en flott opplevelse.

Annet: 4.5/5

Til tross for at Powbet er et nytt casino har de fortsatt klart å gjøre siden sin svært velfungerende uavhengig av hvilken enhet som brukes.

Siden fungerer utmerket på mobile enheter, og spillere kan dra nytte av både Casino, Live Casino og Sport mens de er på farten.

Sjekk ut Powbet mens du er på farten her

4. Neon Vegas – Nettcasinoet med det beste velkomsttilbudet for norske spillere

Fordeler:

Bonus opptil hele 5000 kr for nye spillere

Høye uttaksgrenser

Døgnåpen kundestøtte

Regelmessige kampanjer og tilbud for lojale kunder

Ulemper:

Relativt høyt minimumsbeløp for innskudd

Ikke tilgjengelig i enkelte land

Neon Vegas er et casino som har det meste. Selv om det er et relativt nytt casino har de allerede etablert seg blant de beste i Norge.

Mye av det skyldes det fantastiske velkomsttilbudet som venter nye spillere, hvor de kan aktivere bonus opptil hele 5000 kr. Det betyr at du kan nyte spill med mye mer penger å spille med.

Spillutvalg: 5/5

Neon Vegas Casino byr på spill fra mer enn 31 spilleverandører, som alle gjør sitt ytterste for å levere spill av ypperste kvalitet. Det er derfor trygt å si at spillere kan dra nytte av et stort utvalg av spill, hvor spillere utvilsomt vil finne noe som passer dem.

Du vil for eksempel finne ZZ Top Roadside Riches, som er et helt nytt spill. Neon Vegas byr på mange nye spill, og gjør det de kan for å stadig inkludere nye spill.

Brukervennlighet: 4.5/5

Neon Vegas Casino er et enkelt, men fortsatt flott casino. Per dags dato tilbyr de spill innen Casino og Live Casino, noe som betyr at de enkelt kan gjøre siden sin oversiktlig og ryddig, noe de har klart.

Det er enkelt å finne frem i spillobbyen deres, i tillegg til at det er enkelt å finne frem til regler og vilkår og annen nyttig informasjon. De tilbyr også en egen seksjon for ofte stilte spørsmål som spillere kan benytte seg av for å få raske svar.

Betalingsmetoder: 5/5

Norske spillere er ikke veldig bortskjemte når det kommer til utvalg av betalingsmetoder, men Neon Vegas har gjort en god jobb med å skape et godt utvalg av metoder.

De tilbyr innskudd med MiFinity, Revolut, Visa og Flykk. Når det kommer til uttak tilbyr de bankoverføring, som sørger for at spillere trygt og enkelt får pengene sine.

En ulempe med transaksjoner på Neon Vegas er at de har et høyere minimumsinnskudd enn de fleste andre casino i bransjen. Standard beløp blant andre casino er 100 kr, men Neon Vegas krever et innskudd på minimum 150 kr.

Omdømme: 4.5/5

Neon Vegas har kanskje ikke vært på markedet veldig lenge, men de har fortsatt klart å markere seg som et pålitelig og trygt casino. Norske spillere kan nyte sine spill på dette casinoet uten bekymringer.

Bare spill ansvarlig og du vil få en flott opplevelse på Neon Vegas.

Annet: 5/5

Neon Vegas er like tilgjengelig via mobile enheter som det er via datamaskin, og nettsiden er like fin og ryddig uansett hvilken enhet du spiller fra.

Du får enkelt tilgang til spill og andre tjenester når du spiller via mobil eller nettbrett, noe som betyr at du kan nyte både spilleautomater og Live Casino mens du er på farten.

Prøv lykken på Neon Vegas i dag.

5. ComeOn – Det beste nettcasinoet i brukervennlighet i Norge

Fordeler:

Tilbyr Live Casino, Casino og Sport

Rask og tilgjengelig kundestøtte via live chat

Attraktivt velkomsttilbud

Svært brukervennlig og ryddig nettside

Ulemper:

Nokså høye omsetningskrav

Avgifter for enkelte innskudd- og uttaksmetoder

Hvis du er på utkikk etter et norsk casino med fokus på en smidig og flott opplevelse er ComeOn midt i blinken for deg.

Nettsiden deres er svært oversiktlig og du finner raskt frem til det du trenger. Alt du trenger av informasjon er også lett synlig, som informasjon om ansvarlig spill, betalingsmetoder og bonus.

Omsetningskravet som følger med velkomstbonusen er imidlertid i det øvre sjiktet når det kommer til størrelse, og spillere kan derfor oppleve det som noe vanskelig å gjennomføre.

Spillutvalg: 4.5/5

ComeOn har et svært godt utvalg av spill i lobbyen deres. Lobbyen er i all hovedsak stappet med spilleautomater, men du vil også finne bordspill, terningspill og Live Casino-spill.

Blant spilleautomatene som er å finne på casinoet, vil du raskt legge merke til at de tilbyr et stort utvalg av spill innen ulike kategorier. Noen av kategoriene du finner på dette casino er jackpotspill, videoautomater og klassiske spill.

De klassiske spillene vil vekke nostalgien i deg, samtidig som ComeOn også tilbyr andre spill, som Champions of Mithrune, som er et helt nytt spill.

Brukervennlighet: 5/5

Når det kommer til brukervennlighet er det ingen tvil om at ComeOn Casino er en ledende aktør blant norsk casino på nett. ComeOn er et norsk casino med lang fartstid i bransjen, noe som gjenspeiles i tjenestene som tilbys.

Sammenlignet med et helt nytt casino, er det trygt å si at ComeOn står sterkt. Det er lett å finne frem til viktig informasjon for å finne ut hvilke regler og vilkår gjelder.

Spill ansvarlig ved å benytte deg av de tilgjengelige verktøyene for ansvarlig spill som du enkelt finner på spillekontoen din. Du kan også raskt komme i kontakt med kundestøtte ved å benytte deg av live chat som er å finne på siden deres.

Betalingsmetoder: 4/5

Når det kommer til betalingsmetoder har ComeOn gjort en god jobb. De tilbyr det meste enhver kunde måtte trenge, og du vil finne metoder for bankkort og e-lommebøker, som er favorittene blant norske spillere.

For uttak tilbyr de i all hovedsak bankoverføring, som sørger for at spillere får pengene sine trygt og sikkert. Et uttak fra ComeOn Casino kan ta mellom 2-5 virkedager.

Omdømme: 5/5

ComeOn har vært på markedet i flere år nå, og de har etablert seg som et av de beste nettcasinoene i Norge. De er stadig å se på norske TV-reklamer, noe som har ført til god synlighet for casinoet.

De er også kjent for å tilby flotte kampanjer og tilbud spillere bosatt i Norge, og spillere kan for eksempel aktivere 100 gratisspinn hver uke. Spillere som gjør sitt første innskudd kan også aktivere 100 % opptil hele 5000 kr.

Det betyr med andre at hvis du gjør et innskudd med Visa på kr 200, vil du motta en bonus verdt kr 200 og totalt vil du ha hele 400 kr å nyte casino spill med. For å få maksimalt ut av tilbudet må du sette inn 5000 kr, noe som vil gi deg total 10.000 kr å spille med.

Annet: 4/5

ComeOn Casino er også lett tilgjengelig på mobile enheter, slik at spillere som foretrekker å spille mens de er på farten enkelt kan dra nytte av spill, uansett hvor de befinner seg.

Spill ansvarlig og sjekk ut ComeOn i dag for en fantastisk spillopplevelse

6. Royal Panda – Beste casino på nett for spilleautomater fra Norge

Fordeler:

Fantastisk utvalg av spilleautomater

Sjenerøst velkomsttilbud

Bredt utvalg av kampanjer og tilbud

Tilbyr egen blogg med informasjon på siden

Ulemper:

Regler og vilkår er oppført på engelsk

Kun tilgjengelig i enkelte land

Slik finner vi frem til de beste norske casinoer

Spillutvalg:

Spillutvalg er en særdeles viktig faktor å ta hensyn til når man skal finne de beste norske casino på markedet. Dette er derfor noe vi har lagt vekt på i vår søken etter norske nettcasino å spille på.

Et godt utvalg av spilleautomater, bordspill, jackpotspill, Live Casino-spill og mye mer, er noe vi setter veldig høyt. Jo bedre spillutvalg, desto bedre plassering på vår liste over anbefalte casinoer i Norge.

Det er også viktig å bite seg merke i at de ulike aktørene ofte spesialiserer seg på ulike spillkategorier. Norsk Tipping kan for eksempel ha mye bedre utvalg av spill på sport enn andre aktører, men ha dårligere utvalg av spilleautomater.

Brukervennlighet og sikkerhet:

Uansett hvilket nettcasino du velger å spille hos er sikkerhet en av de viktigste faktorene å ta hensyn til. Du bør blant annet se om det aktuelle nettcasinoet innehar en trygg og sikker lisens. Lisensen som anbefales å holde utkikk etter er fra Malta Gaming Authority.

Transaksjonene på de beste casinoer er 100 % trygge og sikre, og spillere trenger ikke bekymre seg for at pengene deres skal komme på avveie.

Brukervennlighet er også en viktig faktor, spesielt for nye spillere som fortsatt prøver å bli kjent med de ulike funksjonene på casinoet. Alle norske casino på nett nevnt på vår side har blitt vurdert grundig når det kommer til både brukervennlighet og sikkerhet.

Betalingsmetoder:

Muligheten til å sette inn og ta ut penger raskt og enkelt er uhyre viktig på norske nettcasinoer i disse dager.

Norske myndigheter gjør sitt ytterste for å stoppe transaksjoner til og fra online casinoer, noe som har gjort det vanskeligere å spille casino. Du kan imidlertid spille casino på nett ved å velge et av våre anbefalte nettcasinoer.

Innskudd med visa er blant annet en av metodene vi holder spesielt utkikk etter, ettersom dette er den foretrukne metoden blant nordmenn.

Omdømme:

Vi sørger også for å kun inkludere norske casinoer på nett med et godt omdømme. Det er viktig at sidene vi anbefaler er 100 % trygge og sikre, og ethvert casino på nett med et snev av negative omtaler vil ikke bli vurdert i listen vår.

Annet

I denne seksjonen ser vi på andre faktorer som spiller en viktig rolle for casinoet, som for eksempel brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile enheter. Dette er en viktig faktor ettersom stadig flere spillere i Norge velger å spille via mobil eller nettbrett.

Beste nettcasino i Norge – Alt du trenger å vite

Er det lett å gjøre innskudd og uttak på et norsk casino?

Casino i dag har stort fokus på at spillere enkelt skal kunne gjøre innskudd og uttak. Det innebærer blant annet at de vil gjøre sitt ytterste for å samarbeide med så mange betalingstjenester som mulig, noe som igjen sørger for et stort utvalg av betalingsmetoder som spillere kan velge mellom.

En av de viktigste metodene å inkludere i Norge er Visa, ettersom innskudd med Visa er foretrukket på ethvert nytt casino og eldre casino.

Casino på nett vil også kreve et minimumsbeløp for både innskudd og uttak. Når det kommer til innskudd med Visa er dette beløpet ofte så lavt som kr 100. Dette er et ganske standard beløp i bransjen, og det er en annen grunn til at spillere foretrekker innskudd med Visa.

Noen norsk casino krever innskudd på minimum kr 200 for å spille på casino. Dette er ofte ganske høyt for nye spillere, og de trekker derfor ofte mot casino som tilbyr innskudd så lave som kr 100.

Les mer om aktuelle regler og vilkår før du åpner en konto slik at du vet hvor mye du må sette inn minimum.

Kan jeg gjøre innskudd med visa på et norsk casino?

Ja, de fleste casino som opererer i Norge tilbyr innskudd med visa. Dette er den foretrukne betalingsmetoden blant norske spillere, og alle Norges beste casino vil gjøre sitt ytterste for å kunne tilby innskudd med visa.

Innskudd med Visa er foretrukket av mange ulike grunner, men den viktigste grunnen er nok brukervennligheten og tilgjengeligheten som følger med innskudd med Visa. Så og si alle nordmenn har tilgang til et Visa-kort, og flesteparten vet hvordan det skal brukes for å betale på nett.

Innskudd med Visa er også en trygg og sikker måte å sette inn penger til et nettcasino. Når du gjør innskudd med Visa må du bekrefte alle transaksjoner, noe som sørger for at alle innskudd er sikre.

Spill ansvarlig og dra nytte av en bonus på Norges beste casino ved hjelp av innskudd med Visa.

Hvilke bonuser kan jeg finne på et norsk nettcasino?

Det finnes en rekke bonuser og kampanjer som spillere kan dra nytte av når de spiller på et norsk nettcasino. Blant de mest populære bonusene finner du gratis spinn, innskuddsbonuser, cashback og mye mer.

Det finnes også andre tilbud som bonus uten innskudd, hvor du ikke trenger å gjøre innskudd for å dra nytte av bonus eller gratis spinn. Hvis du er på utkikk etter slike tilbud bør du holde utkikk etter et nytt casino, da de vil gjøre mye for å tiltrekke seg nye kunder.

Ethvert nytt casino på markedet kjemper om nye kunder, og ved å tilby kampanjer uten krav til innskudd vil spillere kunne teste casinoet uten å gjøre innskudd.

Hvordan får jeg mest mulig ut av en casinobonus?

Det første du bør tenke på for å få mest mulig ut av en bonus er definitivt å lese alt av regler og vilkår som gjelder for aktuell bonus.

Du får mest ut av en bonus hvis du finner en som kun krever minimum kr 100. Kr 100 er et standard beløp i bransjen når det kommer til bonusaktivering. Et innskudd på kr 100 kan i mange tilfeller gi deg 100 gratisspinn eller 200 gratisspinn.

Du vil også finne bonus som krever et innskudd på minimum kr 200, og disse vil i mange tilfeller by på større verdi. Ofte er bonus i slike tilfeller verdt 2000 kr, eller i enkelte tilfeller bonus opptil hele 10.000 kr.

For å dra best nytte av bonus bør du også holde utkikk etter utenlandske nettcasino. Dette fordi de har en tendens til å by på større verdi enn Norsk Tipping.

Les mer om hvilke regler og vilkår gjelder før du aktiverer en bonus på et casino.

Er alle casinoer på nett trygge og sikre?

Norske nettcasinoer er som oftest svært trygge å spille på. De beste nettcasinoene innehar en lisens fra en pålitelig og anerkjent aktør som sørger for at casinoet forholder seg til de aktuelle reglene som gjelder.

Den beste og mest populære lisensen blant casino online i Europa er utvilsomt Malta Gaming Authority.

Malta Gaming Authority for at casino i Norge viser til all tilgjengelig informasjon på nettsiden, og spillere kan enkelt få tilgang til denne informasjonen.

Hvilke er de mest populære spilleautomatene?

Det finnes tusenvis av spill på markedet i Norge, og det er ikke alltid like lett å vite hvilket man skal gå for når man skal spille på nettcasino.

Det finnes imidlertid noen spill som har underholdt spillere fra Norge i en årrekke. Spillene vi snakker om er Book of Dead fra Play'n GO og Jackpot 6000 fra NetEnt.

Starburst er et annet populært spill, og du vil ofte finne casino som tilbyr ulike antall gratis spinn i Starburst som en del av velkomstpakken. Du kan ofte se frem til så mange som 100 gratisspinn eller 200 gratisspinn.

Kan jeg spille med ekte penger på et nytt casino?

Selv om de fleste nettcasino i Norge tilbyr spill i demomodus, er det imidlertid spill med ekte penger som tiltrekker flest spillere. Muligheten til å vinne en herlig gevinst når man spiller på nye casino er alltid tiltrekkende.

Det er derfor svært godt å se at du enkelt kan gjøre innskudd og spille casino på nett med ekte penger. Gjør et innskudd med visa og spill med ekte penger på nye casino!

Hvordan velger jeg det beste casino for meg?

Det finnes mange ulike måter å finne et norsk casino som best passer deg.

For å gjøre det må de tilby et bredt utvalg av spill, trygge og sikre betalingsmetoder for innskudd og uttak, samt attraktive kampanjer. For å finne et casino å spille på må du vurdere alle disse faktorene.

Eventuelt kan du sjekke våre anmeldelser for å danne deg et godt bilde av hva som venter dersom du åpner en konto og spiller på det aktuelle casinoet.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med kundestøtte på casino online?

Kundestøtte er en viktig del av både nytt casino og eldre casino. De fleste casino på markedet i dag tilbyr kundestøtte via live chat eller e-post. De beste casino tilbyr dog begge delene.

Live chat er den mest populære kontaktmetoden. Den lar spillere komme i kontakt med kundestøtte innen få minutter, og forhåpentligvis også få svar på sine spørsmål innen like kort tid.

Hvis du ønsker en smidig opplevelse på nettcasino må du holde utkikk etter et norsk casino som tilbyr god og tilgjengelig kundestøtte via live chat og e-post.

Beste nettcasino i Norge – en sammenligning

Nedenfor finner du en kjapp oversikt over de viktigste faktorene som er å finne på de best vurderte casinoene i Norge:

Playjango : Over 500 spill av ypperste kvalitet, 100 % opptil 1000 kr + 25 gratisspinn for nye spillere; total vurdering 99 % . Regler og vilkår gjelder.

Over 500 spill av ypperste kvalitet, 100 % opptil 1000 kr + 25 gratisspinn for nye spillere; . Regler og vilkår gjelder. MrPlay : Over 1000 spill fra de beste leverandørene på markedet, rettferdige omsetningskrav, 100 % opptil 2000 kr på første innskudd; total vurdering 98 % . Regler og vilkår gjelder.

Over 1000 spill fra de beste leverandørene på markedet, rettferdige omsetningskrav, 100 % opptil 2000 kr på første innskudd; . Regler og vilkår gjelder. Powbet : Godt utvalg av både casino og sport, tilgjengelig og god kundestøtte, 100 % opptil 5000 kr om velkomstbonus; total vurdering 96 % . Regler og vilkår gjelder.

Godt utvalg av både casino og sport, tilgjengelig og god kundestøtte, 100 % opptil 5000 kr om velkomstbonus; . Regler og vilkår gjelder. Neon Vegas : Døgnåpen kundestøtte, fantastisk utvalg av casinospill, 500 % opptil utrolige 5000 kr; total vurdering 95 % . Regler og vilkår gjelder.

Døgnåpen kundestøtte, fantastisk utvalg av casinospill, 500 % opptil utrolige 5000 kr; . Regler og vilkår gjelder. ComeOn: Svært godt rykte, velkjent og pålitelig nettcasino, 100 % opptil 5000 kr for nye spillere; total vurdering 93 %. Regler og vilkår gjelder.

Beste nettcasino i Norge – kom i gang nå

Alle norske casinoer på nett sørger for at du enkelt og raskt kommer i gang med å spille dine favorittspill.

Følg disse enkle stegene for å komme i gang på et norsk nettcasino:

Steg 1: Opprett en spillekonto

For å spille på online casinoer må du først og fremst må du opprette en spillekonto. Det gjør du helt enkelt ved å trykke på registreringsknappen på et norsk casino. Fullfør deretter registreringen ved å fylle inn personlig informasjon som navn, adresse, telefonnummer og lignende.

Steg 2: Velg ønsket bonus

Etter at du har opprettet en spillekonto på et casino kan du velge å dra nytte av velkomsttilbudet. De aller fleste casino online tilbyr et attraktivt velkomsttilbud for å kunne konkurrere med andre sider.

Det er også viktig å bite seg merke i at mange casino tilbyr et stort utvalg tilbud og kampanjer, hvor spillere kan dra nytte av bonus uten innskudd, gratis spinn, gratisspinn uten innskudd og mye mer.

Steg 3: Gjør et kvalifiserende innskudd

Har du fullført registreringen og valgt ønsket bonus? Utmerket, da gjenstår det bare å fullføre ditt første innskudd.

De aller fleste nettcasino tilbyr innskudd med visa. Du kan med andre ord enkelt og raskt gjøre innskudd for å aktivere din foretrukne bonus.

Minimumsbeløpet for å aktivere en bonus på ditt første innskudd er som regel ikke mer enn kr 100.

Beste nettcasino i Norge – en uforglemmelig opplevelse venter

Vi håper virkelig vår omfattende oversikt over nettcasino hjelper deg å komme i gang når du skal spille på casino. Du vil finne alt du trenger å vite om de beste casino som er å finne på det norske markedet.

Det er ingen tvil om at Playjango er det beste valget for norske spillere. Her venter et flott utvalg av kampanjer, i tillegg til et fantastisk utvalg av spill fra leverandører som Merkur Gaming, Yggdrasil og Evolution Gaming.

Hvis ikke Playjango faller i smak, har vi tatt en nærmere titt på fem andre casinoer på nett, hvor du utvilsomt vil finne noe som passer for deg.