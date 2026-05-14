Colts 2026 season schedule released

INDIANAPOLIS — The Colts 2026 schedule has been announced.
Week 1: vs. Baltimore Ravens
Week 2: at Kansas City Chiefs
Week 3: vs. Houston Texans
Week 4: Washington Commanders (London)
Week 5: at Pittsburgh Steelers
Week 6: vs. Tennessee Titans
Week 7: at Minnesota Vikings
Week 8: at Jacksonville Jaguars
Week 9: vs. Dallas Cowboys
Week 10: vs. Miami Dolphins
Week 11: at Houston Texans
Week 12: vs. New York Giants
Week 13: BYE WEEK
Week 14: at Philadelphia Eagles
Week 15: at Tennessee Titans
Week 16: vs. Cincinnati Bengals
Week 17: at Cleveland Browns
Week 18: vs. Jacksonville Jaguars