Cele mai bune site-uri de ruleta online din Romania: Jocuri de Ruleta Live

Te-ai întrebat vreodată ce site are cea mai bună ruletă online românească? Am găsit noi răspunsul pentru tine! Întâi am făcut niște cercetări, iar acum îți aducem pe tavă cele mai bune cazinouri online România care au jocuri cu ruletă.

Pe locul #1 este NetBet, cel mai bun site cu ruletă online din România. Ruletele NetBet au fost dezvoltate de Evolution Gaming și sunt o versiune unică a jocului. Cei mai buni dealeri români prezintă sesiunile live într-un streaming neîntrerupt.

Să vedem care sunt cele mai bune cazinouri online România pentru jocurile de ruletă!

Cele mai bune site-uri cu ruleta online in Romania

NetBet - cel mai bun site cu jocuri de ruletă online per total.

- cel mai bun site cu jocuri de ruletă online per total. Betano - cea mai bună aplicație pentru ruleta online.

- cea mai bună aplicație pentru ruleta online. Magic Jackpot - cele mai bune jocuri de ruletă online Evolution Gaming.

- cele mai bune jocuri de ruletă online Evolution Gaming. 888 - cele mai bune jocuri de ruletă online cu mize mici.

- cele mai bune jocuri de ruletă online cu mize mici. Superbet - cele mai bune metode de plata la ruleta online.

- cele mai bune metode de plata la ruleta online. Favbet - cele mai bune jocuri de ruletă online Pragmatic Play.

- cele mai bune jocuri de ruletă online Pragmatic Play. Mozzart - cele mai bune promoții Drops & Wins la ruleta online.

- cele mai bune promoții Drops & Wins la ruleta online. Mr Bit - cea mai bună interfață.

- cea mai bună interfață. Unibet - cei mai buni dealeri la ruletă online.

- cei mai buni dealeri la ruletă online. Publicwin - cea mai bună ruletă franceză.

1. NetBet - cea mai buna ruleta online romaneasca

Pro:

Ruleta online dezvoltată de Evolution Gaming

Streaming live din mai multe unghiuri

Metode de depunere diverse și rapide

Crupieri vorbitori de limba română

Aplicație mobilă pentru Android și iOS.

Contra:

Un singur furnizor de mese de ruletă live.

NetBet ocupă primul loc la ruletă online mulțumită calității meselor și funcționalității pe mobil. NetBet Roulette, una dintre cele mai populare variații de ruletă online de pe site, este dezvoltată de Evolution Gaming.

Acest soft asigură o calitate maximă de streaming live a jocului din mai multe unghiuri. Mizele încep de la 0,50 RON, deci sunt accesibile pentru toată lumea! Aplicația NetBet îți dă ocazia să joci de oriunde, la orice oră. Gata cu restricțiile de timp și locație!

Celelalte mese sunt Roulette (Pragmatic Play), Live Atom Roulette (Skywind) și Roulette A03 (Skywind). Regulile jocului de ruletă live sunt ușor de înțeles, fiind exact ca la un cazino terestru.

Jocuri de ruletă online - 4.9/5

NetBet pune accentul pe calitatea meselor de ruletă online, chiar dacă nu sunt foarte numeroase. Evolution Gaming, Skywind și Pragmatic sunt furnizorii care au mese la care poți juca.

Acestea sunt unice față de alte jocuri de ruletă datorită faptului că jocurile sunt înregistrate din mai multe unghiuri iar streamingul este neîntrerupt și de cea mai înaltă calitate. NetBet păstrează standardul și pe versiunea pentru mobil și tabletă.

Compatibilitate pe mobil - 5/5

Aplicația NetBet este compatibilă atât cu dispozitivele Android cât și cu cele iOS. Asta înseamnă că poți să te bucuri de jocurile de ruletă online fără întreruperi, de oriunde. Interfața este prietenoasă și păstrează tematica plăcută a site-ului din browser.

Metode de plată - 5/5

Ai toate metodele de plată pe care ți le poți dori la acest cazino online: Card bancar, PaySafeCard, OktoCash, portofele electronice, Wire Transfer, Apple Pay.

Nici retragerile nu se lasă mai prejos, aproape fiecare metodă de plată folosită la depunere este valabilă și pentru retragere. Perioadele de procesare pentru ambele tipuri de plăți sunt minime și multe depuneri sunt procesate pe loc.

Înscrie-te la NetBet și joacă cea mai bună ruletă online!

2. Betano - cele mai bune jocuri de ruleta online pe mobil

Pro:

24 jocuri de ruletă online

Mize de pariere flexibile

Diverse versiuni de ruletă

Poți testa gratuit jocurile

Aplicație mobilă pentru Android și iOS.

Contra:

Streamingul live nu are mereu calitatea maximă

Nu toți dealerii sunt vorbitori de limba română.

Betano are cea mai bună aplicație mobilă pentru jocurile de ruletă live, fiind aerisită și responsivă. Așa poți profita de oriunde de una dintre cele 24 mese.

Dacă nu ești hotărât ce ruletă online vrei să joci, poți urmări sesiunile de joc fără să pariezi. Poți alege între ruleta europeană, ruleta franceză și ruleta americană.

Mizele de pariere minime variază de la 0,50 RON pentru Mega Roulette până la 5 RON, la Grand Casino Roulette. Mesele de ruletă sunt diverse - acestea încep de la ruleta clasică și Speed Roulette până la Live Atom Roulette.

Dacă nu ai foarte mult timp la dispoziție, joacă Speed Roulette, unde o rundă durează circa 25 secunde!

Jocuri de ruletă online - 5/5

Betano are multe opțiuni de ruletă online care includ și câteva mese exclusive cazinoului. Poți să optezi pentru american roulette, ruleta europeană, ruleta franceză, lightning roulette sau auto roulette.

Acestea nu sunt toate posibilitățile, ci doar câteva pe care le-am considerat bune de menționat. Producătorii de top sunt iSoftBet, Real Dealer, Playtech, Evolution Gaming și nu numai.

Compatibilitate pe mobil - 5/5

Betano este cel mai bun cazino românesc pentru ruletă online de pe mobil. Aplicația mobilă este aerisită și responsivă, deci nu vei avea probleme cu încărcarea jocului atâta timp cât ai o conexiune mobilă stabilă.

Indiferent unde ești, poți să pariezi la o mulțime de mese de ruletă online!

Metode de plată 4.8/5

Nici Betano nu se lasă mai prejos când vorbim de metodele de plată. Poți să faci depuneri cu ajutorul cardului bancar, Paysafecard, portofelul electronic, Betano Cash sau Apple Pay.

Metodele de retragere sunt puțin mai restrânse față de Netbet - îți poți retrage câștigurile prin card bancar, Paysafecard sau portofel electronic.

Intră în joc oricând și de oriunde cu Betano!

3. Magic Jackpot - cele mai bune jocuri de ruleta online Evolution Gaming

Pro:

5 mese de ruletă live

Mize flexibile

Jocuri de ruletă dezvoltate de Evolution Gaming.

Contra:

Un singur furnizor de mese de ruletă live

Aplicație mobilă indisponibilă.

Toate mesele de ruletă online Magic Jackpot sunt dezvoltate de Evolution Gaming. Asta înseamnă că ai parte de o experiență de top indiferent de alegerea pe care o faci.

Ai la dispoziție atât mese de ruletă cu dealer real cât și mese precum Bucharest Auto-Roulette. Acolo ruleta se învârte automat, deci nu este nevoie de un dealer.

La capitolul mize de pariere, acestea variază mai mult decât la site-urile de mai sus. Spre exemplu, miza minimă la Superbet Roulette este de 2,50 RON în timp ce la Grand Casino Roulette este de 25 RON.

Spre deosebire de Magic Jackpot, la Netbet mizele la ruleta online încep de la 0,50 RON.

Jocuri de ruletă online - 5/5

Magic Jackpot este perfect pentru tine dacă ești loial calității meselor Evolution Gaming. Nu ai la fel de multe mese de ruletă online ca la Betano, dar cele disponibile sunt cu siguranță de top.

Mizele sunt flexibile: miza minimă este de 2,50 RON la Superbet Roulette, 12,50 RON la Bucharest Roulette și 25 RON la Grand Casino Roulette.

Dacă te întrebi de ce ai Superbet Roulette la Magic Jackpot, este pentru că acest cazino online românesc este parte din Superbet.

Compatibilitate pe mobil - 4.5/5

Dacă vrei să joci ruletă online de pe dispozitivul mobil trebuie să accesezi website-ul din browser. Asta pentru că Magic Jackpot încă nu are o aplicație mobilă, lucru care poate nu este preferabil.

Versiunea mobilă a site-ului este aerisită și se mișcă rapid, deci lipsa aplicației nu este neapărat un minus atât de mare.

Metode de plată - 4.8/5

Metodele de plată la acest cazino online românesc sunt cardul bancar, Paysafecard și portofelele electronice. Sunt ceva mai puține decât ale competitorilor ca Netbet, unde ai mai multă flexibilitate. Totuși, nu lipsește nici o metodă de plată esențială pentru jucătorii de ruletă online.

Joacă ruleta online Evolution Gaming la Magic Jackpot!

4. 888 Casino - cele mai bune jocuri de ruleta online cu mize mici

Pro:

23 mese de ruletă online

Mize începând cu 0,50 RON

Aplicație mobilă pentru Android și iOS.

Contra:

Nu toți dealerii vorbesc limba română

Interfața este puțin demodată în browser.

Dacă nu vrei să spargi pușculița, joacă la 888 jocuri de ruletă online cu mize minime mici! Aici mizele minime variază între 0,50 RON și 5 RON. Deci, mesele acestea sunt perfecte dacă vrei să-ți perfecționezi strategia de joc.

Ai de ales între mai multe tipuri de ruletă online. Poți opta pentru o masă cu dealer, speed roulette sau auto online roulette. La toate mesele poți vedea care au fost ultimele 5 numere câștigătoare.

Jocuri de ruletă online - 4.9/5

Poți să-ți perfecționezi strategiile fără să scoți prea mult din buzunar la una din multele mese de ruletă online 888! Chiar dacă nu ai atâtea versiuni de ruletă ca la Betano, spre exemplu, variațiile populare nu lipsesc.

Un plus major este faptul că poți să pui pariuri pe mize extrem de mici! Limita minimă la multe mese este de numai 0,50 RON!

Compatibilitate pe mobil - 5/5

N-ai nicio grijă dacă vrei să pariezi de oriunde datorită aplicației 888 Casino! Disponibilă atât pentru Android cât și pentru iOS, aplicația are un design aerisit și intuitiv. Poți să participi la orice sesiune de ruletă online, direct de pe micul ecran.

Metode de plată - 4.7/5

Ai opțiunile de bază pentru depuneri și retrageri: Cardul bancar, Paysafecard, Apple Pay, Trustly, Skrill și Neteller. Cazinoul online are toate metodele de plată esențiale pentru jucători.

888 Casino - pariază pe cele mai mici mize la ruletă online!

5. Superbet - cele mai bune metode de plata la ruleta online

Pro:

6 jocuri de ruletă

Mize minime începând cu mai puțin de un leu;

Aplicație mobilă pentru Android și iOS.

Contra:

Puțini furnizori de jocuri cu ruletă online

Nu sunt disponibile toate versiunile de ruletă online.

La superbet poți face o depunere pentru pariuri la ruletă online direct cu cardul Revolut, prin portofel electronic sau chiar și TopPay. Dacă vrei să faci o depunere din mers, fă-o prin PaySafeCard! Jocurile de ruletă online au mize minime între 0,50 RON și 5 RON.

Poți să pariezi la Grand Casino Roulette, Superbet Roulette și Bucharest Roulette. Dacă vrei ca lucrurile să meargă mai repede, încearcă Auto-Roulette sau Auto Lightning Roulette. Specialitatea casei este Superbet Lightning Roulette, cu pariu minim de 0,50 RON!

Jocuri de ruletă online - 4.8/5

Superbet are 6 mese de ruletă online, dintre care două dintre ele sunt de tip auto roulette. Mizele de pariere minime sunt excelente.

Acestea variază între 0,50 și 5 RON. Dacă arunci o privire sub titlul fiecărei mese de joc, poți să vezi care au fost ultimele numere câștigătoare.

Compatibilitate pe mobil - 4.9/5

Aplicația Superbet este compatibilă cu toate dispozitivele, deci poți lua ruleta online oriunde cu tine! Aceasta nu are o dimensiune foarte mare, este vorba doar de vreo 100 MB. În cazul în care preferi să accesezi Superbet de pe browser, lucrurile se mișcă la fel de fluid și acolo.

Metode de plată - 5/5

Atât metodele de plată esențiale cât și cele mai rar folosite de jucători sunt disponibile la acest cazino online românesc. Cardul bancar, portofel electronic, Paysafecard, A-bon, Okto Cash și transferul bancar sunt opțiunile pe care le ai la îndemână.

Desigur, poți să optezi și pentru depunerile în bani cash. Îți recomandăm depunerile și retragerile online pentru că acestea sunt foarte rapide. Depunerile, spre exemplu, sunt întotdeauna disponibile imediat.

Alătură-te Superbet și fă depuneri instante pentru ruleta online!

Cum alegi cea mai buna ruleta online la cazinouri românești

Jocurile de ruletă oferite

Primul lucru pe care trebuie să îl ai în vedere este selecția de jocuri de ruletă online. Dacă deja știi care sunt mesele tale favorite, atunci poți să cauți direct un cazino românesc care le are în colecție.

Dacă nu, poate un cazino online cu mai multe mese este mai potrivit pentru tine. Așa poți să testezi mai multe feluri de ruletă online și să vezi care îți place mai mult. Spre exemplu, Betano are 23 mese de ruletă online.

Metodele de plată

Cum îți place să faci depuneri și retrageri? Plățile sunt un aspect important atunci când alegi din lista de cazinouri online România.

Cele mai populare metode de plată sunt cardul bancar, portofelul electronic și, pentru depuneri, PaySafeCard. Unele cazinouri oferă totuși metode și mai comode de plată, precum Apple Pay la NetBet.

Mizele minime și maxime

Depinde de preferințele tale dacă vrei să pariezi pe sume mai mari sau mai mici. Este important să alegi miza în funcție și de experiența ta ca jucător. Poți să devii mai experimentat chiar jucând pe mize mici la unul dintre cazinourile recomandate de noi!

Licența ONJN

În ultimul rând, asigură-te că alegi un cazino licențiat ONJN. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc autorizează și monitorizează platformele de jocuri de noroc online, implementează politici de joc responsabil, asigură protecția consumatorilor și previne activitățile ilegale.

Poți să vezi dacă un cazino online românesc este licențiat ONJN dacă te uiți pe site-ul oficial al Oficiului. De obicei, cazinourile au numărul licenței afișat chiar pe site.

Toate cazinourile pe care le recomandăm noi sunt licențiate ONJN, deci siguranța și legalitatea lor nu pot fi contestate. Nu trebuie să ai griji față de cazinourile promovate aici, dar dacă vrei să încerci un cazino online pe care nu l-ai văzut la noi, e bine să te asiguri!

Intrebari frecvente despre ruleta la cazinouri online Romania

Cum aleg un cazino romanesc cu jocuri de ruleta online?

Trebuie să te orientezi în funcție de preferințele tale. În primul rând, alege un cazino online care are în secțiunea Live Casino mesele de ruletă care te interesează. Acestea pot fi cu dealer sau fără, depinde ce preferi tu.

Cum incep sa pariez la ruleta online?

Te sfătuim să arunci întâi o privire. Vezi pe ce mize pariază alți jucători și cum se desfășoară jocul fără să te implici. Jocurile de ruletă gratis sunt și ele o opțiune bună. De asemenea, începe cu mize mici până înțelegi parcursul jocului și îți dezvolți o strategie preferată.

Aici ai un avantaj dacă alegi cazinourile cu ruletă online care au mize minime mici. Spre exemplu, 888 Casino are cele mai mici mize dintre cazinourile online românești. Poți să începi să pariezi chiar și cu mâini de 0,50 RON. Gândește-te, este mai puțin de un leu!

Cu ce diferă ruleta online față de cea din cazinourile terestre?

Pe scurt, răspunsul este confortul. Jocul în sine este același în ambele cazuri. În schimb, la un cazino online joci la orice oră, de oriunde, fără restricții. De asemenea, mizele sunt și ele mult mai mici față de cazinourile terestre.

Mesele de la aceste cazinouri permit pariurile din partea unui număr foarte mare de jucători, deci niciodată nu va trebui să aștepți!

În plus, aplicațiile mobile casino te lasă să urmărești jocuri de ruletă și să pariezi indiferent de oră sau locație. Acesta este un avantaj major față de cazinourile terestre, care au ore de funcționare limitate.

Pot rula bonusul de bun venit la jocuri de ruleta online?

Depinde de cazino, dar răspunsul general este nu. Majoritatea cazinourilor oferă bonusuri în rotiri gratuite, bani bonus și pariuri gratis pentru secțiunea sport. Pentru a rula bonusul, trebuie să verifici termenii și condițiile și să vezi la ce jocuri poți face asta.

În cazurile în care poți rula bonusul la ruletă online, cerința este de obicei dublă sau triplă față de jocurile tip slot. Deci, dacă un casino bonus trebuie rulat de X30 la păcănele, la mesele live probabil cerința este de X60 sau chiar mai mult.

Ca regulă generală, cea mai bună opțiune este să-ți rulezi bonusul la sloturi online.

Ce tipuri de pariuri pot plasa la ruleta online?

Sunt două tipuri de pariuri la ruletă, adică pariuri interioare și exterioare. Pariurile interioare sunt bazate direct pe numere. În schimb, pariurile exterioare sunt puțin mai complexe: roșu/negru, par/impar, 1-18/19-36.

Un exemplu de pariu interior este pariul pe un singur număr, adică straight. Sunt 37 numere într-o ruletă de tip european deci șansa de câștig este 1/37. Mai sunt și alte strategii: Poți să pariezi și pe două sau trei numere vecine pe tabla de joc.

Atenție! Ordinea numerelor pe tabla de joc nu coincide cu cea de pe ruletă.

Pariurile exterioare sunt mai potrivite pentru tine dacă vrei să te familiarizezi cu jocul de ruletă online. Pariurile exterioare au o cotă mai mică decât cele interioare: dacă pariezi pe par/impar, vei avea cotă de 2 (șanse 50/50). Pariurile interioare, în schimb, au miza X36. Dacă ai încredere maximă în intuiția ta, fă un pariu interior!

Care este diferența dintre tipurile de ruletă online?

Ruleta americană și ruleta europeană funcționează pe același set de reguli, diferența este făcută de apariția dublului zero (00) la ruleta americană. În cazul ruletei europene, avantajul cazinoului este de 2,70%.

Când apare dublu zero, avantajul cazinoului crește la 5,26%. La cele mai bune cazinouri românești cu ruletă online găsești, de regulă, ambele variații de jocuri de ruletă. Diferența afectează șansele de câștig pe care le ai ai.

Ruleta franceză și ruleta europeană sunt aproape la fel, cu o singură excepție. Tabla de pariere a ruletei franceze diferă subtil față de cea europeană. Aici nu rămâne decât la latitudinea ta ce joc de ruletă online alegi!

Ai văzut în recenziile de mai sus și variata Speed Roulette. Este o versiune a jocului normal de ruletă online în care rundele de joc sunt foarte scurte. O rundă durează în jur de 25 secunde.

Comparații între cazinouri online Romania cu ruleta online

Dacă nu ești încă hotărât la ce cazino să joci ruletă online, lasă-ne să te ajutăm! Am făcut aici un scurt rezumat pentru fiecare cazino unde am punctat cele mai importante aspecte. Așa poți să te orientezi mai ușor fără să te pierzi în detalii.

Cazino NetBet: Ruleta online la Netbet este dezvoltată exclusiv de Evolution Gaming, deci asigură o calitate de top pentru orice joc. Deși sunt doar 4 mese de ruletă live, cantitatea redusă este compensată prin calitate în toate unghiurile.

Poți să pariezi oricând și de oriunde prin aplicația Netbet iar la fel de comode sunt și depunerile. Dacă ești pe fugă, n-ai nevoie decât un minut să faci o depunere cu Apple Pay!

Cazino Betano: 24 mese de ruletă online te așteaptă la Betano, de pe PC sau de pe mobil! Cu o mulțime de opțiuni de ruletă, de la cea cu dealer până la auto-roulette, nu te vei plictisi prea curând. În plus, îți poți perfecționa strategia de joc urmărind alți jucători.

Spre deosebire de Netbet, la Betano s-ar putea să nu ai parte de calitatea maximă a streamingului. Varietatea opțiunilor pune acest cazino online românesc pe locul 2 în alegerile noastre.

Cazino Magic Jackpot: Dacă îți plac jocurile de ruletă de la Evolution Gaming, Magic Jackpot este specializat pe acestea. Ai 5 mese de ruletă online la care poți paria iar Bucharest Auto-Roulette se află printre ele.

Dacă vrei să pariezi pe sume ceva mai mari, poți face asta la una dintre mesele unde miza minimă este de 25 RON.

Cazino 888: Cel mai bun cazino online unde poți paria la ruletă online pe mize mici este 888 Casino, cu mize minime de 0,50 RON. Ai 23 mese de ruletă din care poți alege, deci nu sunt probleme când vine vorba de varietate.

Dacă vrei să-ți perfecționezi strategiile, pariurile pe 0,50 RON pot să-ți fie de ajutor.

Cazino Superbet: Dacă vrei să te pui la o masă de ruletă online dar n-ai destule fonduri să pariezi, la Superbet poți face un depozit în doar câteva secunde. Poți să faci depuneri din mers cu PaySafeCard sau să apelezi la TopPay, Revolut, Skrill sau Neteller.

Șase mese de ruletă așteaptă să fie testate de tine în orice moment!

Cum îți faci cont la un cazino cu jocuri de ruleta online

Înregistrarea la un site cu ruletă online este aproape identică de fiecare dată. Vom lua ca exemplu prima noastră alegere în lista de cazinouri online România - Netbet. Ține minte că s-ar putea să fie niște diferențe de la site la site, dar esențialul este același. Iată care sunt pașii:

Intra pe site și inregistreaza-te

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să accesezi site-ul NetBet.

Bannerul din partea de sus a paginii arată ofertele promoționale, bonusurile de bun venit și are integrat butonul de ”Înregistrare”. Sau poți să dai click pe ”Conectare”, în partea dreaptă a ecranului. Apoi, dă click pe ”Înregistrează-te acum”.

Introdu datele cerute

Acum trebuie să alegi țara în care locuiești, în cazul de față România. Apoi dă click pe ”Începe înregistrarea”. Următoarele lucruri care trebuie să le introduci sunt emailul, parola și să confirmi parola.

Apoi ți se cer datele personale ca sexul, numele și prenumele așa cum apar în buletin, un nume de utilizator și data nașterii. La final, nu mai trebuie decât să introduci datele de contact și să revendici bonusul, dacă dorești.

Verifica-ti emailul

Este foarte important să ai mailul verificat fiindcă acesta este necesar pentru a-ți valida contul. Trebuie să intri în căsuța ta de mail și să urmezi instrucțiunile.

Dacă nu îl găsești, e posibil ca acesta să fi ajuns în Spam, deci verifică și acolo! Dar, dacă nu se află nici acolo, asigură-te că ai introdus adresa corectă.

Fă o depunere și joaca ruleta online!

Odată ce treci prin toți pașii de înregistrare, nu mai trebuie decât să faci o depunere! Fiindcă ai multe opțiuni de plată, nu o să aștepți prea mult pentru ca fondurile să apară în cont. De acolo, poți să te duci direct la Cazino Live și să joci ruletă online!

Roșie sau neagra? Plasează acum pariul castigator!

Ruleta online este obligatorie în lista oricărui cazino online românesc care se respectă. Și asta nu fără motiv! Poți să te simți chiar ca la un cazino fizic de oriunde, la orice oră.

Indiferent dacă ești deja pasionat de ruletă sau abia a început să te intereseze jocul, acum ai cele mai bune cazinouri românești la un click distanță. Alege oricare dintre cazinourile online românești recomandate de noi și vezi dacă îți surâde norocul la ruleta online!

Netbet este prima noastră alegere, dar rămâne la latitudinea ta dacă este cazinoul potrivit pentru tine sau nu. În caz că nu, citește recomandările noastre și cu siguranță o să găsești platforma perfectă pentru tine.

AVERTISMENT: Informațiile de pe acest site sunt prezentate numai în scop de divertisment.Dacă joci la cazinouri online sau pe site-uri de pariuri, trebuie să știi că jocurile de noroc implică anumite riscuri.

Deși verificăm cu atenție site-urile de jocuri de noroc,îți recomandăm să consulți și legislația în vigoare înainte să joci online. Ca să accesezi și să folosești site-urile de jocuri de noroc și ghidurile pe care le publică trebuie să ai minim 18 ani.