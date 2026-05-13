Defending Indy 500 champion Alex Palou fastest on first day of practice

INDIANAPOLIS (WRTV) — All 33 drivers got on the track at Indianapolis Motor Speedway for the first day of practice for the Indianapolis 500.
Alex Palou was fastest on Tuesday, with five drivers hitting at least 225 miles per hour.
Here is the leaderboard from Tuesday:
- Alex Palou – 225.937 mph.
- Marcus Armstrong – 225.895 mph.
- Conor Daly – 225.838 mph.
- Josef Newgarden – 225.121 mph.
- Scott Dixon – 225.087 mph.
- Graham Rahal – 224.769 mph.
- Kyle Kirkwood – 224.483 mph.
- Scott McLaughlin – 224.401 mph.
- Romain Grosjean – 223.901 mph.
- David Malukas – 223.845 mph.
- Jack Harvey – 223.743 mph.
- Pato O’Ward – 223.740 mph.
- Alexander Rossi – 223.585 mph.
- Takuma Sato – 223.426 mph.
- Helio Castroneves – 223.332 mph.
- Ed Carpenter – 223.297 mph.
- Jacob Abel – 223.155 mph.
- Santino Ferrucci – 222.930 mph.
- Rinus VeeKay – 222.816 mph.
- Kyffin Simpson – 222.771 mph.
- Christian Rasmussen – 222.622 mph.
- Felix Rosenqvist – 222.608 mph.
- Marcus Ericsson – 222.304 mph.
- Nolan Siegel – 222.170 mph.
- Sting Ray Robb – 222.947 mph.
- Dennis Hauger – 221.583 mph.
- Will Power – 221.455 mph.
- Christian Lundgaard – 221.116 mph.
- Ryan Hunter-Reay – 221.037 mph.
- Caio Collet – 220.906 mph.
- Louis Foster – 220.819 mph.
- Mick Schumacher – 220.280 mph.
- Katherine Legge – 218.304 mph.