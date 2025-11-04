Local National Weather Sports Traffic Watch Now
The Best Sledding Hills In Central Indiana

Where to find the most thrilling winter runs
Rebecca Maddox
Kharisma & Rhoads Sledding In New Palestine
INDIANAPOLIS — Few things say Indiana winter like sledding! There are some great hills around central Indiana. We have put together a map of a few spots around our area.

Northwest side
Eagle Creek Park
Mulberry Fields

North side
West Park in Carmel

Northeast side
Forest Park
Koteewi Run
Fort Harrison State Park

East side
Ellenberger Park
Riley Park in Greefield

Southeast side
Sarah Bolton Park in Beech Grove

South side
Freedom Springs Park
Dyes Walk Club in Greenwood
Independence Park

West side
Hummel Park in Plainfield

