Nouveau casino en ligne (2023) : les 10 meilleurs nouveaux casinos en français

Si vous êtes là, il n’y a que deux raisons possibles :

Vous en avez marre de toujours jouer aux mêmes jeux Vous voulez profiter de bonus uniquement disponibles aux nouveaux joueurs

Dans les deux cas, cet article est fait pour vous.

Nos experts passeront en revue les nouveaux casinos en ligne qui en valent la peine, avec une bonne sélection de jeux, une fiabilité et une réputation exemplaires, et des retraits faciles.

En soi, c’est le nouveau casino en ligne Cresus que nous recommandons pour sa gamme de plus de 2 000 jeux constamment renouvelée et son bonus sans wager très intéressant.

Voyons tout cela plus en détail.

Les 10 meilleurs nouveaux casinos en ligne

Cresus : le meilleur nouveau casino en ligne ;

le meilleur nouveau casino en ligne ; Wild Sultan : près de 10 promotions régulières dont du cashback ;

près de 10 promotions régulières dont du cashback ; Madnix : 225 tours gratuits sans conditions de mise ;

225 tours gratuits sans conditions de mise ; Lucky Treasure : bonus de bienvenue jusqu’à 10 000 € ;

bonus de bienvenue jusqu’à 10 000 € ; Cloudbet : un des meilleurs nouveaux casinos pour les cryptos;

un des meilleurs nouveaux casinos pour les cryptos; 5gringos : bonus jusqu’à 100 mBTC et 100 tours gratuits ;

bonus jusqu’à 100 mBTC et 100 tours gratuits ; Lucky 31 : bonus en ligne jusqu’à 150 € et 31 tours gratuits;

bonus en ligne jusqu’à 150 € et 31 tours gratuits; Kings Chance : nouveau casino en ligne qui fait un carton ;

nouveau casino en ligne qui fait un carton ; Dublin Bet : nouveau casino acceptant les paris sportifs ;

nouveau casino acceptant les paris sportifs ; Fat Boss : bonus de bienvenue de 350 € et 100 tours gratuits offerts.

1. Cresus - le meilleur nouveau casino en ligne dans l’ensemble

Avantages

Bonus de 150 % jusqu’à 300 € sans condition de mise ;

Programme VIP avec des récompenses exclusives ;

Promotions régulières avec des bonus et des tours gratuits ;

2 100+ jeux avec un RTP moyen de 96,60 % sur les machines à sous ;

Casino prenant en charge les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, XRP).

Inconvénients

Service clientèle non disponible 24h/24 ;

Le nouveau casino en ligne Cresus vous accueille avec plus de 2 100 jeux d’argent, un bonus de 150 % jusqu’à 300 € et une panoplie de promos attractives. Surtout, c’est sa grande réputation qui le place en tête de cette liste.

Bonus et promotions 5/5

Comme mentionné ci-dessus, le casino Cresus offre un bonus sans exigence de mise à hauteur de 150 % jusqu’à 300 € sur votre premier dépôt. Même si ce bonus est moins élevé que sur d’autres casinos, son avantage est que les gains pourront être retirés immédiatement sans devoir les miser 30 fois ou plus.

Outre ce bonus de bienvenue, vous accéderez à une dizaine de promotions exclusives avec, à la clé, des free spins ou le bonus de 50 % jusqu’à 250 € du week-end.

Jeux et fournisseurs 4,9/5

La plateforme propose une ludothèque comptant plus de 2 100 jeux dont des titres signés par Pragmatic Play et Relax Gaming, des poids lourds de l’industrie du jeu en ligne.

Fans de machines à sous ? Essayez Gates of Olympus qui vous permet de gagner jusqu’à 500 000 € en un tour.

Services bancaires 4,9/5

Pour ce qui est des méthodes de dépôt sur le site, les joueurs peuvent choisir entre les cartes de crédit et les portefeuilles électroniques.

Les adeptes de crypto-monnaies pourront, quant à eux, choisir d’utiliser Bitcoin, Litecoin, Ethereum ou Ripple pour leurs transactions.

Service client 4,8/5

Là où ce nouveau casino en ligne perd un peu de points, c’est au niveau des heures de disponibilités de ses agents. En effet, ils ne sont joignables que de 10 h à 22 h via le Live Chat et par e-mail à l’adresse support@cresuscasino.com. Ce qui est d’après notre avis un peu dommage.

Note totale 4,9/5

Cresus compte parmi les nouveaux casinos en ligne qui ont rapidement séduit les joueurs par son offre attractive. On retiendra surtout son bonus offert sans exigence de mise, permettant ainsi de retirer les gains des jeux immédiatement. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis.

>> Cliquez ici pour être éligible au bonus de 300 € sur Cresus >>

2. Wild Sultan - nouveau casino en ligne avec des promos régulières

Avantages

Bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 500 € + 20 free spins ;

10 promos régulières dont le cashback instantané ;

Retrait en 24 h ou en 12 h pour les joueurs VIP ;

Des jackpots exclusifs pour les gros joueurs ;

Plus de 3 600 jeux disponibles sur le casino.

Inconvénients

Accès au club VIP sur invitation uniquement ;

Des promotions et des tournois exclusifs, un club VIP avec des récompenses à gogo pour les joueurs et surtout, un environnement ludique et sécurisé : pour un nouveau casino, il a déjà tout d’un grand. À cela vient s’ajouter un bonus de bienvenue jusqu’à 500 € et 20 free spins, de quoi commencer du bon pied.

Bonus et promotions 4,8/5

Ce nouveau casino en ligne propose aux joueurs un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 500 € + 20 free spins dès le premier dépôt. Contrairement à Cresus, il y a cette fois-ci des conditions de mise, mais elles restent raisonnables (30x).

À cela viennent s’ajouter une dizaine de promotions régulières dont la happy hour qui vous permet de gagner jusqu’à 25 % de bonus sur vos dépôts tous les mercredis et les vendredis.

Jeux et fournisseurs 5/5

Plus de 25 fournisseurs de jeux de renom, à ne citer que Booming games et Play’n Go signent ici 3 639 jeux. Les joueurs pourront y retrouver des jeux de live casino, mais aussi des machines à sous comme Sizzling Kingdom qui vous permet de gagner jusqu’à 5 000 x votre mise.

Services bancaires 4,9/5

Les nouveaux casinos proposent pour la plupart un large choix de méthodes de paiement. Sur Wild Sultan, ce sont 8 options qui vous sont proposées pour un dépôt minimum de 20 € demandé. Quant aux délais de retraits, s’ils sont instantanés pour Skrill et Neteller, il faut compter environ 24 h pour les virements bancaires et les cartes de crédit.

Service client 4,8/5

Comme vous le savez surement, la plupart des nouveaux casinos en ligne ont un service client limité. Ainsi, Wild Sultan n’offre malheureusement pas de Live Chat ni de contact téléphonique. Toutefois, les joueurs pourront obtenir une réponse rapide par e-mail, car les agents français sont compétents et disponibles 7j/7.

Note totale 4,8/5

Les casinos en ligne savent que pour fidéliser les joueurs, ils doivent miser sur des offres promotionnelles exclusives. Wild Sultan propose ainsi 10 promos régulières en plus de son bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 500 € assorti de tours gratuits.

>> Découvrir les 10 promos régulières sur Wild Sultan >>

3. Madnix - nouveau casino en ligne offrant 225 free spins

Avantages

Bonus jusqu’à 100 € et 225 free spins sans condition de mise ;

Pas de limite de gains pour les joueurs ;

10 promotions régulières disponibles sur le site ;

Ensemble des jeux disponibles en version démo ;

Casino adapté sur mobile.

Inconvénients

Choix de méthodes de paiement assez limité ;

Peu de choix en termes de contact avec le service client.

Certes, il ne propose pas de bonus sans dépôt, mais Madnix n’impose ni d’exigence de mise ni de limites de gains sur son bonus. Les joueurs peuvent ainsi directement jouer et empocher l’argent gagné au jeu en toute simplicité. Découvrons plus en détail l’offre de Madnix.

Bonus et promotions 4,7/5

Le nouveau casino accueille ses utilisateurs avec un bonus de 150 % jusqu’à 100 € et 225 free spins, étalés sur leurs 3 premiers dépôts. Le site de jeux en ligne n’impose pas de conditions de mise ni de limites de gains.

Et surtout, plus de 9 autres promotions régulières sont disponibles dont le jeu de la semaine qui permet de gagner jusqu’à 2 500 €.

Jeux et fournisseurs 4,9/5

De Play’n Go à Booming Games, on y retrouve près de 3 211 jeux de casino dont 325 jeux de casino en direct comme la Lightning Roulette connue pour son RTP de 97,3 %.

La sélection du professeur Nix vous fera découvrir des jeux exclusifs, à ne citer que les machines à sous telles que Big Bass – Hold and Spinner.

Services bancaires 4,7/5

Pour les dépôts et les retraits, ce nouveau casino propose 5 méthodes de paiement, dont Visa et Interac. Selon notre avis, c’est relativement peu par rapport aux autres plateformes de jeux. Toutefois, Madnix assure un délai de retrait rapide en 24 h et ce, 7 j/7, ce qui vient pallier le manque.

Service client 4,8/5

En ce qui concerne la qualité de son service clientèle, le nouveau casino en ligne propose aux nouveaux joueurs, l’accès à un formulaire de contact en ligne. Pour des demandes plus spécifiques, il est possible d’envoyer un e-mail à l’adresse support@Madnix.com ou de directement appeler le numéro +35795997661.

Note totale 4,8/5

Les sites de jeux en ligne imposent bien souvent un wager sur leur bonus. Ce qui fait la singularité de Madnix ? Il n’y a ni conditions de mise ni limite de gains. En plus, les joueurs accèdent à une large panoplie de promos avec des spins et du cashback à la clé.

>> Obtenir 225 tours gratuits sans conditions de mise sur Madnix >>

4. Lucky Treasure - nouveau casino en ligne avec le plus gros bonus

Avantages

Bonus de bienvenue de 150 % jusqu’à 10 000 € ;

Nouveau casino acceptant les crypto-monnaies ;

Des jackpots quotidiens se comptant à plus de 150 000 € ;

Service clientèle disponible 24h/24 et 7 j/7 ;

Retraits rapides et sécurisés.

Inconvénients

Jeux non disponibles en mode démo ;

Pas de programme de fidélité pour le moment.

Parmi les nouveaux casinos en ligne recensés sur le marché, Lucky Treasure s’offre une place de choix. 33 free spins en plus du bonus de 150 % ainsi qu’une large sélection de jeux attendent les joueurs.

Bonus et promotions 4,8/5

Le site de jeu en ligne offre un bonus sur dépôt de 150 % jusqu’à 10 000 € et 33 free spins, assorti d’une exigence de mise raisonnable de 30x. Il n’y a pas de limite sur le montant des gains. À noter que le bonus pourra être utilisé sur les machines à sous et le Keno. Les tours peuvent, quant à eux, être utilisés sur la machine à sous Sugar Fruit Frenzy.

Jeux et fournisseurs 4,7/5

À notre avis, ce nouveau casino offre ici une belle liste de jeux d’exception, signés par des développeurs tels que Play’n Go, Evolution Gaming et Oryx Gaming. Des machines à sous avec de l’argent réel en passant par le live casino, ce sont plus de 2 000 jeux en ligne qui y sont répertoriés. On retiendra notamment Golden Sheila, une machine à sous sur laquelle vous pourrez parier en cryptos et qui offre un RTP de 95,5 %.

Services bancaires 4,8/5

La plateforme de jeux d’argent liste 6 méthodes de paiement dont Visa et SoFort pour les classiques, mais aussi quelques crypto-monnaies principales comme Bitcoin et Ethereum. Les délais sont assez rapides et les limites de retrait vont de 30 à 100 € en fonction des méthodes de paiement retenues.

Service client 4,7/5

En ce qui concerne son service clientèle, l’équipe de ce crypto casino reste disponible en permanence par e-mail à l’adresse luckytreasurescontact@gmail.com ou par chat en direct. La rapidité des réponses est appréciable, surtout que les agents s’assurent que les joueurs profitent au mieux de leur expérience de jeu sur le site en leur fournissant une assistance de qualité.

Note totale 4,7/5

Comme les autres nouveaux casinos en ligne, Lucky Treasure s’assure d’offrir une belle variété de machines. À cela vient s’ajouter un bonus attractif assorti de conditions de mise de 30x, ce qui reste assez raisonnable.

>> Obtenir un bonus de 150 % jusqu'à 10 000 € sur Lucky Treasure >>

5. Cloudbet - nouveau casino en ligne pour les crypto-monnaies

Avantages

Bonus de dépôt de 100 % jusqu’à 5 BTC ;

Possibilité pour les joueurs d’utiliser le Bitcoin ;

Limites de paris allant jusqu’à 10 BTC ;

Application mobile bien notée par les utilisateurs ;

30 jetons et crypto-monnaies différentes prises en charge.

Inconvénients

Règles strictes pour le programme VIP ;

Rubrique d’aide peu étoffée.

Comme la plupart des nouveaux casinos en ligne du marché, Cloudbet propose un bonus attractif, allant jusqu’à 5 BTC. Ce qui fait cependant sa force, c’est son offre sport qui, combinée à l’offre casino, vous offre une belle variété de jeux avec des gains élevés à la clé.

Bonus et promotions 4,7/5

Un bonus sur dépôt de 100 % jusqu’à 5 BTC est offert à tous les nouveaux joueurs. Comme sur la plupart des nouveaux casinos en ligne, vous avez également accès à différentes promotions autant sur la section casino que sur la section des paris sportifs.

Jeux et fournisseurs 4,6/5

Le site de jeu en ligne s’est allié à des géants du secteur. Parmi les développeurs retenus, on retrouve ainsi Pragmatic Play ou encore Playson à qui l’on doit Buffalo Powe r connu pour son RTP de 95,04 %.

On retrouve ainsi des milliers de machines à sous, mais également 65 tables de live casino ainsi que 60 variétés de jeux dans la section des paris sportifs.

Services bancaires 4,6/5

Concernant les méthodes de dépôt en argent, vous avez le choix entre les solutions classiques comme les cartes de crédit via MoonPay, mais aussi et surtout une trentaine de cryptos de renom : BTC, ETH, DOGE, DASH ou encore USDC.

Service client 4,7/5

L’équipe d’assistance clientèle de Cloudbet est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous souhaitez connaître le RTP moyen des jeux d’argent ou la cote moyenne sur le site ? Il vous suffit d’utiliser le chat en ligne ou d’envoyer un e-mail à l’adresse support@cloudbet.com.

Note totale 4,6/5

Une offre de bienvenue généreuse, une belle sélection de jeux pour les inscrits et surtout, un environnement de jeu parfait pour les parieurs. À notre avis, ce casino est à recommander pour les gros joueurs, ou ceux qui veulent payer en cryptomonnaies.

>> Jouer en cryptomonnaies sur Cloudbet >>

Autres nouveaux casinos en ligne intéressants

5gringos : jusqu’à 100 mBTC et 100 tours gratuits offerts à l’inscription ;

Lucky 31 : bonus en ligne jusqu’à 150 € et 31 tours gratuits offerts ;

Kings Chance : 200 % jusqu’à 500 € et 20 tours gratuits offerts sur les dépôts ;

Dublin Bet : 250 € de bonus offerts pour tous les nouveaux inscrits ;

Fat Boss : bonus de bienvenue de 350 € et 100 tours gratuits offerts.

Nos critères de sélection des nouveaux casinos en ligne

Bonus et promotions

Repérez les nouveaux casinos en ligne qui offrent aux joueurs les meilleurs bonus de bienvenue. Bonus sans dépôts, 50 free spins à l’inscription, nous n’avons retenu que ceux qui proposent les meilleurs deals.

Jeux et fournisseurs

Le nombre de jeux disponibles compte pour beaucoup dans l’attrait des sites de jeux au même titre que leurs bonus selon l’avis des joueurs.

Services bancaires

Ce qui fait surtout la fiabilité des nouveaux casinos en ligne, c’est la qualité et la rapidité de ses transactions. Dans notre liste, nous avons choisi les nouveaux casinos qui offrent une liste étoffée de moyens de paiement à l’image des meilleurs casinos en ligne.

Service client

Les sites de jeux qui offrent aux joueurs 50 free spins c’est bien, mais les nouveaux casinos qui offrent une assistance client de qualité, c’est mieux.

Pourquoi Cresus est-il le meilleur nouveau casino en ligne ?

Le casino propose aux joueurs un bonus sur dépôt de 150 % jusqu’à 300 € sans exigence de mise ;

sans exigence de mise ; Le site accorde un large choix de moyens de paiement. Ce, aussi bien pour les dépôts que les retraits.

Avec plus de 2 100 jeux de casino proposés, Cresus confirme son statut de meilleur casino de ce classement.

de casino proposés, Cresus confirme son statut de meilleur casino de ce classement. Le casino numéro 1 de cette liste propose un RTP moyen élevé de ses jeux. Tentez par exemple votre chance sur le Multihand Blackjack connu pour afficher un RTP de 99,60 % et un ratio de 3 pour 2.

et un ratio de 3 pour 2. Le casino ne propose certes pas de bonus sans dépôt à ses joueurs, mais toute une flopée de promotions.

Pourquoi jouer sur un casino en ligne ?

Un bon nombre de jeux proposés : un casino en ligne propose généralement 2000 à plus de 5000 jeux, dont des machines à sous, signés par des développeurs de renom. Pour les joueurs, avoir le choix, c’est toujours bon à prendre.

Les sites en ligne proposent des offres régulières : un casino en ligne propose des promos quotidiennes où ils pourront gagner du cashback, 50 free spins et des bonus additionnels outre le bonus de bienvenue sur dépôts.

Les graphismes sont de qualité : les casinos travaillent en partenariat avec des développeurs (Pragmatic Play, Evolution gaming, relax gaming, etc.), ce qui assure aux joueurs, des jeux de qualité.

Guide : les questions à se poser lors du choix d’un nouveau casino en ligne

Comment faire son choix sur le marché des nouveaux casinos en ligne ?

Pour faire son choix parmi les nouveaux casinos en ligne, il faut tenir compte du nombre de jeux disponibles sur la plateforme ainsi que de la variété de jeux (live casino, machines à sous, jeux de table, etc.).

Qu’est-ce qui différencie un casino terrestre d’un casino en ligne ?

Un casino terrestre ne concède que les gains provenant de séances de jeu sur les machines. Les casinos et d’une manière générale, tout site de jeu en ligne proposent à la fois un bonus et des promos aux joueurs en plus de leurs gains nets.

Quel est le meilleur casino en ligne ?

Parmi la liste des casinos qu’on a pu voir et d’après notre avis, Cresus se démarque avec une proposition attractive. On retrouve un site de jeu convivial pour les joueurs avec des graphismes et une gameplay de qualité. À cela s’ajoute un bonus de 150 % jusqu’à 300 € sans condition de mise.

Puis-je jouer sur un nouveau casino en ligne en France ?

Malheureusement, les nouveaux casinos en ligne de cette liste ne sont pas disponibles en France, car ils ne sont pas agréés par l’Autorité nationale des jeux. Si vous êtes un joueur français, vous devrez donc consulter le site de l’ANJ pour trouver des nouveaux casinos en ligne légaux en France.

Comparaison du Top 5 des nouveaux casinos en ligne

Cresus : le meilleur nouveau casino en ligne avec un bonus de 150 % jusqu’à 300 € sans exigence de mise.

le meilleur nouveau casino en ligne avec un bonus de 150 % jusqu’à 300 € sans exigence de mise. Wild Sultan : l’un des meilleurs casinos en ligne pour ses 10 promotions régulières dont du cashback ;

l’un des meilleurs casinos en ligne pour ses 10 promotions régulières dont du cashback ; Madnix : l’un des nouveaux casinos en ligne intéressants pour son bonus de bienvenue offrant des tours gratuits sans conditions de mise ;

l’un des nouveaux casinos en ligne intéressants pour son bonus de bienvenue offrant des tours gratuits sans conditions de mise ; Lucky Treasure : l’un des nouveaux casinos en ligne intéressants pour les gros joueurs (bonus de 10 000 €) ;

l’un des nouveaux casinos en ligne intéressants pour les gros joueurs (bonus de 10 000 €) ; Cloudbet : un des meilleurs nouveaux casinos avec une section sports et un bonus de dépôt de 100 % jusqu’à 5 BTC ;

Comment s’inscrire sur le nouveau casino en ligne Cresus

Rendez-vous sur le site de Cresus puis cliquez sur « Rejoindre » ou « S’inscrire »

Entrez une adresse email ainsi qu’un mot de passe valide ;

Confirmez votre inscription en cliquant sur le lien envoyé dans votre boîte de réception ;

Entrez les informations supplémentaires demandées puis envoyez un document prouvant votre identité (CNI, passeport, etc.).

Une fois votre compte validé, procédez au dépôt ;

Choisissez votre méthode de paiement préféré et spécifiez le montant puis validez ;

Vous pouvez directement choisir les machines que vous souhaitez tester ou placer un pari sur les matchs en cours.

Conseils et astuces avant de jouer sur un nouveau casino en ligne

Ne retenez que les nouveaux casinos qui disposent d’une licence : soit un site qui dispose d’une licence de la Malta Gaming ou de la Curaçao.

: soit un site qui dispose d’une licence de la Malta Gaming ou de la Curaçao. Vérifiez les avis clients et la réputation du casino : les avis clients comptent pour beaucoup, car ils garantissent la fiabilité des casinos. Aussi, prenez le temps de lire les avis à la fois sur le site et sur les forums de jeu.

: les avis clients comptent pour beaucoup, car ils garantissent la fiabilité des casinos. Aussi, prenez le temps de lire les avis à la fois sur le site et sur les forums de jeu. Assurez-vous de la rapidité des retraits : vous pourrez ainsi recevoir vos gains en quelques minutes directement sur votre portefeuille crypto ou votre compte joueur.

Nouveaux casinos en ligne : notre dernier mot

Si vous en avez marre de toujours jouer sur le même casino, vous connaissez maintenant 10 nouveaux casinos en ligne qui valent la peine d’être essayés.

Comme mentionné, notre préférence se penche sur Cresus pour sa réputation exemplaire et son bonus sans conditions de mise.

Toutefois, tous les casinos mentionnés dans cette liste sont fiables et ont un atout sur les autres. N’hésitez donc pas à choisir celui qui vous plait le plus.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.