Die Besten Online Slots in Österreich: Online Slots in AT

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Online Casinos sind eine Erfolgsgeschichte. Ob online Slots, Tischspiele oder Poker - alle Games tragen ihren Teil zum Erfolg bei. Der Grund? Zocker aus Österreich lieben die Spannung dieser Games, deren Vielseitigkeit, die Unterhaltung und die Gewinnchancen.

Deshalb sind wir froh, dass es Internet Casinos gibt, in denen haufenweise Online Spielautomaten zu finden sind. Sie sind 24/7 offen, bieten kostenloses Spielen an, haben mehr Spielautomaten und Tischspiele zu bieten als Spielhallen. Kein Wunder also, wenn viele von uns ihr Glück im Internet versuchen.

Natürlich ist nicht jede Seite seriös oder gut. Damit du weißt, wohin du bedenkenlos gehen kannst, haben wir die besten Internet Casinos ermittelt und ausgiebig getestet. Ein bisschen spoilern ist erlaubt: Ricky Casino liegt in unserem Ranking ganz vorne.

Die Besten Online Slots in Österreich

Ricky Casino – Bestes Gesamtpaket insgesamt

7Bit – Bestes Kryptocasino

N1 Casino – Beste Kombiseite für Wetten und Casino

Tonybet - Das größte Angebot an Aktionen

mBit – Kryptocasino mit genialem Spielportfolio

Bitstarz - Ein Casino, das einen top Ruf genießt

20Bet - das vielleicht beste Mobilcasino

Wazamba - Schnellste Auszahlungen auf E-Wallets

Casinoly - Das Casino, bei dem die meisten Sprachen gesprochen werden

Nomini - Casino mit den vielseitigsten Bezahlmethoden

1. RickyCasino - Bester Gesamtauftritt eines Online Slots in Österreich

Vorteile:

viele Bezahlmethoden

Junges Team auf dem Weg nach oben

Tolles Bonusangebot

Online Casino mit über 1.500 Spiele

Nachteile:

Neukunden werden mit der Bonusumsetzung hadern

Für den einen oder anderen Spieler ist das sicherlich eine Überraschung. Ein Neuling der Branche nutzt seine Chance für einen Blitzstart und setzt sich in unserem Ranking gleich an die Spitze. Neuling? Gut, inzwischen vielleicht nicht mehr.

Aber zu den Arrivierten zählt man ein Casino, das 2020 erschien und in Malta lizenziert wurde, eben auch nicht. Deshalb wollen wir kurz etwas detaillierter zeigen, warum Ricky Casino dieses Ranking anführt. Die Online Slots alleine sind es nämlich nicht. So viel erraten wir schon einmal.

Bonusprogramm: 4,8/5 Punkte

Was wären Online Slot Casinos ohne Bonusprogramm? Nicht dasselbe, oder? Boni - das ist etwas, was man in landbasierten Casinos eben nur ganz selten bekommt. Im Internet gehört ein gutes Angebot zum guten Ton. Denn es heißt, mit allen erdenklichen Mitteln neue Players anzulocken und auch zu halten.

Der Willkommensbonus ist der Köder, den ein Betreiber auswirft, um Neulinge neugierig zu machen. Wer hier sein Glück versuchen möchte und Slots nicht nur mit eigenem Kapital spielen möchte, kann mit der richtigen Einzahlungsstrategie bis zu 1.200 Euro Bonusgeld und 120 Freispiele lukrieren.

Das erfordert mehrere Einzahlungen. Und jeder Bonusbetrag kann für sich in Echtgeld umgewandelt werden, wenn man es geschickt anstellt. Aber Achtung - jetzt kommt unser kleines Manko, das wir entdeckt haben - wenn du das Bonusgeld in Echtgeld umwandeln möchtest, musst du es sage und schreibe 50-mal einsetzen.

Wer das Willkommenspaket entweder auslässt oder bereits beansprucht hat, kann von weiteren Einzahlungsboni profitieren. Ein Blick auf die Seite mit den Aktionen reicht aus, und du hast den Überblick.

Spiele: 4,8/5 Punkte

Nun denn. Wir haben unseren Fokus auf Online Slots gelegt. Also muss man auch besonders kritisch sein, wenn es um das Spieleportfolio geht. Hier gibt es zwar viele online Spielautomaten. Aber andernorts gibt es tatsächlich bedeutend mehr dieser Spiele. Rund 1.500 Spiele warten bei Ricky Casino auf dich. Und ja, der Großteil entfällt auf Slots.

Was du wahrscheinlich weißt ist, dass es allerlei verschiedene Slots gibt. Von den Klassikern mit nur 3 Walzen und einer Gewinnlinie bis hin zu den Megaway Jackpot Slots mit über 100.000 Gewinnlinien ist alles dabei. Überhaupt sind Jackpots gern gesehen. Die gibt es hier in einer eigenen Rubrik. So findest du sie zuverlässig.

Wer noch mehr spielen will als online Spielautomaten, der darf sich freuen. Kartenspiele, Online Roulette, Würfelspiele, Lotterien und dergleichen sind ebenfalls geboten.

Die RTP-Werte und die Einsatzlimits sind, wie immer bei Online Slos ganz unterschiedlich. Der Einsatz reicht vom Wert von Münzen bis hin zu mehreren 100 Euro. Jeder Risikotyp wird am Schluss zufrieden sein.

Bezahlmethoden: 5/5 Punkte

Kleine Aufzählung gefällig? Visa, Mastercard, Maestro, Neteller, Skrill, Jeton, Paysafecard, iDebit, Neosurf und Bitcoins. Was diese Aufzählung soll? Ganz einfach. Das sind die Bezahloptionen, die bei Ricky Casino angeboten werden. Was immer du bevorzugst - es ist mit dabei. Sogar verschiedene Kryptowährungen werden akzeptiert.

Die AGB verraten mehr darüber, wie diese Transaktionen aussehen sollen. Oder man kontaktiert den Service per Chat und lässt sich helfen.

Wenn wir etwas suchen müssten, was uns nicht zu 100 % zusagt, dann ist es die Tatsache, dass keine Transaktionen mit PayPal vorgenommen werden können. PayPal funktioniert aber generell bei den wenigsten Online Casinos.

Kundendienst: 4,6/5 Punkte

Hast du Probleme bei Online Slots oder anderen Games oder mit der Aktivierung eines Bonus? Dann kontaktiere den Kundendienst vom Casino. Der Live-Chat ist ständig besetzt. Die Hilfe erfolgt prompt. Freundliche und fachkundige Angestellte helfen, damit du nicht unnötig Zeit verlierst, sondern schnell wieder Slots spielen kannst.

Auf eine Telefonhotline hat der Betreiber übrigens verzichtet. Wer mag, kann seine Fragen auch an eine Mailadresse schicken. Die Antwortzeit dauert hier aber entsprechend länger.

Gesamtpunktzahl: 4.8/5

Lass dir keinen Bonus entgehen und spiele gleich die besten Slots in Österreich

2. 7Bit – beste Online-Slots in Österreich für Krypto-Nutzer

Vorteile:

Verfügt über das "Certificate of Trust"

Spiele nachweislich als Fair bewertet

Viele Spiele der besten Hersteller

Viele Bezahlmethoden

Nachteile:

Kundendienst nicht per Telefonhotline möglich

Dama NV ist den erfahrenen Spielern von Games in Casinos ein Begriff. Der Konzern betreibt mehrere Portale für Glücksspiel. So auch dieses, wo es unzählige Spielautomaten aller Arten gibt.

Ob Jackpots, bis zu 7 Walzen, Features zum Kaufen, ob Tischspiele mit hoher Auszahlungsquote, allerlei Games von NetEnt oder etwa Microgaming - hier findet der Spieler alles, was Spaß macht und Gewinne bringt.

Wer seine Spins in einem top Internet Casino der Gegenwart spielen möchte, ist hier gut aufgehoben. Hier gibt es Online Slots zum Abwinken. Der eine oder andere Bonus zu deiner Verwendung ist garantiert. Doch wie kommt es zu unserem Rang 2? Hier die Details.

Bonusprogramm: 5/5 Punkte

Sehr stimmiges Angebot, das über den Willkommensbonus hinausgeht. Ab der Registrierung warten hier nicht nur Slots, sondern auch Bonusgelder. Wenn Kryptowährungen zu deinen Vorlieben zählen, kannst du damit auch zocken.

Der Willkommensbonus überlässt es dir, ob du Guthaben bis zu 100 Euro oder 1,5 BTC jeweils zuzüglich 100 Free Spins wählst. Das ist aber nur das, was für die erste Einzahlung winkt. Die ersten 4 Einzahlungen gemeinsam machen den Willkommensbonus aus. Und der fällt üppig aus.

Dazu gibt es noch regelmäßige Boni, die der Jahreszeit angepasst sind. Unter anderem Cashback Boni und andere Einzahlungsboni. Toll!

Spiele: 4,9/5 Punkte

Rund 5000 Games klingt nach einer Übertreibung? Ist es aber nicht. Diese Auswahl gibt es bei 7Bit. Darunter Videoslots mit und ohne Jackpot, sodass der Gewinn mitunter ziemlich ansehnlich ausfallen kann. Wetten, dass du bei diesem Casino dein liebstes Game findest?

Du kannst die Zahl der Walzen bei Slots fast beliebig auswählen. Denn so gut wie alle Hersteller, die Rang und Namen haben, sind mit dabei. Ob Microgaming oder NetEnt oder Big Time Gaming... Die Vorlieben der Spieler werden bestmöglich abgedeckt. Online Slots spielen natürlich die Hauptrolle.

Aber auch die anderen Genres neben Spielautomaten werden im Casino gut bedient. Das verdient nicht nur Respekt, sondern die maximale Punktzahl.

Bezahlmethoden: 4,3/5 Punkte

Die Zahl und Vielfalt der Slots waren eben das ultimative Highlight. Die Bezahlmethoden hätten es auch sein können. Denn es gibt mehr Möglichkeiten als bei vielen anderen Online Casinos. Aber leider ist da ein kleines Detail, das mehr Punkte verhindert.

Bei einigen Bezahlmethoden fallen nämlich Spesen an. Schade, denn die Liste der Symbole, die die Methoden anzeigen, ist ziemlich genial.

Hier ein Ausschnitt des Ganzen: Neteller, Trustly, Skrill, MasterCard, Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Visa, Maestro, Neosurf, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, paysafecard, Rapida, EcoPayz, Zimpler, Interac. Ein richtiger Allrounder und genial für die, die Geld in Form von Kryptos einzahlen wollen.

Kundendienst: 4.8/5 Punkte

Schön ist, wenn der Kunde beim Support eine gewisse Auswahl hat. Und damit meinen wir nicht nur die Sprache, die gesprochen wird, sondern auch die Art, wie man Kontakt aufnehmen kann. Wer beispielsweise nicht weiß, wie er seinen Willkommensbonus beim Einzahlen von BTC abrufen kann, fragt einfach um Rat.

Der Live-Chat ist ständig besetzt. Auf E-Mails wird auch reagiert, wenngleich mit mehr Verspätung. Wenn du Tipps brauchst: Stelle deine Fragen am besten nicht in der späten Nacht. Da ist man unterbesetzt.

Gesamtpunktzahl: 4.7/5

Jetzt starten und sofort tolle Boni abholen und dann die meisten Spiele spielen

3. N1 Casino - Beste Auswahl an Spielautomaten in Österreich

Vorteile:

erfahrener Anbieter in der Branche

viele Boni

hohe Anzahl an Free Spins

Viele Jackpot Spielautomaten

Nachteile:

leichte Schwächen beim Support

N1 Casino ist eine Kombiplattform für Wetten und Casino Games. Und es ist eine Seite, die beides wirklich gut kann. Ob das der längeren Erfahrung zu verdanken ist?

Der Willkommensbonus könnte ein kleines Detail fürs große Ganze sein. Wahrscheinlich sind es auch die online Slots. Oder die Spielautomaten im Allgemeinen. Wir kommen zu den Details dieses Casino Tests.

Bonusprogramm: 4,6/5 Punkte

Dieser Willkommensbonus hat es wahrlich in sich. Damit kann man eine ganze Menge online Spielautomaten spielen. So viel ist fix. Eckzahlen gefällig? 4000 Euro und 200 Free Spins. Natürlich bekommt man den vollen Willkommensbonus nur dann, wenn man die ersten 4 Einzahlungen voll ausnutzt.

Ob jeder den Bonus wirklich ausnutzen kann? Ein Neuling wird es schwer haben. Aber Highroller packen das mit den vielen Online Slots, die es hier gibt. Außerdem finden sich bei N1 Casino noch Boni wie Mystery Drops und das Lucky Spin Glücksrad. Lediglich das Treueprogramm fehlt im Casino.

Spiele: 4,7/5 Punkte

Natürlich sind wir unter anderem wegen der vielen online Spielautomaten hier. Deren gibt es auch sehr viele. Aber mancherorts gibt es eben mehr Slots. Dennoch handelt es sich um ein Casino, bei dem keine Langeweile aufkommt.

Besonders hervorzuheben ist vielleicht, dass es hier auffallend viele Jackpots gibt. Wer mit Echtgeld spielt, könnte hier mit dem einen oder anderen online Slot ziemlich gut abkassieren.

Mag sein, dass es Players gibt, die gerne die größtmögliche Auswahl haben möchten. Aber denen sei gesagt, dass mehr nicht immer besser ist. Die Qualität ist gut. Langeweile kommt keine auf.

Bezahlmethoden: 4,5/5 Punkte

Um diese online Slots mit Echtgeld spielen zu können, braucht es Einzahlungen. Und dafür stehen einige Methoden zur Verfügung. Dazu zählen diese hier: Kreditkarten, Trustly, Klarna, ecoPayz, Skrill, Neteller, Paysafecard, Rapid Transfer, QIWI, Yandex, Zimpler und Neosurf.

Alle Dienste sind in diesem Casino frei von Spesen. Die Limits sind im unteren Bereich. Kryptowährungen können nicht verwendet werden. PayPal auch nicht. Macht aber nichts. Du wirst sicherlich eine Möglichkeit finden, für ein Echtgeld Guthaben zu sorgen. Dessen sind wir uns sicher.

Kundendienst: 4.7/5 Punkte

Alle Spieler, die ihre Anliegen gerne telefonisch besprechen möchten, haben ein kleines Problem: Sie können auf keinen Telefonsupport zurückgreifen. Live-Chat und E-Mail stehen aber zur Verfügung. Dort wird auch gerne in deutscher Sprache über alles Auskunft gegeben.

Ob das nun Probleme mit dem Willkommensbonus sind oder ob man mit einem online Slot hadert oder ob man erfahren möchte, welche Slots dafür geeignet sind, Bonusgeld zu Echtgeld umzuwandeln - alles das fragt man den Kundendienst im Casino. Und den erreicht man schriftlich rund um die Uhr.

Gesamtpunktzahl: 4.6/5

Jetzt starten und die meisten Jackpot Slots ausprobieren

4. Tonybet - Das größte Angebot an Aktionen für Online Slots in Österreich

Vorteile:

Viele Aktionen für Casino und Sportwetten

Spielautomaten von vielen der Top-Anbieter

Gigantisches Spielsortiment

Estnische und britische Lizenz

Nachteile:

Kundendienst nicht 24/7

Du sagst, Tonybet klingt nicht unbedingt wie ein Online Casino für Online Slots? Das ist richtig. Das kommt daher, dass Tonybet beides ist - Casino- und Wettportal. Egal, ob du mit deinem Geld spielen oder bei Wetten dein Geschick beweisen willst - hier kannst du beides tun.

Und ja, weil Tonybet eben auch viele Spielautomaten im Programm hat, und nicht nur das, sondern auch in diversen anderen Bereichen ziemlich gut ist, ist dieses Portal in unserem Ranking vertreten. Und damit kommen wir zu den Details.

Bonusprogramm: 4.9/5 Punkte

Wer auf die Seite mit den Aktionen klickt, muss unterscheiden oder eben genau hinsehen. Es gibt die Boni für Wetten und jene für die Casino-Seiten. Der Willkommensbonus besteht auf zwei Teilen. Heißt, dass nicht nur die erste Einzahlung honoriert wird, sondern die ersten beiden Einzahlungen.

Für die erste kann man sich bis zu 750 Euro Bonusgeld und 120 Freispiele sichern. Die zweite wirft maximal 350 Euro und weitere 50 Freispiele ab. Die genauen Konditionen bitte den Bonusbedingungen zu entnehmen.

Damit man für die Wochenenden gerüstet ist, gibt es am Freitag jeweils einen Reload Bonus. Und wie es sich für ein Casino mit online Slots gehört, gibt es eine Slot-Battle und ein VIP-Programm, damit die Treue belohnt wird.

Spiele: 5/5 Punkte

Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Unzählige online Spielautomaten, sehr viele Jackpots, Tischspiele mit sehr hoher Auszahlungsquote. Egal, welche Vorlieben du hast, hier wirst du fündig. Und damit das so ist, werden die Games in alle erdenklichen Kategorien unterteilt.

Da gibt es neben den üblichen Verdächtigen eben auch Instant Play, Spielautomat, Bonuskauf und Drops&Wins. Wer einen Lieblingsspielehersteller hat, kann danach auch filtern.

Beispielsweise Microgaming, NetEnt oder Play'n Go. Sämtliche Klassiker, Legenden wie auch Videoslots sind vorhanden. Gewinne in Millionenhöhe sind möglich, die Auswahl mit über 4000 Spielen gewaltig.

Bezahlmethoden: 4.7/5 Punkte

Die Liste der Bezahlmethoden sieht lange aus. Und doch gibt es Portale, die mehr zu bieten haben. Deshalb sind wir auch ein wenig unter der Höchstpunktzahl geblieben.

Das ist die Auswahl an Bezahldiensten: Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, iDeal, Paysafecard, Euteller, AstroPay, paysera, Qiwi, Swedbank, Banküberweisung, Giropay, eps, Sofortüberweisung, Instanttransfer, SafetyPay, Solo, ePay.bg

Die Limits für min und max sind im üblichen Bereich. Das alles ist wenig aufregend. Wer mag, kann sein Geld auf mehrere Arten einzahlen. Das passt.

Kundendienst: 4.2/5 Punkte

Jetzt eine kleine Schwäche in Anbetracht des tollen Angebots für online Spielautomaten. Beim Kundendienst wurde ein bisschen gespart. Er ist nämlich in den Nachtstunden eine Zeitlang nicht erreichbar. Zwischen 1 Uhr und 8 Uhr ist nämlich Pause.

Solltest du zu jenen zählen, die gerne die Nacht zum Tag machen, mach zumindest nichts, was Probleme verursachen könnte. Wenn du in der Nacht bei der Einzahlung Probleme haben solltest, wirst du diese erst am Vormittag danach lösen können. Schade. Das senkt die Chance auf einen besseren Rang in unserer Top-Liste.

Gesamtpunktzahl: 4.5/5

Jetzt einen tollen Bonus holen und das beste Game aus über 4000 spielen

5. mBit - 2000+ Online Slots für österreichische Spieler

Vorteile:

Anonymität wird gewahrt

Ein- und Auszahlungen mit Kryptowährungen

Snatch Casino

Nachteile:

keine alternativen Bezahlmethoden

Kryptocasinos sind stark im Kommen. Echtgeld war gestern. Heute ist Kryptogeld - so könnte man sagen. Nein. Stimmt nicht so ganz. Man spielt mit Kryptowährungen so als ob sie gewöhnliches Echtgeld wären. Die Features von Bitcoin und Co kommen so voll zur Geltung. Stichwort Anonymität.

Weil es bei mBit nicht nur Bitcoins, Ether, Litecoins und Co, sondern eben auch eine Menge Online Slots und andere Games gibt, landet dieses Portal ebenfalls in den Top 5 unserer Top Liste.

Bonusprogramm: 5/5 Punkte

Wer sich auf dieses Spiel einlässt, wird entzückt sein. Denn die ersten 3 Einzahlungen werden mit Boni versüßt. Die Bonusbeträge werden natürlich ebenfalls in BTC angegeben. Insgesamt 4 BTC sind möglich. Damit kann man viele Spielautomaten bedienen.

Das Treueprogramm sorgt dafür, dass man auch als bestehender Spieler weiterhin reichlich beschenkt wird. Dann gibt es noch verschiedene Turniere, tägliche Einzahlungsboni und Hersteller-Aktionen. Das Casino mBit präsentiert sich somit auch hier von seiner besten Seite.

Spiele: 4,6/5 Punkte

Das Sortiment bei mBit ist gut. Online Slots machen den Großteil der gut 2000 Spiele aus. Sie sind in Kategorien sortiert. Dass man nicht zu lange nach seinen Favoriten sucht, hat man verschiedene Filter installiert. Instant play findet man genauso gut wie die Bonus-Kauf Slots.

Die Auszahlungsquote der Spiele reicht von knapp über 0,8 bis knapp über 0,97. Es hängt eben davon ab, welches Spiel man auswählt. Die Gewinne hängen mit dem Risiko direkt zusammen. Sie können moderat ausfallen. Aber auch welche in Millionenhöhe sind möglich.

Bezahlmethoden: 4/5 Punkte

Das Casinospielen macht in jedem Fall Spaß. Ob man nun kostenlos übt oder ob man um Echtgeld spielt. Aber logischerweise ist der Nervenkitzel größer, wenn Geld im Spiel ist. Und damit dem so ist, muss man eine Einzahlung vornehmen.

mBit ist ein reines Kryptocasino. Die derzeit akzeptierten Währungen sind Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether und Ripple. Wer auf andere Art und Weise Guthaben für Spielautomaten einzahlen will, hat Pech. Deshalb die Abzüge.

Kundendienst: 4,5/5 Punkte

Es ist anzunehmen, dass nicht jeder mit Kryptowährungen vertraut ist. Deshalb braucht es eigentlich einen guten Kunden Service, der gut erreichbar, kompetent ist und zudem deutschsprachig ist.

Hier führt der Weg über den Live-Chat. E-Mails sind mit langer Wartezeit verbunden. Aber der Chat ist gut. Telefonhotline wird leider keine angeboten. Schade. Das führt zu Abzügen.

Gesamtpunktzahl: 4.3/5

Jetzt in einem der besten Kryptocasinos für Österreicher über 2000 Spiele spielen

Beste Alternative zu den Top 5 der besten online Casinos

An der Spitze des Rankings ist es ziemlich eng. Mehrere Faktoren spielen eine Rolle, ob es ein Portal in die Liste schafft oder nicht. Einen Ersatz zu Rang 5 hätten wir anzubieten. Er war dem Konkurrenten eigentlich ebenbürtig.

Das macht die besten Online Slot Plattformen für Österreicher aus

Wenn man fragt, was die Österreicher am meisten in Casinos suchen, dann erkennt man zwei Gruppen. Die einen schwören auf Tischspiele. Sie mögen das Gedränge um die Tische, das ultimative Live-Feeling, die Interaktion mit dem Dealer bzw. Croupier. Die andere Gruppe bevorzugt Spiele, die man alleine spielt. Slots eben.

Deshalb ist es schon mal wichtig, dass es ausreichend verschiedene Spiele gibt. Und natürlich, dass es sich um ein legales und seriöses Portal handelt. Dann braucht es viele Möglichkeiten, Geld zu transferieren. Ein guter Kundendienst ist auch nicht zu verachten. Denn an wen wendet man sich, wenn irgendwas mal nicht so funktioniert wie es soll?

Wie man in Österreich mit Online Slots spielt

Willst du das ganze Angebot im besten online Casino, nämlich Ricky Casino nutzen und um richtiges Geld spielen? Dann musst du dich registrieren. Und schon stehen dir alle Slots, Spielautomaten und sonstige Spiele zur Verfügung. Der Weg dorthin ist leicht.

Schritt 1: Die Website von Ricky Casino aufrufen

Den "Registrieren" Button ganz oben anklicken

Jetzt musst du deine Daten eingeben

diese Daten dann bitte bestätigen

Schritt 2: Bestätigungslink im Mail anklicken

Mailprogramm öffnen

Mail mit Link suchen (ggf. auch im Spam)

Bestätigungslink anklicken

Schritt 3: Einzahlen und Bonus aktivieren

Mit Account anmelden

Auf Einzahlungsseite gehen

Einzahlung vornehmen und Bonus aktivieren

Jetzt kann dein Abenteuer losgehen. Die Slots warten schon auf dich.

Unser Vergleich der Top 5 Anbieter für Online Slots in Österreich

RickyCasino ist der beste Allrounder. Hier findest du weder die meisten Online Slots, noch die meisten Jackpots und auch nicht den größten Bonus. Aber eben das beste Gesamtpaket eines Online Casinos. 4,8 von 5 Punkten.

7Bit ist erstaunlich lange im Geschäft und überaus erfolgreich. Das Angebot der Spiele ist unglaublich. Es gibt inzwischen über 5.000 Spiele. Und es hat den Anschein als würde es jedes davon bei 7Bit geben. Tolles Bonusprogramm und generell eine top Adresse. 4,7 von 5 Punkten.

N1 Casino ist fast schon ein "alter Hase" in dem Geschäft. Viele Slots treffen auf große Boni. Mag sein, dass es nicht so viele Spielautomaten gibt wie bei anderen. Dafür gibt es aber den größten Willkommensbonus. 4,6 von 5 Punkten.

Tonybet ist ein überraschend gutes Portal für Tipps in Sachen Sport und Casinospiele. Egal ob Online Slot oder Roulette oder Jackpot - hier ist für jeden was dabei. Über 4000 Spiele sind es derzeit. Tendenz: weiterhin steigend. Dein Gewinn wartet nur darauf, von dir bei einem Game gewonnen zu werden.. 4,5 von 5 Punkten.

mBit ist eine Top-Adresse in Österreich. Unter den vielen Spielen ist sicherlich das Richtige für dich dabei. Voraussetzung ist, dass du mit Kryptowährungen Erfahrungen hast. Denn sie sind die einzige Bezahlmethode. 4,3 von 5 Punkten.

Weitere interessante Themen:

FAQ - Häufig gestellte Fragen über die besten österreichischen Online Slots Plattform

Sind die Slots fair?

Ja. Man spielt zwar gegen den Zufallsgenerator des Computers, aber sie sind in keiner Weise manipuliert.

Kann ich einen Jackpot gewinnen, wenn ich online Slots in Österreich spiele??

Abhängig von der Höhe des Jackpots und vom Online Casino ist das möglich. Es kann aber sein, dass die wöchentliche Auszahlungssumme limitiert ist. Dann muss man eben mehrere Auszahlungen vornehmen.

Sind geschenkte Freispiele für alle Slots geeignet?

Nein. Diese sind für gewöhnlich an ein bestimmtes Spiel gekoppelt.

Was ist RTP in Online-Slot Spielen?

Der RTP ist die gängige Abkürzung für das englische „Return to player“, also die Auszahlungswahrscheinlichkeit. Für gewöhnlich bedeutet ein kleinerer RTP seltenere, aber höhere Gewinne.

Was, wenn ich mich mit manchen Slots nicht auskenne?

Dann versuchst du einfach die kostenlose Demoversion, um diesen Slot zu spielen und kennenzulernen.

Was, wenn ich meine Login-Daten mal vergesse?

Dann kann man ein neues Passwort anfordern. Sollte man damit nicht zurecht kommen, kann man immer noch den Support des Casinos in Anspruch nehmen.

Die besten Slot Plattformen in Österreich: unser Fazit

Es gibt mehrere Schlüsse, die man aus diesen Beurteilungen ziehen kann. Erstens ist es an der Spitze ein enges Rennen. Zweitens ist die Vielfalt an Slots im Online Casino inzwischen gewaltig. Über 5000 Spiele findet man bei den besten Portalen. Da ist sicher auch das Spiel mit dabei, das du am liebsten in Casinos spielst.

Es lohnt sich auf alle Fälle, die Casinos auszuprobieren. Du musst die Erfahrung unbedingt selbst machen, indem du den einen oder anderen online Slot probierst und du dein Glück einfach probierst. Unsere Liste sollte dabei helfen, die besten Portale zu finden.

Jedes Casino ist garantiert legal und seriös. Hier kann man tagelang spielen, ohne dass Langeweile aufkommt. Und wenn man Lust danach hat, kann man jederzeit auch um Echtgeld spielen.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken. Glücksspiel ist mit einem angemessenen Anteil an Risiken verbunden, und es ist wichtig, dies bei der Nutzung von Online-Glücksspielseiten zu erkennen.

Während wir verschiedene Glücksspielseiten überprüfen, sollten Sie sich mit den örtlichen Gesetzen in Ihrer Region vertraut machen, bevor Sie online spielen. Außerdem sind alle Glücksspielseiten und unsere Guides erst ab 18 Jahren verfügbar.