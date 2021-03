Línea directa en español para el registro de la vacuna disponible para los residentes del condado de Marion

Rosa Vidal/Photo Provided

Posted at 12:35 PM, Mar 26, 2021

Read in English INDIANÁPOLIS — Los funcionarios están haciendo nuevos esfuerzos para ayudar a las personas que pueden enfrentar barreras idiomáticas y otras barreras que les impiden registrarse para recibir una vacuna. Una línea directa de vacunación para residentes que hablan español estará abierta el sábado. Los voluntarios bilingue ayudarán a las personas que llaman a hacer sus citas para la vacuna del COVID de forma gratuita. También habrá profesionales médicos disponibles para responder a preguntas y inquietudes específicas. “Es importante que esta información sea compartida por personas como usted y yo, miembros de la comunidad, compartiendo esta información con familiares, vecinos y seres queridos,” explica André Zhang Sonera, gerente de proyectos de la Ciudad de Indianápolis. “Entonces pueden escuchar de miembros de la comunidad y no a los políticos, no a las personas que están tratando de impulsar la vacuna como dicen, para que así obtenga información confiable de los vecinos y puedan eliminar las dudas que tienen las personas con esta vacuna.” Zhang Sonera dijo que los hombres y mujeres indocumentados son elegibles y se les anima a vacunarse. "No importa el estado de su documentación," dijo Zhang Sonera. “Simplemente tiene que ser una persona que vive físicamente en el estado de Indiana. Las personas pueden proporcionar, una identificación con foto o un estado de cuenta, algo que documente, que demuestre al centro de vacunación esta persona vive en Indiana y no vino de un estado vecino para recibir la vacuna. "Entonces, si ese documento se produjo aquí en los Estados Unidos, si es un pasaporte de un país diferente, siempre y cuando tenga su nombre y una foto que puedan proporcionar, nuevamente verificando de que viven en el estado de Indiana, pueden tener acceso a la vacuna." Según la Ciudad, menos del 3% de la comunidad Latina de Indianápolis ha recibido la vacuna. Rosa Vidal, residente del lado este de Indianápolis, inicialmente dudaba en vacunarse. Vidal solo habla español, a través de un intérprete, explicó el porqué de su miedo: "Tenía miedo de que la vacuna no fuera lo suficientemente buena, que nos pudiera hacer más daño que bien. Ese era mi principal miedo." Ella dice que finalmente cambió de opinión después de pensar en otras desconocidas hay relacionadas con la medicina y incluso con la comida. Vidal ahora tiene programado recibir su segunda inyección de la vacuna el viernes. La línea de registración para la vacuna en español estará disponible delas 8 a.m. hasta las 8 p.m. completamente el sábado. Los números son 317-221-2100 o al 317-327-2100. Haga clic aquí para obtener más información sobre el evento de la línea directa de este fin de semana. Vea la entrevista completa de Rosa Vidal hablando sobre sus preocupaciones iniciales sobre la vacuna y su mensaje a otros Latinos de Indiana.

