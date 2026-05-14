Colts 2026 season schedule released

AP Photo/Michael Conroy
INDIANAPOLIS — The Colts 2026 schedule has been announced.

Week 1: vs. Baltimore Ravens

Week 2: at Kansas City Chiefs

Week 3: vs. Houston Texans

Week 4: Washington Commanders (London)

Week 5: at Pittsburgh Steelers

Week 6: vs. Tennessee Titans

Week 7: at Minnesota Vikings

Week 8: at Jacksonville Jaguars

Week 9: vs. Dallas Cowboys

Week 10: vs. Miami Dolphins

Week 11: at Houston Texans

Week 12: vs. New York Giants

Week 13: BYE WEEK

Week 14: at Philadelphia Eagles

Week 15: at Tennessee Titans

Week 16: vs. Cincinnati Bengals

Week 17: at Cleveland Browns

Week 18: vs. Jacksonville Jaguars