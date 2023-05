Vave Casino Pregled Hrvatska: Vave Casino & Sport Bonusi, Registracija i Recenzija

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and do not reflect the same of WRTV.

Dobrodošli u Vave casino - kripto kockarnicu budućnosti! Ova jedinstvena platforma omogućuje ti da uživaš u igrama i klađenju na više od 30 sportova, uključujući popularna natjecanja poput Lige prvaka, NBA, NHL i Grand Slama. Vave casino također nudi više od 6.000 igara, a svaka igra je dostupna i u demo verziji kako bi mogao/la isprobati igru prije nego što uložiš pravi novac. Pročitaj naš Vave Casino hrvatski pregled i saznaj više. Prednosti Vave Casina HR: Kripto kockarnica s više od 6.000 igara i preko 30 sportova za klađenje

Podržava demo verziju za svaku igru ​​na raspolaganju

Biblioteka igara se konstantno ažurira

Korištenje kriptovaluta je preferirana opcija

Možete kupiti kripto direktno na stranici putem Visa ili Mastercard

Prijateljski i udoban chat uživo na web stranici Nedostatci Vave Casina HR: Relativno nov casino

Stranica nije prevedena na hrvatski Najbolji Vave Casino Bonusi za Hrvatske Igrače: Kazino bonus dobrodošlice - 100% do 1 BTC + 100 besplatnih okretaja za igru Lady Wolf Moon Megaways (BGaming) na prvi depozit + 50% do 150 USDT + 100 besplatnih okretaja za igru Wild Cash (BGaming)

100% do 1 BTC + 100 besplatnih okretaja za igru Lady Wolf Moon Megaways (BGaming) na prvi depozit + 50% do 150 USDT + 100 besplatnih okretaja za igru Wild Cash (BGaming) Sport bonus - 100% do 1 BTC za klađenje

100% do 1 BTC za klađenje Ponovno punjenje četvrtkom - VIP program kazina - Odaberi Vave kao svoj glavni casino i osvoji glavnu nagradu - 100 000 USDTa

VIP program kazina - Odaberi Vave kao svoj glavni casino i osvoji glavnu nagradu - 100 000 USDTa Sport VIP program - Osvoji preko 10 000 USDT svaki mjesec!

Osvoji preko 10 000 USDT svaki mjesec! Slot utrka - 15 000 USDT i 15 000 besplatnih vrtnji mjesečno Što se tiče novca, Vave casino podržava korištenje kriptovaluta, uključujući Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, Bitcoin Cash, Dogecoin, XRP i Tron. Tvoje isplate u kriptovalutama bit će obrađene u roku od nekoliko sati. Iako postoji ograničenje od 20 USDT ili ekvivalenta u drugim valutama prije nego što započneš s igrom, ne brini se, jer imat ćeš dovoljno opcija da odabereš kako ćeš uložiti svoj novac. Još važnije - možeš kupiti kripto direktno na njihovoj stranici koristeći Visa, Mastercard, GooglePay, i još par opcija. Vave casino uvijek ima nešto novo za ponuditi, jer se njihova biblioteka igara konstantno ažurira kako bi ti pružili najnovije i najuzbudljivije igre na tržištu. Također valja dodati kako Vave casino ima prijateljski i udoban chat uživo na web stranici, tako da uvijek možeš stupiti u kontakt s drugim igračima i čuti njihova iskustva. Istaknute značajke Vave Casina Hrvatska Vave casino je jedinstvena kripto kockarnica koja nudi širok spektar igara i sportskog klađenja. Sviđa ti se novi koncept kockarnice koja podržava korištenje kriptovaluta? Ovo je šest istaknutih značajki koje će te uvjeriti da je Vave casino vrijedan tvoje pažnje. Biblioteka igara Vave casino nudi više od 6.000 igara, a svaka igra je dostupna u demo verziji kako bi mogao/la isprobati igru prije nego što uložiš pravi novac. Biblioteka igara se konstantno ažurira kako bi ti pružila najnovije i najuzbudljivije igre na tržištu. Uživaj u popularnim slotovima, stolnim igrama, video pokeru, keno i mnogim drugim igrama koje su dostupne na Vave casinu. Sportsko klađenje Uz igre na sreću, Vave casino nudi klađenje na više od 30 sportova, uključujući popularne lige poput Lige prvaka, NBA, NHL i Grand Slama. Klađenje na sportove pruža ti mogućnost da staviš okladu na svoje omiljene momčadi i igrače dok paralelno iskušavaš sreću na slot igrama, a uz to ćeš imati priliku osvojiti velike nagrade. Korištenje i kupnja kriptovaluta Korištenje kriptovaluta na Vave casinu je preferirana opcija, a ovaj casino podržava Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, Bitcoin Cash, Dogecoin, XRP i Tron. Korištenje kriptovaluta pruža ti više sigurnosti i anonimnosti u transakcijama, brže isplate i najbolje od svega: 0% provizije od bilo kakve bankarske institucije. Možeš ih kupiti u Vave-u putem Visa ili Mastercard kartice. Demo način igre Demo način igre je još jedna istaknuta značajka Vave casina. Svaka igra u kockarnici je dostupna u demo verziji, tako da možeš isprobati igru prije nego što uložiš pravi novac. Ova opcija pruža ti priliku da se upoznaš s igrom i stekneš samopouzdanje prije nego što odlučiš zaigrati "za pravo". Brze isplate Vave casino nudi brze isplate u kriptovalutama, koje su obrađene u roku od nekoliko sati. Ova opcija osigurava da ćeš brzo dobiti svoje dobitke. Prijateljski i udoban chat uživo Vave casino nudi prijateljski i udoban chat uživo putem njihove web domene. Ovaj chat pruža ti priliku da stupiš u kontakt s drugim igračima, te da razmijeniš strategije i iskustva, a možda izgradiš i pokoje prijateljstvo. Zaslužuje li Vave online casino tvoje povjerenje? Kada preporučujemo online casino, jedna od prvih stvari koju provjeravamo su dozvole i zakoni kojih se kockarnica pridržava. Kada je u pitanju Vave casino, možeš biti siguran da iza njih stoji ozbiljan i pouzdan tim. Dozvole Dozvole su među najvažnijim stvarima koje treba provjeriti kada istražuješ online casino. Vave casino ima sve potrebne dozvole za rad, jer je reguliran je od strane Curacao eGaminga, koji ima stroge uvjete za dodjelu dozvole i provjerava kockarnice kako bi se osiguralo poštovanje svih pravila i propisa. To znači da je Vave casino u potpunosti u skladu sa svim propisima i pravilima koja se primjenjuju na online kockarnice. Zakonodavstvo Kada je u pitanju zakonodavstvo, Vave casino je transparentan i pridržava se svih važećih zakona. Oni rade u skladu sa zakonima regije u kojoj posluju, a njihovi uvjeti korištenja i politika privatnosti jasni su i lako razumljivi. Licence Licence su još jedan ključni faktor u stvaranju povjerenja u bilo koji online casino. Vave casino ima sve potrebne licence za rad, što znači da se radi o potpuno legalnoj kockarnici koja posluje na pravi način. Njihova licenca potvrđuje da su prošli sve potrebne testove i da su u skladu sa svim regulacijama koje se odnose na online kockarnice. Možeš biti siguran da je Vave casino poduzela sve potrebne korake kako bi osigurala da posluje u skladu sa zakonima u svim regijama u kojima posluju. >> Posjeti Vave Casino HR Kako se prijaviti na Vave Casino i ostvariti pravo na jedan od izvrsnih bonusa? Prije nego što postaviš prvu okladu putem Vavea, morat ćeš slijediti sljedeće korake: Registriraj se na web domeni Vave casina.

Nakon što si doznačio svoje osobne podatke i potvrdio račun putem e-maila, možeš položiti svoju prvu uplatu

Putem svog računa, odaberi jednu od kategorija poput “Casino oklade" ili "Sportsko klađenje"

Sada možeš odabrati jedan od bonus dobrodošlice Kako ostvariti pravo na Vave Casino bonus? Ostvarivanje bonusa dostupno je samo novim igračima koji su izvršili svoj PRVI depozit i odabrali neku od ponuda kao dobrodošli bonus. Svi igrači moraju biti stariji od 18 godina i imati legalnu dob za klađenje u svojoj regiji. Besplatni spinovi za prvi depozit dodaju se u skupinama od 50 dnevno tijekom 2 dana, ukupno 100 besplatnih spinova. Prvih 50 besplatnih spinova dodaje se odmah nakon uspješne aktivacije bonusa. Sljedećih 50 besplatnih spinova dodaje se u roku od 24 sata. Uvjeti bonusa Dobici ostvareni uz pomoć besplatnih spinova imaju zahtjev za klađenje x40. Svi bonusi za depozit moraju se okrenuti barem 40 puta prije nego što igrač može povući dobitke primljene kroz njih. Kako se Vave casino ponaša prema svojim igračima iz Hrvatske Ako tražiš online casino koji se ističe po brizi za igrače, Vave casino je definitivno vrijedan razmatranja. Vave casino vjeruje da bi igrači trebali biti na prvom mjestu, a njihov pristup i značajke dokazuju to. Korisnička podrška Vave casino ima izvanrednu korisničku podršku koja je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, kako bi igračima pružila brze i učinkovite odgovore na bilo koje pitanje. Podrška se može kontaktirati putem e-pošte ili Live Chat-a. Osim toga, Vave casino također ima dobro organiziranu stranicu s pitanjima i odgovorima (FAQ) gdje igrači mogu pronaći odgovore na česta pitanja. Uplata i isplata Vave casino nudi brze i sigurne opcije uplate i isplate, a igrači mogu birati između kriptovaluta i tradicionalnih metoda plaćanja. Minimalni iznos uplate je samo 20 USDT, a isplate se obrađuju u roku od nekoliko sati. Također, Vave casino ima vrlo jednostavan proces verifikacije računa kako bi osigurao da su sve transakcije sigurne i pouzdane. Lagan proces nagrađivanja Vave casino nudi velikodušan program nagrađivanja igrača koji obuhvaća brojne bonuse, besplatne okretaje, natjecanja i još mnogo toga. Program nagrađivanja je vrlo jednostavan i omogućuje igračima da brzo i jednostavno osvoje dodatni novac ili besplatne okretaje na njihovim omiljenim igrama. Odgovorno kockanje Vave casino se brine za svoje igrače i u potpunosti podržava odgovorno kockanje. Vave casino ima jasne smjernice o odgovornom kockanju koje igrači mogu pronaći na web stranici. Također, igrači mogu postaviti ograničenja na svoj račun, uključujući ograničenja za depozit i igru, što im omogućuje da kontroliraju svoje kockarske navike. Vave Casino Pregled: Zašto bi se trebao/la igrati baš putem Vave Casina? Ako tražiš novo mjesto za zabavu i mogućnost osvajanja velikih nagrada, Vave Casino jest savršen izbor za tebe. U nastavku ti donosimo nekoliko razloga zašto bi trebao razmisliti o igranju na ovom online casinu. Vrste i broj igara Vave Casino ima ogromnu biblioteku igara koja se neprestano ažurira i proširuje. Ovdje možeš pronaći preko 6.000 igara koje uključuju slot igre, igre s kartama, igre s live krupijeima, slot igre i još mnogo toga. Također, možeš birati između 30 različitih sportova za klađenje, uključujući popularne opcije poput Lige prvaka, NBAa, NHLa i Grand Slama. Jedinstvene značajke Vave Casino se može pohvaliti s mnogim jedinstvenim značajkama koje ga razlikuju od drugih online casina. Prva stvar koja se ističe je podrška za kriptovalute kao glavni oblik plaćanja. Osim toga, ovaj casino podržava demo način igranja svake igre na raspolaganju. To je sjajna opcija koja ti omogućava da isprobaš igru bez ulaganja stvarnog novca. Brze igre i privlačan dizajn Vave Casino nudi brze igre koje se odvijaju bez zastoja i bez problema s zastajkivanjem. Njihovu platformu karakterizira moderni i privlačan dizajn koji je jednostavan za navigaciju. Osim toga, uživat ćeš u interaktivnom chatu uživo koji se nalazi na dnu web stranice, gdje možeš komunicirati s drugim igračima i predstavnicima korisničke podrške. Turniri i utrke slot igara Ako si ljubitelj turnira i utrka, onda ćeš uživati u Vave Casinu. Ovdje se održavaju turniri i utrke slot igara koji pružaju priliku za osvajanje velikih nagrada. Utrke slot igara su sjajan način da se družiš s drugim igračima i osvajaš velike nagrade. Minimalna i maksimalna klađenja i ostale restrikcije Ovaj Bitcoin casino ima niske marže minimalnog klađenja što je idealno za one koji ne žele ulagati puno novca. Istovremeno, maksimalna klađenja su dovoljno visoka da pruže priliku za osvajanje velikih nagrada. Opće ocijene Vave Casina Hrvatska Vave Casino je kripto kockarnica koja pruža igračima jedinstveno i uzbudljivo iskustvo igranja. Ako razmišljaš o igranju na ovom casinu, evo nekoliko stvari koje bi te mogle dodatno zaintrigirati: Izbor igara 5/5 Jedna od glavnih prednosti Vave casina je širok izbor igara. Sa više od 6.000 igara i preko 30 sportova za klađenje, uključujući Ligu prvaka (nogomet), NBA (košarku), NHL (hokej) i tenis (Grand Slam ), teško ćeš se dosaditi . Biblioteka igara se konstantno ažurira, tako da se možeš uvijek iznenaditi nekim novim naslovom. Brze isplate 4.5/5 Jedna od najvećih prednosti igranja na kripto kockarnicama je brzina isplata. Vave casino ne zaostaje za ostalim kripto kockarnicama i nudi isplate u kriptovalutama unutar nekoliko sati. To je velika prednost za igrače koji žele svoj dobiti novac što prije. Korisnička podrška 4.9/5 Vave casino ima vrlo prijateljsku i korisnički orijentiranu podršku. Ako imaš bilo kakvih pitanja ili problema, možeš se obratiti njihovom timu za podršku putem live chata na web stranici. Oni su dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što znači da ćeš dobiti brz odgovor na svoje pitanje. Bonusi i promocije 5/5 Vave casino nudi veliki izbor bonusa i promocija za hrvatske igrače. Od dobrodošli bonusa za nove igrače, do svakodnevnih promocija koje se mijenjaju iz dana u dan, nikada ti neće biti dosadno u Vave casinu. Što moraš razmotriti prije prijave na Vave Casino HR Ako si zainteresiran za igranje u Vave casinu, postoji nekoliko važnih čimbenika koje bi trebao razmotriti prije nego se prijaviš. Dostupnost Vave casina Prije svega, trebaš provjeriti ima li Vave casino dozvolu za rad u tvojoj zemlji ili regiji. Iako je Vave casino dostupan na globalnoj razini, postoje neke zemlje koje ne dopuštaju kockanje ili kriptovalute. Stoga, bilo bi pametno istražiti i provjeriti postoji li bilo kakva restrikcija u tvom području ako putuješ van Hrvatske. Dopuštene valute Vave casino prihvaća više kriptovaluta, što je sjajna vijest za ljubitelje kriptovaluta. Crash gambling Najbolji bonusi u Vave Casinu Hrvatska Vave Casino bonus dobrodošlice Prvi depozit u kazinu Ovaj bonus ti omogućuje doplatu od 100% do 1 BTC + 100 besplatnih okretaja za igru Lady Wolf Moon Megaways (BGaming). Napravi svoj prvi depozit od najmanje 20 USDT ili ekvivalenta u kriptovaluti i ostvari pravi na bonus od 100% i 100 besplatnih okretaja za kazino igre! Drugi depozit u kazinu Ovaj bonus od 50% do 0,5 BTC + 50 besplatnih okretaja za igru Penny Pelican (BGaming) se odnosi na drugi depozit u casino igrama. Napravi svoj drugi depozit od najmanje 20 USDT ili ekvivalenta u kriptovaluti i ostvari pravo na ovaj bonus. Prvi depozit u sportu Osvoji 100% na depozit, do 1 BTC, prilikom prvog depozita u sportskoj kladionici Vave casina. Kreiraj svoj račun na Vave-u, napravi svoj prvi depozit od najmanje 20 USDT ili ekvivalenta u kriptovaluti i ostvari dobitak od 100% za depozit u sportskom klađenju! Drugi Vave Casino bonusi Ponovno punjenje četvrtkom 50% do 150 USDT + 100 besplatnih okretaja za igru Wild Cash (BGaming). Napravi depozit u četvrtak od najmanje 20 USDT ili ekvivalenta u kriptovaluti i odaberi dostupnu bonus karticu u prozoru za depozit. Nakon toga možeš iskorititi bonus od 50% i 100 besplatnih okretaja za kazino igre! VIP program kazina Odaberi Vave kao svoj glavni casino i osvoji glavnu nagradu - 100 000 USDT! Ostvari pravo na vlastitog VIP menadžera ako ćeš igrati na visokom nivou, pritom zarađujući jedinstvene bonuse i šansu da osvojiš do 100 000 USDTa. Svi igrači automatsku sudjeluju u VIP programu nakon što naprave svoj prvi depozit. VIP bodovi se dodjeljuju za postavljanje oklada na automatskim igrama, dok se igre na stolu i igre s live dealerom NE računaju. Sport VIP program - Osvoji preko 10 000 USDT svaki mjesec! Participacija u Sport VIP programu aktivira se automatski za sve igrače nakon prvog depozita u sportskoj kladionici. Nakon pristupanja programu, igrač započinje s 1. razinom i potencijalno doseže maksimalnu 7. Razinu. Da bi prešao na sljedeću razinu, igrač treba sakupiti bodove dodijeljene za klađenje s pravim novcem, a bodove zatim pretvara u bonuse ili pravi novac Slot utrka - 15 000 USDT i 15 000 besplatnih vrtnji mjesečno Slot utrka je otvorena za sve casino igrače koji su uplatili barem jednu uplatu, a bodovi se dodjeljuju za klađenje na slotovima (igre za stolom i igre s live dealerom NE računaju se u rezultate utrke). Za svaku uplatu u vrijednosti od €1 (ili ekvivalent u drugoj valuti) dobivaš 1 bod na ljestvici. Rezultati utrke prikazuju se u stvarnom vremenu, a nagrade se dodjeljuju nakon svakog kruga utrke. Nagrade uključuju 500 USDT i 500 besplatnih vrtnji svakodnevno, dok mjesečni ciklusi dopuštaju 15 000 USDTa ili 15 000 besplatnih vrnji. Besplatne vrtnje nagrade dodjeljuju se za slot Gold Rush s Johnny Cash (Bgaming), a sve nagrade iz utrke, kako gotovinu tako i besplatne vrtnje, treba podvrgnuti klađenju od x3. >> Ostvari pravo na najbolje Vave Casino bonuse Hrvatska Casina poput Vavea PlayOJO PlayOJO nudi fantastičnu igračku platformu koja se može pohvaliti širokim izborom klasnih kazino igara, uključujući online slotove, blackjack i rulet. Osim toga, nudi i atraktivne bonuse, poput 50 besplatnih spinova na prvu uplatu, a dobitci iz bonusa se isplaćuju u gotovini, bez ikakvih uvjeta klađenja. Posebno treba istaknuti OJOplus program, koji ti omogućuje povrat novca nakon svake igre. Tu su i sjajne opcije za depozite i instantne isplate, kao i alati za igračko ograničenje, poput "Take A Break" i "Deposit Limits", koji pomažu u sigurnoj igri. Sve u svemu, PlayOJO je sjajan izbor za one koji traže uzbudljivo iskustvo bez uvjeta klađenja. JackpotCity JackpotCity je poznat po svojoj velikoj ponudi igara, s preko 500 različitih naslova, uključujući i popularne progresivne jackpot slot igre. Osim toga, JackpotCity nudi sjajne bonuse dobrodošlice, poput do 1600 dolara depozitnog bonusa koji se dijeli na četiri uplate. Korisnici će cijeniti sigurne opcije plaćanja koje koriste tehnologiju SSL enkripcije za zaštitu podataka igrača. JackpotCity također ima mobilnu aplikaciju koja omogućuje igru na bilo kojem uređaju, što je sjajna opcija za one koji vole igrati na putu. Igrači će također biti zadovoljni živim casino igrama koje pružaju iskustvo kao da ste u pravom kazinu. Spin Casino Spin Casino je mjesto za igrače koji traže najbolje slotove s nevjerojatnom grafikom i dinamičnom glazbom. Posebno treba spomenuti Wheel of Wishes, koji ima jackpot od preko 7 milijuna dolara i pruža uzbuđenje svakom igraču. 