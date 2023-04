Parhaat nettikasinot - Suomi 2023: Laaja arvostelu

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Etsikö kasinomaailman ykköstykkejä (ja Suomen) - niitä sivuja, joilla jokaisen tulisi pelata? Olet tullut oikeaan paikkaan, sillä me olemme tehneet taustatyön puolestasi ja listanneet lopputuloksena kaikki parhaat nettikasinot yhdeksi kokonaisuudeksi suomelle. Olit sitten kolikkopelien intohimoinen spinnailija tai viihdyt katselemassa rulettikuulan pyörimistä kehällä, löytyy näiltä kasinoilta kaikki ja vielä enemmän. Olemme huomioineet nettikasinoita syynätessämme kaiken oleellisen ja tärkeän aina tervetulotarjouksista maksutapoihin. Jatka lukemista, ja kenties löydät tästä kasinoiden kermasta uuden suosikin tai useamman! Parhaat nettikasinot Suomi LeoVegas - Paras nettikasino mobiilissa

Casumo - Parhaat eksklusiiviset pelit

Betinia - Parhaimmistoa erityisesti vedonlyönnissä

BitStarz - Bitcoineihin erikoistunut nettikasino

LightCasino - Rutkasti Bonuksia ja etuja

Lapilanders - Suomen Lappi nettikasinon muodossa

Pelataan - Hyvän valikoiman Suomi-kasino

Nomini - Tarjoaa 7 eri tervetulotarjousta 1. LeoVegas - Paras nettikasino mobiilissa Plussat Laaja kattaus, josta löytyy jokaisen makuun jotakin

Palkittu ja toimiva mobiilikasino

Live kasinolla tarjolla myös suomenkielinen ruletti

Uusia pelejä lisätään tiheään tahtiin

Useita maksutapoja, kuten Trustly, luottokortit sekä nettilompakot Miinukset Esimerkiksi kampanjoiden tiedot ja yleiset säännöt ovat luettavissa vain englanniksi

Bonuksen kierrätysvaatimus on 35-kertainen, joka on moniin kilpailijoihin verrattuna iso

KYC-tarkistus tulee nopeasti kohdalle, eli dokumentteja joutuu toimittamaan jo ensimmäisen kotiutuksen kohdalla LeoVegas on kiistatta yksi Suomi-pelaajien suosikkikasinoista monipuolisella tarjonnallaan mukaan lukien vedonlyönti ja bingo. Kolikkopelejä löytyy joka lähtöön, ja uusia pelejä tulee tarjolle kuin liukuhihnalta. Live kasinolla pääsee nauttimaan myös suomalaisesta rulettipöydästä, mikä ilahduttaa erityisesti jos englanninkieli ei taitu. Valikoima: 4.7/5 LeoVegas kunnostautuu alati kasvavalla pelitarjonnallaan. Sivusto sopii kaikille slottien pyörittelijöistä vedonlyönnin ystäviin, loistavaa live kasinoa unohtamatta. Live kasinon puolella sivusto tarjoileekin LeoVegasin nimikkopelejä, joita voi pelata eksklusiivisesti ainoastaan tällä sivustolla. Kolikkopelejä tämä jättikasino tarjoaa mahtimaisesti yli 3000, eli jos haluat kokeilla kaikkia pelejä, ei sinulle taatusti tule tylsää. Uusia pelejäkin on tarjolla lukuisilta eri pelintarjoajilta. Suomalaisten suosikkipeleistä LeoVegasilta löydät muun muassa pelit Sweet Bonanza, Jammin’ Jars 2 sekä 9 Masks of Fire. Jos taas vedonlyönti on sinun juttusi, pääset LeoVegasilla betsaamaan niin livepelejä kuin tulossa oleviakin pelejä. Kaikki suosituimmat lajit jalkapallosta suomalaisten rakastamaan jääkiekkoon ovat betsattavissa. Bonukset & Edut 4.5/5 LeoVegas tarjoaa ilahduttavasti tervetulotarjoukset kasinon lisäksi myös erikseen live kasinolle, vedonlyöntiin ja bingoon. Kasinon tervetulotarjous on jopa 400 € Bonusta, ja tervetulotarjouksessa huomioidaan neljä ensimmäistä talletusta. Live kasinolle Bonusta voi saada puolestaan jopa 300 €, ja tässä huomioidaan kolme ensimmäistä talletusta. Vedonlyönnin tervetulotarjouksena voit saada jopa 400 € Bonusta, sillä LeoVegas tarjoaa kahdelle ensimmäiselle vedolle tuplavoitot. Mikäli bingo on sinun juttusi, voit hyödyntää bingon tervetuliaistarjouksena 250 € Bonusta ja lisäksi vielä 50 Ilmaiskierrosta. Löydät sivustolta myös lukuisia muita kampanjoita ja tarjouksia joka lähtöön. VIP toimii LeoVegasilla niin, että näet oman statuksesi sivustolla jatkuvasti ja jäljellä olevat prosentit seuraavaan tasoon. Tasoja on yli 60, joten tekemistä riittää ylemmäs kavutessa. Mobiili Yhteensopivuus: 4.9/5 Mobiilissa LeoVegas kuuluu ehdottomasti kasinoiden kermaan, sillä sen mobiilikasino on palkittu lukuisia kertoja alan eri pysteillä. Nettiselaimen lisäksi älylaitteella pelaaminen onnistuu myös LeoVegasin oman sovelluksen kautta. Mobiiliversiossa kiitosta saa erityisesti helppokäyttöisyys sekä sivuston visuaalisesti miellyttävä käyttökokemus. Suurin osa peleistä joita voi pelata tietokoneversiossa, löytyy onneksi myös mobiilista. Maksutavat: 4.3/5 Maksaminen LeoVegasilla onnistuu lukuisalla tavalla. Rahaa voi tallettaa Visalla, Mastercardilla, Trustlylla eri nettilompakoilla kuten Skrillillä. Jos talletat esimerkiksi Visa-korttia käyttäen, tulisi sinun myöskin kotiuttaa rahat tätä samaa menetelmää käyttäen. Eli Visalla tallettaessa et voi kotiuttaa voittojasi esimerkiksi Trustlylla, sillä rahan täytyy palata alkuperäiseen lähteeseensä. Trustlya käyttäessäsi rahat liikkuvat samantien, mutta muilla maksutavoilla rahat saattavat saapua pankkitilillesi jopa 5 päivän viiveellä. Kannattaa myös muistaa, että ennen kun voit kotiuttaa, tulee sinun vahvistaa pelitilisi toimittamalla dokumentteja henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Ulkonäkö & Toimivuus: 4.4/5 Nimensä mukaisesti leijonateemainen LeoVegas luottaa värimaailmassaan oranssiin, joka kieltämättä tuo oman piristysruiskeensa pelihetkiin. Koska sivustolla on mittavasti tarjontaa, on eri välillehdiltä löydettävästi laajasti myös tietoa. Suomalaiselle pelaajalle harmia saattaa tuottaa se, että esimerkiksi kampanjatekstejä ei ole luettavana suomeksi ollenkaan. Myös säännöistä ja ehdoista on sivustolla ainoastaan englanninkielinen versio, mikä tietysti tuottaa tuskaa varsinkin hankalampien asioiden ymmärtämisen kohdalla. 2. Casumo - Paras online-kasino eksklusiivisille peleille Plussat Kolikkopelien ja pöytäpelien rinnalle tullut hiljattain lisäksi myös vedonlyönti

Toimiva mobiilisovellus, jossa navigoit helposti suosikkipeliesi äärelle

Eksklusiivisia pelejä, kuten Casumo Jackpot-pelit ja Casumon omat livepöydät

Tervetuliaisena tarjolla 100% Bonus 200 € asti ja vielä lisäksi 200 Ilmaiskierrosta

Kotiutuksista ei peritä käsittelykuluja Miinukset Kampanjat hankalasti löydettävissä, löydät ne vain kirjautumalla kategorioiden alareunasta

Vaatii rekisteröitymisen, eli ennen peleille pääsyä joudut täyttelemään tietojasi

Uskollisuusohjelmasta ei löydy tietoa, eli sen toimivuus epäselvää Casumo mainostaa itseään Suomen hauskimpana casinona, ja ehdottomasti tämä sivusto onkin lunastanut paikansa viihteen kärjessä. Casumolta löytyy laaja kattaus kasinomaailman suosituimpia kolikkopelejä, live kasino eksklusiivisine peleineen sekä uusimpana myös vedonlyönti. Tällä sivustolla ei taatusti tule tylsää. Hätätilanteen iskiessä asiakaspalvelu on saatavilla 24/7, ja Casumolta löydät myös mittavan FAQ-osion, jonka avulla saat ensiavun askarruttaviin kysymyksiin. Valikoima: 4.5/5 Casumolla pelikokemus alkaa kunnolla vasta sisäänkirjautumisen jälkeen, kun pääsee kunnolla käsiksi eri tarjolla oleviin kategorioihin. Kasinon ehdoton suola on Casumon omat Jackpot-pelit, joissa megapotti lähtee jopa 100 000 eurosta ylöspäin. Valituissa Jackpot-peleissä peritään 0.10 € lisämaksu. Löytyypä sivustolta myös erikseen kategoria “Suosittua Suomessa”, joka pitää sisällään kolikkopelien rakastajien suosikit kuten Reactoonz, Raging Rex 2 sekä Rise of Olympus. Pelikategorioiden määrä on todella kiitettävä, mikä helpottaa niin vanhojen suosikkien kuin uusien helmienkin löytämistä. Live kasinon puolelta löytyy kaikki livepelien suosikit muun muassa Evolutionin ja Playtechin tarjoilemina, unohtamatta Casumon omia nimikkopöytiä. Blackjackin, ruletin, pokerin ja baccaratin lisäksi livenä pääsee pelailemaan esimerkiksi pelejä Crazy Coin Flip, Monopoly Live sekä Money Drop. Bonukset ja Edut: 4.4/5 Casumon tervetulotarjouksen löytää vasta rekisteröitymisen jälkeen, mutta hyvää kannattaa odottaa, sillä tarjous ei takuulla jätä kylmäksi. Uusille pelaajille tarjolla on nimittäin 100% Bonus 200 € asti, sekä kirsikkana kakun päälle 200 Ilmaiskierrosta peliin Golden Osiris. Vedonlyönnin puolella puolestaan tarjoillaan 100% Bonus 100 € asti, mutta kannattaa muistaa, että voit lunastaa vain yhden tervetulotarjouksen. Muina kampanjoina on tarjolla esimerkiksi Casumon kolikkoralli, jossa kisataan muita pelaajia vastaan keräämällä mahdollisimman paljon voittoja ennen kuin aika loppuu. Vaihtelevia kampanjoita Ilmaiskierroksineen ja talletusbonuksia on tarjolla niin kolikkopeleissä kuin live kasinollakin. Mobiili Yhteensopivuus: 4.4/5 Casumo pelittää oikein näppärästi myös älylaitteella, pelasit sitten puhelimella tai tabletilla. Pelikategoriat on kätevästi heti etusivulla listattuna, ja hakupainike löytyy oikeasta yläkulmasta. Pelien oikeassa yläreunassa näkyy sivustolla käyttämäsi aika, joka on kätevä apu pelaamiseen käytetyn ajan hallinnassa. Jos pelaat mieluummin sovelluksella, löytyy Casumolta oma app Android-käyttöjärjestelmälle. Sovelluksen lataaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä selainversio ajaa täysin asiansa. Mobiilissa näet mukavasti myös kunkin pelin kohdalla pelihistoriasi, ja löydät asetuksista pelihetkiä helpottavia asetuksia. Maksutavat: 4.3/5 Ennen kuin pääset tallettamaan, täytyy sinun rekisteröidä itsellesi pelitili. Suomi-asiakkaille Casumolla käyvät maksutapoina esimerkiksi tuttu ja turvallinen Trustly, Euteller, luottokortti sekä suositut nettilompakot. Minimitalletus on ilahduttavasti vain 10 euroa, eli pääset halutessasi alkuun hyvinkin pienellä summalla. Kotiuttaminen onnistuu suht sutjakkaasti, sillä kotiutukset käsitellään heti tai viimeistään 72 tunnin kuluessa kuluessa. Moniin muihin nettikasinoihin verrattuna hymyn pistää huulille se, että minimikotiutus on vain 10 euroa, eli pienemmätkin voitot pääsee nostamaan pankkitilille. Huomioida kannattaa se, että toisilla kotiutustavoilla rahojen siirtyminen pankkitilille kestää hieman pidempään: esimerkiksi Visalla voittoja saa odotella 1-5 pankkipäivää. Ulkonäkö & Toimivuus: 4.4/5 Vaikka Casumo ratsastaa sinisellä värimaailmalla, on sivusto suhteellisen neutraali selata, eivätkä värit hypi häiritsevästi silmille. Eri pelikategoriat on listattu selkeästi, ja navigointi sujuu huoletta ympäri sivustoa. Ensimmäistä kertaa Casumolla vieraileva voi hämmästyä, kun tietoja esimerkiksi kampanjoista ei ole saatavilla sivuja vilkuilemalla. Ei kuitenkaan huolta, sillä kirjautumisen jälkeen näihinkin tietoihin pääsee käsiksi, vaikka tietysti nettikasinon valitsemisen kannalta olennaista olisi saada tiedot jo ennen rekisteröintiä. 3. Betinia - paras nettikasino suomenkielisille Plussat Paljon kampanjoita erityisesti vedonlyönnin puolella

Täysin Suomeen ja suomenkielisille suunnattu kasino

Turvalliset ja nopeat rahansiirrot

Valikoimassa kattavan vedonlyöntiosaston lisäksi myös noin 2000 kasinopeliä

Asiakaspalvelu tarjolla 24/7 ja palvelu todella nopeaa Miinukset Mobiili paikoin tönkkö, eivätkä kaikki pelit skaalaudu älylaitteen ruudulla optimaalisesti

Suomi paikoin kieliopillisesti huonoa, mikä saattaa ärsyttää meitä kielipoliiseja

Jackpot-peleissä parantamisen varaa, esimerkiksi supersuosittu Mega Moolah loistaa poissaolollaan Betinia on suhteellisen tuore uutuus, joka on jo lyhyessä ajassa onnistunut kipuamaan kasinotähtien kärkikastiin. Tämän nettikasinon vahvuus on erityisesti vedonlyönti, jossa pääset betsaamaan ennakkoon ja livenä kaikkia suosituimpia urheilulajeja suomalaista urheilua unohtamatta. Myöskään kasino ja live kasino eivät tällä sivustolla jää liiaksi vedonlyönnin alle, sillä tarjontaa löytyy kaikilta suurimmilta pelintarjoajilta joka lähtöön ja makuun. Valikoima: 4.4/5 Ammattitaito paistaa läpi Betinian huippulaadukasta pelivalikoimaa selaillessa. Löydät takuulla kaikki vanhat suosikit, mutta myös uutta pelattavaa kaikilta parhaimmilta pelintarjoajilta. Suomi-pelaajien ikisuosikkipelit kuten Book of Dead, Gonzo’s Quest Megaways, Starburts sekä Fire Joker ovat kaikki Betinialla spinnailtavissa. Betinia kunnostautuu erityisesti vedonlyönnin saralla, ja sivuston laaja tarjonta lämmittää takuulla urheilun ystäviä. Betsaamaan pääsee kaikkia suosituimpia liigoja muun muassa jalkapallossa, tenniksessä ja jääkiekossa. Myös E-sports -pelejä on oikein runsaasti pelattavissa elektronisen urheilun parissa viihtyville. Bonukset & Edut: 4.3/5 Heti kättelyssä Betinia tarjoaa oikein maittavat Bonukset niin kasinon kuin vedonlyönnin puolellakin. Kasinolla pelit saat käyntiin 100% Bonuksella ruhtinaalliseen 500 € asti, ja lisäksi kruununa päälle 200 Ilmaiskierrosta. Vedonlyönnin puolella puolestaan startataan betsaaminen 100% Bonuksella 200 € asti. Suomalaisena pelaajana vedonlyönnin tervetuliaisbonuksen kierrätysvaatimus on vain 5-kertainen. Eikä pelaamista kannata jättää alkumetreille, sillä muitakin tarjouksia ja kampanjoita on luvassa. Kasinolla Betinialta saat muun muassa talletusbonuksia, käteispalautuksia sekä Ilmaiskierroksia. Vedonlyönnissä pääset lyömään Betinian piikkiin riskittömiä vetoja, ilmaisvetoja sekä yhdistelmävetoja. VIP-tasoja sivusto tarjoaa 5 kappaletta, ja jokainen taso mahdollistaa yhä useammat kuukausittaiset nostorajat. Tasoilla 4 ja 5 pääset nauttimaan myös henkilökohtaisen tilinhoitajan palveluista. Mobiili Yhteensopivuus: 4.3/5 Myös mobiilikokemus Betinialla on oikein mieluisa, ja sivustoa on helppo navigoida älylaitteesta käsin. Pelisäännöt on mobiililaitteella helppo lukaista mikäli tarvetta on, ja monien pelien kohdalla akun säästötilan saa helposti aktivoitua. Kaikki pelit eivät älylaitteella optimoidu aivan nappiin, josta satelee hieman miinusta. Erillistä sovellusta ei ole tarjolla eikä sellaiselle ole tarvetta, sillä selaimesta riippumatta Betinia toimii kaikilla nykyaikaisilla mobiilivehkeillä puhelimesta tablettiin. Lähes kaikki pelit löytyvät myös kasinon mobiiliversiosta aina live kasinoa myöten, ja vedonlyönnin kaikki kohteet ovat helposti mobiililla pelattavissa. Maksutavat: 4.2/5 Betinialla pelit pääsee aloittamaan joko pikatalletuksen tai pelitilin rekisteröitymisen kautta, joten eri maksutapoja on paljon saatavilla. Pikatalletuksessa sivustolla on käytössä Trustly, joka mahdollistaa sutjakkaat rahansiirrot ees taas. Muita maksutapoja ovat esimerkiksi pankkisiirto, Visa, Mastercard sekä lukuisat eri nettilompakot. Minimitalletus on kaikilla talletustavoilla vaivaiset 10 €, eli pääset hyvin pienellä summalla alkuun. Suurimmassa osassa kotiutustapoja on myös 10 € minimikotiutus, mutta pankkikorttien, POP Pankin sekä verkkomaksun kohdalla voit kotiuttaa minimissään 20 €. Mitään kotiutusmenetelmää käyttäessäsi sinulta ei veloiteta ylimääräisiä kuluja, ja Betinian päässä kaikki maksut käsitellään heti. On kuitenkin hyvä muistaa, että maksutavoilla voi olla omat käsittelyaikansa esimerkiksi pankista riippuen. Ulkonäkö ja toimivuus: 4.4/5 Tummanpuhuvalla Betinialla luotetaan urheilullisiin hahmoihin, joilla on ihmisen vartalot ja eläimen päät - onhan kyseessä erityisesti vedonlyöntiin panostava nettikasino. Pelien ja kampanjoiden kuvat ovat toki värikkäät ja houkuttelevan näköiset. Navigointi onnistuu sivulla helposti liikaa klikkailematta. Hommat pelittävät erinomaisesti läpi koko sivuston, ja animaatiot tuovat oman piristysruiskeensa tälle nettikasinolle. Sivut ja pelit latautuvat nopeasti, joten turhaan odotteluun ei kulu pelaillessa aikaa. 4. BitStarz - Paras online-kasino Bitcoineilla pelaamiseen Plussat Maksutavoissa käytössä myös Bitcoin, joka mahdollistaa nopeat rahansiirrot

Laaja yli 3500 pelin valikoima, josta löytyy myös omat Bitcoin-pelit

Mahtipontinen tervetulopaketti, jossa jopa 500 € (tai 5 BTC) Bonusta ja 180 Ilmaiskierrosta

Loistava VIP-ohjelma, jossa pääset muun muassa kokeilemaan uusia pelejä ensimmäisenä Miinukset Voitot eivät olet verovapaat, eli voitoista joutuu maksamaan veroa

Sivusto ei ole suomenkielinen - kaikki tieto saatavilla englanniksi, venäjäksi, kiinaksi ja japaniksi

Myöskään asiakaspalvelua ei ole valitettavasti suomeksi tarjolla ollenkaan 5. LightCasino - Paras online-kasino bonuksille ja eduille Plussat Rekisteröitynä voit lisätä suosikkipelisi näppärästi “Omat pelit” -listalle

Kiitettävän kokoinen valikoima pelejä kasinolla, live kasinolla sekä vedonlyönnissä

Tarjolla 24/7 Asiakastuki, palvelua myös Suomen kielellä

Paljon Bonuksia ja etuja, jotka tuovat lisämaustetta pelihetkiin Miinukset Korkeahkot kierrätysvaatimukset, esimerkiksi Ilmaiskierrosten voitot kierrätettävä 40-kertaisesti

Kotiuttaa saa vain 500 € päivässä, mikä on ikävää erityisesti isompien voittojen kohdalla

Ei tarjolla välittömiä kotiutuksia, joten voittoja saattaa joutua odottelemaan tovin 6. Lapilanders - Suomen Lappi parhaan nettikasinon muodossa Plussat Ilahduttava määrä pelikategorioita, joissa voit selata pelejä muun muassa pelintarjoajan ja pelin teeman mukaan

Lappi-teema, joka sopii erityisesti suomalaiseen makuun

Laaja valikoima eri maksutapoja Miinukset Talletusbonuksilla jopa 50-kertainen kierrätysvaatimus, eli Bonuksen kierrätämiseen voi kulua pitkäkin tovi

Paljon erilaisia kuluja nostojen ja voittojen suhteen, mitkä voivat yllättää

Paikoin huonot suomennokset sivustolla, käännöksissä pieniä harmittavia virheitä 7. Pelataan - Suomen paras kasino pelien valinnassa Plussat Suomalainen nettikasino, jonka sinivalkoinen maailma piristää silmää

Ei vaadi rekisteröitymistä, eli pääset alkuun todella helposti

Yli 140 pelintarjoajaa ja miltei 2000 peliä takaavat, että pelattavaa löytyy Miinukset Ei paras vaihtoehto Bonusten ystäville, sillä tällä sivustolla pelataan vain oikealla rahalla

Alennetut palautusprosentit joidenkin pelien kohdalla

Ulkoistettu asiakaspalvelu, mikä näkyy asiakaspalvelun laadussa ikävästi 8. Nomini - Paras online-kasino tervetulotarjouksille Plussat Seitsemän erilaista tervetulotarjousta, joista voit valita mieleisimmän

Valikoimassa yli 2000 peliä, joista yli 200 on Jackpot-pelejä

Kivan pirtsakat nettisivut, joita värittävät hauskat hedelmähahmot Miinukset Talletus kierrätettävä 3 kertaa ennen nostoa, muualla yleensä 1 kerran riittää

Kotiuttaminen hidasta, voit joutua odottelemaan voittoja jopa 3 arkipäivää

Sivusto on välillä hieman sekava, joten selaaminen voi olla hankalaa 9. Reload - Paras kasino viikoittaiseen käteispalautukseen Plussat Tarjolla 10% kierrätysvapaa käteispalautus joka viikko

Kotiutukset luvataan pääsääntöisesti käsitellä 5–15 minuutissa

Tyylikäs ulkonäkö, ja käytettävyys huippuluokkaa Miinukset Uusien asiakkaiden harmiksi ei ollenkaan tervetulotarjousta

Voit voittaa yhdellä panoksella kilpailijoihin verrattuna vain 250 000 €

UKK-osio on suppeahko, joten tarpeellisia vastauksia ei kaikkia löydy 10. Barz - Paras kasino kolikkopelien ystäville Plussat Sopii erityisesti kolikkopelien ystäville laadukkaalla yli 1000 kolikkopelin valikoimalla

Neljä eri VIP-tasoa, jotka ovat tavoittelemisen arvoisia palkitsemiseltaan

Sivustolla on erikoisuutena “Pelaa pelejä sattumanvaraisesti” -ominaisuus, jossa sivusto arpoo pelin pelattavaksi Miinukset Maksimivoitoissa on määrätyt rajat, eli mitä tahansa summia ei ole mahdollista voittaa

Ei eroa kilpailijoista juurikaan, eli kaipaisi persoonallisuutta

Tietoa suomenkielisen asiakaspalvelun aukioloajoista ei löydettävissä 11. Huikee - Persoonallinen ja erottuva kokonaisuus Plussat Persoonalliset ja erittäin helppokäyttöiset sivut, joiden valikoimaan uppoutuu helposti

Asiakaspalvelu ammattitaitoinen ja nopea, saatavilla myös suomeksi

Vastuullisen pelaamisen osioon selkeästi panostettu, ja tarjolla on monenlaisia työkaluja Miinukset Suurimpia pelintarjoajia uupuu valikosta, esimerkiksi Yggdrasil ja Pragmatic Play puuttuvat

Ei tervetulotarjousta ja VIP-ohjelmaan pääsemiseksi vaaditaan todella paljon aktiivisuutta

Viikossa voi kotiuttaa maksimissaan 5000 €, mikä on usealle aika pieni määrä 12. Casoola - Paras kasino erottuvan ulkonäön vuoksi Plussat Minimissään 20 € ensitalletuksella saa 100 Ilmaiskierrosta suomalaisten suosikkipeliin Reactoonz

Erottuva ulkoasu hienolla, pelirobottien täyttämällä kuvituksella ja persoonallisella fontilla

Tuttujen ja turvallisten pelien lisäksi laaja valikoima myös uusia pelejä Miinukset Kotiutuksista joutuu pulittamaan suolaisen 2% käsittelymaksun

Chat-palvelu toimii ainoastaan sisäänkirjautuneena

Kampanjoita ei juurikaan tarjolla, eli lisäetuja jää kaipaamaan 13. Vauhti - Paras online-kasino lyhyimmällä rekisteröinti- ja nostoajalla Plussat Pelaamisen voi aloittaa vauhdikkaasti, sillä rekisteröitymistä ei tarvita

Myös kotiuttaminen sujuu sutjakkaasti, ja voitot ovat pankkitilillä jo 15 minuutin sisällä

Hyvää kasinopelien valikoimaa täydentämässä bingopelit, raaputusarvat sekä virtuaalisen urheilun pelit Miinukset Ei tervetulotarjousta tai muita Bonuksia

Suppeahko live kasinon valikoima, kaipaisi lisää pelejä täydentämään

Vastuullisen pelaamisen saralla parannettavaa, esimerkiksi tappiorajan asettaminen ei mahdollista 14. Wazamba - Paras kasino tervetulotarjoukselle Plussat Mahtipontinen tervetulotarjous 100% Bonus jopa 500 € asti sekä 200 Ilmaiskierrosta

Persoonallinen ja värikäs viidakkoa ja supersankareita yhdistävä teema

Runsas ja laadukas pelivalikoima kaikilta Suomi-pelaajien suosikkipelintarjoajilta Miinukset Turhan sekava käyttöjärjestelmä sekä sivusto, jota ajoittain hankala käyttää ja navigoida

Jackpot-pelien ystävien harmiksi kaikkia suurimpia jättipottislotteja ei valikoimasta löydy

Curacaon lisenssin alaisuudessa toimiva kasino, eli voitoista joutuu pulittamaan veroja 15. Nucleon - Paras kasino laboratoriolle täynnä bonuksia Plussat Monipuolinen valikoima kasinopelejä, live kasinoa sekä vedonlyöntiä

Hauska laboratorio teema, joka kannattelee mukavasti koko sivuston läpi

Runsaasti erilaisia talletusbonuksia vauhdittamaan pelihetkiä Miinukset Tervetuliaistarjouksen kohdalla sekä talletus että Bonus tulee kierrättää 50-kertaisesti

Vaatii rekisteröitymisen, mikä hidastaa hieman peleille pääsyä

Sivusto vain osittain suomennettu, jonka vuoksi vaikuttaa keskeneräiseltä 16. Sportaza - Vedonlyöjän peliparatiisi Plussat Kaiken kattava vedonlyöntivalikoima tarjoaa kertoimia urheiluun lajissa kuin lajissa

Vedonlyönnissä tervetulotarjous 100% Bonus 200 € asti ainoastaan 5-kertaisella kierrätyksellä

Maksaminen mahdollista myös virtuaalivaluutalla, kuten Bitcoineilla Miinukset Kasinon Bonuksen joutuu kierrättämään 35-kertaisesti ja Ilmaiskierroksista saadut voitot jopa 40-kertaisesti

Kategorioita voisi olla enemmän esillä, esimerkiksi Megaways-pelit joutuu etsimään itse

Bonustarjonta kaipaisi täydennystä, sillä jatkuvia etuja ei pelaajille ole luvassa 17. Simppeli - Paras kasino yksinkertaisuuden ja toiminnallisuuden vuoksi Plussat Pelit saa mukavasti käyntiin 100% Bonuksella 500 € asti kolmelle ensimmäiselle talletukselle

Sivusto on yksinkertainen - rekisteröitymistä ei tarvita, ja ulkoasu on kivan pelkistetty

Jopa yli 100 pelintarjoajaa, joka takaa että pelattavaa riittää joka lähtöön Miinukset Kotiutukset hitaita silloin, jos tarvitaan manuaalista tarkistusta

Mobiililla käyttökokemus takkuilee hieman, eikä vaikuta täysin mobiiliin optimoidulta

Suomi-asiakaspalvelu ei ruuhka-aikoina ja öisin saatavilla 18. Casinia - Mahtava bonuskattaus erityisesti vedonlyönnissä Plussat Huikea yli 4000 pelin valikoima kasinolla, live kasinolla sekä vedonlyönnissä

Suomenkielinen sivusto asiakaspalvelua myöten, ei ikäviä käännösvirheitä

Todella paljon Bonuksia erityisesti vedonlyönnin puolella Miinukset Varsinkin tietokoneella sivusto hieman sekava, sillä sivupalkki on häiritsevästi tiellä

Bonukset saa lunastettua vain asiakaspalveluun yhteyttä ottamalla

Alimmalla VIP-tasolla voittoja saa kotiuttaa ainoastaan 500 € päivässä 19. 5Gringos - Paras kasino pelintarjoajille Plussat Kilpailijoista erottuva hauska meksikolainen teema

Viisi erilaista tervetulotarjousta, joista saa valita mieleisen

Todella suuri pelivalikoima yli 200 pelintarjoajan toimesta Miinukset Sivusto on varsinkin alkuun todella sekava käyttää

Ilmaiskierrosten voitoissa jopa 40-kertainen kierrätysvaatimus

Vastuullisuus takkuaa, sillä pelirajoja ei ole ollenkaan tarjolla 20. Yoyo Casino - Sutjakkaat rahansiirrot Plussat Ensitallettajat saavat 100% Bonusta 500 € asti ja 200 Ilmaiskierrosta

Chatin ja sähköpostin lisäksi tarjolla suomalainen puhelinpalvelu

Ei rekisteröintiä, eli pelaaminen ja rahansiirrot onnistuvat nopeasti Miinukset Kehno suomennus vaikuttaa käännöstyökalun käsialalta

Sivuston ulkoasu hieman liian sekava ja hankala

Ei ollenkaan suosittuja Megaways-pelejä tarjolla 21. Boaboa - Tropiikissa useita eri maksutapoja Plussat Paljon vaihtelevia kampanjoita ja tarjouksia

Hauska tropiikkinen tunnelma kuvituksessa ympäri sivuston

Vaikka kyseessä on pikakasino, on tarjolla useita maksutapoja Miinukset Pelitilin saldo ei ole näkyvissä esimerkiksi kotiuttaessa

Minkäänlaisia pelirajoja ei ole mahdollista asettaa

Uskollisuusohjelma ei vaikuta kovin palkitsevalta 22. Cadoola - Paras kasino moniosaiseen tervetulotarjoukseen Plussat Neliosainen tervetulotarjous - jopa 800 € Bonusta + 250 Ilmaiskierrosta

Live kasinolla myös suomenkielinen rulettipöytä

Loistava yli 1000 pelin valikoima Miinukset Ulkoasu tökkii vähän, esimerkiksi fontit liian isot

Live chatissa ei palvelua suomenkielellä ollenkaan

Parhaimmat Jackpot-pelit puuttuvat valikoimasta 23. Cadabrus - Runsaasti erilaisia Bonuksia Plussat Runsaasti Bonuksia, joita tarjoillaan myös live kasinon puolella

Valikoimassa miltei 400 erilaista Jackpot-peliä

Kotiuttaminen sujuu nopeasti, ja maksuvaihtoehtoja on monta Miinukset Liian sekasortoinen ja hieman lapsellinen ulkoasu

Pelejä ei voi kokeilla demotilassa leikkirahalla

Asiakaspalvelu ei ole aina saatavilla suomeksi Parhaat nettikasinot - Kuinka me ne valitsimme ? Pelivalikoima Meidän mielestämme parhaimpiin kokemuksiin nettikasinoilla kuuluu ennen kaikkea tarpeeksi hyvä pelivalikoima, sillä pelaaminenhan on se pääasia. Pelien määrä riippuu hyvin paljon esimerkiksi siitä, tarjotaanko sivustolla pelkkiä kolikkopelejä, vai kuuluuko valikoimaan myös pöytäpelit, live kasino sekä vedonlyönti tai muita pelejä. Bonukset ja maksutavat Tämän jälkeen päästään siihen, miten pelaaminen päästään aloittamaan. Tarvitaanko rekisteröintiä, mitä eri maksutapoja on tarjolla ja niin edelleen. Monille suomalaisille pelaajille on tärkeää, että ensitalletuksella saa lunastettua tervetulotarjouksen, ja tämä muiden Bonusten ohella on myös meille tärkeä asia huomioida mukaan lukien Bonusten kierrätysvaatimukset. Ei riitä, että raha siirtyy nopeasti pelitilille, sillä onnistunut voittojen kotiuttaminen on vielä tärkeämpää. Maksuntarjoajien käsittelyajoista nettikasinot eivät ole vastuussa, mutta joskus nettikasinoilla voi olla omatkin aikansa käsitellä rahansiirtoja. Mobiili Yhteensopivuus Mobiiliyhteensopivuuden korkea pistemäärä liittyy alustan helppokäyttöisyyteen matkapuhelimessa, siihen, että kaikki vaihtoehdot ovat käytettävissä ja näyttö on mukautettu matkapuhelimiin. Lisäksi valitsemme minkä pelin tahansa, voimme pelata sitä matkapuhelimeltamme ja missä tahansa. Ulkonäkö ja toimivuus Kokonaisvaltaiseen kokemukseen vaikuttavat kaikki alkumetreiltä asti: miltä nettikasino näyttää ensimmäisen kerran sinne klikatessa, onko sivusto helppokäyttöinen, onko pelit jaoteltu selkeästi kategorioihin, onko kaikki tieto helposti löydettävissä ja pelittääkö sivusto heti ensi selaamisella. Parhaat nettikasinot: Usein kysytyt kysymykset Onko minun turvallista pelata ulkomaisilla nettikasinoilla? Jokainen lisenssillä varustettu nettikasino on tae siitä, että pelaaminen on turvallista ja luotettavaa. Valtaosa nettikasinoista kuuluu joko Maltan MGA:n tai Curacaon lisenssin alle, ja näillä nettikasinoilla pelaaminen on taatusti turvallista. Voinko pelata nettikasinoilla ilman rekisteröitymistä? Jotkut nettikasinot vaativat rekisteröitymisen, mutta yhä useampi nettikasino mahdollistaa pelaamisen vain verkkopankkitunnuksilla kirjautuessa. Tällöin kyseessä on Pay N Play, eli maksa ja pelaa -kasino, jolloin teet talletuksen ja pääset suoraan pelaamaan ilman ylimääräistä lomakkeiden täyttämistä. Saavatko uudet asiakkaat nettikasinoilta bonuksia? Valtaosa nettikasinoista tarjoaa ensimmäistä kertaa tallettaville pelaajille toinen toistaan maukkaampia bonuksia. Nämä voivat olla talletusbonuksia, joissa saat esimerkiksi 100% bonuksen 100 euroon asti. Jos talletat vaikka 20 euroa, saat kaupan päälle 20 euroa bonusrahaa. Monet nettikasinot tarjoavat uusille asiakkailleen myös ilmaiskierroksia. Joudunko maksamaan voitoistani veroja? Tämä riippuu täysin kasinosta, jolla pelaat. Jos nettikasinolla on MGA:n lisenssi, ovat voittosi verovapaat. Jos taas sivusto kuuluu esimerkiksi Curacaon lisenssin alle, saatat joutua maksamaan veroja voitoistasi. Kuinka paljon voin kotiuttaa kerrallaan? Kotiutusten määrä on täysin kasinokohtaista. Useimmilta nettikasinoilta voit kotiuttaa minimissään 20 euroa, kun taas jotkut kasinot mahdollistavat jopa 10 euron minimikotiutukset. Kasinot voivat asettaa myös päivä-, viikko-, tai kuukausikohtaisia ylärajoja kotiutuksille. Ovatko kasinopelit luotettavia? Kasinopelit perustuvat täysin sattumaan, ja jokainen pelikierros on itsenäinen riippumatta mitä edellisellä pelikierroksella on käynyt. Peleissä on käytössä satunnaisgeneraattori, joka algoritmin avulla mahdollistaa, että palautusprosentti peleissä on lähes 100%. Miksi nettikasino pyytää minua lähettämään dokumentteja? Nettikasinot joutuvat varmistamaan asiakkaidensa henkilöllisyyden taatakseen turvallisen pelaamisen kaikille. Dokumenteilla on tarkoitus todistaa, että olet kuka sanot olevasi. Perinteisesti tähän tarkoitukseen kysytään henkilöllisyystodistusta, talouslaskua tai muuta virallista kirjettä osoitteen vahvistamiseksi, sekä esimerkiksi kuvaa tiliotteesta jotta saadaan varmuus, että pankkitili on sinun. Tästä ei kannata olla kuitenkaan huolissaan, sillä dokumentteja säilytetään GDPR mukaisesti tarkoin suojelluilla palvelimilla, eikä kolmansilla osapuolilla ole pääsyä henkilötietoihisi. Pelitilin vahvistamiseksi dokumentteja kysytään jossain vaiheessa kaikilta, ja tämä tapahtuu täysin lisenssien vaatimusten ja turvallisuuden mukaisesti. Kuinka saan pelitilini suljettua? Jos pelitilin sulkeminen ei onnistu oman pelitilisi kautta, on varmin tapa tilin sulkemiseksi kääntyä asiakaspalvelun puoleen. Monet nettikasinot operoivat samojen firmojen alla, ja jos sinulla on useampi pelitili saman konsernin sisällä, onnistuu kaikkien konsernin sisällä olevien pelitilisi sulkeminen yleensä samalla aikaa asiakaspalvelusta pyytämällä. Voinko tehdä useamman pelitilin yhdelle sivustolle? Lähes poikkeuksetta nettikasinoilla on kiellettyä, että pelitilejä saisi olla useampi per asiakas. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että tervetulobonukset ovat ainoastaan uusille asiakkaille sallittuja, eikä olisi reilua, että yksi ihminen saisi hyödynnettyä sivuston tervetulotarjouksen useammin kuin kerran. Mistä saan tietoa vastuullisesta pelaamisesta? Kaikilla vastuullisilla nettikasinoilla on tarjolla erikseen sivu vastuulliseen pelaamiseen liittyen. Näillä sivuilla annetaan ohjeita muun muassa talletusrajojen tai pelitauon asettamiseksi, sekä hyödyllisiä keinoja ja linkkejä peliongelman tunnistamiseksi. Vastuullinen pelaaminen -välilehti löytyy yleensä kunkin sivuston alapalkista. 