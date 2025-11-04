The Best Sledding Hills In Central Indiana

INDIANAPOLIS — Few things say Indiana winter like sledding! There are some great hills around central Indiana. We have put together a map of a few spots around our area.
Northwest side
Eagle Creek Park
Mulberry Fields
North side
West Park in Carmel
Northeast side
Forest Park
Koteewi Run
Fort Harrison State Park
East side
Ellenberger Park
Riley Park in Greefield
Southeast side
Sarah Bolton Park in Beech Grove
South side
Freedom Springs Park
Dyes Walk Club in Greenwood
Independence Park
West side
Hummel Park in Plainfield